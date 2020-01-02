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Все про:Беркут (8572) ГПУ (9578) прокурор (948) Небесная Сотня (287) Закревская Евгения (58)

 Семьи героев Небесной Сотни просят Рябошапку вернуть прежних прокуроров в дело Майдана. ДОКУМЕНТ

2 января должны состояться собеседования по утверждению на административные должности прокуроров из прошлой группы, исключенной из дела, так и из новой группы. Родственники героев Небесной Сотни хотят, чтобы в процесс вернули старых прокуроров.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook адвокат семей героев Небесной сотни Евгения Закревская, информирует Цензор.НЕТ.

Представители потерпевших просят комиссию по отбору руководящего состава органов прокуратуры утвердить на административных должностях исключенных из дела прокуроров Игоря Земскова, Яниса Симонова, Дениса Иванова.

Также они просят не утверждать прокурора из новой группы, Сергея Куцого, на должность начальника второго отдела процессуального руководства Департамента процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами 2013 - 2014 годах.

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"Мы имеем обоснованные опасения, что полностью законная и обоснованная позиция прокуроров Игоря Земскова, Яниса Симонова, Дениса Иванова по данному делу и отказ выполнять незаконные внепроцессуальные указания Генерального прокурора станет основанием для преследования указанных прокуроров, для мести им со стороны руководства Генеральной прокуратуры, которые являются одновременно и членами комиссии, будет утверждать в должности - то есть очевидно имеют конфликт интересов. Такой местью может быть - не утверждение на административной должности, лишение премий, привлечение к дисциплинарной ответственности и т.д.", - написала Закревская.

Семьи героев Небесной Сотни просят Рябошапку вернуть прежних прокуроров в дело Майдана 01

Напомним, 27 декабря суд рассматривает апелляцию на содержание под стражей 5 экс-беркутовцев, подозреваемых в массовых расстрелах на Майдане.

Также на Цензор.НЕТ: YouTube удалил фрагмент фильма-реконструкции "Висота Жовтневий" о расстреле активистов Майдана 20 февраля 2014

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка направил в суд постановление об изменении группы прокуроров в этом деле.

28 декабря Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения экс-беркутовцам, обвиняемым в расстрелах активистов на Институтской улице в 2014 году. Содержание под стражей и домашний арест были заменены на личное обязательство.

29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127.

В рамках обмена Украина, передала в ОРДЛО обвиняемых в массовых убийствах на Майдане в 2014 году бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" Олега Янишевского, Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуру и Александра Маринченко, которых накануне суд выпустил из-под стражи под личное обязательство.

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Семьи героев Небесной Сотни просят Рябошапку вернуть прежних прокуроров в дело Майдана 02
Семьи героев Небесной Сотни просят Рябошапку вернуть прежних прокуроров в дело Майдана 03
Семьи героев Небесной Сотни просят Рябошапку вернуть прежних прокуроров в дело Майдана 04
Семьи героев Небесной Сотни просят Рябошапку вернуть прежних прокуроров в дело Майдана 05
Семьи героев Небесной Сотни просят Рябошапку вернуть прежних прокуроров в дело Майдана 06Семьи героев Небесной Сотни просят Рябошапку вернуть прежних прокуроров в дело Майдана 07

Источник: https://censor.net.ua/n3168143
 
 
 Топ комментарии
 
Если бы только беркутня. После освобождения садистки "Терезы", которая пытала и расстреливала наших ребят, я даже не знаю какое дно еще может пробить это зеленое ничтожество. Осталось только, наверное, Гиви с Моторолой реабилитировать и посмертно дать им звание Героя Украины. Я даже не понимаю степень деградации морали у Зели. То, что он манкурт и предатель для меня уже абсолютно ясно. Но это каким-же подонком и ничтожеством надо быть, чтобы освободить и отпустить ТАКОЕ !!! После этого "обмена" он для меня перестал существовать не только как президент, а и просто как человек.
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Родственники героев Небесной Сотни требуют от ГПУ заменить прокуроров...

Наивные, нужно заменять причину... Президента, который отдал приказ своему карманному генпрокурору отпустить беркутню, расстреливавшую Небесную Сотню.
Да ещё и заявившего, что гордится, что отпустил всех беркутовцев за непонятно кого.
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Треба було не обирати його.
А так, прийдеться дочекатися 2024 року.

