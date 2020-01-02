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 Политика Украины, Общество
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Все про:пенсия (1875) Донбасс (20362) Кулеба Дмитрий (230) деоккупация (385)

 Выплата пенсий в ОРДЛО в нынешних реалиях невозможна, - Кулеба

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что вопрос выплаты пенсий в неподконтрольных украинскому правительству отдельных районах Донецкой и Луганской областей может быть решен только в контексте их деоккупации.

Об этом он заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Для Евросоюза выплата пенсий на оккупированной территории - это правозащитный вопрос, это очень важный нюанс. Они не могут не настаивать на том, что это нужно делать, но они так же понимают, что одно дело хотеть что-то сделать, а другое - это иметь техническую возможность и возможность в плане безопасности. Сейчас, в нынешней реальности, таких возможностей нет", - сказал Кулеба.

Он также отметил, что на данный момент существует механизм получения пенсий, который требует для получателей выезда на подконтрольную правительству Украины территорию.

"Поэтому решение этой проблемы непосредственно завязано на процесс деоккупации. Будет там Пенсионный фонд, будут работать платежные системы - можно будет двигаться дальше", - добавил вице-премьер.

Читайте также: Жителям оккупированных территорий могут начать выплачивать пенсии без справки переселенца, - Лубинец

Комментируя недавно зарегистрированный в Раде законопроект о выплате пенсий жителям временно оккупированных территорий, Кулеба заявил, что такие законодательные инициативы должны быть.

"Потому что нужно постоянно искать пути решения вопроса, но я считаю, что этот вопрос реально может быть решен только в контексте деоккупации", - пояснил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3168161
 
   
 Топ комментарии
 
Коли останній раз Донецьк перераховував кошти у пенсійний фонд? Може просто варто пояснити європейцям, що у нас не накопичувальна пенсійна система (як у більшості країн ЄС), а солідарна? Тобто, пенсії платяться з відрахувань у пенсійний фонд, які беруться із зарплат робітників. Не платить ОРДЛО в пенсійний фонд - дулю їм з маком, а не пенсії!
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Зебилы, вы же обещали новоросам пенсии Выплата пенсий в ОРДЛО в нынешних реалиях невозможна, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6597 Выплата пенсий в ОРДЛО в нынешних реалиях невозможна, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8329
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А уплата предприятиями ОРДЛО социальных взносов В Пенсионный фонд Украины для Евросоюза важный вопрос? С каких херов за мой счет должны немолодым оркам платить пенсии?
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Який жаль для Зєлєпута. Мусить ще з тиждень зачекати, допоки патріотична половина України переварить видачу беркутів та вітання ЗЄ-ла Ху-йлу.
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В ОРДЛО она не только в нынешних, она ни в каких условиях невозможна.
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В ОРДЛО пенсией,зарплатой и соцпомощью должны обеспечивать оккупанты,это по всем международным нормам.Тем более 200 тыс человек уже получили рос. паспорта и не являются гражданами Украины.
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Глава Мониторинговой Миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер подчеркнула, что Украина должна гарантировать доступ к пенсиям для всех граждан, живущих по обе стороны линии разграничения, а пенсии внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) не должны быть ограничены процедурами проверок.
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В ЕС нет войны, и он рассуждает законами мира, а не войны, тем более зеленая плесень обеляет агрессора. Вот когда у них будет война и бардак, пусть они и платят всем и воюют и деньги на все имеют и командуют. А так "чужую беду руками разведу"... это мы знаем.
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Люцифер, когда ОРДЛО будет платить в украинский пенсионній фонд налоги, тогда и пенсии будут, а так идут на куй, мы не должны содержать этих предателей, пусть их содержит зелень и всякие сивохи за свой счёт, у них денег много. Регион ОРДЛО обязан вносить налоги в украинский бюджет, если они претендуют на социалку.
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ты забыл добавить, - и в Крыму... прости, не ты, ты перепостил слова чиновника. почему ЕС не ставит вопрос в первый ряд? я может и заблуждаюсь, но мне кажется, что Запад закрыл вопрос Крыма, только не может признаться в этом.
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Посмотри по лучше законы,начисленную пенсию выплачивает та страна в которой пенсия была начислена,единственное что она пересчитывается в валюту государства,в котором живет пенсионер .Так что пока они граждане Украины они имеют полное право на пенсию от Украины
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Какие пенсии ?!?!?! Из ОРДЛО что, хоть копейка в пенсионный фонд Украины попала?!?! У нас же не накопительная а СОЛИДАРНАЯ пенсионная система! И экономически, и политически -выплата пенсий ОРДЛО не воз-мож-на!
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Мозг включи,тебе говорят о людях которым пенсия уже была начислена Украиной,они давно свои налоги выплатили и могут жить хоть в Израиле или КНДР,имея гражданство Украины пенсию им обязаны выплачивать хоть на Марсе
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Сергій М ... , перечитайте пост вище вашого , та подумайте в цілому про пенсійну систему , а не на один , сьогоднішній рік . ОРДЛО , поки-що територія під окупацією силовиками з РФ , ось і кличемо пенсіонерів на материк , для отримання "асигнацій" . А хто не має можливості прибути самотужки , має бути забезпечений окупантами, крапка.
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Зебилы, вы же обещали новоросам пенсии Выплата пенсий в ОРДЛО в нынешних реалиях невозможна, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6597 Выплата пенсий в ОРДЛО в нынешних реалиях невозможна, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8329
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Так там Гудок нехай пенсії роздає з фонду 95 кварталу через ЗеСивохобіла Виплата пенсій в ОРДЛО в нинішніх реаліях неможлива, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4245
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так они виплатят из корманов украинцев
хотя для зеленского они хохли
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Їм ще й пенсії ??? Смоли їм курва гарячої а не пенсії! Нехай Путен видає, разом з паспортами
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це повинно хвилювати нас в послєдню очєрєдь. І не повинні ми платити лугандонам - у них там свої, тіпа, риспублікі
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А уплата предприятиями ОРДЛО социальных взносов В Пенсионный фонд Украины для Евросоюза важный вопрос? С каких херов за мой счет должны немолодым оркам платить пенсии?
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С таких херов,что эти люди построили то в чем ты живешь и там где ты работаешь,или ты туп и все взялось именно для тебя из воздуха и святого духа ?
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Коли останній раз Донецьк перераховував кошти у пенсійний фонд? Може просто варто пояснити європейцям, що у нас не накопичувальна пенсійна система (як у більшості країн ЄС), а солідарна? Тобто, пенсії платяться з відрахувань у пенсійний фонд, які беруться із зарплат робітників. Не платить ОРДЛО в пенсійний фонд - дулю їм з маком, а не пенсії!
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кулебу ще не звільнено за дорожний безпредел ?
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это Дмитрий Кулеба
Виплата пенсій в ОРДЛО в нинішніх реаліях неможлива, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7490

