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 Я готов давать показания в деле об импичменте Трампа, - Джулиани

Личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявил о готовности дать показания в деле об импичменте действующего президента США.

Об этом сообщает "Голос Америки", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Джулиани намерен сделать все возможное, чтобы добиться оправдания президента.

"Я готов давать показания, проводить демонстрации, читать лекции, подводить итоги", – сказал Джулиани, прибыв во вторник на новогодний прием в поместье Трампа во Флориде.

"Или я сделаю то, что получается у меня лучше всего: буду вести это дело, - добавил Джулиани. - Я не знаю, хватит ли у кого-то смелости передать мне это дело, но, если мне его дадут, я буду вести его как дело о вымогательстве".

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По словам свидетелей, выступавших в рамках расследования по импичменту в Палате представителей, Трамп поручил ключевым официальным лицам координировать политику в отношении Украины именно с Джулиани, в обход Госдепартамента. Позже Джулиани ездил в Украину с целью найти компрометирующие данные о демократе Джо Байдене, который может стать соперником Трампа на выборах 2020 года.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3168148
 
 
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Не здивуюся, якщо виявиться що Моніка Зелінскі і цього дідуся потішила своїм коханням за 10$ і без жодних табу 😕
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нехай ібуцца аби не трахалися...
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Кто-то чем, а вшивый все про баню.
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Не здивуюся, якщо виявиться що Моніка Зелінскі і цього дідуся потішила своїм коханням за 10$ і без жодних табу 😕
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Не ровняй всех по себе.
"Кохайся", но молча. Я готов давать показания в деле об импичменте Трампа, - Джулиани - Цензор.НЕТ 1786
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соевый марадер с новогодним поздравлением стал лидером дизлайков в ютубе))))на 5 канале уже скрыли показ лайков))))
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Да ты гонишь..После того как первым Зеленский поздравил убийцу украинцев куйло,его считают откровенно подлецом и предателем а Беларуси.И нет подлецу оправданий
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цікаво а про мародерові хабарі вони також зізнаються?
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