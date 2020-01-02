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 Политика Украины, Общество
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 В Офисе генпрокурора проходят собеседование прокуроры по делам Майдана

В Офисе генерального прокурора сегодня, 2 января, продолжаются собеседования по утверждению на административные должности. В частности, квалификационную аттестацию проходят прокуроры с прошлой прокурорской группы, расследовали массовых расстрелов на Майдане: Игорь Земсков, Денис Иванов и Янис Симонов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом рассказал прокурор Игорь Земсков.

По его словам, результаты собеседования сообщат позже лично или сразу обнародуют на сайте Офиса генпрокурора. Всего в списке прокуроров, приглашены сегодня, 2 января, на собеседование, более 30 человек.

Ранее собеседование успешно прошел прокурор Алексей Донской.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168187
 
 
 Топ комментарии
 
Я так полагаю, шо расследовать теперь будут майдановцев, т.к. беркутню выпустили на свободу?
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Імітація бурхливої діяльності.
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Ні, перевірка ставлення до Майдану. Чи за Майдан, чи за беркутню.
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он председатель комиссии наверное... без него...там не пукнут... ничего не решают ))))
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Так портнов и проводит собеседование для утверждения на административные должности прокуроров
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І кого ж відберуть ?
З антимайданними настроями ?
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Я так полагаю, шо расследовать теперь будут майдановцев, т.к. беркутню выпустили на свободу?
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портнов и адвокат януковича - проводят собеседования?
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Якщо навіть їх на співбесіді пропустять - то до подальшого представництва в суді по справам Майдану не допустять (нагадаю, розслідування ГПУ - практично закінчене. Залишились суди).
І, скоріш за все, так і стенться. Засунуть їх на якісь інші справи, але жодним чином не повязані з Майданом, з добровольцями АТО, з волонтерами, з військовими ЗСУ, тощо... Засунуть, "чтоб не болтали"... Тобто, щоб були на зарплаті, в штаті, щоб "знали своє місце". От такий буде підкуп.
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Портнов был во главе АнтиМайдана рядом с Януковичем и он сейчас будет заниматься делами майдана.
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Ну нет ,чтоб ещё пару недель отдохнуть, как то было заведено 'офисом' Луценко)
А тут такое)
Только второе января, а они уже работают, лохи зеленые, живут не по правилам элит дозеленого периода
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Власть Зеленского - это АнтиМайдан! Портновы, Богданы, и т.д. Эти все работали на Януковича в его АП. Портнов недавно пост сделал, что всех репрессированных майданной властью при помощи Зеленского уже вытянули на свободу! Сейчас они будут судить угадайте кого???
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