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Все про:снегопад (681) лавина (88) ГСЧС (2413)

 ГСЧС объявила открытым снеголавинный сезон

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям заявила, что в Украине открылся снеголавинный сезон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

Отмечается, что высокая вероятность схождения лавин наблюдается в западных областях.

"По данным украинского гидрометцентра, в связи с интенсивным приростом снега, в районе деятельности снеголавинной станции Пожежевская (Ивано-Франковская область), на высокогорье восточной части Закарпатской области, в горах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, а также в районе деятельности сл Плай снеголавинный сезон объявляется открытым", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168164
 
 
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Накануне Нового года в Мурманской области произошло событие государственной важности. Ждали его лет 50. Итак, на 49-м км Серебрянской дороги к селу Териберка открылся «сортир». От ближайшей остановки до него - 2 километра по тундре

ДСНС оголосила відкритим сніголавинний сезон - Цензор.НЕТ 9465
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Дождусь ли я когда-нибудь самую радостную новость на Цензоре например такого типа: Сегодня днем неизвестные снайпера расстреляли на улице Сивохо, Портнова с Бойко и Бондаренко Л. Как все мы надеемся, Герои Украины не остановяться на достинутом и продолжат очищение Украины от грязной антиукраинской нечисти.
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Дождусь ли я когда-нибудь самую радостную новость на Цензоре например такого типа: Сегодня днем неизвестные снайпера расстреляли на улице Сивохо, Портнова с Бойко и Бондаренко Л. Как все мы надеемся, Герои Украины не остановяться на достинутом и продолжат очищение Украины от грязной антиукраинской нечисти.
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Добавь к ним Пэтруху со своим ШОБЛОМ и 2020 год объявить ГОДОМ СЧАСТЬЯ.
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Лучше вашего В.В.Хуйло. О то праздник будет.
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Это может оказаться фейком. А настоящие эти персонажи будут тихо доживать свои миллионы в тихой деревеньке Испании, на берегу теплого моря. Во всяком случае, "беженцы из Донбасса", обитатели обл и гор советов (оккупированных территорий) так и поступили. Угадайте, кто помог им безбедно перевезти "честно заработанное", сменить документы? Ага, угадали. Та самая контора "Светлое Будущее Украины".
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Есть предложение считать сумерки сгустившимися, и в соответствии с этим зажечь свет. ©
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а шо там каток возле бубочкиного охвиса работает ГСЧС объявила открытым снеголавинный сезон - Цензор.НЕТ 4786
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Це Порошенко вкрав весь сніг і вивіз в офшори. Інфа 100%.
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Новая Газета‏Подлинная учетная запись @novaya_gazeta

Накануне Нового года в Мурманской области произошло событие государственной важности. Ждали его лет 50. Итак, на 49-м км Серебрянской дороги к селу Териберка открылся «сортир». От ближайшей остановки до него - 2 километра по тундре

ДСНС оголосила відкритим сніголавинний сезон - Цензор.НЕТ 9465
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Навіть з кришкою від унітаза, чомусь не вірю що там яма викопана.
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Гыг ! Живой ДСНС оголосила відкритим сніголавинний сезон - Цензор.НЕТ 3048 ! С Новым годом! Здоровья и всяких других удовольствий ДСНС оголосила відкритим сніголавинний сезон - Цензор.НЕТ 7786
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Теріберка - це ж туристична Мекка, туди ідуть дивитись північне сяйво. Додалась ще одна пам'ятка для туристів: туалет тіпа сортір.
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"ГСЧС объявила открытым снеголавинный сезон

ЧЕГО-ЧЕГО ???
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кто сумеет связать снеговые лавины с липецким рошеном Порошенко тот молодец. Ивану Петровичу Сидорову удавалось связать с липецким рошеном не только разливы Дуная и прочие природные катаклизмы а даже переход на летнее время.
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Кто открыл? Бюджет уже распилили под это дело? Красные ленточки перерезали?
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Надо завязывать с Цензором. прочитал "открыли снегоплавильный сезон". Автоматом начал подсчитывать величины отката и попила...
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Прочитала заголовок... Довго думала... 🧐
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