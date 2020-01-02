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Все про:война (3715) обстрел (8560) Донбасс (20362) операция Объединенных сил (1946)

 Враг за сутки 3 раза нарушил режим тишины в зоне ООС: ранен боец

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранив украинского военнослужащего.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции объединенных сил.

"1 января вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

Все обстрелы украинских позиций зафиксированы вблизи н.п. Орехово и Новолуганское в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

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"С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", - добавили в штабе.

Враг за сутки 3 раза нарушил режим тишины в зоне ООС: ранен боец 01

Источник: https://censor.net.ua/n3168146
 
 
 Топ комментарии
 
Один лише поранений ?
Та какая разница !
Привітаю фуйла і на Різдво, подумав Зе.
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Тобто, і тут брехня (нормальні не сумнівалися).
Після Парижу блазень гордо заявляв про свою найбільшу перемогу - домовленість щодо обміну всіх-на-всіх до кінця року, а "перемога" виявилася звичайною маланською розводкою.
А другою було гундосіння про повне припинення вогню до кінця 2019.
І ???
Зате зебілам добре зайшло ...

Одужання пораненому воїну.
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Велено плакать
Боты, которых выпустили после второго новогоднего закшвара Зе - все как один "плачут", расстроганные выступлением.
Бывает однако, они путаются в собственном гендере. Например "Микола Васильович" с бородатым мужиком на аватарке может написать "я просто рыдалА, когда слушалА"
А какая-нибудь "Лена73" может написать "Я уже десять лет не плакАЛ, но когда слушАЛ Президента - слезы полились из глаз."...
Российские пропагандисты (некоторые из них) тоже речь зеленского очень хвалят. Еще бы - так размазать укр@инскую идентичность. Какая разница, действительно, - Шевченко или Сталин? Какая разница, Мазепа или Молотов?
"Лишь бы дороги строили" (кстати, дорог слуги тоже особо не построят, потому что в бюджете - дыра. И - да, - она будет расти. В этом, как раз, нет ни малейших сомнений).
Все это напомнило мне жителей "счастливого" Пхеньяна, которые плакали оттого, что умер их вождь Ким Ир Сен.
Действительно, какая разница - жить в Северной Корее или в Южной? так ведь?
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Хомчак і кравченко співають під дудку да какая разніца.
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Какая разница, Янелоху важно поздравить с Новым Годом своего кумира - пуйла, на руках которого кровь тысяч украинцев.
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Один лише поранений ?
Та какая разница !
Привітаю фуйла і на Різдво, подумав Зе.
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Что интересно, что про рашу в западной прессе пишут, что она устаревшая страна, а Китай - модерновый))
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Велено плакать
Боты, которых выпустили после второго новогоднего закшвара Зе - все как один "плачут", расстроганные выступлением.
Бывает однако, они путаются в собственном гендере. Например "Микола Васильович" с бородатым мужиком на аватарке может написать "я просто рыдалА, когда слушалА"
А какая-нибудь "Лена73" может написать "Я уже десять лет не плакАЛ, но когда слушАЛ Президента - слезы полились из глаз."...
Российские пропагандисты (некоторые из них) тоже речь зеленского очень хвалят. Еще бы - так размазать укр@инскую идентичность. Какая разница, действительно, - Шевченко или Сталин? Какая разница, Мазепа или Молотов?
"Лишь бы дороги строили" (кстати, дорог слуги тоже особо не построят, потому что в бюджете - дыра. И - да, - она будет расти. В этом, как раз, нет ни малейших сомнений).
Все это напомнило мне жителей "счастливого" Пхеньяна, которые плакали оттого, что умер их вождь Ким Ир Сен.
Действительно, какая разница - жить в Северной Корее или в Южной? так ведь?
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Нынешний клоун у руля, сын Сруля, - урод. Уродливость проявляется не только внешне. Бывает уродливым мозг, поведение, устои. От нынешнего клоуна вряд ли можно ожидать чего-то здорового, потому что он - урод. Во-первых, он рос, воспитывался и вырос в семье Сруля, впитав до капли семейные традиции, воззрения и менталитет... можно говорить о зеленском генотипе. Он уродлив (ознакомьтесь с интервью Сруля).
Во-вторых, врожденное, генетическое приспособленчество и игра на поле, где оказалось больше игроков-большевиков... не всегда удачно (эбонитовые палочки, порноактриса, молодежь за евнуховоща и пр.), но народ - лох, ему еще нет 42, и он готов ржать на концертах 95 квартала...
Он уродлив. Зебельня, вы выбрали себе гетманом урода. Как исправлять, думай...те...
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Тобто, і тут брехня (нормальні не сумнівалися).
Після Парижу блазень гордо заявляв про свою найбільшу перемогу - домовленість щодо обміну всіх-на-всіх до кінця року, а "перемога" виявилася звичайною маланською розводкою.
А другою було гундосіння про повне припинення вогню до кінця 2019.
І ???
Зате зебілам добре зайшло ...

Одужання пораненому воїну.
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ти любиш тільки гроші і злодіїв!
Яка тобі різниця до України із Канади?
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Нужно нелоху...***** с рождеством и старым новым годом поздравить...и все сразу наладится..
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и лучше лично... в костюме кловуна и с бубенцами на колпаке...
сцари придворных шутов любят, а вдруг в глаза посмотрит и улыбнется?
(знаете сколько радости будет? полные штаны!!!)
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Одужання пораненному воїну України!!! Смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! Ну шо бубочка, не стріляють??? та щоб в тебе язик відсох, брехлива створіння!!
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Странно, а с утра в твите читала про одного убитого и двух раненых. Кто врет?
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одужання пораненому воїну і повного відновлення!
горіть у пеклі москалі (с)...
*
Ще не вмерла України і Слава і Воля!!!
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