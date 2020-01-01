 Елка в Киеве признана одной из пяти самых красивых в Европе

Рейтинг составил туристический портал European Best Destinations, информирует Цензор.НЕТ. Киевская елка занимает в нем пятое место.
Всего в рейтинге 17 позиций. Самой красивой его составители считают елку в Вильнюсе. На втором месте - рождественское дерево в Праге, третью строчку занимает елка из Страсбурга, а четвертую - Кельнское дерево.
Последнее место в рейтинге заняла елка из Парижа.
Читайте на Цензор.НЕТ: На Софийской площади Киева Новый Год встретили 100 тысяч украинцев, на Контрактовой - 40 тысяч, - КМДА
В пресс-службе КГГА отметили, что высота елки на Софийской площади в этом году - более 20 метров. На елке - более 4000 украшений и 4 километра гирлянд, а иллюминацию для нее заказывали специально под цвет куполов Софии Киевской.
2. Глобальне потепління. До 2050 г. традиційні сільськогосподарські райони перетворяться на напівпустині. Витрати на зрошення будуть визначати основну частину вартості їжї.
3. Бізнесу це відомо. Тому в світі йде скупівля землі (Китай - родючі райони Африки, Японія - Центральна і Південна Америка, Індокитай давно поділили Китай, Японія, Південна Корея).
4. В Україні 10% чорноземів планети. Тому іноземні посольства на вимогу свого бізнесу інтенсивно лобіюють «ринок землі».
5. Зєлєнский неодноразово говорив, що вони «придумали ІНТЄРЄСНИЙ способ» поповнення бюджету (не казав, що в основному свого).
6. Наші діти і онуки будуть вирощувати тут їжу на угіддях, які належатимуть комусь. Їжа буде
коштувати стільки, що самі вони будуть голодувати.
Будь ласка, не нагадуйте про оту шведську дурепку, що не миється заради екології... Бо дівчата мають пахнути приємно, а не ставридою
С Новьім Годом !
Сьогодні, біля Золотого. Там де розвели війська. 1 200 і 3 300.
Писали, що снайпер важко поранив у голову старшого лейтенанта.
Це - він ?
(бо в пачпорті не написано "сепар")
Отака зуйня, пане преЗЕденте.
(C)
@SantaNikol
https://www.hotels-paris-rive-gauche.com/blog/2019/12/03/sapin-noel-2019-galeries-lafayette-haussmann-paris/
А может - и не собачих.
Воно закомплексоване і злопам*ятне, а це - серйозна вада.
, петарты...победа? Только вот вопрос:чья победа, кого над кем?