 На военном полигоне "Широкий лан" произошел пожар, пострадал военный

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Пожар произошел 31 декабря. Отмечается, что на полигоне вспыхнула одна палатка, а из-за порыва ветра огонь перекинулся на две другие.

"В результате сгорело в общем три палатки. Один военнослужащий получил ожоги и сейчас находится в госпитале. Его состояние удовлетворительное", - отметили в ведомстве.

По данному факту начали служебное расследование.

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