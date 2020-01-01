 Трое черниговчан попали на новый год в реанимацию с ботулизмом

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.
По информации Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, 31 декабря 2019 года в реанимационное отделение Черниговской городской больницы №2 госпитализированы трое жителей Чернигова.
Диагноз "ботулизм" установлен клинически, сейчас все находятся в реанимации. Состояние пациентов - средней тяжести.
Лаборатория ГУ "Черниговский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" должна провести необходимые исследования для подтверждения диагноза лабораторно.
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Что именно стало причиной заболевания, пока неизвестно.
В 2019 году на Черниговщине произошло около 10 случаев заболевания ботулизмом, один человек умер.
Ботулизм – это пищевое отравление, обусловленная потреблением продуктов, в которых накопились ботулотоксины. Причиной ботулизма чаще всего становятся продукты домашнего консервирования – мяса, рыбы, реже - овощи.
Потенциально опасными являются все консервированные продукты, которые были плохо вымыты, неправильно/недостаточно термически обработанные, транспортировались или хранились ненадлежащим образом. Даже консервы, у которых все в порядке со сроком годности, внешним видом и вкусом, могут быть зараженными: ботулизм нельзя определить по цвету или вкусу, потому микроорганизм, что вызывает болезнь, не портит продукты.
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Зі зрозумілим наслідком (бо ще й симптоми розцінив як "пздц бодун") -
2. Глобальное потепление. Ожидается, что к 2050 г. традиционные сельскохозяйственные районы превратятся в полупустыни. Расходы на орошение будут определять основную часть стоимости пищи.
3. Бизнес знает это. Поэтому в мире происходит скупка земли (Китай - плодородные районы Африки, Япония - Центральная и Южная Америка, Индокитай давно разделили Китай, Япония, Южная Корея).
4. В Украине 10% черноземов планеты. Поэтому иностранные посольства по требованию своего бизнеса интенсивно лоббируют «рынок земли».
5. Зеленский неоднократно говорил, что они «придумали ИНТЕРЕСНЫЙ способ» пополнения бюджета. Какой - не говорил.
6. Наши дети и внуки будут выращивать здесь пищу, которая будет стоить столько, что сами будут голодать.
(ой... тут навіть капусти ні)
Вспомнились тяжелые часы, когда мы ели пол вареника. И еще были капуста и морковь
(Ой... тут даже капусты нет)