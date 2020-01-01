 80 000 жителей Лисичанска остались без воды из-за аварии

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Лисичанскводоканала".
В коммунальном предприятии отметили, что без воды остались жители центральной части Лисичанска и городов Новодружеска и Приволья.
"Аварийная бригада работает на месте аварии, водоснабжение будет восстановлено после запуска насосных станций и наполнение системы", - сказано в сообщении.
Также на Цензор.НЕТ: Украина может оставить ОРДЛО без воды, если террористы не погасят долги за коммуналку, - замглавы ДонОГА Мороз
http://rubezhnoe.com/novosti-rubezhnogo/severodoneck-lisichansk-rubezhnoe-statistika-i-rezultaty-golosovanija.html
***** так просто как живой !
В правом кресле или в левом???
Карта дорог с качественным покрытием. Найдите богатую, вставшую с колен нефтегазовую сверхдержаву и нищие, разваливающиеся страны Балтии, пославшие империю на три буквы и не захотевшие быть частью её величия
ЗеБєня
@ze_benya
·22 мин
Тут буде всі два імпічмента!
Вимагаю
оприлюднити стенограму предноворічної телефонної розмови Зеленського з Путіним. Він, ля, Вову "Гітлєра" привітав і його вбицям, тобто населенню, яке вбивало українців побажав міцного здоров'я в новому році.