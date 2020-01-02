 В Офисе генпрокурора проходят собеседование прокуроры по делам Майдана

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом рассказал прокурор Игорь Земсков.

По его словам, результаты собеседования сообщат позже лично или сразу обнародуют на сайте Офиса генпрокурора. Всего в списке прокуроров, приглашены сегодня, 2 января, на собеседование, более 30 человек.

Ранее собеседование успешно прошел прокурор Алексей Донской.

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