 Офис генпрокурора сегодня начинает работу вместо ГПУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Приказываю: 1. Днем начала работы Офиса генерального прокурора определить 2 января 2020 года", - говорится в приказе генпрокурора Руслана Рябошапки №351 от 23 декабря, который был обнародован в газете "Голос Украины" 24 декабря 2019 года.
Как сообщалось, принятый 19 сентября закон предусматривает создание новой структуры органов прокуратуры после проведения аттестации прокуроров, ликвидацию военных прокуратур с одновременным предоставлением генеральному прокурору права в случае необходимости создавать специализированные прокуратуры на правах структурного подразделения Офиса генерального прокурора, областных прокуратур, окружных прокуратур.
В структуре органов прокуратуры региональные прокуратуры станут областными, а местные – окружными. Перечень и юрисдикцию окружных прокуратур будет определять генпрокурор своим приказом.
Закон предоставляет генпрокурору полномочия утверждать стратегию развития прокуратуры; систему оценки качества работы прокуроров; порядок измерения и регулирования нагрузки на прокуроров; порядок рассмотрения обращений по ненадлежащему исполнению прокурором, занимающим административную должность, должностных обязанностей.
Согласно закону, у генпрокурора будет два первых заместителя и неограниченное количество заместителей.
Законом упразднены военные прокуратуры, а в списке прокуроров органа прокуратуры исключается должность заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора.
Максимальное количество сотрудников прокуратуры в Украине предлагается сократить с 15 тыс. до 10 тыс.
Обязательным условием для генпрокурора, согласно документу, должны стать высшее юридическое образование и стаж работы в области права не менее пяти лет. Эта норма в 2016 году была исключена из законодательства.
Деятельность квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров будет приостановлена до 1 сентября 2021 года.
Приказы генпрокурора не будут проходить государственную регистрацию в Министерстве юстиции.
23 сентября спикер парламента Дмитрий Разумков подписал данный документ. В этот же день закон о реформировании органов прокуратуры подписал президент Украины Владимир Зеленский.
ну і портнов на підхваті.
а хорошковський проводить рехворму в прикордонній сфері.
незабаром гроші так і потечуть
поВ зкармани українців.
чи то вони і були на останньому обміні ?
ваші пасани, беркутяти, заручники Петькі Мальдівійського ?
А чого на форумі труселя свої рвав ?
Підклав нам свиню зелену і радієш ?
то нехай решта сидить, аби твоє дурне зе перед НР пропіарилось ?
що воно вже 5 років за злодія сліди його корупції замітає
Думка кожного громадянина, особливо проросіского буде враховуватись, ну а тих, хто проти, буде переконувати прокурватура і гбри всякі.
нам потрібний МІР з расісєй.
Вот кормушка для приближенных...
Лицар Золотого Хреста Заслуги (1946).https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87-%D0%91%D0%B5% D1% 80% D0% B5% D0% B7% D0% BE% D0% B2% D1% 81% D1% 8C% D0% BA% D0% B8% D0% B9_% D0% 9C% D0% B8% D0% BA% D0% BE% D0% BB% D0% B0_% D0% 92% D0% B0% D1% 81% D0% B8% D0% BB% D1% 8C% D0% BE% D0% B2% D0% B8% D1% 87
порохоботы кремлядь с новым годом не поздравляют,
а "заукраину" зелебобики аж бегом целовать пукина в ж......)))))
Теперь это уже не военизированная по идее организация...и чисто гражданская...значит ни званий...ни льгот быть не должно...и на пенсию как все остальные менеджеры страны...в 60...и то если стаж есть...
Зеленое стадо имеет с раде монобольшинство...и при желании могло снять неприкосновенность с любого депутота...
Alex Noinets: Смішну історію згадав. Вам буде цікаво у новому році. Не все ж про Ґілада Шаліта, да?
Так от у Миколаєві є голова облради Вікторія Москаленко. Вона, прям скажемо, не найкраща в світі голова облради. Так само як Миколаївська облрада не краща в світі облрада. І Вікторія з облрадою один одного дуже не *******.
Але. Перед президентськими виборами Москаленко назвала Зеленського малоросом в якомусь інтерв'ю. І шо **** характерно, це мале гімно це дуже добре запам'ятало. І от воно приїхало до Миколаєва, зустрілося з Москаленко, вона йому каже добрий день, а він їй каже так а чо я малорос, малорос я? Так то я думаю, вони б порозумілися, але воно ж політик *****, йому треба в глухий кут затиснути, Москаленко ж не Путін, треба бикувати. А з глухого кута люди вже тільки атакують. Тому Москаленко йому відповіла що ну як не малорос, то веди себе не як малорос і буде тобі благо.
Дуже це його величність обурило. Тому головне, а можливо що й єдине завдання, яке нарізане з ОП губернатору Стадніку - це скинути Москаленко з голови облради. Зібрати голоса, депутатів, провести сесію і зняти.
Так от. Півроку. Півроку Стаднік робить тільки це. Намагаєтеся скинути Москаленко. Силами облради, яка терпіти не може Москаленко.
І не може. Провалив уже три сесії таким чином. Там якісь уже просто історії з фільмів Кустуріци. Взламували вночі двері до залу засідань, воровали урни для таємного голосування, якійсь треш. А голосів нема. Не складається з голосами. Тому що облрада, яка терпіти не може Москаленко, Стадніка просто ненавидить і зневажає. За півроку він спромігся об'єднати всіх проти себе. Надзвичайна людина, ніколи такого не бачив, а я ж з Миколаєва, я застав навіть, як депутата Барну три Діда Мороза били.
Так от, у світлі актуальних тренді сьогодення у мене питаннячко.
А **** ТИ АБІДИВСЯ, МАЛОРОСА КУСОК?
Неважливо ж, хто ти, малорос чи многорос. Всі ж ми українці, у нас однакові паспорта, що у тебе, що у Москаленко. Чи ти шо, ****** у новорічному зверненні, чи шо?
интересно кто еще кроме слуг и зажопинцев поздравили пукина с НР??
))))))))))))))) оппузиция )))
Петро Олексійовичу, зі святом Вас!
Вона уже накерувала
Монобольшинство в раде..не было ни каких препятствий...
Так что увы и ах...это снятие неприкосновенности Пороху фиолетово у крапинку...
...
И где по дороге потерялось в названии офиса слово Украина?