 "Люди царства своего не уважают больше", - Медведчук пожаловался на выезд украинцев из страны

Об этом он сообщил в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ.
Так, рассказывая о своих литературных предпочтениях, Медведчук процитировал слова Булата Окуджавы и назвал их "знаковыми" для Украины: "Люди царства своего не уважают больше".
После этого кум Путина пояснил, что украинцы разуверились в том, что происходит в стране.
"Вот то, что происходит у нас в последние годы – разве это не свидетельство того, что люди ищут своего счастья за границей? Люди пытаются найти себя, прокормить семьи. Или устроиться, наладить новую жизнь и – что самое страшное! – обрести новую родину. Разве эти люди не разуверились в том, что происходит в стране?! И власть любая – и предыдущие, и сегодняшняя – должны думать о том, чтобы этих людей сохранить! Чтобы люди понимали и уважали свое царство!" - отметил лидер ОПЗЖ.
Полный текст статьи "Что читают украинские политики и топ-чиновники?" находится здесь.
чего расстраиваться ?
МУДРАЯ МЫСЛЬ:
Складывается такое впечатление, что Украина в своём государственном становлении из первобытно - общинного мечтает попасть в развитой капитализм, минуя феодальное состояние.....
А вот выйдет ли большой скачок....
если труженик, в поте лица своего
добывающий хлеб, не стяжал ничего
почему он ничтожеству кланяться должен,
или просто тому, кто хитрее его?
Омар Хайям
Пам'ятаю, за Порошенка, коли Мертвечук літав до путіна, здіймалася хвиля хайпа до небес, горіли сраки і рвалися дупи по темі чому не сидить, чому не закрили перельоти до росії, і чому він літає до путіна.
Так от. Сьогодні Мертвечук зустрівся з путіним. І попав він у москву не потягом. І не сидить до цих пір, ****. А Пороха вже восьмий місяць, як немає при владі.
Шановні хейтери Порошенка! Ви мовчите тому, що з того часу у вас ще сракі не позаживали, чи зараз це нормально вже?
Василь Солов'янчик
У нас - республіка. Царство у твоєму козломордорі, паскудо.
Скоріше тебе упиря не поважає ніхто в Україні, а не саму Україну, а Україну до кризи довели такі прокацапські виродки як Медведчук
Теперь берем вот этот вот видос "новогоднего поздравления" и анализируем его
"..Начнем с выбранного образа - конечно же в помятом *уе в водолазке под пиджак обыватель без сомнений узнает всем известного совкового ********** персонажа из классической говнокомедии - Мягкова. Это визуальный ценностный сигнал, типа, смотрите, я такой же мудак как и вы.
Совок выбран не случайно. Совок - это продвигаемая рос. пропагандой альтернатива украинству. Это очевидное информационное оружие массового поражения врага. Т.е. это первый пропагандистский сигнал, а человек еще и рта не раскрыл.
Далее, чувак сразу рванул с места в карьер, и начал чвякать-*уякать, что он будет па-прастому, никаких тебе ростов ВВП (которых прост нет) и прочих "незрозумілих термінів" типа инфляция, имплементация (где тоже жопа) - противопоставление проукраинской прошлой власти. Пропаганда.
Далее идет манипулятивный вопрос под манипулятивные теле-технологии: низкочастотное биение, мелькание образов, в которых многие могут узнать себя. Пропагандистский грязный трюк. Просто сеанс массового гипноза.
Манипуляции в перечислении всех этих целевых персон просто доставляет: "колишній фотограф, який захищає країну на Сході" - это понятно наш ответ Чемберлену на реальный скандальный факт: свадебный фотограф, работающий кнопкой от СН в ВР и получающий доллары в конверте
"колишній фізик миючий посуд в Італії" и там дальше химик - это чистый нарратив руснявой пропаганды: "а, хахлы, зачем вам безвиз, туалеты мыть, такую державу просрали, все уехали, failed state" и т.п. Как по мне это уже палево, но Зе не унимается
И гадит на Украину "там вон в рашке высотки", а тут у нас "луганський лікар з Луганську, що переїхав, два роки таксував та " (внимание пропаганда зашкаливает) "повернувся назад" - переселенці не нужны, на оккупированных русней территориях норм, как бы нам говорит зезидент. Ужас
Далее продолжаем про "10 років живет за кордном" - опять нарратив "все уехали, ужас какой", хотя статистика говорит, что проблема трудовой миграции далеко не самая большая проблема Украины, но мы ж не реальных проблемах, мы ж пропагандируем failed state, правда?
Но нет, **ядь, он все никак не узбагоицца: "ти - айтішнік, що мріє втекти (-sic!) з країни". Ну да, а как же. Тут же военкомы в нацгвардию снимают в общественном транспорте...
И опять же, это НЕ случаный, в реальной жизни НЕ актуальный нарратив, который исходит только от русни....."
===Процесс политического урегулирования с внесением изменений в Конституцию относительно Закона об особом статусе, принятие Закона об амнистии - это все следующие шаги, которые позволят реально прийти к миру в стране.===
Вы где-нить слышали возмущение ПЕСа, Порошенко и т.д. ?
Вместо этого порохоботы, хозяин которых через кровь проталкивал особый статус в Конституцию, и медведчуковские каналы мочат Зеленского, который в глаза Путину заявил, что никто не будет менять Конституцию под его хотелки. Совпадение? Не думаю
После этого становятся безразличными названия улиц, по которым ходят, а государство перестает представлять какую-либо ценность для людей.
Дом @#§iвном воняет?
Все плохо, все скоро развалится, нет никакого смысла что-то делать, бегите пока не поздно, все кругом воруют, воруйте пока не украли другие, у вас народ ущербный, вы ничего не можете, вы ничего не умеете, вы все мошенники, этого не изменить, это страна обречена, власть волнуют только деньги.
Это технология развала которую Запад успешно применял на Рашке. Теперь кто-то пытается провернуть это и в Украине.
==="Стоит освежить ему память: инициатива привлечь Медведчука к процессу освобождения пленных принадлежала исключительно Петру Порошенко. Именно он дал указание о его назначении. Это произошло в кабинете президента в присутствии министра иностранных дел Климкина", - сказал Наливайченко.===
Порошенко та Медведчук. Спільники? (розслідування)
И для Медведчука порошенковская СБУ расчищала рынок дизеля и скрапленого газа.
з Царем в голові ))
У резидентів немає друзів.
Будучи адвокатом він працював на КГБ втерся у довіру до Стуса ...... спалив його.
Далі він знову працює на КГБ.
Пу... готує його у президенти України. Тому ця потвора так багато говорить. Пу... готує йому прийоми на вищому рівні - робить це офіційно готує до цього українців.
От така х... малята.