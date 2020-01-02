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Все про:ВВП (544) госдолг (413) Минфин (1303)

 Госдолг снизился до 50% от ВВП впервые с 2013 года

Впервые с 2013 года размер государственного долга Украины опустился ниже 50% от ВВП.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Размер государственного долга впервые с 2013 года опустился ниже 50% от ВВП", - говорится в сообщении.

Читайте также: Госдолг в 2024 году не должен превышать 40% ВВП, - Маркарова

По данным Минфина, в 2018 году государственный и гарантированный государством долг Украины сократился до 60,9% от ВВП с 71,8% - в 2017 году. Размер государственного и гарантированного государством долга на 31 декабря 2018 года составил 78,32 млрд долларов, или 2,169 трлн грн.

В министерстве отметили, что отношение долга к ВВП в конце 2019 года не должно превысить 50%, в конце 2020 года должно составить 45,3%, а в конце 2024 года - не должно превысить 40%.

Источник: https://censor.net.ua/n3168173
 
   
 Топ комментарии
 
Це попередня влада розраховувалась з боргами жЮльки та овоча.
Зелені кажуть, що вони крали...А борг зменшився, армія з'явилась..
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А можно снижение госдолга в долларовом измерении намазать на хлеб? Зебилы, поделитесь рецептиком... Я записываю... Госдолг снизился до 50% от ВВП впервые с 2013 года - Цензор.НЕТ 6217
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Хм, если всё так охеренно, как говорят зебилы в фисбучиках, то почему завалилось промпроизводство, с бюджетом напряги, создают комитеты по спасению и ЗП нечем бюджетникам платить?
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Ага, а в борг у гривнях брали, так?)))
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Хм, если всё так охеренно, как говорят зебилы в фисбучиках, то почему завалилось промпроизводство, с бюджетом напряги, создают комитеты по спасению и ЗП нечем бюджетникам платить?
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за полгода шапито каломойши украло из бюджета 50 лярдов, а нам втирают о каком-то госдолге.
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Сегодня, благодаря 2.9 млрд дол. "нафтогаза" долг снизился, а завтра маркарова и зеленский возьмут новый транш на 3 млрд и всё станет на свои места, даже хуже!! Математику, в зависимости от народа, не обманете господа неучи!! Да и не так это страшно, как ****** эти рабиновичи и его клика!! Весь мир живет в долг !! Даже америка!! И ничего!
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"І нічего" поясніть ісландцям..
котрі понабирали(тобто понабирали місцеві Бєні) кредитів АЖ ДО ДЕФОЛТУ...

Не дарма Ющенко говорив про Тимошенко- "понабирала кредитів як ***** блох"...
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А по сравнению с 1913 годом что?
Как уже задолбали эти примитивные манипуляции.
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3 ярда баксов от ***** уже похоже оприходовали...половину в зеленые офшоры...вторую на погашение госдолга...
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Аби не на мальдівські з панамськими!
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Расскажи что у бубочки нет офшоров)))
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Ні, спочатку ти розповіси про панамські, а от потім отримаєш право задати питання!
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Панамская прокуратура проверила сведения и закрыла дело против Петра Порошенко, начатое по заявлению Андрея Портнова, и теперь по жалобе адвокатов пятого президента там начнут расследовать дело уже против экс-замглавы Администрации президента при Януковиче. Об этом на брифинге рассказали адвокаты Порошенко.
Ответное дело в Панаме зарегистрировали 13 октября. Юристы Порошенко обвиняют Портнова в совершении преступления по ст. 384 УК Панамы (подача заведомо ложного заявления о совершении уголовного правонарушения).Якось так))))
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Госдолг снизился до 50% от ВВП впервые с 2013 года

ну енто не потому, что Снизился сам долгг

а потому, что выросло само енто ВВП,

а пачему же ано вырасло??

ну так понятно-
цены вырасли наВсе!!!

дебилоиды бл. как сказал известный классик

ахахаха
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Был 51%,а теперь стал 50%.
Зато "впервые с 2013 года".
Потому что власть Януковоща вернулась ,петя красть перестал.
Что тут не ясно может быть?
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петя красть перестал.



Цілковито вірно.

