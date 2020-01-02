 В Офисе генпрокурора проходят собеседование прокуроры по делам Майдана

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом рассказал прокурор Игорь Земсков.
По его словам, результаты собеседования сообщат позже лично или сразу обнародуют на сайте Офиса генпрокурора. Всего в списке прокуроров, приглашены сегодня, 2 января, на собеседование, более 30 человек.
Ранее собеседование успешно прошел прокурор Алексей Донской.
не пукнут... ничего не решают ))))
З антимайданними настроями ?
І, скоріш за все, так і стенться. Засунуть їх на якісь інші справи, але жодним чином не повязані з Майданом, з добровольцями АТО, з волонтерами, з військовими ЗСУ, тощо... Засунуть, "чтоб не болтали"... Тобто, щоб були на зарплаті, в штаті, щоб "знали своє місце". От такий буде підкуп.
А тут такое)
Только второе января, а они уже работают, лохи зеленые, живут не по правилам элит дозеленого периода