EN|RU|UK
Темы дня: Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия
  1387  51
Все про:авария (1114) Лисичанск (125) Луганщина (4251) вода (330)

 80 000 жителей Лисичанска остались без воды из-за аварии

Поломка на линии электропередач вызвала обесточивание насосных станций.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Лисичанскводоканала".

В коммунальном предприятии отметили, что без воды остались жители центральной части Лисичанска и городов Новодружеска и Приволья.

"Аварийная бригада работает на месте аварии, водоснабжение будет восстановлено после запуска насосных станций и наполнение системы", - сказано в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: Украина может оставить ОРДЛО без воды, если террористы не погасят долги за коммуналку, - замглавы ДонОГА Мороз

Источник: https://censor.net.ua/n3168138
 
 
 Топ комментарии
 
Vіtаuskаs 🇱🇹 🇺🇦‏ @Vitauskas_A 13 ч.13 часов назад

Карта дорог с качественным покрытием. Найдите богатую, вставшую с колен нефтегазовую сверхдержаву и нищие, разваливающиеся страны Балтии, пославшие империю на три буквы и не захотевшие быть частью её величия

80 000 жителей Лисичанска остались без воды из-за аварии - Цензор.НЕТ 5565
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В нас ,коли відключають світло не роблять шухер на країну
 показать весь комментарий
 
 
Краще б написали, скільки сотень патріотів там залишилося без води. А сєпари..., то таке.
 показать весь комментарий
 
 
Якутский скульптор просто молодец !
***** так просто как живой !
 показать весь комментарий
 
 
А де настоящий пупкин?
В правом кресле или в левом???
 показать весь комментарий
 
 
А в мене лампочка в дитячій перегоріла.
 показать весь комментарий
 
 
Ні блін, світло вимкнули на пару годин, це що всесвітня катастрофа?
 показать весь комментарий
 
 
Ні, ну дійсно так, можна подумати що в Чернівцях чи Житомирі світло не відключають.
 показать весь комментарий
 
 
Хорший Ты парень Буков, а может и один из самых лучших на форуме, не конфликтный и умный человек такие парни действительно заслуживают уважения,но таких мизер на форуме
 показать весь комментарий
 
Я не конфліктую на внутрішнні політичні теми, з москалями конфліктую. А на рахунок парня дякую, хоча мені вже 51.
 показать весь комментарий
 
 
А мне 54 удачи тебе и твоей семье пусть будет тепло и уют в твоём доме, продолжай учить молодёжь на форуме ,у меня в своё время не получилось, я хотел как лучше и пытался ,очень хотел что бы любили Украину и даже голосовал за Петра Алексеевича и думал что он Миссия ,но не совсем получилось у него ну и в силу моего амбициозного и резкого характера максималиста у меня тоже на этом форуме и я взял и удалил всех своих подписчиков с горяча и всё таки где то жалею
 показать весь комментарий
 
 
а ты уверен что ты человек всего лишь потому что находишься на не окупированной части У краины, так обычно рассуждают те которых используют как материал для уничтожения других ну например в заград отрядах так что исправляйся шанс у тебя есть 80 000 жителей Лисичанска остались без воды из-за аварии - Цензор.НЕТ 9010
 показать весь комментарий
 
А в Харькове, Полтаве, Днепре - есть люди? Или тоже нет?
 показать весь комментарий
 
 
Он по ходу территориальный бычок который всё метит в том числе заборы АППИСИВАЕТ 80 000 жителей Лисичанска остались без воды из-за аварии - Цензор.НЕТ 5558 я ему дал шанс исправиться а там посмотрим как поступить пока не опомниться спам пожалуй будет
 показать весь комментарий
 
Поремонтують світло і включать воду, дурдом якийсь, катастрофа століття.
 показать весь комментарий
 
 
Не здохнешь, казламордае... Пей святую мочу своего *****. 80 000 жителей Лисичанска остались без воды из-за аварии - Цензор.НЕТ 4060
 показать весь комментарий
 
 
та они привычны жить без воды! всю жизнь там прожитую наша семья собирала почасовую воду в ванну и ведра! ненавижу квартиры с тех пор!
 показать весь комментарий
 
И Тебя тоже поздравляю счастья удачи и здоровья твоей семье , пусть будет всё хорошо и обиды прошлые исчезнут, извини, что не на родном украинском поздравил, мне просто так удобнее, а то за критикуют оппоненты из за грамматических ошибок 80 000 жителей Лисичанска остались без воды из-за аварии - Цензор.НЕТ 2574
 показать весь комментарий
 
 
Співчуваю. Але я уже 17 років без води. Нітрати в 200 разів вище норми. Купуємо для пиття та кухні.
 показать весь комментарий
 
 
Я теж питну купую, бо з свердловини дуже багато кальцію.
 показать весь комментарий
 
 
у вибухівці теж є нітрати..... тебе ще по Шеремету не допитували? бо, з попередніми підозрюваними - лажа
 показать весь комментарий
 
 
а осмос фильтр поставить и забыть про все проблемы с водой религия не позволяет?
 показать весь комментарий
 
Vіtаuskаs 🇱🇹 🇺🇦‏ @Vitauskas_A 13 ч.13 часов назад

Карта дорог с качественным покрытием. Найдите богатую, вставшую с колен нефтегазовую сверхдержаву и нищие, разваливающиеся страны Балтии, пославшие империю на три буквы и не захотевшие быть частью её величия

80 000 жителей Лисичанска остались без воды из-за аварии - Цензор.НЕТ 5565
 показать весь комментарий
 
 
пишите зеленому дол..бу. он поможет 146 %
 показать весь комментарий
 
 
блт. как я хочу уехать из этого панопктикума. но блин понятие "Родина", причем на украинском, пока держит. сына не отпускает бывшая...
 показать весь комментарий
 
 
Не надо куда то уезжать надо здесь создать JAPAN и твои внуки скажут тебе спасибо дедушка самурай по нику СТРЕЛОК
 показать весь комментарий
 
 
тут ти на 100% правий..... всюди добре, а вдома найкраще
 показать весь комментарий
 
 
Якщо ЦН не хлопав вухами, то незабаром повинна з"явитись новина про інтерв"ю на ПРЯМОМУ.
 показать весь комментарий
 
 



ЗеБєня

@ze_benya

·22 мин

Тут буде всі два імпічмента!
Вимагаю
оприлюднити стенограму предноворічної телефонної розмови Зеленського з Путіним. Він, ля, Вову "Гітлєра" привітав і його вбицям, тобто населенню, яке вбивало українців побажав міцного здоров'я в новому році.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх