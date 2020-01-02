 Главный раввин Польши ответил Путину на слова об "антисемитской свинье"

Об этом говорится в совместном заявлении главного раввина Польши Михаила Шудриха и председателя польского Союза еврейских общин Клары Колодзейски-Полтын, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
Шудрих и Колодзейска-Полтын пишут, что обвинения строились на "единственном предложении, вырванном из контекста". Авторы заявления напомнили, что в 1938 Польша поддерживала эмиграцию евреев в союзе с сионистским движением, которому тайно оказывала военную поддержку. К этому, как утверждается в документе, были причастны польские дипломаты и лично посол Липский.
В заявлении также говорится, что Германия не скрывает правды о Второй мировой войне. "Мы желаем подобной честности российским властям, которые начали войну как союзники Германии", - подчеркивают авторы.
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Напомним, 24 декабря на коллегии Минобороны Путин назвал посла Польши в Германии в 1934-1939 годах Юзефа Липского "сволочью и антисемитской свиньей" из-за его поддержки идеи Гитлера выслать евреев в Африку. После высказываний Путина посла России в Варшаве вызвали в польский МИД.
Однако он был подписан и расписан в деталях...
Как планировали Гитлер со Сталиным поделить восточную Европу, так и сделали...
Кроме Финляндии... Финны оказали упорное сопротивление Сталину, поэтому не вошли в зону советской оккупации и остались независимы, хотя и потеряли малую часть своей территории во время войны с СССР.
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Генерал Гудериан (по центру) и комбриг Кривошеин (справа) принимают совместный парад союзников - Вермахта и частей Красной армии.
Наверное пуйло подзабыл, что вторую мировую войну начали Третий Рейх и СССР с совместного нападения на Польшу в сентябре 1939 году...
(C)
Она была полностью окупирована. И населения в численности больше погибло .
https://kp.ua/life/579458-22-******-kakymy-byly-potery-ukrayny-vo-vtoroi-myrovoi-voine
Желаю им разрушения в собственной же агрессии
Ты отрицаешь холокост чтоле? А, Яковлевич?
«Уважаемый президент Путин, именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну. Это факт. Польша стала жертвой этого ужасного конфликта», - написала она в Twitter.
Но московиты не были бы свиньями, если бы не начали уже клеймить и американского посла в Варшаве.
Посольство пуйла в Польше усомнилось в том, что американский посол должным образом знает историю. «Уважаемая госпожа посол, вы действительно считаете, что знаете об истории больше, чем о дипломатии?» - заявили в дипмиссии пуйла.
К вечеру 21 сентября, германские войска получили приказ Гитлера отойти от Львова на 10 км. Поскольку по соглашению город отходил к СССР. Немцы предприняли последнюю попытку изменить эту ситуацию.
Командование вермахта вновь потребовало от поляков сдать город не позднее 10 часов вечера 21 сентября:«Если сдадите Львов нам - останетесь в Европе, если сдадите большевикам - станете навсегда Азией».
Поляки отказались и в ночь на 22 сентября германские части, осаждавшие город, начали отход. После переговоров с советским командованием, польский генерал Владислав Лангнер принял решение о капитуляции Львова. Его поддержало большинство офицеров.