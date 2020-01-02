 Я готов давать показания в деле об импичменте Трампа, - Джулиани

Об этом сообщает "Голос Америки", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Джулиани намерен сделать все возможное, чтобы добиться оправдания президента.

"Я готов давать показания, проводить демонстрации, читать лекции, подводить итоги", – сказал Джулиани, прибыв во вторник на новогодний прием в поместье Трампа во Флориде.

"Или я сделаю то, что получается у меня лучше всего: буду вести это дело, - добавил Джулиани. - Я не знаю, хватит ли у кого-то смелости передать мне это дело, но, если мне его дадут, я буду вести его как дело о вымогательстве".

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По словам свидетелей, выступавших в рамках расследования по импичменту в Палате представителей, Трамп поручил ключевым официальным лицам координировать политику в отношении Украины именно с Джулиани, в обход Госдепартамента. Позже Джулиани ездил в Украину с целью найти компрометирующие данные о демократе Джо Байдене, который может стать соперником Трампа на выборах 2020 года.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.