 "Фейковый" конкурс на должности в руководстве ГБР требуем отменить, - "Голос"

Об этом говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой политсилы, сообщает Цензор.НЕТ.
"Объявленный накануне праздников, 30 декабря, конкурс дает лишь два рабочих дня на подачу документов. Срок подачи истекает 3 января. Очевидно, что только люди, которые подготовили соответствующий пакет документов заранее, смогут отправиться на этот "конкурс". Это означает, что честного конкурса не произойдет. Это означает, что в идеальных условиях будут те, кто знал о конкурсе заранее. Это также означает, что такой конкурс является нарушением закона", - отмечают в "Голосе".
В партии заявляют, что конкурс должен найти лучших специалистов с соответствующим образованием, профессиональными и моральными качествами. Для этого сбор документов должен проводиться не менее 15 рабочих дней, что зафиксировано в части 2 главы ІІІ закона о ГБР.
"Голос" требует отменить решение об объявлении конкурса, поскольку нарушение сроков обнародования привело к нарушению прав граждан Украины на участие в проведении открытого конкурса, и принять решение об объявлении нового конкурса для назначения на должности в ГБР, информацию о проведении которого обнародовать путем размещения объявления о проведении конкурса не позднее чем за 15 рабочих дней до дня окончания приема документов.
"Если исполняющая обязанности Государственного бюро расследований проигнорирует это требование, "Голос" будет обжаловать решение конкурсной комиссии в судебном порядке", - заявляют в партии.
Напомним, 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил с поста директора ГБР Романа Трубу и назначил временно исполняющим его обязанности нардепа от "Слуги народа" Ирину Венедиктову.
Во как старательно Янелох - внедряет агентуру кремля...
Или вы плохо знаете женщин?
Новые лица, ****.
Зробылы разом...
Взагалі, завдяки Вакарчуку ми маємо зараз пісенну культуру, він не зрадив як біличка та повалійша.
певно весь в господаря
И эти люди мне будут рассказывать как они поборят коррупцию
Хотя зебилы хавают
А тепер ті, хто пройшов по порошенківських конкурсах правлять ситуацією. Український маразм вийшов на ще вищий виток спіралі Архімеда в сторону, яка звужується.
П.С. Был, не был конкурс - главное шо мы все, типа, одинаковые нелохи.....
Очень правильно делают, что ставят такие претензии!
Вопрос в другом, а где претензии такого же рода от жопоблока и соевой секты?
Их, что, всё устраивает???
Адвокат экс-президента Виктора Януковича и его охранника Александр Бабиков занял место заместителя директора ГБР, на должности он будет заниматься расследованием производств о расстрелах Небесной сотни. Об этом сообщают "Украинские новости". Заместителем руководителя Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой стал адвокат, который защищал Виктора Януковича Александр Бабиков. Онработал в адвокатской фирме Aver Lex, которая известна тем, что защищала Виктора Януковича. Он будет заниматься расследованием производств о расстрелах Небесной сотни. Первой об этом сообщила адвокат семей погибших активистов Майдана Евгения Закревская. "Бабиков - адвокат Януковича в делах по Майдану. И Кобзаря - его охранника. И теперь он замглавы ГБР - органа, который будет расследовать эти дела", - написала Закревская. "Он по-прежнему в статусе адвоката, но запрашивает у следователей ГБР различные дела и требует по ним отчета", - пишут журналисты. Официально о назначении не объявлено, но он уже знакомится с подчиненными и вникает в суть дел. Кроме того, по данным СМИ, он прошёл собеседование лично у президента Зеленского.
- Довідка про проходження обов'язкового попереднього та періодичних психіатричних оглядів за формою № 122-2/о,
- сертифікат про проходження профілактичного наркологічного обліку за формою № 140/о, довідку про відсутність (наявність) судимості.
Маса усіляких копій.
І це з моменту, коли взнав про цей конкурс.
А чи можна було взнати на новорічні свята? Корпоратив на роботі, потім святкування дома, чи то взагалі за кордоном. Несерйозно
Про намір укласти договір з цією компанією є на порталі публічних закупівель Prozorro.
