 ГБР объявило конкурс на должности заместителей директора, нардеп Устинова говорит, что с нарушениями

Информация об объявлении конкурс на сайте ГБР датирована 29 декабря, информирует Цензор.НЕТ.
От кандидатов ожидают пакета из 11 документов. Их соискатель должен лично принести в центральный офис ГБР.
"Документы от кандидатов, желающих принять участие в конкурсе, принимаются с 9 час. 00 мин. 30 декабря 2019 до 18 час. 00 мин. 3 января 2020 включительно", - сказано в сообщении.
Народный депутат от "Голоса" Александра Устинова на своей странице в Facebook обратила внимание на то, что это требование идет вразрез с действующим законодательством.
"Конкурс объявили 30 декабря, подача документов до 3 !!! января. При том, что некоторые справки необходимо собирать больше недели, а не в новогоднюю ночь", - написала Устинова.
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Народный депутат ссылается на закон о ГБР, в котором предусмотрено "объявление о проведении конкурса на официальном сайте Бюро не позднее чем за 15 рабочих дней до дня окончания приема документов для участия в конкурсе".
"В нарушение закона и подзаконного акта, которым регламентируются конкурсы а ГБР, "Слуги" снова хотят под прикрытием праздников и оливье поставить традиций своих ручных руководителей в ГБР. И не просто "Слуги", а председатель комитета по правовой политике, которая должна была стоять на защите права и государственности", - считает Устинова.
Напомним, 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил с поста директора ГБР Романа Трубу и назначил временно исполняющим его обязанности нардепа от "Слуги народа" Ирину Венедиктову.
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У Коломойши уже есть готовая шестерка на эту должность...
не очень коряво? не ?
- Потому, Сёма, что эти украинцы сравнивают его с Порошенко, а эти русские - с Путиным.
Но, скорее, не Петю. Видишь, сколько народу на Петю отреагировало?
Жуков выходит из кабинета Сталина, вытирает лоб: "Фу, сволочь усатая..."
Берия услышал, доложил Сталину, так, мол, и так, Жуков, выходя из вашего кабинета, такое сказал.
Жукова вызывают к Сталину, тот спрашивает: "Скажите, товарищ Жюков, вот ви, виходя вчера от меня, сказали "сволочь усатая". Ви кого имели в виду?"
Жуков: "Гитлера, товарищ Сталин!"
Сталин вызывает Берию, пересказывает диалог: "А ви кого имели в виду, товарищ Берия?"
доолись так в пожежне училище при совку поступали, на 1 січня
а на какой срок ее можна будет посадить за это через 4.5 года?
зеленые гниды творят беспредел от безнаказанности
Заяву в правоохоронні органи пишіть!
І нехай ті, хто це допустив понесе кримінальну відповідальність...
И мнение раба и СМУ меня как-то мало интересует!
Какаяразница? Ну ок!
Тоді какаяразница, хто в нас буде президентом, хай буде Петро Порошенко.
Какаяразница, як в нас будуть називатися вулиці, хай буде вулиця Бандери і Шухевича. Какаяразница, де будеш ти, блазень чортів, в новому році, хай ти будеш в Ростові))
Или Петро не клоуну проиграл? Или, может, Петро сам клоун?
Яніна Соколова @IaninaSokolova 31 дек. 2019 г.
Це пост заступника голови комітету у справах ветеранів. Ще раз. Це пише... Заступник ГОЛОВИ комітету ВР у справах ВЕТЕРАНІВ «Кішчачий корм»(с),
Ви, Наталя, а радше, вихлоп їхнього травлення...
сколько Зеленский на карман получил ?
Ванга,пляцц,власною бородатою вагіною вангує.
Понимаете, на ПП у них нет НИЧЕГО.
Никодим.
Игнат.
Харитон.
Ульяна.
Яков.
Но отрабатывать политическую целесообразность как-то нужно, вот и пыжатся.