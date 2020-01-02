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 Политика Украины, Общество
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Все про:Медведчук (1012) украинцы (3051) эмиграция (118)

 "Люди царства своего не уважают больше", - Медведчук пожаловался на выезд украинцев из страны

Лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кум президента РФ Путина Виктор Медведчук сравнил Украину с "царством", которое более не уважают живущие в нем люди.

Об этом он сообщил в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ.

Так, рассказывая о своих литературных предпочтениях, Медведчук процитировал слова Булата Окуджавы и назвал их "знаковыми" для Украины: "Люди царства своего не уважают больше".

Читайте также: "ОПЗЖ установила контакт с партией "Единая Россия". "Хорошая идея", - Путин поддержал предложение Медведчука о межпарламентском диалоге в "нормандском формате"

После этого кум Путина пояснил, что украинцы разуверились в том, что происходит в стране.

"Вот то, что происходит у нас в последние годы – разве это не свидетельство того, что люди ищут своего счастья за границей? Люди пытаются найти себя, прокормить семьи. Или устроиться, наладить новую жизнь и – что самое страшное! – обрести новую родину. Разве эти люди не разуверились в том, что происходит в стране?! И власть любая – и предыдущие, и сегодняшняя – должны думать о том, чтобы этих людей сохранить! Чтобы люди понимали и уважали свое царство!" - отметил лидер ОПЗЖ.

Полный текст статьи "Что читают украинские политики и топ-чиновники?" находится здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3168167
 
 
 Топ комментарии
 
Поезжай ка и ты, навсегда к своему куму
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быдло и не могло по другому, правда ?
чего расстраиваться ?
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"Люди царства своего не уважают больше",

МУДРАЯ МЫСЛЬ:
Складывается такое впечатление, что Украина в своём государственном становлении из первобытно - общинного мечтает попасть в развитой капитализм, минуя феодальное состояние.....
А вот выйдет ли большой скачок....
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***
если труженик, в поте лица своего
добывающий хлеб, не стяжал ничего
почему он ничтожеству кланяться должен,
или просто тому, кто хитрее его?



Омар Хайям
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А за що оце поважати? Якщо цю країну не поважає її президент!
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Караул!!! Рабы разбегаются!!! Не хотят, окаянные, работать за хреновый харч и на коммуналку. Конец эпохи лохов, дураков остаётся всё меньше и меньше. Придётся зарплаты существенно повышать, иначе кирдык олигархам и прочим ненажёрливым "бизнесменам".
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2019-12-21 Тихо в лесу

Пам'ятаю, за Порошенка, коли Мертвечук літав до путіна, здіймалася хвиля хайпа до небес, горіли сраки і рвалися дупи по темі чому не сидить, чому не закрили перельоти до росії, і чому він літає до путіна.

Так от. Сьогодні Мертвечук зустрівся з путіним. І попав він у москву не потягом. І не сидить до цих пір, ****. А Пороха вже восьмий місяць, як немає при владі.
Шановні хейтери Порошенка! Ви мовчите тому, що з того часу у вас ще сракі не позаживали, чи зараз це нормально вже?

