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 Политика Украины, Общество
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Все про:ГПУ (9578) прокуратура (3795) Рябошапка Руслан (244)

 Офис генпрокурора сегодня начинает работу вместо ГПУ

Офис генерального прокурора Украины начинает свою работу в четверг, 2 января 2020 года, а Генеральная прокуратура Украины прекращает свое существование.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Приказываю: 1. Днем начала работы Офиса генерального прокурора определить 2 января 2020 года", - говорится в приказе генпрокурора Руслана Рябошапки №351 от 23 декабря, который был обнародован в газете "Голос Украины" 24 декабря 2019 года.

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Как сообщалось, принятый 19 сентября закон предусматривает создание новой структуры органов прокуратуры после проведения аттестации прокуроров, ликвидацию военных прокуратур с одновременным предоставлением генеральному прокурору права в случае необходимости создавать специализированные прокуратуры на правах структурного подразделения Офиса генерального прокурора, областных прокуратур, окружных прокуратур.

В структуре органов прокуратуры региональные прокуратуры станут областными, а местные – окружными. Перечень и юрисдикцию окружных прокуратур будет определять генпрокурор своим приказом.

Закон предоставляет генпрокурору полномочия утверждать стратегию развития прокуратуры; систему оценки качества работы прокуроров; порядок измерения и регулирования нагрузки на прокуроров; порядок рассмотрения обращений по ненадлежащему исполнению прокурором, занимающим административную должность, должностных обязанностей.

Согласно закону, у генпрокурора будет два первых заместителя и неограниченное количество заместителей.

Законом упразднены военные прокуратуры, а в списке прокуроров органа прокуратуры исключается должность заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора.

Максимальное количество сотрудников прокуратуры в Украине предлагается сократить с 15 тыс. до 10 тыс.

Обязательным условием для генпрокурора, согласно документу, должны стать высшее юридическое образование и стаж работы в области права не менее пяти лет. Эта норма в 2016 году была исключена из законодательства.

Деятельность квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров будет приостановлена до 1 сентября 2021 года.

Приказы генпрокурора не будут проходить государственную регистрацию в Министерстве юстиции.

23 сентября спикер парламента Дмитрий Разумков подписал данный документ. В этот же день закон о реформировании органов прокуратуры подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3168147
 
