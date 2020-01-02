 Минздрав оплатил трансплантации на 2020 год

Об этом сообщается на сайте ведомства, передает Цензор.НЕТ.
Согласно сообщению, оплата перечислена 10 участникам пилотного проекта по трансплантации, которые подали соответствующие заявки и утверждены постановлением Кабмина от 18 декабря 2019 года.
Минздрав осуществил оплату за средства государственного бюджета 2019 года. После использования этих средств будет проведен дополнительный перевод средств из бюджета 2020 года.
Напомним, Кабинет министров продлил на 2020 год пилотный проект по трансплантации.
Які відбиратимуть органи ?
Чи не буде зловживань в цьому питанні.
Може трапитись, людина потрапить в аварію, а її родичі просто продадуть органи, навіть за можливого одужання.
Впервые за 15 лет в Украине пересадили сердце. Произошло это в Ковельской районной больнице. Донором стал мужчина, погибший в аварии. Пациента везли из Киева, поскольку донорское сердце невозможно было доставить в столицу. Вместе с ним выехала бригада врачей и медсестер Института сердца, чтобы выполнить пересадку. Родственники, которые дали согласие на забор органов, спасли сразу трех человек. Кроме сердца, этой ночью пересадили две почки.
https://tsn.ua/ru/********/v-ukraine-vpervye-za-15-let-peresadili-serdce-1465473.html
А порохоскот скулит, что у нас опять ничего нет, мы - рагули и селюки в шароварах!
Браво. Зробылы цэ разом.