"Ай Ай Ті Трейдінг" повинна впродовж місяця поставити Державному бюро розслідувань 759 пакетів програмного забезпечення Microsoft Office для комп'ютерів.
Як стало відомо з ухвали Печерського райсуду Києва, улітку 2019 року слідчі бюро відкрили кримінальне провадження, у якому фігурувала ця компанія. Правоохоронці розслідували "протиправну схему з розтрати бюджетних коштів" під час закупівлі ліцензійного обладнання для Державного центру кібербезпеки. За версією офіційного слідства, дії "Ай Ай Ті Трейдінг" могли призвести до розтрати 300 тисяч гривень.
Ті ж граблі? Чи в когось дуже загребущі...граблі ???
Кстати, заметили что нарратив "ХужеНеБудет" поменялся на нарратив "НемаєРізниці" То есть, очевидно, что при Зеленых хуже БУДЕТ - т.к. под их чутким руководством происходит ДЕГРАДАЦИЯ страны в абсолютно всех сферах.
Але для таких довб.бів як ти, зверну увагу на проц.статус у якому його викликають - "для участі у допиті в якості свідка"....
чтоб зебил вдавался в такие тонкости? - ну, это слишком.
Я щось на твого Святого свиночолого гетьмана написав там, що в тебе так бомбануло? Я лише виклав скан новини за сьогодні на інших ЗМІ.
Стаття 87. Недопустимість доказів, отриманих внаслідок істотного порушення прав та свобод людини Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини.
2. Суд зобов'язаний визнати істотними порушеннями прав людини і основоположних свобод, зокрема, такі діяння:
...
3. Недопустимими є також докази, що були отримані:
1) з показань свідка, який надалі був визнаний підозрюваним чи обвинуваченим у цьому кримінальному провадженні;
Роз'яснюю тобі, гнида тупа і зебільна допит Пеці у якості свідка, та подальша підорза Пеці, робить цей допит НЕДОПУСТИМИМ доказом!!!
А тепер питання, НАХЕРА тоді це робити?
Придурку, поясни просту (як для мене і мега складну, як для зеленого дебіла) річ. Ось Пецю обіцяли посадити за "Свинарчуків", за те, що розікрали армію?! Більше ніж пів року пройшло. Вже Гладковський під заставу вийшов і? Де справа по Пеці? Чому нам підсовують ось цю галіматтю? Державна зрада, Мінські угоди, мовні питання? Є у Зелених підерастів претензії до Соєвого економічні??? Не політичні, бо чим ви лайно зелене дихаєте, ми знаємо, а саме економічні, за розкрадання???
Привід бо не з'явиться? Це смішно... а ось у майбутньому, для ЄСПЛ, це може мати значення...
Думаю, що в надрах науковців від прокуратури..може в їх академії прокуратури є якісь теоретичні розробки з цього приводу. Ця норма не така однозначна.
Цей папірець відповідно до законодавства, можна ігнорувати.
Щодо реєстрації повістки, то ДБР зараз використовує єдину електронну систему документообігу. Тому має бути реєстраційний штрих-код. у низу, але фото обрізане. Зараз це в багатьох органах. Старі бланки із пустим номером і штрих-кодом.
а не пора ли тебе Сявка сдать мандат депутата!!! поёшь пляшешь пилишь бабло на концертах..типа никогда не слышал о запрете депутатов на комерческую деятельность))))
Причем все было проделано хитро: информация о конкурсе опубликована в неприметном разделе "команда" на сайте ДБР https://dbr.gov.ua/node/1919
в нарушение сроков (не менее 15 дней) накануне Нового Года с расчетом, что срок подачи документов закончится после Новогодних Праздников, а во время праздников народ будет пить, гулять, отдыхать, а не лазить по сайте ДБР в поисках вакансий)))..
Есть масса формальных мелочей, которые обеспечат вам нужный результат, это я вам как бывший начальник научно-методического отдела говорю!