Корпорація Roshen підтвердила інформацію про те, що колишній президент України та народний депутат Петро Порошенко перереєстрував частину свого кондитерського бізнесу Roshen на старшого сина Олексія
Про це НВ Бізнес повідомили у прес-службі корпорації.
"Щодо причин, то це - питання до бенефіціарів", - додали у прес-службі.
Раніше Центр протидії корупції оприлюднив дані про те, що станом на 6 листопада бенефіціаром компанії ТОВ Центрально-Європейська кондитерська компанія (ЦЕКК) зазначено Олексія Порошенка - старшого сина президента.
При цьому станом на 20 травня 2019 року Петро Порошенко у декларації про майно та доходи вказав себе бенефіціарним власником ЦЕКК.
ЦЕКК - одна з головних компаній у структурі корпорації Roshen, адже вона є засновником низки інших підприємств.


петя теперь гол как сокол..

просто голова фракції у ВР )))
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Красиво подано. Держборг знизився до 50% від ВВП вперше з 2013 року - Цензор.НЕТ 6585 Госдолг снизился на 50% от ВВП.

О том, что это может говорить не только о снижении госдолга, но и о снижении ВВП, мало кто задумается.
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Герхард, перечитай еще раз новость. "Госдолг снизился до 50% от ВВП". А вот тут возможны варианты. Либо госдолг в абсолютных значениях уменьшился, либо выросло ВВП в доларовом эквиваленте (в первую очередь от укрепления гривны).
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це ж зрада зрадська.. а банду соєвих свиней відтягнули від корита.. тому коментар є логічним
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Как все туманно это выглядит - 50% от ВВП, вот было 78,32 млрд. долл. понятно, а сейчас сколько стало в долларах? Если считали по курсу гривны, так это не показатель, курс очень легко изменить, а если ВВП считали по курсу доллара, то что же тогда получается, что ВВП Украины составляет всего около 160 лярдов зелени?
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Никогда в 13 году не было 50 процентов.
Рейтинг был кажется С.
Что означает преддефолтное состояние.
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2013 183,3 ВВП в доларах.

держборг зріс до 73 млрд.
https://www.unian.ua/economics/finance/876914-derjborg-ukrajini-v-2013-rotsi-zris-do-73-mlrd.html

тобто 40 відсотків.. НЕ 50-ть

курс тоді був 8 грн за долар.
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рахуйте і порівнюйте все в доларах.

з 2013 цифра зросла.
БО ПОСТІЙНО ПОЗИЧАЄМО.
плюс падіння економіки внаслідок втрати частини економіки(так,зараз ВВП біля 160 млрд.доларів)

з 40% у 2013 до 49-50% зараз боргове навантаження ЗРОСЛО.
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СПАСИБО ПЕТРУ АЛЕКСЕЕВИЧУ ПОРОШЕНКО !
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Чергова зебільно-самокатна математика, то борг рекордно зріс а після гуркоту рємлёвських курантів зник і з'явився навіть профіцит бюджету...)))))
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надолго???
кредиты под 2% годовых уже дают в гривне???
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Зеленский к снижению госдолга Украины, как видим, как раз при чем.
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да-да-да...а дефицит бюджеты повысился на 70 МИЛЛИАРДОВ...эти новости только для дебилов не умеющих посчитать сколько госдолг не в гривне а в долларах....
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И что,это как то меняет говеную ситуацию экономике?
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Здесь будут рваться ватные пуканы порососок
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с сайта минфина, с 1 марта при Зеленском плюс 6 млрд. долларов. Где деньги Зин?
на 31.03.2019 113 956,0 -754.0-на 30.06.2019 115 511,01555 на 30.09.2019 119 953,04442
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на конец уже позапрошлого года было 60%, а теперь стало 50%? да, это большое достижение, очень хорошее. особенно если оценивать без оглядки на остальные показатели экономики. алексы и днепры наверное уже в запое от счастья?
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Лучше обявить коннюкурс на самое яркое жонглирование цифрами. Долг вырос до рекордных 83 миллиардов долларов. НО, (оцените изящество фразы),снизился за счет курсовых разниц ниже 50 % ВВП
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Чомусь я думаю, що тут не враховано 100млрд гривень, які напозичали Гончарук з Маркаровою в четвертому кварталі 2019-го року на ОВДП під 16% річних... А це - піраміда! Яка може впасти і придавити...
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Ты опять врешь. 166 ярдов это Порошенко за 7 месяцев 2019-го
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Учи наизусть. 2018-й и 7 месяцев 2019-го громадные объемы под дикие проценты - это липкие ручки Порошенки
Держборг знизився до 50% від ВВП вперше з 2013 року - Цензор.НЕТ 277
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давай всю статистику за минулий рік.
ЗІ: бо уряди Гройсмана і Яценюка брали кредити під ОВДП на короткий період (пару тижнів-місяць/два), тому виплачувані проценти були незначними, хоч і сумарні цифри взяти кредитів вражали. Але держборг навпаки, хоч і поівльно, але падав.
А стосовно уряду Зеренського (не Гончарука же, в умовах монобільшості!) - читав, що його ОВДП розміщаються на строк від півроку і більше. Що і посилює дірку в бюджеті (ну, так читав).
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А, порохоботский специалист, напрягись, если маленькие сроки, то оборот денег быстрее, и выплаты по процентам больше. Реально было 6-9-12 месяцев. Новое правительство работает только с сентября, сразу остановить пирамиду ОВГЗ невозможно, но новая власть пытается понизить проценты. За 24.12.19 не под 18%, а под 11%
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??? "если маленькие сроки, то оборот денег быстрее, и выплаты по процентам больше" - з тобою все ясно. Дебіл.
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думаєш-видумуєш...
звідки всім іншим знати ?
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Источник https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/
Государственный долг Украины (млрд UAH)
2015 2016 2017 2018 2019 2020
долг на конец периода 1572,2 1929,8 2141,7 2168,6 1990,8
стоимость обслуживания в год 86,8 97,4 111,5 116,3 114,8 141,5