 
 Топ комментарии
 
а керує ним ручний прокурор президента
ну і портнов на підхваті.
а хорошковський проводить рехворму в прикордонній сфері.
незабаром гроші так і потечуть поВз кармани українців.
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Вже 5 років саджали шо аж гай гудів Офис генпрокурора сегодня начинает работу вместо ГПУ - Цензор.НЕТ 8638
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а керує ним ручний прокурор президента
ну і портнов на підхваті.
а хорошковський проводить рехворму в прикордонній сфері.
незабаром гроші так і потечуть поВз кармани українців.
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А роботи непочатий край: майданівські активісти,добровольці, волонтери, всі незгідніі з капітуляцією. Потрібно все оформити, щоб потім пересадити.
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Вже 5 років саджали шо аж гай гудів Офис генпрокурора сегодня начинает работу вместо ГПУ - Цензор.НЕТ 8638
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твій зе їх випустив ?
чи то вони і були на останньому обміні ?
ваші пасани, беркутяти, заручники Петькі Мальдівійського ?
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Так ти навіть не з України.
А чого на форумі труселя свої рвав ?
Підклав нам свиню зелену і радієш ?
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як негарно, мадама.. лаєтесь як останній кацап Офис генпрокурора сегодня начинает работу вместо ГПУ - Цензор.НЕТ 5425
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Одні лише хлопці с 3 та 8 полку, котрі вишли на свободу з полону, варті всієї отої наволочі на яких їх обміняли. Так що попрошу ротик закрити і не виступати на цей рахунок.
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там ще повно таких лишилось, а обмінювати вже нема на кого.
то нехай решта сидить, аби твоє дурне зе перед НР пропіарилось ?
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на тебя "активистку" поменяем ...
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Ти спочатку морду від салату новорічного помий і позмелися. Ти взагалі нічого міняти не можеш, бо заручників і тебе немає, як і у твого кумира. І совісті немає, на гроші поміняли і на той же салат. Ви можете лише чуже міняти, або зроблене чужою працею.
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Ще раз повторюю: звільнені хлопці з 3 та 8 полків спецназу варті всіх тих на кого їх обміняли , а ви, писаки, не варті навіть їх волосинки. Так що букафки свої...Ти зрозуміла.
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не зліться і не повторяйте продажному тролю,
що воно вже 5 років за злодія сліди його корупції замітає
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Да. Тож през сказав. Нема ніякої різниці, чи ти за Україну, чи ти проти.
Думка кожного громадянина, особливо проросіского буде враховуватись, ну а тих, хто проти, буде переконувати прокурватура і гбри всякі.
нам потрібний МІР з расісєй.
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ГП України вже нема, а є ГП офісу президента якої країни? Може малоросії?
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генпрокурора будет два первых заместителя и неограниченное количество заместителей.
Вот кормушка для приближенных...
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Микола Васильович Арсенич-Березовський ( псевда : «Арсен», «Березовський», «Григір», «Дем'ян», «Максим», «Микола», «Михайло» ) ( 27 вересня 1910 , с. Нижній Березів , ніні Косівський район , Івано-Франківська область - 23 січня тисяча дев'ятсот сорок сім , с. Жуків , Бережанський район , Тернопільська область ) - член Пласту , УВО , ОУН (1929). 2-й голова и фактичність творець ВІЙСЬКОВОЇ контррозвідкі ОУН - СБ ОУН , один Із дев'яти генералів УПА и єдиний генерал безпеки УПА .
Лицар Золотого Хреста Заслуги (1946).https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87-%D0%91%D0%B5% D1% 80% D0% B5% D0% B7% D0% BE% D0% B2% D1% 81% D1% 8C% D0% BA% D0% B8% D0% B9_% D0% 9C% D0% B8% D0% BA% D0% BE% D0% BB% D0% B0_% D0% 92% D0% B0% D1% 81% D0% B8% D0% BB% D1% 8C% D0% BE% D0% B2% D0% B8% D1% 87 Офис генпрокурора сегодня начинает работу вместо ГПУ - Цензор.НЕТ 4517
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странная у зеленкиных логика.
порохоботы кремлядь с новым годом не поздравляют,
а "заукраину" зелебобики аж бегом целовать пукина в ж......)))))
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а посадки где-то в посадках меж полями.....почему те что вверху, не понимают, что безнаказанность в криминале уничтожит страну и вариантов НЕТ. Не будет Украины - в какой прокуратуре будете работать?????? мож, в ордло перейдете?
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Ну если офис...то теперь там должны работать менеджеры...так ведь?
Теперь это уже не военизированная по идее организация...и чисто гражданская...значит ни званий...ни льгот быть не должно...и на пенсию как все остальные менеджеры страны...в 60...и то если стаж есть...
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Пороховата вже знайшла зраду)))
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Да какая это зрада? Это очередной пук в лужу от зеленого стада...
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а шо там соєвий труп?.. коли його нарешті на допит доставлять?
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А ты зеленки попей...и сразу же доставят...
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У нищих слуг нет...у тебя капает...сам и вытирай...
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Здається,там важливе слово "загубилося" ,і символ правосуддя кудись подівся...
Офис генпрокурора сегодня начинает работу вместо ГПУ - Цензор.НЕТ 9125


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Это школа Соломона Пляра,Школа бальных танцев, вам говорят.Две шаги налево, две шаги направо,Шаг вперёд и два назад./Владелец диплома университета Соломона офис-менеджер Рябошапка организует снабжение офиса канцтоварами, контролирует рабочее состояние офисной техники, выполняет секретарские обязанности: регистрирует корреспонденцию, распределяет документацию по отделам, ведет учет звонков и обращений, встречает посетителей и ведёт их к хозяину-гражданину Израиля Коломойскому.
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" Какая рзадница!" (с)А вы, ребята, как не садитесь, всё в прокуроры не годитесь!
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Теперь прокуроры будут сидеть в офисе!

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Неприкосновенность снята. Теперь ждём обещанных посадок. Удачи вам, она вам пригодиться! Так как барыги всех окрасов просто так не сдадутся.
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Вже садовили. Тепер весна прийде - тікати будемо.
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А что мешало ранее зеленому стаду снять неприкосновенность с любого?
Зеленое стадо имеет с раде монобольшинство...и при желании могло снять неприкосновенность с любого депутота...
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Зеленоє стадо вже зняло "неприкосновєнность" з держави Україна. І в ГПУ -- України вже нема.
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НЄВАЖНО КТО ТИ

Офис генпрокурора сегодня начинает работу вместо ГПУ - Цензор.НЕТ 1719

Alex Noinets: Смішну історію згадав. Вам буде цікаво у новому році. Не все ж про Ґілада Шаліта, да?

Так от у Миколаєві є голова облради Вікторія Москаленко. Вона, прям скажемо, не найкраща в світі голова облради. Так само як Миколаївська облрада не краща в світі облрада. І Вікторія з облрадою один одного дуже не *******.