тот Николай Кулеба - омбудсмен по правам ребенка (он и спровоцировал ДТП)
Виплата пенсій в ОРДЛО в нинішніх реаліях неможлива, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5681
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Сивоха кічений безграмотний клоун Виплата пенсій в ОРДЛО в нинішніх реаліях неможлива, - Кулеба - Цензор.НЕТ 508
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Как это нет механизма? Есть такой механизм! Сивохо пусть работает побольше, а жрет поменьше и на сэкономленные деньги отдаст на пенсии в Дыру.
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Андрій Смолій
Вчора о 01:05

ЗЕЛЕНСЬКИЙ РОЗДІЛИВ КРАЇНУ!

Подивився «привітання». Ще одна ганьба для України. Зеленський замість реального привітання фактично розділив Україну.
Він не говорив про досягнення. Не говорив про те що зробив за свої 8 місяців. Не говорив про вектор розвитку та про перемогу. Він говорив про 25% та 73%, про україномовних та російськомовних.

Для нього, в цьому ролику НЕВАЖЛИВО нічого! Ні мова, ні перемога, ні назви вулиць, ні цінності, ні історію.

Для нього це країни «какая разніца». Для нього немає Української та Європейської країни.
Ролик Зеленського - дешева пародія на привітання президента. Проте, це привітання не для України. Це привітання для Малоросії. Зеленський та його команда перетворили країну у віртуальну не Україну, Малоросію. Країну без обличчя, без ідентифікації, без сенсів, без перемоги.
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Ух-ты))
Уже который раз встречаю эту херь Виплата пенсій в ОРДЛО в нинішніх реаліях неможлива, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9705
СМУхачики никак не угомонятся Виплата пенсій в ОРДЛО в нинішніх реаліях неможлива, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1475
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Много букв!
Кароче: всё равно, где получать большую зарплату.
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1. Посмотрел простихоспади президента (не настоящего). Шо маю сказать.2. С первых секунд обвинение папередников. [гундосый голос] ВОТ РАНЬШЕ ВАМ ПАПЕРЕДНИКИ СКАЗКИ РАССКАЗЫВАЛИ НО Я НЕ ТАКОЙ Я ДРУГОЙ Я ЧЕСТНЫЙ.3. Судорожно пытается подружить украинцев с украинцами, как будто мы ссорились. Он там реально живёт в парадигме "гражданской войны". Ау, вова, этой проблемы не существует. Мы воюем с москвой, а не друг с другом4. Пафос через край. Вытащена на экран вся самая ватная ******* из ящика, на которой клейма ставить негде, во главе с винником.5. Главный месседж: КАКАЯ РАЗНИЦА НА КАКОМ ЯЗЫКЕ ПОД КАКИМ ПАМЯТНИКОМ И КАК НАЗЫВАЕТСЯ УЛИЦА. Лишь бы на хлеб мазалось6. И конечно же в поле трактор дыр дыр дыр, мы за мир. Всё ещё не покидает ощущение, что он собрался мирить украинцев с украинцами, а про русню забываем, их там нет.7. Основная ассоциация - 10 минут мантры "война это мир, свобода это рабство, у нас гражданская война, папередники плохие"8. Непонятно какой страны это президент. Никакой государственной символики, постоянно переходит на русский и крымско-татарский ЗЫРЬТЕ КАКОЙ Я ПОЛИГЛОТ СОВСЕМ КАК ПОРОХ ТОЛЬКО НЕ БАРЫГА И ЗА МИР ВОТ ПО РУССКИ МОГУ У НАС ЖЕ ПРОБЛЕМА С ЯЗЫКОМ9. Я напоминаю для тех кто в танке, у нас нет никакой проблемы с языком, у нас проблема с кацапами, которые пытаются нас уничтожить, и которых ты в жопу целуешь, ссаный ты мудак10. И да, конечно же Я ПРЕЗИДЕНТ (а не лох какой-то) было сказано по-моему раза четыре. Аж прям ножкой так перед зеркалом Я ПРЕЗИДЕНТ!!!11. Мне кажется, или я пропустил слова про то, что мы вернём себе наши территории? Это точно президент был? Украины? Шалена бджілка
