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 90% освобожденных украинцев можем выписать из "Феофании" в течение недели, - врач

В течении недели из больницы "Феофания" могут выписать большинство освобожденных украинцев, которые вернулись домой в результате обмена удерживаемых лиц.

Об этом сообщил заместитель главного врача "Феофании" Андрей Строкань, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на UATV.

Отмечается, что по состоянию на 14:00 четверга, 2 января, в больнице находятся 60 освобожденных украинцев.

"53 пациента остались в больнице перед Новым годом, по состоянию на 18:00 31 декабря. На данный момент в больнице находятся 60 пациентов. Семь человек вернулись сегодня утром, после того, как отпраздновали Новый год со своими родными и близкими", - сказал он.

Для пациентов уже провели практически весь комплекс лабораторных и инструментальных исследований. Также запланированы некоторые узкоспециализированные исследования.

"На данный момент мы можем сказать, что 90% пациентов мы готовы отпускать в течение ближайшей недели. Останутся только те, кто нуждается в плановом оперативном лечении", - сказал заместитель главного врача.

В медучреждении останутся те пациенты, которые нуждаются в хирургическом вмешательстве, подчеркнул Андрей Строкань. Некоторые из них нуждаются в операциях по лечению зубов, другие - паховых грыж, сосудов и тому подобное.

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Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3168185
 
 
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Канешна пабыстрей их нафиг.. А то занимают депутатские койкоместа
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правільно нєхрєн зальоживацца порекламилися й будя...там і так дипутататям та їхнім родинам місць не хватає
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подлечились...
тётка снова поедет покупать квартиру в Лугандоне а таксисты поедут возить из Лугандона за пенсиями ...

кацапы ржут с тупых хахлов...
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Либо в днеерии такая хорошая медицина либо нефих на депутатских харчах шиковать...
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Усім українцям у Феофанії можна безкоштовно підлікувати зуби?
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Большинству освобожденных некуда выписываться, пусть живут в Феофании, вместо депутатов.
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