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 Киевские новости, Общество
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Все про:КГГА (2291) Киев (18379) Новый год (658) елка (128)

 В Киеве начали работу 15 пунктов сбора новогодних елок

Киевская городская горгосадминистрация заявила, что в столице начали работу 15 пунктов сбора новогодних елок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт КГГА.

"Собранные деревья переработают в щепку на специальном механизме и весной используют для мульчирования (защиты почвы от пересыхания и перегрева) лунок вечнозеленых растений", - сообщил начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Мальованый.

Отмечается также, что площадки для сбора новогодних ёлок были подготовлены на территории производственных баз районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и лесопарковых хозяйств.

Список адресов пунктов приема был обнародован на сайте КГГА.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168181
 
 
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Можно их за поребрик продавать вместо валежника.
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У нас сами люди валежник собирают и топят дома.
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пускай пособирают по елочным базарам непродавайки...
а то жлобы цену держали до последнего - теперь замусорили города
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Щось зарано.
З ними ще першотравень зустрічати...
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Як правильно викинути ялинку?
1. Запакуйте, як показано на фото.
2. Викидати потрібно вдень.
3. Бажано, щоб хтось з сусідів чи знайомих за цим спостерігав.
4. Робіть це з спокійним виразом обличчя, без емоцій і не поспішаючи.У Києві почали роботу 15 пунктів збору новорічних ялинок - Цензор.НЕТ 8004
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Люби друзи!
Вы адреса этих пунктов видели?
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