 Сенцов: Я хочу ходить по проспекту Бандеры, а не Сталина

Об этом он написал в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Сенцов, в частности, отметил, что прошлый год был очень важен для него.

"Также как и более сотни пленных я вернулся к своей семье и к своей стране. Я очень рад за всех освобожденных, и бесконечно благодарен тем, кто боролся и завоевал нашу свободу. Спасибо всем!" - написал он, добавив, что не забывает о тех, кто еще остается в плену и будет говорить о них на всех уровнях, пока "последний человек оттуда не вернется домой".

Смотрите также: День рождения Бандеры в Киеве отметили факельным шествием. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сенцов также пожелал всем украинцам победы в новом году.

"Потому что без нее у нас нет будущего. Потому что без нее у нас не будет страны. Потому что мне не безразлично название улиц, по которым я хожу в своей городе. Я хочу ходить по проспекту Бандеры, а не Сталина. И к слову, Степан Андреевич, с праздником!" - подчеркнул режисер.

Степан Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма. Он родился 1 января 1909 года. В феврале 1940 года он стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод Организации украинских националистов. В 1959 году был убит агентом КГБ.