Хоча і 2024 році, наріт 100%, замість Зє, обере Лисого.
А шо? «Он во-пєрвих, нє Порошенко. А во-вторих, тоже прікольний».
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Если бы только беркутня. После освобождения садистки "Терезы", которая пытала и расстреливала наших ребят, я даже не знаю какое дно еще может пробить это зеленое ничтожество. Осталось только, наверное, Гиви с Моторолой реабилитировать и посмертно дать им звание Героя Украины. Я даже не понимаю степень деградации морали у Зели. То, что он манкурт и предатель для меня уже абсолютно ясно. Но это каким-же подонком и ничтожеством надо быть, чтобы освободить и отпустить ТАКОЕ !!! После этого "обмена" он для меня перестал существовать не только как президент, а и просто как человек.
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Эта зеленая гнида хочет всю Украину вручить садистке "Терезе" .
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Беркутня не была расследована, потому тем. что мы их отдали Московии, мы поставили крест на возможности полноценного расследования убийств Небесной Сотни. Фактически Украина предала Небесную Сотню и пошла другим путём.
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Все больше и больше чудной информации вылазит про этот обмен. Согласованные списки просто игнорировались орками, а на обмен выставляли "случайных" людей не из списка. Минимум 4 перевозчика "за пенсиями", уголовник и подобные. Лишь бы набрать количество.. Основное ноу-хау этого обмена. Из 81 выставленного на обмен бандитами ОРДЛО, 5 человек вообще не арестовывалось. Их просто объявили задержанными и отправили на обмен. Во время процедуры "обмена" они просто заявили что остаются в ОРДЛО. И за "это" Моника отдал более 100 реальных врагов Украины, террористов, убийц детей и патриотов..
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Небесная сотня - сакральные жертвы, чтобы захватить власть. Поэтому за 5 лет против беркута ни одного доказательства не нашли. Цель была - перевести на них стрелки и уничтожать улики против реальных убийц.
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Родственники героев Небесной Сотни требуют от ГПУ заменить прокуроров...

Наивные, нужно заменять причину... Президента, который отдал приказ своему карманному генпрокурору отпустить беркутню, расстреливавшую Небесную Сотню.
Да ещё и заявившего, что гордится, что отпустил всех беркутовцев за непонятно кого.
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Треба було не обирати його.
А так, прийдеться дочекатися 2024 року.

Хоча і 2024 році, наріт 100%, замість Зє, обере Лисого.
А шо? «Он во-пєрвих, нє Порошенко. А во-вторих, тоже прікольний».
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Хотите прочувствовать верх цинизма от бубочки?! 27.11.2019 "Владимир Зеленский посетил с женой Еленой мемориал на Майдане Независимости и обещает большой прогресс в расследовании убийств на Майдане". Этим-же числом датирован один из документов Рябошапки к прокурорам с требованием затянуть процесс и не допустить оглашения приговора беркутне до 27.12.2019. Оцените "красоту игры". Бенина школа грязных шулеров
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подонки

при восстановлении украинской власти сядут (или сбегут)
но в Украине им свободными (или живыми) не быть
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это не тот земсков, который ведет допрос на слитом в сеть видео? он за 2 года допросил зиновия парасюка или героев не допрашивают, а мусора - не люди?
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родини загибих,помітно, мають ще 5-10 років часу очікувати результатів ... (((
ЩО,не помітили,як попередні "розслідувачі" тупо займались затягуванням часу ?
щоб "за Законом Савченко" відпустити всіх злочинців ?
максимальний термін 25 років в Україні.
тобто 5+5 років Влади Порошенко = всі вбивці Майдану на волі. Якщо після 10 років "розслідувань" їм дадуть по 20 років...
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Про "5-10 років".
Обвинительные приговоры за преступления против участников Революции Достоинства получили 59 человек. Всего прокуратура направила в суды 195 обвинительных актов в отношении 298 подозреваемых по "делам Майдана". В отношении 46 из 59 осужденных суды утвердили обвинительные акты, то есть полностью поддержали позицию государственного обвинения.. Один уже сел. По 6 человек суды находились с финальной стадии. Оставалось месяц-два. В деле беркутни "всего-то" пять тысяч с "гаком" томов и тысячи проведенных экспертиз. И да. то было сделано за ПЯТЬ лет. А именно из опубликованных на той неделе INSIDER-ом писем генпрокуратуры стало ясно, что именно Зеля осенью дал команду затягивать процесс и не допустить оглашения им приговора до Нового года.
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Та ж після перемоги Майдану двох генпрокурорів поміняли.
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Ці родичі постраждалих та їхні адвокати галасували (причому - галасували аж занадто голосно) за зебілів, за клована, за беню... і врешті, по-факту, за те, щоб суди та розслідування було похерено.

