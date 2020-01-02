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 Эксперты в деле Шеремета ссылаются на принцип неопределенности Гейзенберга из квантовой механики, - экс-член ОСД Маслов. ДОКУМЕНТ

В списке использованной литературы в экспертизе невербального поведения подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета эксперт КНИИСЭ Ирхин сослался на собственную статью в "Криминалистическом вестнике" от 2012 года, которая содержит ссылки на принцип неопределенности Гейзенберга, лежащий в основе квантовой механики.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил экс-член Общественного совета доброчестности, юрист, старший разведчик 92-й ОМБр (теперь в резерве) Леонид Маслов.

"Почувствуйте глубину мысли в работе, на основании которой работают эти "эксперты". "Онтолигизация психологического портретирования в соответствии с принципом неопределенности Гейзенберга [19]". Вы можете представить какую ахинею плетут эти "шпециалисты". Какой уровень шарлатанства и дремучего наукообразного бреда на грани безумия?" - пишет юрист, обращая внимание на пункт 17 в списке использованной в ходе экспертизы литературы.

Смотрите также: Адвокаты фигурантки дела об убийстве Шеремета Дугарь планируют подавать заявление о фальсификации доказательств. ВИДЕО

Эксперты в деле Шеремета ссылаются на принцип неопределенности Гейзенберга из квантовой механики, - экс-член ОСД Маслов 01Эксперты в деле Шеремета ссылаются на принцип неопределенности Гейзенберга из квантовой механики, - экс-член ОСД Маслов 02

Эксперты в деле Шеремета ссылаются на принцип неопределенности Гейзенберга из квантовой механики, - экс-член ОСД Маслов 03

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/n3168182
 
   
 Топ комментарии
 
" ... сліди вибухової речовини на речовому доказі №21 МАЙЖЕ ідентичні слідам вибухової речовини з місця злочину..."
"Майже" - это как ? На вкус и цвет такая же, а химический состав другой ? Или как?
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Божа роса! Всі хто має розум та висловлює недовіру цьому цирку - тиснуть на "суд"
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Там чувствуются слєди вати мозга прапорщіка-фізіка, которьій пєрвим откриь пространствєнно- врємєнной контінуум: «Копать от забора і до обєда !».
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Хлопці, обережніше з такими речами, бо може таке попадало буде, ні один психіатр не допоможе. Хоча, тут он і без того попаданець, пілять, волосся дибки стає... Бор в могилі з рівня на рівень перескакує, напевно...
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Не жарт! В них є книга "Таракан-попаданец".

Попасть в вторую мировую войну, обладая знаниями будущего - прекрасно... Но что делать, если всемогущие демиурги воплотили тебя в самого заурядного таракана? Да еще и Япония - победив США, открыла на Дальнем Востоке второй фронт Експерти в справі Шеремета посилаються на принцип невизначеності Гейзенберга з квантової механіки, - ексчлен ГРД Маслов - Цензор.НЕТ 8101
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Що, це, таке?))))) Грамар-наці негодують, читаючи той висер))
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теорія Багатоваріантності Всесвіту поки що ненаукова.Прокуратура її не прийме ))))

я б все таки радив звернутись до доказів через ідентифікацію астрального поля підозрюваних...
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хай немедленно "Тору" к списку доказательств приобщат...тогда хоть будет понятно откуда "ушки" торчат... Експерти в справі Шеремета посилаються на принцип невизначеності Гейзенберга з квантової механіки, - ексчлен ГРД Маслов - Цензор.НЕТ 1629
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аваков просто факторизировал множество подозреваемых. Валидная операция на конечными группами, между прочим.
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Зебилы одно вам скажу бегите удаляйте комментарии в статьях об убийстве Шеремета ,где вы тявкали как и ваш бох обвинив ни в чем не винных людей - а то потом вашеми комментариями вам в морду и будут тыкать по поводу и без повода
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Дарю экспертам для диссеров:

Фалехов гендекосилаб есть сложный пятистопный метр, состоящий из четырех хореев и одного дактиля, занимающего второе место. Античная метрика требовала в фалеховом гендекосилабе большой и постоянной цезуры после арсиса третьей стопы.
)
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Виновен или невиновен /все зависит от процесса РАССМОТРЕНИЯ дела в суде! Експерти в справі Шеремета посилаються на принцип невизначеності Гейзенберга з квантової механіки, - ексчлен ГРД Маслов - Цензор.НЕТ 9444

Експерти в справі Шеремета посилаються на принцип невизначеності Гейзенберга з квантової механіки, - ексчлен ГРД Маслов - Цензор.НЕТ 7206
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печерский суд как обычно-рассмотрит как ему "укажут"...из ОП...
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А чого не на теорій ймовірності? Шеремета вбили це факт? факт.
Вбила його людина, це факт? Ну оскільки вибухівку мавпа не закладе, то факт.
З 7,53 мільярда мешканців планета Земля, це можуть бути волонтери і патріоти? Теоретично так. Ось і підозра готова!
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Експеримент Шредінгера на практиці (хоча не зовсім коректний, бо перед відчиненням дверей можна підкласти подушки...)


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Аваковські натягують сову на глобус. Коли будемо звільнювати з під варти невиновних людей, Аваков? І вибачатись?
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Це питання до Рябошапки. Аваков без прокурора та слідчого судді нікого під варту взяти не може, як і повідомити про підозру.
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Вельмишановні Судді !
Православні!

пропоную перейти при вирішенні справ перейти до перевірки ,чи були хрещені і де прокурори і адвокати.
і приймати рішення не за принципом -переконали докази,а вірю чи не вірю !

це дуже пришвидшить справи і розвантажить суди(при тій самій зарплаті)..
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І взагалі - пошук винного у цій справі є некоректним апріорі.
Бо той, хто заклав бімбу, створив таким чином систему Шредінгера, де бімба могла вибухнути, а могла й не вибухнути.
Тобто вбивця винен на 50%.
За базовим принципом юриспруденції будь-які сумніви та неоднозначності трактуються на користь обвинувачуваного.
Виходячи з цього, звинуватити тут неможливо взагалі НІКОГО.
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Посміховисько з країни роблять.
вже навіть кацапи ржуть.
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принцип невизначеності по-рюкзаковські :

коли не дивишся на докази, то докази у справі є,
а якщо дивишся, то докази зникають, але
вони там були, коли раніше не дивилися
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короче-"сосут" улики которых нет откуда только возможно...дилетанты у руля государства,дилетанты у "руля" следствия...и только сценарий "правильный"-опозорить волонтёров и патриотов...(от пуйла)
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Окрім жартів, так. І не факт, що слідство не перейде від квантових теорій до більш простих, але дієвих методик - електрошок, відбивання нирок, пальці у двері, прес-хата тощо.
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