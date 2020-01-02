 Диалога с Зеленским по освобождению крымских татар нет, - Чийгоз

Об этом он сказал в эфире Радио Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

"У нас диалога, к сожалению, нет. Но вчера (29 декабря. - Ред.) мы встречались с премьером, мы неплохо пообщались и, к сожалению, премьер, как и мы, не имеет отношения к процессу обмена. Мы обговаривали вопросы в рамках его компетенции. Более часа длилась встреча и я считаю, что для первого раза она прошла нормально", - отметил Чийгоз.

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Ранее об отсутствии каких-либо консультаций со сторон Офиса президента с Меджлисом по освобождению политузников сообщал Рефат Чубаров.

Как сообщал Цензор.НЕТ, во вторник, 31 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны поздравили друг друга с наступающими праздниками и договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и русских, находящихся в Украине.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель после этого сообщила, что новый обмен может состояться этой зимой, а списки начнут согласовывать немедленно.