 619 оккупантов и 110 единиц вражеской техники уничтожено в 2019-м, - штаб ООС

Об этом говорится в сообщении штаба ООС в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"По данным военной разведки потери российско-оккупационных войск в течение 2019 составили: необратимые - 619 человек; раненые и травмированные - 939 человек; вооружение и военная техника - 110 единиц", - отметили в штабе, добавив, что Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
Давай что-то новое, это уже приелось...
1 ч. ·
- И ещё одно замечание по новогоднему монологу Зеленского.
Я, во время Майдана, делал серию стратегических игр и расстановок.
Так вот был замечательный диалог между «Соборной Душой Украины» и «Майданом»:
М. Что делать? Нас убивают.
СД: Ну, Вы уж потерпите....
М. Так а как же? Убивают же.
СД. Главное, чтобы не было крови.
М. Так уже кровь.
СД. Ну, не увеличивайте ее количество.
М. Так нас вообще снесут.
СД. Ну, вы умирайте, но главное, чтоб без крови.
М. Путин придёт.
СД. Ну мы же были уже под Россией и под Польшей, и ничего. Деточки же рождались, жизнь шла. Вы, главное, чтобы без крови.
Секрет Зеленского в торжестве феминности, он поступает глубоко эмоционально, «женски», при чем в худшем, неразвитом проявлении этой феминности:
- мальчики не ссорьтесь;
- месть бывшим, даже во вред себе самому;
- низкоинтеллектуальное окружение («страшная подруга»).
Но самое главное он путает добро и одобрение.
А добро, настоящее добро редко получает аплодисменты и ещё реже - нравится всем.
Оно обычно жестоко и настойчиво, если речь идёт о добре в социальных процессах. Не говоря уже о войне.
Формула феминного общества проста:
- пассивность в обмен на безопасность.
Вот секрет этих женоподобных президентов с мягкими ручками, лобзающимися с врагами, вот вам отсутствие внятной внешней политики, вот вам отсутствие реформ как неспособность наказать и жестко обломать "своих" ближних, вот вам изменения Конституции под давлением террористов, вот вам запреты на открытие огня на фронте, вот вам генералы, подставляющие солдат под унизительные досмотры, вот вам аресты добровольцев ("плохих мальчиков").
Главное, чтобы не было войны.
Чтобы все дружили.
Чтобы никто не умирал.
Чтоб никто не страдал.
Чтобы никто не ссорился.
Чтобы все любили всех.
А для этого просто надо снять причины для конфликта.
Феминный «бабушкин», тип снятия конфликта:
- уступим, «будем мудрее».
Можно вспомнить знаменитый диалог на кухне после драки Гоши на улице из «Москва слезам не верит».
«Победа» через снятие остроты позиции, принципиальности, готовности драться за своё.
Вот эта бабскость Украины - одно из самых тяжких ее проклятий.
В этом смысле, Зеленский - истинный президент из народа: эксплуатация феминности поставлена на поток.
А как говорил один мой старший военный товарищ, наставляя молодых солдат:
- у человека только два врожденных инстинкта: сосательный и хватательный. К 18 годам надо бы определиться.
В 2014-м мы было выскочили из этой дилеммы.
Но ніт: вернулись.
Следующая остановка, я так понимаю - празднование 9 Мая, Москва, Мавзолей, чуть левее?..
Или они просто не определились, о каком количестве врать?
Что бы был хоть какой-то смысл и чувствительность для Рашки, надо в десятки раз больше.
Предатель или патриот
Савок или Эвропа
Майдан или Антимайдан
вул.Небесної сотні или Гиви-Матароли
.............. Это всё не важно....если у тебя в паспорте написано что ты >МАЛОРОС<