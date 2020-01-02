 Кабмин создаст платформу, которая поможет людям с инвалидностью искать работу

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на правительство.
"Для поддержки людей с инвалидностью мы создаем платформу для облегчения контакта работодателя и потенциальных работников. Фокус заключается в доступности человека к рабочим местам и социально-культурных объектов", - отметил Гончарук.
Отмечается, что Программой деятельности правительства предусмотрено развитие реабилитационных услуг для людей с инвалидностью и постепенное их расширение.
работу они и так ищут
еще один распил дубилета на ит платформе?
людей оно уже по телефону считает
Думайте когда пишите...
И достойную пенсию надо платить $1000 тут не деньги.