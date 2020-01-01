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Все про:Новый год (653) елка (127)

 Елка в Киеве признана одной из пяти самых красивых в Европе

Новогодняя елка на Софийской площади в столице Украины попала в список пяти самых красивых праздничных деревьев Европы.

Рейтинг составил туристический портал European Best Destinations, информирует Цензор.НЕТ. Киевская елка занимает в нем пятое место.

Всего в рейтинге 17 позиций. Самой красивой его составители считают елку в Вильнюсе. На втором месте - рождественское дерево в Праге, третью строчку занимает елка из Страсбурга, а четвертую - Кельнское дерево.

Последнее место в рейтинге заняла елка из Парижа.

Читайте на Цензор.НЕТ: На Софийской площади Киева Новый Год встретили 100 тысяч украинцев, на Контрактовой - 40 тысяч, - КМДА

В пресс-службе КГГА отметили, что высота елки на Софийской площади в этом году - более 20 метров. На елке - более 4000 украшений и 4 километра гирлянд, а иллюминацию для нее заказывали специально под цвет куполов Софии Киевской.

Источник: https://censor.net.ua/n3168142
 
   
 Топ комментарии
 
krasyvaja vase jiolka,a tut Vilniusa jiolka N1Елка в Киеве признана одной из пяти самых красивых в Европе - Цензор.НЕТ 1455
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Блть... І вбивця якщо не кацап - то "какая разница кто?"
(бо в пачпорті не написано "сепар")
Отака зуйня, пане преЗЕденте.
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Щеб і каток від какая разніца признали самим кращим, було б добре.
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1. Глобальне недоїдання. До 2050 г. населення Землі виросте на 50%. Основним товаром буде їжа.

2. Глобальне потепління. До 2050 г. традиційні сільськогосподарські райони перетворяться на напівпустині. Витрати на зрошення будуть визначати основну частину вартості їжї.

3. Бізнесу це відомо. Тому в світі йде скупівля землі (Китай - родючі райони Африки, Японія - Центральна і Південна Америка, Індокитай давно поділили Китай, Японія, Південна Корея).

4. В Україні 10% чорноземів планети. Тому іноземні посольства на вимогу свого бізнесу інтенсивно лобіюють «ринок землі».

5. Зєлєнский неодноразово говорив, що вони «придумали ІНТЄРЄСНИЙ способ» поповнення бюджету (не казав, що в основному свого).

6. Наші діти і онуки будуть вирощувати тут їжу на угіддях, які належатимуть комусь. Їжа буде
коштувати стільки, що самі вони будуть голодувати.

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Попробуйте прочесть это позже на трезвую голову Елка в Киеве признана одной из пяти самых красивых в Европе - Цензор.НЕТ 1139
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2. Глобальне потепління. До 2050 г. традиційні сільськогосподарські райони перетворяться на напівпустині. Витрати на зрошення будуть визначати основну частину вартості їжї.

Будь ласка, не нагадуйте про оту шведську дурепку, що не миється заради екології... Бо дівчата мають пахнути приємно, а не ставридою
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Онуфрій, вирішив і в цій темі показати себе делейдою, скиглячи, що землю як і матір продавати не можна? Що там якийсь клаптик землі, давай краще розстріляємо всіх торговців хлібом, адже хліб всьому голова, його продавати теж саме, що Батьківщину продати.
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Заглоба, не пости чушь, ткм более, она не твоя. Не может население Земли за 30 лет увеличится на 50%.
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І нічого не повідомляють.
Писали, що снайпер важко поранив у голову старшого лейтенанта.
Це - він ?
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Саша, в новинах - елка. Но мы же сами это выбрали, правда? Ну, большинство из нас.
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Блть... І вбивця якщо не кацап - то "какая разница кто?"
(бо в пачпорті не написано "сепар")
Отака зуйня, пане преЗЕденте.
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Жах! Україна - єдина в світі країна, де небезпечно бути патріотом. Чим більше ти любиш свою країну, тим більший ти ворог. Поважаєш гімн - ти нацист, любиш мову - ти неонацист, поважаєш своїх героїв - ти неонацист, викриваєш зрадників - ти хунта, не довіряєш владі - ти "біомаса".
(C)
@SantaNikol

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Та ні, гірше - Петя: вже не президент, а прикраси-цукерки ще висять на ній.😁
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Та да. Вове уже 4 тузика за щеку суют )))
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"Канхвєтка Тузік очєнь ніх*йова..." (с) Митець
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Йолка в Йорке (14 место в Европе!) просто потрясла!
Елка в Киеве признана одной из пяти самых красивых в Европе - Цензор.НЕТ 856
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Да их давно обобрали и те ********* на базаре
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с такими зимами,лет через 20, и в Украине такие йолки будут
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Елка - это еще пустяки, а вот сама площадь, так то вообще шедевр, тщательно раздолбанная плитка под ногами, прекрасный Ющовый камень под оградой памятника Хмельницкому, невероятно красивый огромный баннер за свободу Марченко на здании ментуры, изящные граффити на стенах самых дорогих домов в городе, все это наша гордость.
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))))))) чомусь згадав оцю йолку в одному з ТРЦ Мінська. Точніше, варта уваги не сама йолка, а її розташування. Це дійсно пекло перфекціоніста як воно є...

Елка в Киеве признана одной из пяти самых красивых в Европе - Цензор.НЕТ 2379
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Парижская йолка напоминает кучу собачих внутренностей.
А может - и не собачих.
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Браво. Молодець, Олександр, добре написав.
Воно закомплексоване і злопам*ятне, а це - серйозна вада.
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Вчера в городе - салюты,
, петарты...победа? Только вот вопрос:чья победа, кого над кем?
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Ну а фули Украина в 5-ке самых богатых в Европы же. Где-то видел сравнение по Харькову что у них на ёлку больше денег потратили чем на ремонт больниц за год.
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