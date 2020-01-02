 В Киеве начали работу 15 пунктов сбора новогодних елок

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт КГГА.

"Собранные деревья переработают в щепку на специальном механизме и весной используют для мульчирования (защиты почвы от пересыхания и перегрева) лунок вечнозеленых растений", - сообщил начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Мальованый.

Отмечается также, что площадки для сбора новогодних ёлок были подготовлены на территории производственных баз районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и лесопарковых хозяйств.

Список адресов пунктов приема был обнародован на сайте КГГА.

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