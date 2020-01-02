 Ночью погиб рабочий на Днепровском металлургическом комбинате

Об этом сообщается на сайте комбината, передает Цензор.НЕТ.

"2 января около 00:55 на территории доменного цеха обнаружен работник подрядной организации (1963 года рождения) без признаков жизни. Предприятие классифицировало случившееся как "несчастный случай со смертельным исходом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проводится расследование.

Днепровский МК является одним из крупнейших металлургических комбинатов Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 10-летняя девочка погибла при дорожной аварии на Ривненщине, - полиция. ФОТОрепортаж