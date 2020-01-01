 Елка в Киеве признана одной из пяти самых красивых в Европе

Рейтинг составил туристический портал European Best Destinations, информирует Цензор.НЕТ. Киевская елка занимает в нем пятое место.

Всего в рейтинге 17 позиций. Самой красивой его составители считают елку в Вильнюсе. На втором месте - рождественское дерево в Праге, третью строчку занимает елка из Страсбурга, а четвертую - Кельнское дерево.

Последнее место в рейтинге заняла елка из Парижа.

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В пресс-службе КГГА отметили, что высота елки на Софийской площади в этом году - более 20 метров. На елке - более 4000 украшений и 4 километра гирлянд, а иллюминацию для нее заказывали специально под цвет куполов Софии Киевской.