 "Фейковый" конкурс на должности в руководстве ГБР требуем отменить, - "Голос"

Об этом говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой политсилы, сообщает Цензор.НЕТ.

"Объявленный накануне праздников, 30 декабря, конкурс дает лишь два рабочих дня на подачу документов. Срок подачи истекает 3 января. Очевидно, что только люди, которые подготовили соответствующий пакет документов заранее, смогут отправиться на этот "конкурс". Это означает, что честного конкурса не произойдет. Это означает, что в идеальных условиях будут те, кто знал о конкурсе заранее. Это также означает, что такой конкурс является нарушением закона", - отмечают в "Голосе".

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В партии заявляют, что конкурс должен найти лучших специалистов с соответствующим образованием, профессиональными и моральными качествами. Для этого сбор документов должен проводиться не менее 15 рабочих дней, что зафиксировано в части 2 главы ІІІ закона о ГБР.

"Голос" требует отменить решение об объявлении конкурса, поскольку нарушение сроков обнародования привело к нарушению прав граждан Украины на участие в проведении открытого конкурса, и принять решение об объявлении нового конкурса для назначения на должности в ГБР, информацию о проведении которого обнародовать путем размещения объявления о проведении конкурса не позднее чем за 15 рабочих дней до дня окончания приема документов.

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"Если исполняющая обязанности Государственного бюро расследований проигнорирует это требование, "Голос" будет обжаловать решение конкурсной комиссии в судебном порядке", - заявляют в партии.

Напомним, 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил с поста директора ГБР Романа Трубу и назначил временно исполняющим его обязанности нардепа от "Слуги народа" Ирину Венедиктову.