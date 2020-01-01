 80 000 жителей Лисичанска остались без воды из-за аварии

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Лисичанскводоканала".

В коммунальном предприятии отметили, что без воды остались жители центральной части Лисичанска и городов Новодружеска и Приволья.

"Аварийная бригада работает на месте аварии, водоснабжение будет восстановлено после запуска насосных станций и наполнение системы", - сказано в сообщении.

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