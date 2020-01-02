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 Диалога с Зеленским по освобождению крымских татар нет, - Чийгоз

Замглавы Меджлиса крымских татар, народный депутат Ахтем Чийгоз сообщил, что Офис президента до сих пор не вышел на диалог с Меджлисом по освобождению крымских татар из российского плена.

Об этом он сказал в эфире Радио Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

"У нас диалога, к сожалению, нет. Но вчера (29 декабря. - Ред.) мы встречались с премьером, мы неплохо пообщались и, к сожалению, премьер, как и мы, не имеет отношения к процессу обмена. Мы обговаривали вопросы в рамках его компетенции. Более часа длилась встреча и я считаю, что для первого раза она прошла нормально", - отметил Чийгоз.

Смотрите также: Среди освобождаемых в Майорске нет крымских татар, - Чийгоз. ВИДЕО

Ранее об отсутствии каких-либо консультаций со сторон Офиса президента с Меджлисом по освобождению политузников сообщал Рефат Чубаров.

Как сообщал Цензор.НЕТ, во вторник, 31 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны поздравили друг друга с наступающими праздниками и договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и русских, находящихся в Украине.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель после этого сообщила, что новый обмен может состояться этой зимой, а списки начнут согласовывать немедленно.

Источник: https://censor.net.ua/n3168159
 
 
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Який діалог може бути із зеворогом?
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не партесь... - Зе на следующем обмене "Всех на Всех" обменяет Крым на крымских татар....
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Він вже обміняв Україну на Малоросію, тому думаю наступними будуть вода до Криму і потяги з літаками...
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А ви цьому пітарку Зеленому натякніть, що це поліпшить його рейтинг. Воно заради рейтингу готове на все.
А якщо серйозно, то татар повинна віддати РФ, а тих, кого виміняв Зе, віддало ОРДЛО. Це зовсім інша історія. Кацапи у такий спосіб визнають те, що заперечують 6 років, а зараз (щоби там не писали наші журналісти) РФ офіційно у обміні участі не приймала.
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тогда почему мы отдали какого то хрена из Крыма, которого хлопнули, когда он за паспортом приехал?
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Тому, що РФ вважає його власним громадянином і повертала його саме із цих підстав.
Проблема із татарами полягає в тому, що їх кацапи теж вважають громадянами РФ, як і усіх інших, кому вони примусово надали цей статус.
Якби це були захоплені громадяни України (усі ці псевдо-терористи, які заїхали у Крим після окупації і там були затримані), їх передали би у рамках передання кримінального переслідування. Тут питання не стільки до кацапів, скільки до нас, чому ми віддаємо власних громадян???
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А какой диалог? Кого менять на татар? Медведчука разве. Только Клован - это тот же Медведчук. только еще более хитрей и коварней.
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диалога со сценическим артистом нет ни у кого...
он привык к монологам... (по заранее написанному сценарию)
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Не Зелеский держит в тюрьме крымских татар. Зачем с ним диалог?
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Петя приложил к этому руку. Что он делал в Крыму в феврале 2014 г. никто не знает.
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За то все знают что делал Зе в окуупированной Горловке весной 2014 года.
Шатал Украину и власть.
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Что он делал в Крыму в феврале 2014 г. никто не знает. - але він точно приложил к этому руку.

Ігор, ти дебіл.
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А Зе в Горловке помогал тезке передвигать границу?
Т.е. приложил к пленению освобаждаемых свой орган?
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Що робила Зелена Шмаркля у Москві навесні 14-го всі знають.
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Представляете как он сейчас прогнулся под соей?
Я так понимаю, это Зеленский держит татар в плену?
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чийго прогнулся?
он - "незгибаемый" ПЕС_овец.
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Планируется не обмен пленнаыми,а подача воды оккупанту.
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Саме так. У ***** є ціна за заручників і вода його влаштує. Єдине, що стримує, це можливий обвал рейтингу, але я би на його місці не турбувався. Його електрота повністю кончені дебіли, вони схавають усе. Головне красива картина, надривний голос, і пару поганих фраз про Пецю...
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