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...ему не надо неких абстрактных смыслов, смыслов важных и основополагающих, он не имеет идеологического мировозрения, чего и требовало общество. он расчетлив и этого не скрывает ссылаясь на опыт прошлых лет и на предвыборный наказ граждан, - партийная принадлежность первого лица государства говорит о многом, но это и тормозит рост производственных сил. он понял, что бы изменить окружающий мир на данный момент, пустые лозунги о мове, вере, перемоге и т.д. только разъединяют нас всех, а объединяют нас практические вопросы, то есть он прагматик. и его тактика работает и весьма успешно. его команда за 8 месяцев сделала то, что десятилетиями стояло на повестке дня, конечно качества эти законы не имеют, что плохо, но они имеют ресурс бесценный - время, что хорошо. не имеет значения имя и фамилия президента, значение имеет возможность гр. нашей страны влиять на его политику и политику его окружения. что мы и видим с первого дня их работы. я не причисляю себя ни к зебилам ни к порохоботам. и скажу вам вот, что, - т.н. порохоботы( прошу прощения, - пробачте.) хоть и в меньшинстве но консолидированы и настойчивы, что повлияло на решения верховного руководства и красные линии не были нарушены. поэтому зе команда в плюсе т.к. это ведет к единству, что ни есть цель, а есть инструмент от которого зависит будущее наших внуков. сказать ,,кощунство,,? вынужден сказать как пример пустых лозунгов которые не приносят плодов, а если и приносят то вред. кощунство по отношению к политике Порошенко, что есть правдой - ни отнять не прибавить. пример; если бы прошлый парламент изменил избирательный кодекс зе команда не имела бы Большинства. всех благ.
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Две пенсии - хороший стимул не хотеть возврата Украины. Когда же блин вы клоуны поймете это ? Это же элементарно. Было две,стала одна - это плохо или хорошо ? И неважно,шо на них там все втридорого и качество свинское - их две - шепчет ЖАБА.
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Так най "озабоченьій" Сівоха бере всі гроші для пенсій, складає в машину і везе в ОРДЛО. Там ходить по хатах і роздає. І при ділі буде, і своє бажання виконає, і ******* меньш буде. А не виживе - то хто ж знав? Виплата пенсій в ОРДЛО в нинішніх реаліях неможлива, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7733
Вибачаюсь за мат, але на цих ідіотів в мене вже саме така реакція
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Ви забули уточнити, що сивосі треба брати свої грошики зі свого гаманця і відвозити їх на окуповану територію і роздавати тим старим пердунам, які путіна з танками закликали у свою хату. Мені цікаво, у кого б лугандони вимагали пенсії, якби зараз російські танки були на всій території України і зупинилися всі підприємства, яких частину повивозили б на росію, а інші порізали на металобрухт.
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Паспорта рузьке получили?? ....те за пенсией нарашу
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Сепарня отримує пензії і там і тут. Дамбасяни-халявщики паражняк нігонят.
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Почав підозрювати зелень в популізмі?
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"Комментируя недавно зарегистрированный в Раде законопроект о выплате пенсий жителям временно оккупированных территорий, Кулеба заявил, что такие законодательные инициативы должны быть." ЗЕлені мавписька з радістю натиснуть кнопки
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для гундосой моники нема нічого неможливого!
пуцькін дасть наказ - раком встане та в зубах сам понесе лугандону ці пенсії.
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Виплата пенсій в ОРДЛО в нинішніх реаліях неможлива, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9820
Тётя Роза‏ @Anakoyher 12 ч.12 часов назад

