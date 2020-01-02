 В Киеве на Печерске произошла перестрелка, ранены два человека

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева.
Отмечается, что к правоохранителям поступило сообщение о драке возле дома на улице Большой Васильковской. По указанному адресу выехали экипажи патрульных и следственно-оперативная группа территориального управления полиции.
"Предварительно установлено, что участниками инцидента началась словесная перепалка, которая переросла в драку, во время которой один из участников получил травматическое оружие и осуществил несколько выстрелов", - сказано в сообщении.
Так, в результате инцидента два человека получили ранения в различные части тела, врачи оказали им необходимую помощь.
"Правоохранители провели осмотр места происшествия, откуда обнаружили и изъяли гильзы и пистолет для отстрела резиновых пуль. Для выяснения обстоятельств всех участников доставлены в Печерское управления полиции", - добавили в полиции.
Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР). Полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Кто-то ещё под шофэ...
Толи речнык МВС, толи редактор...
Ему под подпись кореша его выдали?
После пяти подуманий, просто бы друг друга перестреляли...
Збройний напад на церкву в Техасі. Стався кілька днів тому.
Может там рядом тир
Чоловіка звати Микола, на своїй сторінці в соцмережі він гордо публікує знімки з Червоної площі в Москві, фотографії пейзажів з Санкт-Петербурга. Мало того, в описі його профілю написано "Червона армія".
Цікаво, що в Instagram-stories у Миколи закріплені фотографії з Москви, якими він дуже дорожить. Для свого головного знімка профілю він також вибрав фото на тлі столиці країни-агресора.
Користувачі мережі звернули увагу на такого шанувальника "російського світу" і написали про це в коментарях.Електорат Землю зрозумілий!Вау! Як мило! Любитель раші і капітулянт!Іноземний агент..."
- А почему только одному участнику выдали оружие?