"Поздно пить боржоми".
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а как все красиво было:

24 августа 2019 года, утро
ЗЕбеня и Прекрасная Елена (оба в белом) спускаются по Аллее Небесной Сотни.
Останавливаются около временного Мемореала с портретами Героев, всплакивают и кладут цветы......
дальше - треш Родственники героев Небесной Сотни требуют от ГПУ заменить прокуроров по делу экс-беркутовцев - Цензор.НЕТ 4331
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"Ці родичі постраждалих та їхні адвокати галасували (причому - галасували аж занадто голосно) за зебілів, за клована, за беню"
Дуже сумно. Ось вони і дочекалися - Зеля відпустив вбивць їхніх дітей у расєю.
Що з людьми робиться? Хіба ж ви не бачили, хто воно таке?!!!
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когда родственники Небесной сотни потеряли своих близких, я тогда думал, что это худшее, что могло с ними произойти. Когда за 5 лет виноватых не нашли (привет Порошенко!), а потом на 6-ом году подозреваемых просто отпустили (привет зеленскому!), я думаю, что вот оно - самое худшее, что произошло и с ними, и с нами.

Теперь уже убийц никто никогда не найдет и не накажет. Это плевок в лицо всем нам.
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Ну а где можно найти таких отважных прокуроров и следователей, чтобы ещё пять лет мурыжили, тут особый талант нужен, кого попало не назначишь ..
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Я вважаю, що треба організувати громадські слухання типу Народне Віче. А на ньому присудити всіх винних у цьому злочині поставити на місце екс-беркутівців і дати їм пожиттєве увязнення. І не дивитися чи це Президент чи генпрокурор. Щоб у майбутньому кожен , кому хочеться порулити державою знав, що він потрапив не на виставу КВАРТАЛ-95
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Самае лучче судочинство -Суд Линча.Кулачное право.Это так личить Украине!
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Суд должен быть быстрым и справедливым

так это и есть суд Линча
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Народний суд,ось що треба нашім суддям та прокурорам.Щоб по прямому ефіру весь світ бачив,як суддів та прокурорів, народ суде за знущання над законом.Щоб ця мерзота перед смертю бачила,що є суд,який неможливо купити. Родственники героев Небесной Сотни требуют от ГПУ заменить прокуроров по делу экс-беркутовцев - Цензор.НЕТ 5981
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Украинский писатель, журналист и телеведущий Остап Дроздов назвал президента Украины Владимира Зеленского отрыжкой советской эпохи. Он заявил об этом в публикации на своей странице в Facebook.
Так журналист прокомментировал новогоднее обращение президента Украины к гражданам.
«Я не имею претензий к Зеленскому. Он - концентрированная отрыжка советской эпохи», - написал Дроздов. Он заявил, что украинский президент упакован в стройную водолазку, имеет поставленную дикцию и навыки читки с суфлера, однако это ожидаемо и дешево.
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Рябошапка їх і замінив... Прямо під час судового засідання. Бо попередні не хотіли вимагати від суду звільнення з-під варти беркутні.
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"Родственники героев Небесной Сотни"_________новое "звание", "ранг", "титул" или прослойка, в Украине??
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Понять этих людей можно, но...
Любое сообщество людей является отражением процессов, происходящих в обществе.
Если есть родственники, которые хотят знать часть правды и мести, то есть родственники, которые хотят знать всю правду и наказания всех виновных.
Я уверен, что есть активная часть этих людей, которых СМИ преподносят, как все это сообщество.
В целях и задачах данного ресурса у меня, вообще, вопросов нет - все лежит на поверхности.
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МОЕ ПИСЬМО ДОЧЕРИ (ЯРОЙ ПОКЛОННИЦЕ ЗЕ) В ОТВЕТ НА ЕЕ ПОДДЕРЖКУ ОБМЕНА И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОСМОТРЕТЬ ЗАПИСЬ ИНТЕРВЬЮ ЛУТКОВСКОЙ НА ЭТУ ТЕМУ.

