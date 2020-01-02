EN|RU|UK
Темы дня: Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия
  1854  9
Все про:контрразведка (202) Мариуполь (3704) СБУ (14208) вербовка (144)

 Контрразведка СБУ пресекла вербовку жителя Мариуполя ФСБ

Служба безопасности Украины предотвратила привлечение жителя Мариуполя к сотрудничеству в пользу спецслужб РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

Так, житель Мариуполя при пересечении государственной границы был задержан представителями ФСБ РФ. С применением психологического давления его пытались склонить к негласному сотрудничеству для сбора информации о военнослужащих Вооруженных Сил Украины и сотрудников украинских правоохранительных органов.

При этом, как отмечается, сотрудник ФСБ требовал от украинца деньги за несоздание искусственных препятствий при осуществлении им и его коллегами предпринимательской деятельности. В случае отказа он также угрожал закрыть коммерсанту въезд на территорию РФ и сделать невозможными его встречи с близкими родственниками, которые там проживают.

Смотрите также: Контрразведка СБУ подвела итоги работы за год: 57 производств за госизмену, 54 - терроризм и диверсии, 7 - шпионаж, 90 преступников получили приговоры. ФОТОрепортаж

СБУ еще раз напоминает, что статьей 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет. В то же время, согласно положениям ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины от уголовной ответственности освобождается гражданин Украины, если он во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно сообщил органам государственной власти о своей связи с ними и полученным заданием.

Источник: https://censor.net.ua/n3168168
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
не там ищите, контрики! Страну сдают и продают, оптом и врозницу! Тех, кого НАДА уже давно "завербовали" и сделали "неприкасаемыми".
 показать весь комментарий
 
 
И не говорите.Тут главный Зебил страны ПЕРВЫМ поздравляет с НГ убийцу украинского народа куйло,отдает ему террористов,беркутят и цемаха....а они о каком-то бизнесмене.Чудны дела твои,Господи...
 показать весь комментарий
 
 
Простуженный крыса верно чует своего наставника - симсэя. У него и учиться, поманеху. Через годик-другой, это будет )(уйлятко №2, но только ГОРАЗДО артистичнее, тоньше и проВОРнее.
 показать весь комментарий
 
 
И тут на территорию РФ десантировался спецназ СБУ и вырвал бедного предпринимателя из лап ФСБ.
 показать весь комментарий
 
Зелена шобла боїться конкурентів? Напевне переживає, що у кацапів грошей на в іх не вистачить і у них обріжуть пайку.
 показать весь комментарий
 
 
Фсб відкрило в Маріуполі палатку з написом - Центр вербування агентів для ФСБ Расіі...СБУ довго слідкувало за палаткою і переписувало всіх завербованих агентів...Через декілька місяців палатку знесли силами поліціі,нац.гвардіі і СБУ...За проведену операціі низка працівників СБУ отримала державні нагороди і позачергові звання...
 показать весь комментарий
 
там пів маріуполя нех вербувати смердюча ригівська вата, за калбасу мати рідну продадуть
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх