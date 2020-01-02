 Эксперты в деле Шеремета ссылаются на принцип неопределенности Гейзенберга из квантовой механики, - экс-член ОСД Маслов. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил экс-член Общественного совета доброчестности, юрист, старший разведчик 92-й ОМБр (теперь в резерве) Леонид Маслов.
"Почувствуйте глубину мысли в работе, на основании которой работают эти "эксперты". "Онтолигизация психологического портретирования в соответствии с принципом неопределенности Гейзенберга [19]". Вы можете представить какую ахинею плетут эти "шпециалисты". Какой уровень шарлатанства и дремучего наукообразного бреда на грани безумия?" - пишет юрист, обращая внимание на пункт 17 в списке использованной в ходе экспертизы литературы.
Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Попасть в вторую мировую войну, обладая знаниями будущего - прекрасно... Но что делать, если всемогущие демиурги воплотили тебя в самого заурядного таракана? Да еще и Япония - победив США, открыла на Дальнем Востоке второй фронт
я б все таки радив звернутись до доказів через ідентифікацію астрального поля підозрюваних...
Фалехов гендекосилаб есть сложный пятистопный метр, состоящий из четырех хореев и одного дактиля, занимающего второе место. Античная метрика требовала в фалеховом гендекосилабе большой и постоянной цезуры после арсиса третьей стопы.
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Вбила його людина, це факт? Ну оскільки вибухівку мавпа не закладе, то факт.
З 7,53 мільярда мешканців планета Земля, це можуть бути волонтери і патріоти? Теоретично так. Ось і підозра готова!
Православні!
пропоную перейти при вирішенні справ перейти до перевірки ,чи були хрещені і де прокурори і адвокати.
і приймати рішення не за принципом -переконали докази,а вірю чи не вірю !
це дуже пришвидшить справи і розвантажить суди(при тій самій зарплаті)..
Бо той, хто заклав бімбу, створив таким чином систему Шредінгера, де бімба могла вибухнути, а могла й не вибухнути.
Тобто вбивця винен на 50%.
За базовим принципом юриспруденції будь-які сумніви та неоднозначності трактуються на користь обвинувачуваного.
Виходячи з цього, звинуватити тут неможливо взагалі НІКОГО.
вже навіть кацапи ржуть.
коли не дивишся на докази, то докази у справі є,
а якщо дивишся, то докази зникають, але
вони там були, коли раніше не дивилися