- Изя, почему Зеленский многим украинцам не нравится, а многим россиянам нравится?
- Потому, Сёма, что эти украинцы сравнивают его с Порошенко, а эти русские - с Путиным.
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Как вообще Зеленского можно с кнуром сравнивать? Соевый электорат…
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Гнилі відмазки -НадаПростоПерестатьСтрелять!
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Виплата пенсій в ОРДЛО в нинішніх реаліях неможлива, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3658
Вони ж нас годували, а тепер нам потрібно їх годувати.
Маразм міцніє
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оккупант должен нести полную экономическую нагрузку за то, что захватил! И еще санкций нужно требовать новых!
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Я так понял, что статью так никто и не прочёл Виплата пенсій в ОРДЛО в нинішніх реаліях неможлива, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9816
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А ЧОМУ ОСОБЛИВИЙ СТАТУС, пенсії , соц виплати бандитам з ДАУНБАСУ!? Може Західна Україна, Поділля, Волинь, Черкащина, Таврія більше гідні особливого статусу, і виплат бо вони в основному понесли тягар війни і жертви з агресором, а Даунбас зрадив Україну. Чому держава турбується про громадян, які за фактом її зрадили, більше, ніж за тих, хто не зрадив а боронив і проливав кров? Чому я мушу дбати про інтереси мешканців Донбасу, які не дбали про мої інтереси, коли бігали з триколорами по «референдумах», сприяли вбивствам патріотів, воїнів ЗСУ та зловтішалися цьому? ВЕСЬ ЦИВІЛІЗОВАНИЙ СВІТ З ТЕРОРИСТАМИ ПЕРЕГОВОРІВ НЕ ВЕДЕ А ЇХ ЗНЕШКОДЖУЄ. Їм шлях до Гааги. З невинним розберуться патріоти Донбасу окремо після звільнення.
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це як з поганою дитиною, яку хотять задобрити, щоби вона не била шибки і шось не вкрала..
а от слухняна і привітна дитина не потребеу такого, вона і так все розуміє і поважає дорослих
от і виходить перекіс у вихованні - зробив зло - на тобі цукерку, аби ще щось гірше не втнув..
а робиш добро, ризикуєш життям - то й надалі так роби...ти ж хороший...ти все розумієш...
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Для кого эта лапша на уши? Все пенсионеры ОРДЛО сейчас получают пенсии приезжая сюда раз в 2 месяца. Речь шла о том, чтобы им почтальон пенсии приносил прямо домой. Неожиданно для шмаркли это оказалось в нынешних условиях не возможно.
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А как бы мне, получать две пенсии и платить за коммуналку как в ордло??? Пенсионерам Украины, две пенсии и ком. услуги как в ордло!!!
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Очень просто, надо поменяться квартирами со мной. Я согласен на одну пенсию, украинскую
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Валерий Шляхов, ти блєфуєш. Зараз достоменно відомо, що багато таких мешканців Луганської і Донецької областей з контрольованих територій, які іздять в ОРДЛО за другою пенсією. І це такий окуєнний движняк з обох сторін, що унеможливлює закінчення війни на Сході України, бо війна це така вигода для лугандонів з обох сторін, тобто - хитре телятко двох маток сосе.
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Вон оно че, михалич! Не пуйло винне у війні, а движняк пенсів
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так кто тебя держит ****** в ордо за комуналкой
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ФРГ не платило со своего пенсионного фонда немцам в ГДР. Но зеленобобики "не лохи",
будут платить.
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Минуточку, один вопрос: что происходит с теми пенсиями, которые начисляются, но не выплачиваются?
Они где-то хранятся или ими дыры в бюджете затыкают?
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ты еще спроси..а вот кто умер..куда его пенсия идет? ОРДЛО умерло для нормальных....!!! Пора уже определяться или там или здесь..но ребят ложить..за вас..что бы вам почтальон приносил домой ни кто не будет!
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Не знаешь? Так я тибе скажу - умершим пенсия НЕ начисляется. Что ещё тибя тривожыт?
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Пенсії потрібно нараховувати тільки тим, хто переселився на контролювану територію, а решта годувальників всея України іде на куй і ніяких пенсіонних туристів не повинно бути, тому що ті, хто суне до України кожен місяць за пенсією по факту не є переселенцями, це ті хитрови іпані, які хочуть мати другу пенсію від України з моїх податків.
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Пенсия начисляется не за настоящее, а за прошлые трудовые заслуги....
Терпение, Люсьена, и они все вымрут....
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Они просто не начисляются. Когда пенсионер фиктивно переедет на территорию Украины пенсия начнёт получать пенсию с нуля. Долгов по пенсиям не будет.
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Начислять пенсию и получать пенсию - это разные вещи!
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"Бывает сон без сновидений, но не бывает сновидений без снов"
Районные отделения ПФУ на оккупированных территориях не работают. Бумажные пенсионные дела остались там. На пальцах - Дарницкое отделение ПФУ вместо Старобешевского (пригород Донецка) никому ничего не насчитывает. Просто нет человека нет проблемы.