Василь Солов'янчик

"Люди царства своего не уважают больше", - Медведчук поскаржився на виїзд українців з країни - Цензор.НЕТ 8924
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Ви на Порошенка бочку не катіть. За Порошенка Медведчук тільки людиною себе відчув. Отримав в подарунок три найрейтингівіші інфоТВ канали, дві монополії зрідженого газу і дизелю, цілу бензомагістраль в користування... Тому ви там не дуже, на Порошенка. Бо він на вас пуйлу поскаржиться
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мертведчук не просто к ***** летал при соевом. Но с аэропорта - прямиком в козино,,, по ночам!
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Зебил вон аще поганыча С Новым годом поздравил , ну и че рейтинги тока растут .
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у нас не царство - у нас республика, но некоторые сильно "поцарювать" хотят
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Так ви самі створили для людей умови не життя,а яснування.
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Я думал,что Организм уже Медведчука посадил,а он тут речи толкает Хотя сажать кума своего друга ВВХ не очень красиво "Люди царства своего не уважают больше", - Медведчук поскаржився на виїзд українців з країни - Цензор.НЕТ 6741
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организм знает кого сажать, ему Аваков указывает
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Дуже "інформативний" матеріал, чи може хтось ще сумнівається в вподобаннях пуйловського упиря?
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Как посмели, холопы, не уважать зеленое царство!
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Россия 1.38 млн. Украина 0.32 млн за 2017 год мигрировало в Германию.В настоящее время исходя из рассмотренных статистических данных, в Германии находятся от 1,5 до 3 миллионов русских или русскоговорящих человек.
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ЭТО ОСОБЫЙ ВИД КГБЭШНИКОВ !!! МЕДВЕДЧУК, ПОКЛОНСКАЯ... КОНЧЕННЫЕ ИДИОТЫ, ЧТОБЫ ИХ НЕ ТРОГАЛИ !)
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ну если Мертвечука посадят, начнут уважать царство чуть больше
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Правильно. Зелохом надо запретить выезд из страны. Даже загран паспорта забрать.
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Насмехается гнида. Руки потирает. Реванш выглядывает.
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Стандартная манипуляция, рассчитанная на охлос. Кремлёвские политтехнологи сказали, что пора начинать перетягивать на себя зелёный лохторат, потому и костноязычит КГБ-шлюха.
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Tak jedut liudi icet gde mozno zarabotat.Irlandija smotryte skolko tam liudej ujexali svojio vremia na zarobotki,a sto imejet teper veducaja strana v mire.Vet ne v tiurme zyviot kak bylo sssr liudi imejet vazmoznost ujexat kak i vernutisia potom
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Украине нужно создать спецслужбу набранную из людей прошедших АТО, которая будет похожая на Моссад, которая будет уничтожать врагов государства! Снайперов, взрывателей и т.п. Также открыть отдел химии и биологии в которых будут создаваться смертельные яды и т.п. И нужно такой спецслужбой, как Моссад - убивать всех врагов государства и любыми способами и средствами и в любой точке мира доставать!
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Царство? Пішов у хмуй, старий некроморф.
У нас - республіка. Царство у твоєму козломордорі, паскудо.
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От скотиняка грає роль стурбованого, йому ж ліпше, лишиться він з шмондером і зебілами, скоріше станемо федеральним округом расєйської **********, і всё на...
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Лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кум президента РФ Путина Виктор Медведчук сравнил Украину с "царством", которое более не уважают живущие в нем люди. Источник: https://censor.net.ua/n3168167

Скоріше тебе упиря не поважає ніхто в Україні, а не саму Україну, а Україну до кризи довели такі прокацапські виродки як Медведчук
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Вірно підмітив.З Зєлєнскім в унісон заспівали-заголосили.
Теперь берем вот этот вот видос "новогоднего поздравления" и анализируем его
"..Начнем с выбранного образа - конечно же в помятом *уе в водолазке под пиджак обыватель без сомнений узнает всем известного совкового ********** персонажа из классической говнокомедии - Мягкова. Это визуальный ценностный сигнал, типа, смотрите, я такой же мудак как и вы.

Совок выбран не случайно. Совок - это продвигаемая рос. пропагандой альтернатива украинству. Это очевидное информационное оружие массового поражения врага. Т.е. это первый пропагандистский сигнал, а человек еще и рта не раскрыл.

Далее, чувак сразу рванул с места в карьер, и начал чвякать-*уякать, что он будет па-прастому, никаких тебе ростов ВВП (которых прост нет) и прочих "незрозумілих термінів" типа инфляция, имплементация (где тоже жопа) - противопоставление проукраинской прошлой власти. Пропаганда.

Далее идет манипулятивный вопрос под манипулятивные теле-технологии: низкочастотное биение, мелькание образов, в которых многие могут узнать себя. Пропагандистский грязный трюк. Просто сеанс массового гипноза.

Манипуляции в перечислении всех этих целевых персон просто доставляет: "колишній фотограф, який захищає країну на Сході" - это понятно наш ответ Чемберлену на реальный скандальный факт: свадебный фотограф, работающий кнопкой от СН в ВР и получающий доллары в конверте

"колишній фізик миючий посуд в Італії" и там дальше химик - это чистый нарратив руснявой пропаганды: "а, хахлы, зачем вам безвиз, туалеты мыть, такую державу просрали, все уехали, failed state" и т.п. Как по мне это уже палево, но Зе не унимается

И гадит на Украину "там вон в рашке высотки", а тут у нас "луганський лікар з Луганську, що переїхав, два роки таксував та " (внимание пропаганда зашкаливает) "повернувся назад" - переселенці не нужны, на оккупированных русней территориях норм, как бы нам говорит зезидент. Ужас

Далее продолжаем про "10 років живет за кордном" - опять нарратив "все уехали, ужас какой", хотя статистика говорит, что проблема трудовой миграции далеко не самая большая проблема Украины, но мы ж не реальных проблемах, мы ж пропагандируем failed state, правда?

