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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (18379) Нацполиция (10655) стрельба (2572)

 В Киеве на Печерске произошла перестрелка, ранены два человека

В Печерском районе столицы между двумя компаниями молодых людей произошла драка со стрельбой, в результате чего два человека получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева.

Отмечается, что к правоохранителям поступило сообщение о драке возле дома на улице Большой Васильковской. По указанному адресу выехали экипажи патрульных и следственно-оперативная группа территориального управления полиции.

"Предварительно установлено, что участниками инцидента началась словесная перепалка, которая переросла в драку, во время которой один из участников получил травматическое оружие и осуществил несколько выстрелов", - сказано в сообщении.

Так, в результате инцидента два человека получили ранения в различные части тела, врачи оказали им необходимую помощь.

"Правоохранители провели осмотр места происшествия, откуда обнаружили и изъяли гильзы и пистолет для отстрела резиновых пуль. Для выяснения обстоятельств всех участников доставлены в Печерское управления полиции", - добавили в полиции.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР). Полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168188
 
 
 Топ комментарии
 
Из статьи не понятно В Киеве на Печерске произошла перестрелка, ранены два человека - Цензор.НЕТ 2476

Кто-то ещё под шофэ...
Толи речнык МВС, толи редактор...
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Какие сто раз?
После пяти подуманий, просто бы друг друга перестреляли...
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Из статьи не понятно В Киеве на Печерске произошла перестрелка, ранены два человека - Цензор.НЕТ 2476

Кто-то ещё под шофэ...
Толи речнык МВС, толи редактор...
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Гейзенберг скажет что точно бойцы стреляли резиновыми пулями, но очень маловероятно что у одного был "Парабелум", а у другого "Глок".
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Что значит, получил огнестрельное оружие?
Ему под подпись кореша его выдали? В Киеве на Печерске произошла перестрелка, ранены два человека - Цензор.НЕТ 3415
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Це "стовбур Шредингера". Доки його не вилучиш- незрозуміло кому він належить.
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Вот еслибы все были со стволиками, что раз бы подумали)))
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Какие сто раз?
После пяти подуманий, просто бы друг друга перестреляли...
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https://media.theync.com/videos/7/9/4/2/3/7942395************.mp4

Збройний напад на церкву в Техасі. Стався кілька днів тому.
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Во, млин...живу в Штатах, а новости из Техаса получаю на цензоре. Вот шо значит не смотреть телеящик.
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А ми їх отримуєм від москалів, вони кожен ваш пчих відслідковують.
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зара просто часу немае. В мене онук народивcя 4 тиждни тому


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як би були зі стволиками було б як в ковбойських фільмах про дикий захід...
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Интересно по какому праву владел травматом?
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Там же написано: он получил огнестрельное оружие непосредственно перед выстрелами!
Может там рядом тир У Києві на Печерську сталася перестрілка, поранено дві особи - Цензор.НЕТ 1587
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Редакторы на цензоре, похоже, ще святкують...понятие "перестрелка" предполагает участие как минимум двух стволов. У Києві на Печерську сталася перестрілка, поранено дві особи - Цензор.НЕТ 7007
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"Володимир Зеленський у Буковелі зробив селфі з чоловіком на гірських схилах, але сам чоловік виявився не таким вже простим. З'ясувалося, що він є фанатом "русского мира". Про це свідчать численні фотографії з його аккаунта в Instagram, передають Патріоти України.
Чоловіка звати Микола, на своїй сторінці в соцмережі він гордо публікує знімки з Червоної площі в Москві, фотографії пейзажів з Санкт-Петербурга. Мало того, в описі його профілю написано "Червона армія".
Цікаво, що в Instagram-stories у Миколи закріплені фотографії з Москви, якими він дуже дорожить. Для свого головного знімка профілю він також вибрав фото на тлі столиці країни-агресора.
Користувачі мережі звернули увагу на такого шанувальника "російського світу" і написали про це в коментарях.Електорат Землю зрозумілий!Вау! Як мило! Любитель раші і капітулянт!Іноземний агент..."
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"один из участников получил травматическое оружие и осуществил несколько выстрелов"
- А почему только одному участнику выдали оружие?
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