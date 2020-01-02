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Все про:пропаганда (2393) Россия (74682) Эстония (650)

 Российское пропагандистское агентство Sputnik прекратило работу в Эстонии

Российское государственное информационное агентство Sputnik заявило, что с 1 января прекращает свою деятельность в Эстонии. Перед этим 35 его сотрудников уволились, заявив, что опасаются уголовного преследования.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

В прошлом месяце эстонские правоохранители направили местному подразделению Sputnik предупреждение о том, что его сотрудники могут быть привлечены к уголовной ответственности из-за санкций Евросоюза против России.

Sputnik в Эстонии публикует свои материалы на русском и эстонском языках. Он контролируется российской государственной медиакомпанией "Россия сегодня", которая также включает телеканал Russia Today и новостной канал "РИА Новости".

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Весной 2014 против руководства "Россия сегодня" были введены персональные санкции Евросоюза.

В МИД Эстонии ранее заявляли, что не считают сотрудников Sputnik не журналистами в том смысле, в котором это слово понимают в свободном мире. По мнению эстонских дипломатов, сотрудники Sputnik - не журналисты, а пропагандисты.

Источник: https://censor.net.ua/n3168145
 
   
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Вечерний мудозвон лишился всех своих эстонских мудозвончиков.
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Бандера не убил ни одного русского на территории России. По какой же тогда причине русские убили Бандеру? По той же,по которой напали на Финляндию и Польшу, захватили страны Балтии, присвоили Курилы, Карелию, Кенигсберг, вторглись в Грузию, оккупировали Крым и убивают на Донбассе

Российское пропагандистское агентство Sputnik прекратило работу в Эстонии - Цензор.НЕТ 3780

(C)
@Vitauskas_A

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А у нас все еще работают кацапские помойки newsone/112/zik прикрываясь 'другим мнением'
МНЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ РАЗНОE! ПРОУКРАИНСКОЕ!

А НЕ ВАТНО-МАЛОРОСКОЕ
После гонение зеЛи.нужно спалить эти помойки первыми
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Больше всего русские убивают друг друга 1-го января - в день рождения Степана Андреевича Бандеры.

Российское пропагандистское агентство Sputnik прекратило работу в Эстонии - Цензор.НЕТ 367

(C)
@VALMICHEL7

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А що ця «рассєюшка сёдня» взагалі робила Естонії ? Чому їм дозволяли там працювати?
От зараз побіжить пропагандонське кодло роняя лапті на рассєю-матушку.
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Дело, конечно, самих эстов, но так долго терпеть у себя этот рассадник путинизма....Может это северный флегматизм ?
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А у нас эта дрянь работает и говорят что это говно нельзя, потому что "другое мнение".
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