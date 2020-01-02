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Все про:Минздрав (2111) трансплантация (95)

 Минздрав оплатил трансплантации на 2020 год

Министерство здравоохранения Украины заявило, что уже оплатило трансплантации, которые пройдут в 2020 году.

Об этом сообщается на сайте ведомства, передает Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению, оплата перечислена 10 участникам пилотного проекта по трансплантации, которые подали соответствующие заявки и утверждены постановлением Кабмина от 18 декабря 2019 года.

Минздрав осуществил оплату за средства государственного бюджета 2019 года. После использования этих средств будет проведен дополнительный перевод средств из бюджета 2020 года.

Напомним, Кабинет министров продлил на 2020 год пилотный проект по трансплантации.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168176
 
   
 Топ комментарии
 
Українці можуть сплатити трансплантацію мозку Зебілу.
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Уперше за 15 років в Україні здійснили трансплантацію серця
Впервые за 15 лет в Украине пересадили сердце. Произошло это в Ковельской районной больнице. Донором стал мужчина, погибший в аварии. Пациента везли из Киева, поскольку донорское сердце невозможно было доставить в столицу. Вместе с ним выехала бригада врачей и медсестер Института сердца, чтобы выполнить пересадку. Родственники, которые дали согласие на забор органов, спасли сразу трех человек. Кроме сердца, этой ночью пересадили две почки.
https://tsn.ua/ru/ukrayina/v-ukraine-vpervye-za-15-let-peresadili-serdce-1465473.html

А порохоскот скулит, что у нас опять ничего нет, мы - рагули и селюки в шароварах!
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В нас вже є команди трансплантологів ?
Які відбиратимуть органи ?
Чи не буде зловживань в цьому питанні.
Може трапитись, людина потрапить в аварію, а її родичі просто продадуть органи, навіть за можливого одужання.
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Черные ЗеДохторы прахоботов будут отлавливать и расчленять. Начнут по списку цензора, кто больше сообщений за год навалил.
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Уперше за 15 років в Україні здійснили трансплантацію серця
Впервые за 15 лет в Украине пересадили сердце. Произошло это в Ковельской районной больнице. Донором стал мужчина, погибший в аварии. Пациента везли из Киева, поскольку донорское сердце невозможно было доставить в столицу. Вместе с ним выехала бригада врачей и медсестер Института сердца, чтобы выполнить пересадку. Родственники, которые дали согласие на забор органов, спасли сразу трех человек. Кроме сердца, этой ночью пересадили две почки.
https://tsn.ua/ru/********/v-ukraine-vpervye-za-15-let-peresadili-serdce-1465473.html

А порохоскот скулит, что у нас опять ничего нет, мы - рагули и селюки в шароварах!
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Українці можуть сплатити трансплантацію мозку Зебілу.
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Никаких достижений нет. МОЗ кое-как просто выполняет свою работу. Но это подаётся как офигительное свершение.

Браво. Зробылы цэ разом.
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Селфи пришлите с мест, где уже тратите эти средства.
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Оплатили 10 (десять) трансплантаций на весь год?
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Пардон, но сильно эта оплата под ёлочку напоминает мне попытку спасения денег МОЗ, не потраченных в 2019 голу.....
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