(долг 2019 года указан по состоянию на 30/11-2019)
Обращает внимание драматичное увеличение ( больше чем на 1 млрд USD) суммы выплаты процентов в 2020 году. Почему???!!!! У меня есть версия - ПРОИСХОДИТ УМЕНЬШЕНИЕ ДОЛИ КРЕДИТОВ МВФ ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ДОЛИ БОЛЕЕ ДОРОГИХ ОВГЗ. А почему уходит МВФ, думаю, все знают. Бене превед!
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то, кажеш, враховано (див. мій комент вище)?
Залишається сподіватись, що Маркаровій вистачит професіоналізму не допустити падіння піраміди...
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1.Ще не цього року.Ще тубільців подоять...
2. як справжні хазяї Маркаровій скажуть -так і буде...
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порох спеціалізувався на дерибані за рахунок Схем..

І,чому не було ?
базова ставка НБУ досягла 30 відсотків якраз за часів Гонтарєвої..
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А як же Порох примудрявся ще й красти?. А. суки зелені?
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Я вам не вирю!!!!! вы все брешете!!!!!
Дефолт скоро, приватбанк, гривна по 100, клоун все здасть!!! Тилькы Потрох може нас врятуваты!!!
Держборг знизився до 50% від ВВП вперше з 2013 року - Цензор.НЕТ 2277
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А причому тут 2017-2018 роки!? Нова-ж ера починається з моменту здачі аналізів янеЛохом?..
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Не понял, а как же 144 распиаренных петекантропами патужных рехворм соевого мародера и невиданный подьем экономики???
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и чему вы радуетесь, зебилы ? народу какой хер с того ? цены упали от этого в магазинах, или ёпт, зарплаты выросли , или газ и электроэнергия подешевели, а может за коммуналку платить теперь не надо...?.. вас за пол-года ободрали на 20% с честно заработанных , а вы радуетесь тому в чём ни бельмеса не понимаете...
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... у Японии - 250% от ВВП, у США - 107% от ВВП..., у нас 50% от ВВП... - мы стали жить лучше , чем японцы и американцы ?
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прошлый раз 2008-2014 6 лет до девальвации, в этот раз так само 2014-2020 6 лет, курс гривны по 50 за доллар будет
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Госдолг снизился до 50% от ВВП впервые с 2013 года(С)
це зрада.
негайно верніть до влади свинарчуків.
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Правильно, импортирующий рінок должен рухнуть и перезагрузиться, иначе снижения учетной ставки НБУ не видать как собственніх ушей.
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Дай Бог нашому теляти та вовка зйисты!
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Держборг знизився у гривневому еквіваленті через посилення курсу гривні. З подальшою девальвацією гривні борг суттєво зросте. Вартість обслуговування боргу зросла на 26 мільярдів. Це означає збільшення дефіциту держбюджету та чергове скорочення соціальних витрат.
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Кто нибудь текст полностью читал?

По данным Минфина, в 2018 году государственный и гарантированный государством долг Украины сократился до 60,9%
В министерстве отметили, что отношение долга к ВВП в конце 2019 года не должно превысить 50%, в конце 2020 года должно составить 45,3%, а в конце 2024 года - не должно превысить 40%. Источник: https://censor.net.ua/n3168173После 18-го года всё остальное предположения и пожелания.
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