 Выплата пенсий в ОРДЛО в нынешних реалиях невозможна, - Кулеба

Об этом он заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Для Евросоюза выплата пенсий на оккупированной территории - это правозащитный вопрос, это очень важный нюанс. Они не могут не настаивать на том, что это нужно делать, но они так же понимают, что одно дело хотеть что-то сделать, а другое - это иметь техническую возможность и возможность в плане безопасности. Сейчас, в нынешней реальности, таких возможностей нет", - сказал Кулеба.
Он также отметил, что на данный момент существует механизм получения пенсий, который требует для получателей выезда на подконтрольную правительству Украины территорию.
"Поэтому решение этой проблемы непосредственно завязано на процесс деоккупации. Будет там Пенсионный фонд, будут работать платежные системы - можно будет двигаться дальше", - добавил вице-премьер.
Комментируя недавно зарегистрированный в Раде законопроект о выплате пенсий жителям временно оккупированных территорий, Кулеба заявил, что такие законодательные инициативы должны быть.
"Потому что нужно постоянно искать пути решения вопроса, но я считаю, что этот вопрос реально может быть решен только в контексте деоккупации", - пояснил он.
хотя для зеленского они хохли
А мы об этом и не догадывались)
тот Николай Кулеба - омбудсмен по правам ребенка (он и спровоцировал ДТП)
Андрій Смолій
Вчора о 01:05
ЗЕЛЕНСЬКИЙ РОЗДІЛИВ КРАЇНУ!
Подивився «привітання». Ще одна ганьба для України. Зеленський замість реального привітання фактично розділив Україну.
Він не говорив про досягнення. Не говорив про те що зробив за свої 8 місяців. Не говорив про вектор розвитку та про перемогу. Він говорив про 25% та 73%, про україномовних та російськомовних.
Для нього, в цьому ролику НЕВАЖЛИВО нічого! Ні мова, ні перемога, ні назви вулиць, ні цінності, ні історію.
Для нього це країни «какая разніца». Для нього немає Української та Європейської країни.
Ролик Зеленського - дешева пародія на привітання президента. Проте, це привітання не для України. Це привітання для Малоросії. Зеленський та його команда перетворили країну у віртуальну не Україну, Малоросію. Країну без обличчя, без ідентифікації, без сенсів, без перемоги.
Уже который раз встречаю эту херь
СМУхачики никак не угомонятся
Кароче: всё равно, где получать большую зарплату.
Вибачаюсь за мат, але на цих ідіотів в мене вже саме така реакція
пуцькін дасть наказ - раком встане та в зубах сам понесе лугандону ці пенсії.
Тётя Роза @Anakoyher 12 ч.12 часов назад
- Изя, почему Зеленский многим украинцам не нравится, а многим россиянам нравится?
- Потому, Сёма, что эти украинцы сравнивают его с Порошенко, а эти русские - с Путиным.
Вони ж нас годували, а тепер нам потрібно їх годувати.
Маразм міцніє
а от слухняна і привітна дитина не потребеу такого, вона і так все розуміє і поважає дорослих
от і виходить перекіс у вихованні - зробив зло - на тобі цукерку, аби ще щось гірше не втнув..
а робиш добро, ризикуєш життям - то й надалі так роби...ти ж хороший...ти все розумієш...
будут платить.
Они где-то хранятся или ими дыры в бюджете затыкают?
Терпение, Люсьена, и они все вымрут....
Районные отделения ПФУ на оккупированных территориях не работают. Бумажные пенсионные дела остались там. На пальцах - Дарницкое отделение ПФУ вместо Старобешевского (пригород Донецка) никому ничего не насчитывает. Просто нет человека нет проблемы.
Переезжая (даже фиктивно) в Дарницу пенсионер восстанавливает своё пенсионное дело и начинает получать выплаты с момента обращения.
В ЛДНР половина пенсионеров (которые ни разу не обращались) уже умерла. На их место пришли новые. Никто никому не насчитывает. Долгов нет.
мне лишняя сотня гривен до пенсии не помешала бы
они пять лет работают и платят взносы не в Украину
по пенсии едут сюда
переселенцы уже пять лет
пора уже завязать шару
пусть едут и воюют за своё а не ждут
согласны ли вы спасти страдающих пенсионеров ОРДЛО ? Оскудеет ли рука дающего ?