Но нет, **ядь, он все никак не узбагоицца: "ти - айтішнік, що мріє втекти (-sic!) з країни". Ну да, а как же. Тут же военкомы в нацгвардию снимают в общественном транспорте...
И опять же, это НЕ случаный, в реальной жизни НЕ актуальный нарратив, который исходит только от русни....."
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Вау ! .А хто з порохоср ...вже в спамери *мертвячука * записався !? "Люди царства своего не уважают больше", - Медведчук поскаржився на виїзд українців з країни - Цензор.НЕТ 663
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Зєлю з Пєцєю виженем - мертветчук сам втече.
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Конєшно он увєрєн. Єслі би нє так, то за Зєлєнсково он нє голосовал би.
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Як так? Ти свого слугу хочеш вигнати? Шо, уже нє прікольно?
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По-перше вижени тарганів зі своєї голови.
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Заявление медведчуковско-путинского Бойко из ОПЗЖ
===Процесс политического урегулирования с внесением изменений в Конституцию относительно Закона об особом статусе, принятие Закона об амнистии - это все следующие шаги, которые позволят реально прийти к миру в стране.===
Вы где-нить слышали возмущение ПЕСа, Порошенко и т.д. ?
Вместо этого порохоботы, хозяин которых через кровь проталкивал особый статус в Конституцию, и медведчуковские каналы мочат Зеленского, который в глаза Путину заявил, что никто не будет менять Конституцию под его хотелки. Совпадение? Не думаю
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эти самые ##хоботы просто напросто *сотворили себе кумира* пэдрота *********** пятого.
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І багато вас таких у веронській псіхлікарні?
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Поддерживатель войны ***** против Украины, с ума уже сходящий от безуспешных попыток сдать Украину в тюрьму народов мокселю еще что-то бормочет..
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В России едут жить и работать за границу с такой силой, как будто они не уважают ни царство ни царя.
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Ага, а потом "воняют" из-за границы, какая Раша супер страна.
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Медведчук прав, после отмены госрегулирования цен на социальные продукты, после введения рыночного тарифообразования, после введения скачущего курса доллара, после повышения пенсионного возраста, после распродажи стратегических предприятий, после введения иностранных извращенных порядков и ценностей, после отмены стабильности на все, что только можно, уважать такое царство могут только богатые, буржуи, а обычные люди такое царство уважать никогда не будут.

После этого становятся безразличными названия улиц, по которым ходят, а государство перестает представлять какую-либо ценность для людей.
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так, а при кому це робилось? Не при таких як він? Вони ж міняються то посадами, то місцями.
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"....Після відміни стабільності" - вкакайся ватнік гороховий.
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можна відноситися негативно до Медведчука, але те, що він сказав - так і є. Йде вже 29 рік безгосподарності , корупції та пограбунку України. І України все менше...
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Ось через таких як Метверчуки, Портнови, Бойки, Ахметови, Януковичі, тепер ще й Зеленські і т.д. - виїдуть хто має розум! Залишаться наркомани, п"яниці, бомжі, ті що 4 тис. це не зарплата, інваліди і пенсіонери. Ось тоді ви МОЖЛИВО!!! подумаєте, що не тільки потрібно жити для своїх кишень і людей щитати за бидло котрими можна користатись, а ще й думати за країну. Але для чого я, це!?. "Люди царства своего не уважают больше", - Медведчук поскаржився на виїзд українців з країни - Цензор.НЕТ 9268
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так йому потрібно тільки подякувати, що розумні і трудолюбиві діти змогли знайти собі достойну роботу і зарплати.
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украинцы уже оценили пэпастого, и дали ему увольнительные!
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А какого лысого ты сам постоянно катаешься в засрашу на поклон хыйлу и за ц.у.?
Дом @#§iвном воняет?
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Шо у него над головой за- фотошопили, венец или рага?
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Вот,чтоо интересно,чем больше укр.политики ненавидят Украину,тем больше всех говорят правильные вещи
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Окуджава в гробу перевернулся, узнав, что его "предпочитает" это быдло.
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Разом зі своїми Овощами-Пшонками готові були за тульський прянік припіднести москві нашу державність, яка всіх вас в сраці мала, а тепер тут про повагу до свого царства заговорили.
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Не поважають зелену плісняву та мертведчуків! А країну свою поважають, але якщо є можливість заробить тому люди і їдуть! Але 90% повертаються!
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Что этот мудак Мертведчук чавкает там, как брежнев??? Не он ли вместе с властью, кучмой и януковичем, 20 лет, гнобили и грабили Украинский народ ?? А теперь нажравшись выше крыши,начал петь песенки о счастье народа Украины, вместе с его кумом -недоумком пуйлом. О том какой рай нас ждёт вместе с россией. Да, для него и его жены, это больше чем рай. Это огромные доходы семьи, а народ украины как сосал лапу так и будет сосать! Присасывается к любой возможности и к любому яркому событию показать, что он кому-то нужен. И без не него в Украине всё пропало!! Пустое место на экранах ТВ!!!
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У мертвечука будет время подумать над своим поведением, пока его будут тащить к осине или столбу.
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та краще би медведчуків за порєбрік випроводили, то і люди б менше Україну полишали.
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Цю паскуду треба давно втопити в гівні...
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Тому і їдуть,що забагато розплодилось тут таких медведчуків...
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Тобто підсцарьок вже прив'язав Україну до вялікаґо сцарства русссскаґо.
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Из-за таких ублюдков как Медведчук, люди и покидают страну.
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Ну так, а когда землю распродадите, то в царстве рабам будет принадлежать только паспорт, налоги и штрафы. Тогда и я уёду.
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Разуверились росто потому что вас, российских террористов, не постреляли сразу после Майдана .
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Для Медвечука его царство - это путинский зад, от которого ему немыслимо оторваться.
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Рабы оказались умнее и поехали туда где больше платят, а кремлёвский пастух Медведчук хотел эту отару подготовить для загона в прежнее московское стойло, "Люди царства своего не уважают больше", - Медведчук поскаржився на виїзд українців з країни - Цензор.НЕТ 9496
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Интересно,а на его предприятиях зарплата по три тыщи баксов, чтоб никто не уехал?
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У любого кто почитает украинский интернет возникнет желание сбежать из этого ада.

