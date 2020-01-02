EN|RU|UK
Темы дня: Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия
  4126  26
Все про:Днепропетровщина (1446) металлургия (341) смерть (6323) рабочие (46)

 Ночью погиб рабочий на Днепровском металлургическом комбинате

В четверг, 2 января, около часа ночи погиб рабочий на Днепровском металлургическом комбинате. Предприятие сообщило, что проводится расследование.

Об этом сообщается на сайте комбината, передает Цензор.НЕТ.

"2 января около 00:55 на территории доменного цеха обнаружен работник подрядной организации (1963 года рождения) без признаков жизни. Предприятие классифицировало случившееся как "несчастный случай со смертельным исходом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проводится расследование.

Днепровский МК является одним из крупнейших металлургических комбинатов Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 10-летняя девочка погибла при дорожной аварии на Ривненщине, - полиция. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3168172
 
 
 Топ комментарии
 
Кстати комбинат сейчас простаивает многие рабочие отправлены в принудительные отпуска, зарплата две трети. ...Бандит аферист - сепаратист "Коломой " при поддержке продажного ...резидента ЗЕбила -капитулянта уничтожает бизнес такого же самого любителя кремлёвских фашистов )(уйла олигарха - сепаратиста Ахмета.... Ну и как всегда страдают рабочие разных комбинатов по всей Украине и весь украинский народ.
 показать весь комментарий
 
Подрядчики всегда были и есть головной болью предприятий.
Охрана труда на нуле.
"Давай-давай, быстрее сделаем - больше заработаем."
Соболезнования близким и родственникам.
 показать весь комментарий
 
" подрядной организации" - это как? Чем отличается от аренды?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Комбинат находится в г. Каменское, Днепропетровская область
 показать весь комментарий
 
 
Человек погиб.
Или вам только политику подавай?
 показать весь комментарий
 
 
Подрядчики всегда были и есть головной болью предприятий.
Охрана труда на нуле.
"Давай-давай, быстрее сделаем - больше заработаем."
Соболезнования близким и родственникам.
 показать весь комментарий
 
 
Как вроде на предприятиях нет - "давай ты напишешь что в трамвае руку поранил, а то меня депремируют, а я тебе премию потом больше и пять "восьмерок" нарисую".
 показать весь комментарий
 
Підозрюю що це пов"язано з Новим роком.
 показать весь комментарий
 
57 років, гарячий цех. Повинен уже бути на пенсії за "гарячим" стажем. 🤔
 показать весь комментарий
 
у нас за 60 пенсы ще пашуть п 1 сетке. по 40 лет стажа.
 показать весь комментарий
 
Он может и не быть работником меткомбината.
 показать весь комментарий
 
Кстати комбинат сейчас простаивает многие рабочие отправлены в принудительные отпуска, зарплата две трети. ...Бандит аферист - сепаратист "Коломой " при поддержке продажного ...резидента ЗЕбила -капитулянта уничтожает бизнес такого же самого любителя кремлёвских фашистов )(уйла олигарха - сепаратиста Ахмета.... Ну и как всегда страдают рабочие разных комбинатов по всей Украине и весь украинский народ.
 показать весь комментарий
 
 
1. Завод принадлежит Таруте.
2. Он уже не простаивает, с декабря запустился.
3. При зелебобе у нас промышленности вообще не останется.
 показать весь комментарий
 
 
Святополк Сагайдачний ДМК работает, а проблемы из-за того, что российский владелец года2-3 назад получив кредит и как петя спрятал его в офшоры, из-за чего у комбината нет оборотных средсв. Ахметов не владелец ДМК он его взял в аренду. Комбинат принадлежит корпорации ИСД, совладельцем которой является народный депутат Сергей Тарута. У ахметова Метинвест.
 показать весь комментарий
 
03.10.19 13:39 Подконтрольный Ахметову Днепровский меткомбинат останавливает производство (обновлено)
Вночі загинув працівник на Дніпровському металургійному комбінаті - Цензор.НЕТ 2232"Днепровский меткомбинат" (ДМК) отказался от запуска основных производственных мощностей из-за снижения рентабельности и нехватки оборотных средств.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия, передает БизнесЦензор.
 показать весь комментарий
 
Вам Игорь Валерьевич везде мерещиться, куда не глянь всё его, он видать и сам этого не знает.
 показать весь комментарий
 
"Метинвест" Рината Ахметова задул еще одну доменную печь на Днепровском меткомбинате
[28 декабря 2019 года]
В сентябре ДП-12 была выведена в резерв - из-за резкого падения спроса и цены на металлопродукцию, что повлекло за собой временную приостановку части основных производственных мощностей комбината. Ринат Ахметов будет продавать ядовитые шлаки Днепровского меткомбината для строительства дорог в 6 областях
[19 декабря 2019 года]
В результате хозяйственной деятельности на комбинате скопилось около 8 млн т шлаковС начала года Днепровский меткомбинат под управлением "Метинвеста" сократил производство чугуна на 17%
[04 декабря 2019 года]"Метинвест" Рината Ахметова запустил вторую доменную печь на Днепровском меткомбинате
[25 ноября 2019 года]
С середины сентября на ДМК работала только одна из трех доменных печей - №1-М.
 показать весь комментарий
 
производство в Украине стоит или еле дышит - это факт.

откуда "рист экономикы" зин?
 показать весь комментарий
 
не, ну щас полякы наймытив выгналы додому покы свята.. пишла валюта, гривня тримаеться, а з середини сичня пожене вгору...
 показать весь комментарий
 
56 лет, может и с сердцем были проблемы. Может после праздников было плохо, тут люди и без тяжёлой работы иногда до скорой доходят... А там, кто его знает.
 показать весь комментарий
 
" подрядной организации" - это как? Чем отличается от аренды?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх