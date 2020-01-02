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 619 оккупантов и 110 единиц вражеской техники уничтожено в 2019-м, - штаб ООС

Штаб операции Объединенных сил отчитался о ликвидированных за прошлый год терористах ОРДЛО и уничтоженной технике оккупантов.

Об этом говорится в сообщении штаба ООС в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным военной разведки потери российско-оккупационных войск в течение 2019 составили: необратимые - 619 человек; раненые и травмированные - 939 человек; вооружение и военная техника - 110 единиц", - отметили в штабе, добавив, что Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

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619 оккупантов и 110 единиц вражеской техники уничтожено в 2019-м, - штаб ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3168162
 
   
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статистика за 1-е півріччя..... а потім прийшло "пєрєстать стрєлять" 619 оккупантов и 110 единиц вражеской техники уничтожено в 2019-м, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7622
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Вояки - люди підневільні. Наказало Гавнокамандуєче не нищити Зєлін лєкторат - мусять виконувати.
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статистика за 1-е півріччя..... а потім прийшло "пєрєстать стрєлять" 619 оккупантов и 110 единиц вражеской техники уничтожено в 2019-м, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7622
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Вояки - люди підневільні. Наказало Гавнокамандуєче не нищити Зєлін лєкторат - мусять виконувати.
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Это мнение свинофермы или есть какая-то статистика?
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Разница кардинальная вообще-то. Ибо мнение соевой ботни мало общего имеет с реальностью.
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розкажеш це ЗЕйлу
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Думаю, він про це знає краще за мене - бо ж ви саме його ********** постійно.
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Даже не верится, что до сих пор можно так тупить. Вы будете Зе-блуждаться, пока окончательно станете сателлитом раши или это ваше желание? Тогда претензий нет.
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У меня просто мозги не промыты пейсбуковской пропагандой. Только не надо брехать, что вам там из-за границы якобы лучше видно.
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в пасспорте нет записей ни про биндеровцев ни про малороссов ни про соевых с зелеными, понял ты, ущербный провокатор?
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просто свины пытаются узурпировать патриотизм и украинскость - но они ограниченые - и сразу лахта лезет )) 619 окупантів та 110 одиниць ворожої техніки знищено в 2019 році, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2951 619 окупантів та 110 одиниць ворожої техніки знищено в 2019 році, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2951
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Свиноферма у тебя в саратове, а здесь нормальные люди общаются
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А с каких это пор соево-мокшанские упыри стали нормальными людьми?
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С другого аккаунта хренячишь, мордва, как там погода у тебя в мухосранске? ***** своему привет передавай
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Давай что-то новое, это уже приелось...
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Новое твой клоун скоро отмочит, он и даст. 619 окупантів та 110 одиниць ворожої техніки знищено в 2019 році, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5442
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Почитайте, Вася ежедневные отчеты нынешнего Штаба ООС и поднимите архив при "мародере". И почувствуйте разницу...
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мародер в прошлом - потому тебя и плющит ))
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Меня, зедрочер, плющит только от того, что сейчас наших воинов безнаказанно расстреливают, как в тире под словоблудие о мире. При прежнем презике каждый день сообщали о потерях врага. И мне это больше нравилось. А Вам?
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😨🐯😁😀😸🤗 оце так новина!!! Виходить наші таки відповідали. Причому дуже влучно!!!
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При Порохе эта статистика была сделана
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В 1 му півріччі 2019 року? А тепер головне МИР шляхом капітуляції?
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а чего сам не в АТО ? пенсионер или лишенец ? тогда кто из родни в АТО ?
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Кацап. Ше раз розказую для кацапів. Нехватки людських ресурсів в зоні ведення бойових дій немає. Не всіх брали і в перші роки війни, а зараз там працюють військові ЗСУ які складаються з регулярних війсь та контрактників, навіть строковиків там немає. Там є кому кацапсячу гидоту утилізувати. А якщо й буде така потреба то не сумнівайся підемо допомагати...
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худоба, кацапи в твоєму дзеркалі ...
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Коли тобі немає Шо сказати використовуються стандартні кацапсячі епітети...
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Это очень мало, мы так и войну не закончим,нужно меньше крутить украинским солдатам сериал "Сваты",а больше пусть отрабатывают тактику боя за спинами российских военных наблюдателей ,которых там нет.
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Кто-то за это в 20г понесет уголовную ответственность.
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Желаю в 2020 ВСУ к 619 ещё нолик дорисовать
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Нужно делать мощнейшую Армию Украины, которая должна быть хорошо вооружена и обучена у лучшими Армий мира! Украинская Армия должна наводить страх на врагов!
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"619 оккупантов и 110 единиц вражеской техники уничтожено в 2019-м" - Зеля уже позвонил ***** с извинениями? Виновные портновым и богданом установлены? Заявы в ГБР написаны?
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Алексей Арестович
1 ч. ·

- И ещё одно замечание по новогоднему монологу Зеленского.
Я, во время Майдана, делал серию стратегических игр и расстановок.
Так вот был замечательный диалог между «Соборной Душой Украины» и «Майданом»:

М. Что делать? Нас убивают.
СД: Ну, Вы уж потерпите....
М. Так а как же? Убивают же.
СД. Главное, чтобы не было крови.
М. Так уже кровь.
СД. Ну, не увеличивайте ее количество.
М. Так нас вообще снесут.
СД. Ну, вы умирайте, но главное, чтоб без крови.
М. Путин придёт.
СД. Ну мы же были уже под Россией и под Польшей, и ничего. Деточки же рождались, жизнь шла. Вы, главное, чтобы без крови.
Секрет Зеленского в торжестве феминности, он поступает глубоко эмоционально, «женски», при чем в худшем, неразвитом проявлении этой феминности:
- мальчики не ссорьтесь;
- месть бывшим, даже во вред себе самому;
- низкоинтеллектуальное окружение («страшная подруга»).
Но самое главное он путает добро и одобрение.
А добро, настоящее добро редко получает аплодисменты и ещё реже - нравится всем.
Оно обычно жестоко и настойчиво, если речь идёт о добре в социальных процессах. Не говоря уже о войне.
Формула феминного общества проста:
- пассивность в обмен на безопасность.
Вот секрет этих женоподобных президентов с мягкими ручками, лобзающимися с врагами, вот вам отсутствие внятной внешней политики, вот вам отсутствие реформ как неспособность наказать и жестко обломать "своих" ближних, вот вам изменения Конституции под давлением террористов, вот вам запреты на открытие огня на фронте, вот вам генералы, подставляющие солдат под унизительные досмотры, вот вам аресты добровольцев ("плохих мальчиков").
Главное, чтобы не было войны.
Чтобы все дружили.
Чтобы никто не умирал.
Чтоб никто не страдал.
Чтобы никто не ссорился.
Чтобы все любили всех.
А для этого просто надо снять причины для конфликта.
Феминный «бабушкин», тип снятия конфликта:
- уступим, «будем мудрее».
Можно вспомнить знаменитый диалог на кухне после драки Гоши на улице из «Москва слезам не верит».
«Победа» через снятие остроты позиции, принципиальности, готовности драться за своё.
Вот эта бабскость Украины - одно из самых тяжких ее проклятий.
В этом смысле, Зеленский - истинный президент из народа: эксплуатация феминности поставлена на поток.
А как говорил один мой старший военный товарищ, наставляя молодых солдат:
- у человека только два врожденных инстинкта: сосательный и хватательный. К 18 годам надо бы определиться.
В 2014-м мы было выскочили из этой дилеммы.
Но ніт: вернулись.
Следующая остановка, я так понимаю - празднование 9 Мая, Москва, Мавзолей, чуть левее?..
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Президент із якого народу? Він не з українського народу, а з єврейської діаспори. Що він "фемінний, то не дивно, на сцені вони всі під*раси. А українцям просто не вистачає лідера-державника, з яйцями.
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Не уничтожили а наглухо засекретили.. 619 окупантів та 110 одиниць ворожої техніки знищено в 2019 році, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1193
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Интересно - военных (российских, очевидно) нужно плюсовать к так называемым "ополченцам", то есть - к коллаборантам или коллаборанты - часть "погибших военных"?
Или они просто не определились, о каком количестве врать?
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Ну у кацапсин в силе указ о засекречивании потерь российской армии в мирное время. Естественно сепарня и близко не может знать точное количество потерь. Они там в состоянии мяса и их мнение и подсчёты никого не интересуют. Сколько сдохло кацапской мрази...тут вопрос открытый и эту цифру мы если узнаем..то не сегодня и не в ближайшее время. Но сам указ - свидетельство того..что мрази утилизировано ООООЧЕНЬ много. Ну а цифра по сдохшей сепарне тоже сомнительна точностью. Там эту нечисть точно уж никто не считает. Но будем надеяться..что чем больше мрази как кацапсинской так и сепарской встретили Новый 2020 в варианте 200 ...и даже 300.... то это и есть лучшей новостью в Новом Году.Пожелаем кацапсинам и их сепарским дружкам в Новом 2020 побольше 200 ..не меньше 300 !!!! С Новым Годом..УКРАИНА!!!
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Людей за мнение не банят - банят за кацапскую пропаганду.
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Успехи украинского войска необычайно хороши, свои потери в пять раз ниже, а враг все провоцирует и провоцирует, себе на горе. В результате возникают подозрения в том, что армейцы слегка преувеличивают.
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Звісно що перебільшують і досить суттєво, здається...
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Ну вот, значит, ВСУ стреляют. А то соя нам кажный день кукарекает, что в ответ молчат.
