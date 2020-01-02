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Все про:Беркут (8571) ГПУ (9577) прокурор (947) Небесная Сотня (286) Закревская Евгения (57)

 Родственники героев Небесной Сотни требуют от ГПУ заменить прокуроров по делу экс-беркутовцев. ДОКУМЕНТ

2 января должны состояться собеседования по утверждению на административные должности прокуроров из прошлой группы, исключенной из дела, так и из новой группы. Родственники героев Небесной Сотни хотят, чтобы в процесс вернули старых прокуроров.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook адвокат семей героев Небесной сотни Евгения Закревская, информирует Цензор.НЕТ.

Представители потерпевших просят комиссию по отбору руководящего состава органов прокуратуры утвердить на административных должностях исключенных из дела прокуроров Игоря Земскова, Яниса Симонова, Дениса Иванова.

Также они просят не утверждать прокурора из новой группы, Сергея Куцого, на должность начальника второго отдела процессуального руководства Департамента процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами 2013 - 2014 годах.

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"Мы имеем обоснованные опасения, что полностью законная и обоснованная позиция прокуроров Игоря Земскова, Яниса Симонова, Дениса Иванова по данному делу и отказ выполнять незаконные внепроцессуальные указания Генерального прокурора станет основанием для преследования указанных прокуроров, для мести им со стороны руководства Генеральной прокуратуры, которые являются одновременно и членами комиссии, будет утверждать в должности - то есть очевидно имеют конфликт интересов. Такой местью может быть - не утверждение на административной должности, лишение премий, привлечение к дисциплинарной ответственности и т.д.", - написала Закревская.

Родственники героев Небесной Сотни требуют от ГПУ заменить прокуроров по делу экс-беркутовцев 01

Напомним, 27 декабря суд рассматривает апелляцию на содержание под стражей 5 экс-беркутовцев, подозреваемых в массовых расстрелах на Майдане.

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Генеральный прокурор Руслан Рябошапка направил в суд постановление об изменении группы прокуроров в этом деле.

28 декабря Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения экс-беркутовцам, обвиняемым в расстрелах активистов на Институтской улице в 2014 году. Содержание под стражей и домашний арест были заменены на личное обязательство.

29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127.

В рамках обмена Украина, передала в ОРДЛО обвиняемых в массовых убийствах на Майдане в 2014 году бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" Олега Янишевского, Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуру и Александра Маринченко, которых накануне суд выпустил из-под стражи под личное обязательство.

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Родственники героев Небесной Сотни требуют от ГПУ заменить прокуроров по делу экс-беркутовцев 02
Родственники героев Небесной Сотни требуют от ГПУ заменить прокуроров по делу экс-беркутовцев 03
Родственники героев Небесной Сотни требуют от ГПУ заменить прокуроров по делу экс-беркутовцев 04
Родственники героев Небесной Сотни требуют от ГПУ заменить прокуроров по делу экс-беркутовцев 05
Родственники героев Небесной Сотни требуют от ГПУ заменить прокуроров по делу экс-беркутовцев 06Родственники героев Небесной Сотни требуют от ГПУ заменить прокуроров по делу экс-беркутовцев 07

Источник: https://censor.net.ua/n3168143
 
 
 Топ комментарии
 
Треба було не обирати його.
А так, прийдеться дочекатися 2024 року.

Хоча і 2024 році, наріт 100%, замість Зє, обере Лисого.
А шо? «Он во-пєрвих, нє Порошенко. А во-вторих, тоже прікольний».
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Если бы только беркутня. После освобождения садистки "Терезы", которая пытала и расстреливала наших ребят, я даже не знаю какое дно еще может пробить это зеленое ничтожество. Осталось только, наверное, Гиви с Моторолой реабилитировать и посмертно дать им звание Героя Украины. Я даже не понимаю степень деградации морали у Зели. То, что он манкурт и предатель для меня уже абсолютно ясно. Но это каким-же подонком и ничтожеством надо быть, чтобы освободить и отпустить ТАКОЕ !!! После этого "обмена" он для меня перестал существовать не только как президент, а и просто как человек.
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Если бы только беркутня. После освобождения садистки "Терезы", которая пытала и расстреливала наших ребят, я даже не знаю какое дно еще может пробить это зеленое ничтожество. Осталось только, наверное, Гиви с Моторолой реабилитировать и посмертно дать им звание Героя Украины. Я даже не понимаю степень деградации морали у Зели. То, что он манкурт и предатель для меня уже абсолютно ясно. Но это каким-же подонком и ничтожеством надо быть, чтобы освободить и отпустить ТАКОЕ !!! После этого "обмена" он для меня перестал существовать не только как президент, а и просто как человек.
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Родственники героев Небесной Сотни требуют от ГПУ заменить прокуроров...

Наивные, нужно заменять причину... Президента, который отдал приказ своему карманному генпрокурору отпустить беркутню, расстреливавшую Небесную Сотню.
Да ещё и заявившего, что гордится, что отпустил всех беркутовцев за непонятно кого.
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Треба було не обирати його.
А так, прийдеться дочекатися 2024 року.

Хоча і 2024 році, наріт 100%, замість Зє, обере Лисого.
А шо? «Он во-пєрвих, нє Порошенко. А во-вторих, тоже прікольний».
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Хотите прочувствовать верх цинизма от бубочки?! 27.11.2019 "Владимир Зеленский посетил с женой Еленой мемориал на Майдане Независимости и обещает большой прогресс в расследовании убийств на Майдане". Этим-же числом датирован один из документов Рябошапки к прокурорам с требованием затянуть процесс и не допустить оглашения приговора беркутне до 27.12.2019. Оцените "красоту игры". Бенина школа грязных шулеров
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подонки

при восстановлении украинской власти сядут (или сбегут)
но в Украине им свободными (или живыми) не быть
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Та ж після перемоги Майдану двох генпрокурорів поміняли.
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Ці родичі постраждалих та їхні адвокати галасували (причому - галасували аж занадто голосно) за зебілів, за клована, за беню... і врешті, по-факту, за те, щоб суди та розслідування було похерено.

"Поздно пить боржоми".
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когда родственники Небесной сотни потеряли своих близких, я тогда думал, что это худшее, что могло с ними произойти. Когда за 5 лет виноватых не нашли (привет Порошенко!), а потом на 6-ом году подозреваемых просто отпустили (привет зеленскому!), я думаю, что вот оно - самое худшее, что произошло и с ними, и с нами.

Теперь уже убийц никто никогда не найдет и не накажет. Это плевок в лицо всем нам.
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Ну а где можно найти таких отважных прокуроров и следователей, чтобы ещё пять лет мурыжили, тут особый талант нужен, кого попало не назначишь ..
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Я вважаю, що треба організувати громадські слухання типу Народне Віче. А на ньому присудити всіх винних у цьому злочині поставити на місце екс-беркутівців і дати їм пожиттєве увязнення. І не дивитися чи це Президент чи генпрокурор. Щоб у майбутньому кожен , кому хочеться порулити державою знав, що він потрапив не на виставу КВАРТАЛ-95
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Самае лучче судочинство -Суд Линча.Кулачное право.Это так личить Украине!
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Суд должен быть быстрым и справедливым

так это и есть суд Линча
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