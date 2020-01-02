 Госдолг снизился до 50% от ВВП впервые с 2013 года

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Размер государственного долга впервые с 2013 года опустился ниже 50% от ВВП", - говорится в сообщении.
По данным Минфина, в 2018 году государственный и гарантированный государством долг Украины сократился до 60,9% от ВВП с 71,8% - в 2017 году. Размер государственного и гарантированного государством долга на 31 декабря 2018 года составил 78,32 млрд долларов, или 2,169 трлн грн.
В министерстве отметили, что отношение долга к ВВП в конце 2019 года не должно превысить 50%, в конце 2020 года должно составить 45,3%, а в конце 2024 года - не должно превысить 40%.
котрі понабирали(тобто понабирали місцеві Бєні) кредитів АЖ ДО ДЕФОЛТУ...
Не дарма Ющенко говорив про Тимошенко- "понабирала кредитів як ***** блох"...
Как уже задолбали эти примитивные манипуляции.
Ответное дело в Панаме зарегистрировали 13 октября. Юристы Порошенко обвиняют Портнова в совершении преступления по ст. 384 УК Панамы (подача заведомо ложного заявления о совершении уголовного правонарушения).Якось так))))
ну енто не потому, что Снизился сам долгг
а потому, что выросло само енто ВВП,
а пачему же ано вырасло??
ну так понятно-
цены вырасли наВсе!!!
дебилоиды бл. как сказал известный классик
ахахаха
Зато "впервые с 2013 года".
Потому что власть Януковоща вернулась ,петя красть перестал.
Что тут не ясно может быть?
Цілковито вірно.
Корпорація Roshen підтвердила інформацію про те, що колишній президент України та народний депутат Петро Порошенко перереєстрував частину свого кондитерського бізнесу Roshen на старшого сина Олексія
Про це НВ Бізнес повідомили у прес-службі корпорації.
"Щодо причин, то це - питання до бенефіціарів", - додали у прес-службі.
Раніше Центр протидії корупції оприлюднив дані про те, що станом на 6 листопада бенефіціаром компанії ТОВ Центрально-Європейська кондитерська компанія (ЦЕКК) зазначено Олексія Порошенка - старшого сина президента.
При цьому станом на 20 травня 2019 року Петро Порошенко у декларації про майно та доходи вказав себе бенефіціарним власником ЦЕКК.
ЦЕКК - одна з головних компаній у структурі корпорації Roshen, адже вона є засновником низки інших підприємств.
петя теперь гол как сокол..
просто голова фракції у ВР )))
О том, что это может говорить не только о снижении госдолга, но и о снижении ВВП, мало кто задумается.
Рейтинг был кажется С.
Что означает преддефолтное состояние.
держборг зріс до 73 млрд.
https://www.unian.ua/economics/finance/876914-derjborg-ukrajini-v-2013-rotsi-zris-do-73-mlrd.html
тобто 40 відсотків.. НЕ 50-ть
курс тоді був 8 грн за долар.
з 2013 цифра зросла.
БО ПОСТІЙНО ПОЗИЧАЄМО.
плюс падіння економіки внаслідок втрати частини економіки(так,зараз ВВП біля 160 млрд.доларів)
з 40% у 2013 до 49-50% зараз боргове навантаження ЗРОСЛО.
кредиты под 2% годовых уже дают в гривне???
на 31.03.2019 113 956,0 -754.0-на 30.06.2019 115 511,01555 на 30.09.2019 119 953,04442
ЗІ: бо уряди Гройсмана і Яценюка брали кредити під ОВДП на короткий період (пару тижнів-місяць/два), тому виплачувані проценти були незначними, хоч і сумарні цифри взяти кредитів вражали. Але держборг навпаки, хоч і поівльно, але падав.
А стосовно уряду Зеренського (не Гончарука же, в умовах монобільшості!) - читав, що його ОВДП розміщаються на строк від півроку і більше. Що і посилює дірку в бюджеті (ну, так читав).
звідки всім іншим знати ?
Государственный долг Украины (млрд UAH)
2015 2016 2017 2018 2019 2020
долг на конец периода 1572,2 1929,8 2141,7 2168,6 1990,8
стоимость обслуживания в год 86,8 97,4 111,5 116,3 114,8 141,5
(долг 2019 года указан по состоянию на 30/11-2019)
Обращает внимание драматичное увеличение ( больше чем на 1 млрд USD) суммы выплаты процентов в 2020 году. Почему???!!!! У меня есть версия - ПРОИСХОДИТ УМЕНЬШЕНИЕ ДОЛИ КРЕДИТОВ МВФ ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ДОЛИ БОЛЕЕ ДОРОГИХ ОВГЗ. А почему уходит МВФ, думаю, все знают. Бене превед!
Залишається сподіватись, що Маркаровій вистачит професіоналізму не допустити падіння піраміди...
2. як справжні хазяї Маркаровій скажуть -так і буде...
І,чому не було ?
базова ставка НБУ досягла 30 відсотків якраз за часів Гонтарєвої..
Дефолт скоро, приватбанк, гривна по 100, клоун все здасть!!! Тилькы Потрох може нас врятуваты!!!
це зрада.
негайно верніть до влади свинарчуків.
По данным Минфина, в 2018 году государственный и гарантированный государством долг Украины сократился до 60,9%
В министерстве отметили, что отношение долга к ВВП в конце 2019 года не должно превысить 50%, в конце 2020 года должно составить 45,3%, а в конце 2024 года - не должно превысить 40%. Источник: https://censor.net.ua/n3168173После 18-го года всё остальное предположения и пожелания.