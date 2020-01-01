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Все про:Чернигов (435) ботулизм (21)

 Трое черниговчан попали на новый год в реанимацию с ботулизмом

Состояние всех троих пациентов врачи оценивают как средней тяжести.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

По информации Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, 31 декабря 2019 года в реанимационное отделение Черниговской городской больницы №2 госпитализированы трое жителей Чернигова.

Диагноз "ботулизм" установлен клинически, сейчас все находятся в реанимации. Состояние пациентов - средней тяжести.

Лаборатория ГУ "Черниговский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" должна провести необходимые исследования для подтверждения диагноза лабораторно.

Читайте на Цензор.НЕТ: Мужчина умер от ботулизма, съев засоленную дома рыбу

Что именно стало причиной заболевания, пока неизвестно.

В 2019 году на Черниговщине произошло около 10 случаев заболевания ботулизмом, один человек умер.

Ботулизм – это пищевое отравление, обусловленная потреблением продуктов, в которых накопились ботулотоксины. Причиной ботулизма чаще всего становятся продукты домашнего консервирования – мяса, рыбы, реже - овощи.

Потенциально опасными являются все консервированные продукты, которые были плохо вымыты, неправильно/недостаточно термически обработанные, транспортировались или хранились ненадлежащим образом. Даже консервы, у которых все в порядке со сроком годности, внешним видом и вкусом, могут быть зараженными: ботулизм нельзя определить по цвету или вкусу, потому микроорганизм, что вызывает болезнь, не портит продукты.

Также на Цензор.НЕТ: Три случая заболевания ботулизмом зафиксированы на Киевщине, один человек умер, - Госпродпотребслужба

Источник: https://censor.net.ua/n3168139
 
 
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Та і не дивно, в супермаркет неможливо було попасти, люди наче цілий рік нічого не їли, одні зубожілі з повними візками харчів .
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Акції, хренакції, "купи лосося сьогодні, бо завтра ми його викинем".
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А попереду ж ще й «Староє Рождєство», і «Старий Новий Гот»...
Трое черниговчан попали на новый год в реанимацию с ботулизмом - Цензор.НЕТ 9157
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Та і не дивно, в супермаркет неможливо було попасти, люди наче цілий рік нічого не їли, одні зубожілі з повними візками харчів .
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А попереду ж ще й «Староє Рождєство», і «Старий Новий Гот»...

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Акції, хренакції, "купи лосося сьогодні, бо завтра ми його викинем".
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я в шоці з того, які телепні працюють в поліції. Якщо чесно.
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Ось після свят швидкі будуть мотатись скрізь як очманілі. Мій товариш працював на швидкій і розповідав.
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Писали якось про дарвінівський випадок, коли якийсь довбень їв завідомо уражені ботулізмом бомбажні консерви як закусь, мотивуючи це "а, чего там - водка все дезинфицирует".
Зі зрозумілим наслідком (бо ще й симптоми розцінив як "пздц бодун") - Трое черниговчан попали на новый год в реанимацию с ботулизмом - Цензор.НЕТ 4179
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Усі черніговські ловлять рибу, а зараз погода дозволяє ловити рибу. От десь і наловили такої рибки.
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1. Глобальное недоедание. Ожидается, что к 2050 г. население Земли вырастет на 50%. Основным товаром будет пища.
2. Глобальное потепление. Ожидается, что к 2050 г. традиционные сельскохозяйственные районы превратятся в полупустыни. Расходы на орошение будут определять основную часть стоимости пищи.
3. Бизнес знает это. Поэтому в мире происходит скупка земли (Китай - плодородные районы Африки, Япония - Центральная и Южная Америка, Индокитай давно разделили Китай, Япония, Южная Корея).
4. В Украине 10% черноземов планеты. Поэтому иностранные посольства по требованию своего бизнеса интенсивно лоббируют «рынок земли».
5. Зеленский неоднократно говорил, что они «придумали ИНТЕРЕСНЫЙ способ» пополнения бюджета. Какой - не говорил.
6. Наши дети и внуки будут выращивать здесь пищу, которая будет стоить столько, что сами будут голодать.
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Уже научились делать искусственное мясо из углекислого газа и азота.Не пропадём.Израильтяне давно делают чуть ли не дистиллированную воду из морской воды.Способны обеспечить черной осетровой икрой весь мир.не пропадём.
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Згадалися важкі годинники, коли ми ялини стать вареника. І ще були капуста та зітхання
(ой... тут навіть капусти ні)
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А переклад на кацапську, до речі, дає оманливо адекватний текст:

Вспомнились тяжелые часы, когда мы ели пол вареника. И еще были капуста и морковь
(Ой... тут даже капусты нет)
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P.S.: ще згадалося оце - з практики зовсім довбанутих овуляшок... але до зубожіння теж має відношення - оце ось "отварить МАКАРОНИНУ"... піввареника відпочивають:

Трое черниговчан попали на новый год в реанимацию с ботулизмом - Цензор.НЕТ 9818
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