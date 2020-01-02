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Все про:антисемитизм (162) Польша (5026) Путин (25348)

 Главный раввин Польши ответил Путину на слова об "антисемитской свинье"

Обвинения в антисемитизме посла Польши в гитлеровской Германии Юзефа Липского со стороны президента России Владимира Путина являются безответственными.

Об этом говорится в совместном заявлении главного раввина Польши Михаила Шудриха и председателя польского Союза еврейских общин Клары Колодзейски-Полтын, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Шудрих и Колодзейска-Полтын пишут, что обвинения строились на "единственном предложении, вырванном из контекста". Авторы заявления напомнили, что в 1938 Польша поддерживала эмиграцию евреев в союзе с сионистским движением, которому тайно оказывала военную поддержку. К этому, как утверждается в документе, были причастны польские дипломаты и лично посол Липский.

В заявлении также говорится, что Германия не скрывает правды о Второй мировой войне. "Мы желаем подобной честности российским властям, которые начали войну как союзники Германии", - подчеркивают авторы.

Читайте на Цензор.НЕТ: Путин будто бы "воскресил" дух Сталина и хочет поссорить украинцев, - экс-посол Польши Пекло

Напомним, 24 декабря на коллегии Минобороны Путин назвал посла Польши в Германии в 1934-1939 годах Юзефа Липского "сволочью и антисемитской свиньей" из-за его поддержки идеи Гитлера выслать евреев в Африку. После высказываний Путина посла России в Варшаве вызвали в польский МИД.

Источник: https://censor.net.ua/n3168144
 
   
 Топ комментарии
 
Парад в честь совместной победы союзников - Сталина и Гитлера над Польшей, в Бресте в сентябре 1939 года после начала Второй мировой.
Генерал Гудериан (по центру) и комбриг Кривошеин (справа) принимают совместный парад союзников - Вермахта и частей Красной армии.

Наверное пуйло подзабыл, что вторую мировую войну начали Третий Рейх и СССР с совместного нападения на Польшу в сентябре 1939 году...
Главный раввин Польши ответил Путину на слова об "антисемитской свинье" - Цензор.НЕТ 2153
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пукин-*****, к тому же ещё и необразованое
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69% читачів оцінюють цей текст як вульгарний
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Согласно пуйлу и пакта Молотова - Риббентропа не существует.
Однако он был подписан и расписан в деталях...
Как планировали Гитлер со Сталиным поделить восточную Европу, так и сделали...
Кроме Финляндии... Финны оказали упорное сопротивление Сталину, поэтому не вошли в зону советской оккупации и остались независимы, хотя и потеряли малую часть своей территории во время войны с СССР.
Главный раввин Польши ответил Путину на слова об "антисемитской свинье" - Цензор.НЕТ 6930
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Історія на расєі - це не наука. Адік був би дуже здивований, але задоволений, що у нього є такий фанат. Ху#ло цитує фюрера, та вже навіть не приховує своїх симпатій. Мабуть заздрить його ораторському мистецтву.
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Кукрыниксы, 1940 г. Этот советский плакат был тщательно изъят из всех архивов. и на сру сайтах пропагандоны кирпичами срут, что это фейк.
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невдобно выйшло.

реквием по конвою pq 17 - занимательное чтиво о геройской смерти английских моряков, помогающих советам Главный раввин Польши ответил Путину на слова об "антисемитской свинье" - Цензор.НЕТ 8809
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Парад в честь совместной победы союзников - Сталина и Гитлера над Польшей, в Бресте в сентябре 1939 года после начала Второй мировой.
Генерал Гудериан (по центру) и комбриг Кривошеин (справа) принимают совместный парад союзников - Вермахта и частей Красной армии.

Наверное пуйло подзабыл, что вторую мировую войну начали Третий Рейх и СССР с совместного нападения на Польшу в сентябре 1939 году...
Главный раввин Польши ответил Путину на слова об "антисемитской свинье" - Цензор.НЕТ 2153
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Больше всех во 2 мировой пострадала Украина.
Она была полностью окупирована. И населения в численности больше погибло .
https://kp.ua/life/579458-22-******-kakymy-byly-potery-ukrayny-vo-vtoroi-myrovoi-voine
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https://www.google.com/amp/s/gordonua.com/amp/infographics/poteri-ukrainy-vo-vtoroy-mirovoy-voyne-infografika-79751.html
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Расия это лживая, лицемерная страна. Они вроде вообще ещё ничего не признали. Не искусственного голодомора в Украине как геноцид украинского народа, не вторжение в Украину под видом местных "повстанцев", не сбитый Боинг. Не признали вторжение в Финляндию в 1939, не вторжение в Грузию, Приднестровье, и так д. Ну и ясно они не признают что вторую мировую начали вместе с Германией как союзники. Если они это признают то как тогда 9-е мая отмечать?
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Раша в 2014 году открыла ящик Пандоры.
Желаю им разрушения в собственной же агрессии
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Это правда, плюсую. Если бы ввп хотел обвинить поляков в антисемитизме, ему надо было вспомнить не 1941, а 1945-46 г., когда по Польше прокатилась серия еврейских погромов.
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А каких же они громили евреев в 1945-46, если все евреи были уничтожены нацистами на тот момент?
Ты отрицаешь холокост чтоле? А, Яковлевич? Главный раввин Польши ответил Путину на слова об "антисемитской свинье" - Цензор.НЕТ 5510
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Американский посол в Варшаве Джорджетт Мосбахер, комментируя высказывание российского президента Владимира Путина о после Польши времен 1930-х годов, заявила, что фюрер нацистской Германии Адольф Гитлер и лидер СССР Иосиф Сталин были зачинщиками Второй мировой войны, жертвой которой стала Польша.
«Уважаемый президент Путин, именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну. Это факт. Польша стала жертвой этого ужасного конфликта», - написала она в Twitter.
Но московиты не были бы свиньями, если бы не начали уже клеймить и американского посла в Варшаве.
Посольство пуйла в Польше усомнилось в том, что американский посол должным образом знает историю. «Уважаемая госпожа посол, вы действительно считаете, что знаете об истории больше, чем о дипломатии?» - заявили в дипмиссии пуйла.
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Нетаньяху ручкается с Путлером,не смотря на военные конфликты с их там нетами.Изгнаны Невзлин и другие видные евреи,посажен ,а потом выгнан ,сами знаете кто,убиты Магнитский ,березовский ,политковская,немцов и много других евреев.Нетаньяху молчит и ручкается с Путлером.
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Польский гарнизон оборонял Львов от осаждавших немцев с 12 по 22 сентября 1939 года.

К вечеру 21 сентября, германские войска получили приказ Гитлера отойти от Львова на 10 км. Поскольку по соглашению город отходил к СССР. Немцы предприняли последнюю попытку изменить эту ситуацию.
Командование вермахта вновь потребовало от поляков сдать город не позднее 10 часов вечера 21 сентября:«Если сдадите Львов нам - останетесь в Европе, если сдадите большевикам - станете навсегда Азией».
Поляки отказались и в ночь на 22 сентября германские части, осаждавшие город, начали отход. После переговоров с советским командованием, польский генерал Владислав Лангнер принял решение о капитуляции Львова. Его поддержало большинство офицеров.
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Чому фєдєрасти не відкривають всі архіви, пов'язані з першою та другою світовою, з жовтневим переворотом??? - тому що знають, що перебрехали всю історію...
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