 Трое черниговчан попали на новый год в реанимацию с ботулизмом

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

По информации Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, 31 декабря 2019 года в реанимационное отделение Черниговской городской больницы №2 госпитализированы трое жителей Чернигова.

Диагноз "ботулизм" установлен клинически, сейчас все находятся в реанимации. Состояние пациентов - средней тяжести.

Лаборатория ГУ "Черниговский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" должна провести необходимые исследования для подтверждения диагноза лабораторно.

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Что именно стало причиной заболевания, пока неизвестно.

В 2019 году на Черниговщине произошло около 10 случаев заболевания ботулизмом, один человек умер.

Ботулизм – это пищевое отравление, обусловленная потреблением продуктов, в которых накопились ботулотоксины. Причиной ботулизма чаще всего становятся продукты домашнего консервирования – мяса, рыбы, реже - овощи.

Потенциально опасными являются все консервированные продукты, которые были плохо вымыты, неправильно/недостаточно термически обработанные, транспортировались или хранились ненадлежащим образом. Даже консервы, у которых все в порядке со сроком годности, внешним видом и вкусом, могут быть зараженными: ботулизм нельзя определить по цвету или вкусу, потому микроорганизм, что вызывает болезнь, не портит продукты.

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