 619 оккупантов и 110 единиц вражеской техники уничтожено в 2019-м, - штаб ООС

Об этом говорится в сообщении штаба ООС в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным военной разведки потери российско-оккупационных войск в течение 2019 составили: необратимые - 619 человек; раненые и травмированные - 939 человек; вооружение и военная техника - 110 единиц", - отметили в штабе, добавив, что Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

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