Але. Перед президентськими виборами Москаленко назвала Зеленського малоросом в якомусь інтерв'ю. І шо **** характерно, це мале гімно це дуже добре запам'ятало. І от воно приїхало до Миколаєва, зустрілося з Москаленко, вона йому каже добрий день, а він їй каже так а чо я малорос, малорос я? Так то я думаю, вони б порозумілися, але воно ж політик *****, йому треба в глухий кут затиснути, Москаленко ж не Путін, треба бикувати. А з глухого кута люди вже тільки атакують. Тому Москаленко йому відповіла що ну як не малорос, то веди себе не як малорос і буде тобі благо.

Дуже це його величність обурило. Тому головне, а можливо що й єдине завдання, яке нарізане з ОП губернатору Стадніку - це скинути Москаленко з голови облради. Зібрати голоса, депутатів, провести сесію і зняти.

Так от. Півроку. Півроку Стаднік робить тільки це. Намагаєтеся скинути Москаленко. Силами облради, яка терпіти не може Москаленко.

І не може. Провалив уже три сесії таким чином. Там якісь уже просто історії з фільмів Кустуріци. Взламували вночі двері до залу засідань, воровали урни для таємного голосування, якійсь треш. А голосів нема. Не складається з голосами. Тому що облрада, яка терпіти не може Москаленко, Стадніка просто ненавидить і зневажає. За півроку він спромігся об'єднати всіх проти себе. Надзвичайна людина, ніколи такого не бачив, а я ж з Миколаєва, я застав навіть, як депутата Барну три Діда Мороза били.

Так от, у світлі актуальних тренді сьогодення у мене питаннячко.

А **** ТИ АБІДИВСЯ, МАЛОРОСА КУСОК?

Неважливо ж, хто ти, малорос чи многорос. Всі ж ми українці, у нас однакові паспорта, що у тебе, що у Москаленко. Чи ти шо, ****** у новорічному зверненні, чи шо?
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Отлично,теперь одна из главных задач офиса засадить мародера.
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Ну що, проститутки, змінили форму державного відомства тільки з одной метою, звільнити чужих і поставити своїх на 100 відсотків підквартальних і о це тепер зветься реформою?
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пукина в жопу на новый год поцеловали, теперь можно и в офис... работать ))))
интересно кто еще кроме слуг и зажопинцев поздравили пукина с НР??
))))))))))))))) оппузиция )))
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Скоро только они(офиссы) будут.Нами найден начальный офисс ЧанХушХана(Души сознания хан) =Чингисхана на Кавказе,где города его родителей БэрдэЧан и Ага Омур( Господин Жизнь ).Родители поселились в г.ХанАта(Хан отец).ОНИ ВСЕ НА КАВКАЗЕ , А НЕ в монголистане ,что нам захваченный Кремль обманщиков показывал. В Новый год с Новыми Святыми местами.( ищут его могилу?)
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Ну что, зебилы? Кто тут владеет ситуацией по коммерческому предприятию «Офис генпрокура"?
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реформа от коземанды предполагает смену вывески с гордым словом офис и только....
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1 січня - День Доторканності.
Петро Олексійовичу, зі святом Вас! Офіс генпрокурора сьогодні починає роботу замість ГПУ - Цензор.НЕТ 5245
Офіс генпрокурора сьогодні починає роботу замість ГПУ - Цензор.НЕТ 9064
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зеленая сопля пусть боится
Вона уже накерувала
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А что ранее мешало зеленому стаду снять неприкосновенность с Порошенко??
Монобольшинство в раде..не было ни каких препятствий...
Так что увы и ах...это снятие неприкосновенности Пороху фиолетово у крапинку...
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Эд, ты молодец! Тонко подметил, а главное, правильно.
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а я би вже давно відомстив на місці Зеленського, тим більше що вся Україна хоче щоб хоч 1 із злодії на чолі держави сів довічно із конфіскаціями
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+ якщо мародер сяде то і народ за нього 2 раз проголосує і за його партію
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Ось ти мелеш, а сам знеш шо нема за шо саджати. Ось Кловуна вже е за шо.
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А че офис? А че не назвать - кловунарня?
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Молодець Зеленський:Свиню опустити в рік Свині-найвище досягнення.Тепер справа за ОГПУ.
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Смотрю я на все это и удивляюсь. До какой низости морального состояния нужно дойти шоб голосовать за квартал 95, который потом будет учить всех как надо жить. Каким типиллом надо быть, шоб выбрать Кловуна президентом, гетьманом Украины? Ущепните меня, может я сплю?
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Наконец то верховенство права будет на высоте.
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"будет..." ниже уровня городской канализации...
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Офис переехал этажом выше?
И где по дороге потерялось в названии офиса слово Украина?
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