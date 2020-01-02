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 Украина не готова к возвращению прямых поставок газа из России, -​ Кулеба

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина еще не готова для возвращения к прямым поставкам газа из России и намерена это делать только в рамках общеевропейского энергетического рынка и по его правилам.

Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что мы еще не созрели для возвращения к прямым поставкам. Но вопрос даже не в этом. Моя цель как вице-премьер-министра по евроинтеграции состоит в том, чтобы газовый рынок Украины функционировал исключительно на основе норм Европейского Союза, Третьего энергетического пакета, и чтобы наша энергетика была интегрирована в европейскую энергетику. Нигде в правилах Евросоюза не написано, что ты не должен покупать газ у определенной страны", - отметил Кулеба.

По его мнению, вопрос в том, чтобы РФ больше никогда не использовала газ как инструмент шантажа или коррумпированию национальных элит, как это было все предыдущие годы независимости до 2014 года.

"Поэтому, когда мы создадим целостный энергетический газовый рынок по нормам ЕС, мы не можем запретить компаниям покупать газ у "Газпрома" в соответствии с их договоренностями, но "Газпром" будет играть в Украине исключительно по европейским правилам и нормам. Он не будет иметь монополии, не будет иметь возможности навязывать свои условия, подкупая чиновников, он будет одним из игроков", - добавил вице-премьер.

Кулеба отметил, что в 2014 году Украина была крупнейшим клиентом "Газпрома", и выразил убеждение, что уже никогда не будет, так как диверсификация рынков и функционирование газового рынка в нормах ЕС не позволит этому произойти.

"Кто-то будет покупать напрямую у "Газпрома", значит, так будет. Возможно, теоретически, "Нафтогаз" будет покупать напрямую у "Газпрома" на определенном этапе, но исключительно в рамках рыночных механизмов, без коррупции, шантажа и без "газовой иглы". Я убежден, что все это мы оставим позади", - подчеркнул Кулеба.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168169
 
   
 Топ комментарии
 
Украина не должна вообще торговать с врагом. Разве что транзит газа в ЕС, это такое. А налаживать прямые продажи во время рос. агрессии это аморально и экономически поддерживает врага. Нужно резко сокращать торговлю, а не наращивать как пытаются зеленые рептилии.
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Не нужно придумывать велосипед. Покупайте у Газпрома через словаков, а нам впаривайте что это газ норвежский. 5 лет прокатывало и сейчас прокатит.
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Люди,які нагрівають руки на поставках російського газу через Словаччину ще не готові відмовитись від надприбутків і перейти до прямих поставок...І так як вони зі мною вже поділились баблом то я теж став не готовим - сказав Кулеба...
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"Ще не готова"? Он ьопнулся? И никогда не будет готова!!!
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В Украине приватизировано уже около 90 % предприятий. С момента приватизации государство не имеет никаких обязательств по их снабжению любыми ресурсами, включая энергетические. Хотели рынок - получите. Отныне все необходимое для них ресурсы они должны покупать сами на свободном рынке, где хотят, сколько хотят и где им выгодно. Поэтому к поставкам всех энергоресурсов нужно относиться именно так. Государство же должно делать закупки только для госпредприятий, коммунального сектора и нужд населения. А для этого хватает газа собственной добычи. Если государство хочет заработать маржу на перепродаже частному бизнесу купленных им энергоресурсов, то оно должно отделить эту тему от обязательных общегосударственных закупок.
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Кулеба, золотце моё, а как ты думаешь - ЗАЧЕМ Путин продаёт газ компаниям Медведчука-Фирташа газ по дешёвке?
Это такой, млять, европейский бизнес?
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Хорошим людям можно и по дешевке продать
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