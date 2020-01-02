 Враг за сутки 3 раза нарушил режим тишины в зоне ООС: ранен боец

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции объединенных сил.
"1 января вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.
Все обстрелы украинских позиций зафиксированы вблизи н.п. Орехово и Новолуганское в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
"С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", - добавили в штабе.
Та какая разница !
Привітаю фуйла і на Різдво, подумав Зе.
Боты, которых выпустили после второго новогоднего закшвара Зе - все как один "плачут", расстроганные выступлением.
Бывает однако, они путаются в собственном гендере. Например "Микола Васильович" с бородатым мужиком на аватарке может написать "я просто рыдалА, когда слушалА"
А какая-нибудь "Лена73" может написать "Я уже десять лет не плакАЛ, но когда слушАЛ Президента - слезы полились из глаз."...
Российские пропагандисты (некоторые из них) тоже речь зеленского очень хвалят. Еще бы - так размазать укр@инскую идентичность. Какая разница, действительно, - Шевченко или Сталин? Какая разница, Мазепа или Молотов?
"Лишь бы дороги строили" (кстати, дорог слуги тоже особо не построят, потому что в бюджете - дыра. И - да, - она будет расти. В этом, как раз, нет ни малейших сомнений).
Все это напомнило мне жителей "счастливого" Пхеньяна, которые плакали оттого, что умер их вождь Ким Ир Сен.
Действительно, какая разница - жить в Северной Корее или в Южной? так ведь?
Во-вторых, врожденное, генетическое приспособленчество и игра на поле, где оказалось больше игроков-большевиков... не всегда удачно (эбонитовые палочки, порноактриса, молодежь за евнуховоща и пр.), но народ - лох, ему еще нет 42, и он готов ржать на концертах 95 квартала...
Он уродлив. Зебельня, вы выбрали себе гетманом урода. Как исправлять, думай...те...
Після Парижу блазень гордо заявляв про свою найбільшу перемогу - домовленість щодо обміну всіх-на-всіх до кінця року, а "перемога" виявилася звичайною маланською розводкою.
А другою було гундосіння про повне припинення вогню до кінця 2019.
І ???
Зате зебілам добре зайшло ...
Одужання пораненому воїну.
Яка тобі різниця до України із Канади?
сцари придворных шутов любят, а вдруг в глаза посмотрит и улыбнется?
(знаете сколько радости будет? полные штаны!!!)
горіть у пеклі москалі (с)...
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Ще не вмерла України і Слава і Воля!!!