Оля, я ниже уже написал, что послушал и ответил, что это не объяснения, а оправдания. Я уже зарекался спорить с тобой на политтемы. И не буду. Единственно, что скажу, так это то, что любой процесс и любое действие имеет свои минусы и плюсы. В том, что сейчас сделал Зе, с моей точки зрения, минусов больше. Когда я читаю список тех, кого мы отдали в обмен на наших пленных мое сознание разделяется. Зе отдал преступников и убийц в обмен на наших солдат. Одна часть моего сознания не может не приветствовать получения свободы нашими ребятами, счастья их жен и детей. Другая протестует против несправедливости непокаранного зла. Но это эмоции. И они мне и тебе позволительны, как простым людям. Государственный же человек, тем более президент, должен руководствоваться интересами государства в первую очередь, а уж потом нашими с вами сантиментами. Так вот: этот обмен может быть и оправдан с моральной и PR точки зрения, но вреден ( мягко выражаясь) в нынешнем его виде для государства. О том, в чем именно, не буду писать. Инет и так полон материалов на эту тему. Но все же пару соображений: обмен беркутовцев, харьковских и иных террористов без соответствующей медийной подготовки расколол топором голову нашего общества на тех, кто пострадал и жаждал отмщения и тех, кто вернул родных, тех кому всеравно и тех, кото смог пропиарится на этом процессе. Кроме того дал повод злорадствовать и считать себя победителями всевозможным сторонникам русского мира, как в нашей стране, так и за ее пределами. Т.е в глазах пострадавших, под которыми нужно понимать не только убитых на Майдане и в нынешней войне, но и потомков миллионов жертв всех преступлений, сгенерированных Россией за многие имногие годы, Зе стал на сторону убийц и спонсоров их врагов. Я не знаю, к чему это приведет. Возможно к какому-то бунту, но скорее к закручиванию гаек и авторитаризму путинского или лукашенсковского типа. (Мне тошно только от одной этой мысли.) В результате мы превратимся в третьеразрядную страну в виде болота между Россий и Западом, на котором те и другие будут собирать свою клюкву. Все эти годы я мечтал, что наша страна станет чем-то типа сильного и гордого Израиля или хотя бы Польши. Но видимо все Майданы были зря. Не сложилось.
Мог ли президент поступить иначе? Мудрее? Мог. Как? Одновременно амнистировать наших «Торнадовцев», которые возможно и преступили Закон, но защищая свою Родин! Их у нас обменять не на кого, да и некуда. Почему никто не вспоминает, что у них тоже есть свои жены, матери и дети? Прекратить преследовать Федину и Зверобой. (Это вообще смешно и позорно, о чем хорошо сказал Поярков.) Вы пустить под личное обязательство подозреваемых в покушении на Шеремета Антоненко, Дугарь и Кузьменко. Наверное кто-то может еще много чего-то к этому добавить. Сделал бы это - была бы совсем другая реакция общества. Подобное решение не бином Ньютона и в среди окружения Зе есть люди поумнее меня. Значит не захотел? Почему? Вот пока я, Оля, не получу на это ответ, ты уж извини, мое отношение к Зеленскому будет аналогично твоему к Тимошенко.
П.С. Письмо написано до новогоднего "поздравления" президента.

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От наивные ребята. Не гоните, Уова уже вопрос закрыл, а что он очканул сказать сказал Портнов. Так что все будет по-зеленому
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ПАТРІОТИ! А ТЕПЕР ПОРА СТВОРЮВFТИ ЛЕТЮЧІ БРИГАДИ ПО ПРИНЦИПУ Мосса́д, І ЗНИЩУВАТИ ЦЮ ПАДАЛЬ, ВОРОГІВ УКРАЇНИ БЕЗЖАЛЬНО ПО ВСЬОМУ СВІТУ ДЕ БИ ВОНИ НЕ БУЛИ.
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потрібно виходити під офіс генпрокрора, постами в соцмережах небагато можна досягти
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