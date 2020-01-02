 Диалога с Зеленским по освобождению крымских татар нет, - Чийгоз

Об этом он сказал в эфире Радио Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.
"У нас диалога, к сожалению, нет. Но вчера (29 декабря. - Ред.) мы встречались с премьером, мы неплохо пообщались и, к сожалению, премьер, как и мы, не имеет отношения к процессу обмена. Мы обговаривали вопросы в рамках его компетенции. Более часа длилась встреча и я считаю, что для первого раза она прошла нормально", - отметил Чийгоз.
Ранее об отсутствии каких-либо консультаций со сторон Офиса президента с Меджлисом по освобождению политузников сообщал Рефат Чубаров.
Как сообщал Цензор.НЕТ, во вторник, 31 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны поздравили друг друга с наступающими праздниками и договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и русских, находящихся в Украине.
Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель после этого сообщила, что новый обмен может состояться этой зимой, а списки начнут согласовывать немедленно.
А якщо серйозно, то татар повинна віддати РФ, а тих, кого виміняв Зе, віддало ОРДЛО. Це зовсім інша історія. Кацапи у такий спосіб визнають те, що заперечують 6 років, а зараз (щоби там не писали наші журналісти) РФ офіційно у обміні участі не приймала.
Проблема із татарами полягає в тому, що їх кацапи теж вважають громадянами РФ, як і усіх інших, кому вони примусово надали цей статус.
Якби це були захоплені громадяни України (усі ці псевдо-терористи, які заїхали у Крим після окупації і там були затримані), їх передали би у рамках передання кримінального переслідування. Тут питання не стільки до кацапів, скільки до нас, чому ми віддаємо власних громадян???
он привык к монологам... (по заранее написанному сценарию)
Не хочет освобождать.
Шатал Украину и власть.
Ігор, ти дебіл.
Т.е. приложил к пленению освобаждаемых свой орган?
Я так понимаю, это Зеленский держит татар в плену?
он - "незгибаемый" ПЕС_овец.