Все плохо, все скоро развалится, нет никакого смысла что-то делать, бегите пока не поздно, все кругом воруют, воруйте пока не украли другие, у вас народ ущербный, вы ничего не можете, вы ничего не умеете, вы все мошенники, этого не изменить, это страна обречена, власть волнуют только деньги.

Это технология развала которую Запад успешно применял на Рашке. Теперь кто-то пытается провернуть это и в Украине.
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Из за таких уродов как ты Медведчук - люди и выезжают.
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Порошенко вернул Медведчука в политику
==="Стоит освежить ему память: инициатива привлечь Медведчука к процессу освобождения пленных принадлежала исключительно Петру Порошенко. Именно он дал указание о его назначении. Это произошло в кабинете президента в присутствии министра иностранных дел Климкина", - сказал Наливайченко.===

Порошенко та Медведчук. Спільники? (розслідування)

И для Медведчука порошенковская СБУ расчищала рынок дизеля и скрапленого газа.
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3,14здун фєдєрастовий... Без мєртвєтчука просто неможливі були перемовини стосовно визволення наших заручників - путєн це навмисно робив звісно, щоби такі як ти несли цю хєрню до вух «зубожілих», з піввареника у роті.
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Ты тупой даже для порохобота. Тебе ж объяснили, что Порошенко врет, когда говорит, что назначил начальник СБУ для обменов. Вот Зеленский вернул моряков, корабли, последний немаленький обмен без всякого Медведчука
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Медведчук -расОвий ватан..
з Царем в голові ))
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у мертвечука- союзника парашенки - окончательно поехала кукуха )) "Люди царства своего не уважают больше", - Медведчук поскаржився на виїзд українців з країни - Цензор.НЕТ 862 "Люди царства своего не уважают больше", - Медведчук поскаржився на виїзд українців з країни - Цензор.НЕТ 862 "Люди царства своего не уважают больше", - Медведчук поскаржився на виїзд українців з країни - Цензор.НЕТ 862 "Люди царства своего не уважают больше", - Медведчук поскаржився на виїзд українців з країни - Цензор.НЕТ 862
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Ця kurva ще рота роззявляє... Царство тобі потрібно??? Так 3,14здуй до сцаря й цілуй йому чоботи... Покидьок...
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У цього упиря завдання тільки одне і ставить його х..ло,
У резидентів немає друзів.
Будучи адвокатом він працював на КГБ втерся у довіру до Стуса ...... спалив його.
Далі він знову працює на КГБ.
Пу... готує його у президенти України. Тому ця потвора так багато говорить. Пу... готує йому прийоми на вищому рівні - робить це офіційно готує до цього українців.
От така х... малята.
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Коли вже нарешті, цю тварюку розстріляють, або хай вже сама подохне скоріше! Бо нема часу одночасно ступати на цю землю разом з цим гандоном!
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