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приказ перестать стрелять (а точнее сократить резко активность), когда вышел в сентябре? какой месяц сентябрь? 9-ый. Ну думай уже хоть чем-то епрст.
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не было такого приказа в МО. давай номер, дату. не я, а ты ну думай уже хоть чем-то епрст.
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Такими темпами мы их за 100 лет не перебъем,нужно резко повышать показатели
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Що підвищувати, моніка наказала припинити стріляти...
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вотыменна, ви брехач, батенька, самі це визнали...))
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а теперь прочти свое последнее предложение сам себе.
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ви брехач, батенька, і президент ваш брехач, і прем'єр-самокат ваш брехач, і всі ви, зебіли брехачі!)) здається прочитав саме так як ви, батенька, желалі...)))
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молодец, даже перевыполнил. перед зеркалом читал?
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Не вгадав)) перед іконою зелёнскага чудотворца...
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Не відкриваєтси тваё посилання, касатик, и не увижу я икону тваю в одеждах зелёних, нам в Україні вистачає своєї, з думками зеленими...
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тамбовский волк тебе касатик. ну сам тогда найди " Порошенко стал диаконом Московского Патриархата"
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Придурку бе прапора, твої новини давно вже протухли,багато років тому назад, Порошенко післав москальський сатанат в дупу вже давно.йди проспись, недолуге.
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Підказую як другу, не будь лохом знайди готовий малюночок у ваших передвиборчих земетодичках...))
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ты уже нашёл, та методичка у тебя на столе. у меня нет.
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Не виправдовуйся, друже, мені як твоєму президенту, какаяразница...)))
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тамбовски друже-касатик перед тобой оправдывается.
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Дуже приємно, познайомились, я здогадувався що ти десь водтам...)))
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предсказуемо. не я воттам. а ты, тамбовски друже-касатик воттам. всё. скучно. я победил. буэнос ночес тебе, мучача.
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Вітаю тебе, мій тамбовський друже, з твоїм відчуттям перемоги, сподіваюся що воно не таке як у наших рекламах дезодорантів...)))
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хорошо, значит ты победил. теперь перед зеркалом репетируешь свою победную речь.
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Ні, ти мій друг, ти заслуговуєш на перемогу, у вас там ядерна зброя, гіпергігатерашвидкісні ракети і усяке інше, ти навіть у шашки не маєш права мені програвати.
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Хай не лізуть на нашу землю, їхня "исконная" по-сусідству. Туди їм і дорога, будь вони прокляті навіки.
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«Тайфун», «Сапсан», надзвукові ракети та обслуговування «Точок-У»: підсумки ракетної оборонної програми КБ Південне за 2019 рік https://uprom.info/news/tajfun-sapsan-nadzvukovi-rakety-ta-obslugovuvannya-tochok-u-pidsumky-raketnoyi-oboronnoyi-programy-kb-pivdenne-za-2019-rik/
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Очень мало!
Что бы был хоть какой-то смысл и чувствительность для Рашки, надо в десятки раз больше.

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6000 убитых в год, их которых две-трети это донбассянцы нанятые там же за рубли ты думаешь создадут для РФ какие-то проблемы? та им плевать слюной.
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Для двух недоресбублик это были бы очень ощутимые потери где-то каждый десятый каждый год инусом. Там не настолько высок прирост дебилов, стремящихся пойти на фронт, это скорее дебилы из первых волн помешательства "дедовоевательством", а они ж не вечные.
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Защитник или оккупант
Предатель или патриот
Савок или Эвропа
Майдан или Антимайдан
вул.Небесної сотні или Гиви-Матароли
.............. Это всё не важно....если у тебя в паспорте написано что ты >МАЛОРОС<
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Ну, це найімовірніше в першій половині року, доки не прийшла шмаркля та не принесла капітуляцію та примирення на колінах з рашистською сволотою.
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