Переезжая (даже фиктивно) в Дарницу пенсионер восстанавливает своё пенсионное дело и начинает получать выплаты с момента обращения.
В ЛДНР половина пенсионеров (которые ни разу не обращались) уже умерла. На их место пришли новые. Никто никому не насчитывает. Долгов нет.
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Слушайте а они наполняют пенсионный фонд что бы требовать выплату пенсий?
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Ну, значит скоро дадут пенсии. У меня уже есть примета: как только зелень говорит "никогда" жди противоположное.
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Лугандони кажуть, що вже не існує такої держави, як Україна, і в той же час сунуть за пенсіями в неіснуючу державу. Тобто Україна чомусь існує тільки для пенсій лугандонським пердунам та ще й не зрозуміло, де ж то беруться гроші для пенсій, якщо немає самої держави.
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системы у нас пенсионная не накопительная а солидарная
мне лишняя сотня гривен до пенсии не помешала бы
они пять лет работают и платят взносы не в Украину
по пенсии едут сюда
переселенцы уже пять лет
пора уже завязать шару
пусть едут и воюют за своё а не ждут
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Как невозможна? А покупка электроэнергии в России возможна так и выплата пенсий за счёт долбанных 73% будет возможна. Как это невозможна, а договор на транзит газа возможен??? ,Поэтому и выплата пенсий возможна, на коленях 73% принесёте пенсии в ОРДЛО. А отказ от претензий газпрому на 12 млрд. возможен , так и выплата пенсий возможна и т.д
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То есть в принципе - мы согласны платить, но просто пока не те реалии. Окно Овертона...
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Предвижу следующий информационный вброс:

согласны ли вы спасти страдающих пенсионеров ОРДЛО ? Оскудеет ли рука дающего ?
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Дулю з маком.І це ще дуже м"яко сказано...
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