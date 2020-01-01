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Все про:Крым (22231) Евгений Гайворонский (1)

 Хочу внести вклад в дело деоккупации Крыма, - высланный оккупантами блогер Гайворонский уже в Киеве

Евгений Гайворонский поселился в хостеле, с размещением ему помог председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Теперь блогер собирается сотрудничать с украинскими СМИ.

Об этом Гайворонский рассказал изданию "Крым.Реалии", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, 1 января он поселился в хостеле в украинской столице. Ему в этом помог председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Гайворонский рассказал, что в течение 9 дней находился в "тюрьме для иностранцев" в Краснодарском крае России. После вмешательства исполняющего обязанности генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Тараса Малышевского, российского политолога Игоря Эйдмана и помощника премьер-министра Украины, Гайворонского освободили и в сопровождении приставов доставили к российско-украинской границе, а именно к пункту пропуска "Чертково" (напротив украинского пункта пропуска "Меловое").

Читайте на Цензор.НЕТ: Оккупанты выслали из Крыма на материковую Украину блогера Гайворонского, сменившего риторику с пророссийской на проукраинскую

"Выдворял меня сотрудник ФСБ, и он же мне поставил запрет въезда в Россию. Он пытался отобрать у меня сим-карту. Когда я попал в Украину, все было хорошо, правильно: наши ребята встретили. При помощи Малышевского мы решили вопросы. Я добрался в Бахмут, друзья мне сняли гостиницу на сутки. В гостинице мне постирали все вещи, привели в порядок. Потом купили билет на поезд в Киев", - рассказал Гайворонский.

Гайворонский отметил, что планирует сотрудничать с украинскими СМИ, так как имеет "грандиозный объем информации, знаний, практических навыков" по ситуации в Крыму и России.

Он отметил, что "хотел бы внести серьезный вклад в дело деоккупации Крыма".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, блогер Евгений Гайворонский в 2014 году поддерживал оккупацию полуострова, но весной 2019 года сменил риторику на проукраинскую. 31 декабря оккупанты выслали его на материковую часть Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3168137
 
   
 Топ комментарии
 
И для чего раскручивать эту Троянскую кобылу ?!
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Странно! На рабссии всех сажают на 20лет, а этого выслали...
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Может он во время гастролей по рашке заработал как наш президент?
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Чергова мішень а ля Шеремет. Може хтось йому відповідний жилет подарує?
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Таких "мішеней"--чи не мільйон.Їффрьомькєна згадай,Гєпо-Допок різних,Волків,Парьтковєхь,Лукашьовєхь,Нєсьцірьжьопрєчєй тощо.Гівна вистачає.Стрільці затримують...
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Не верю в такие метаморфозы, 5 лет гнал на Украину и вдруг патриот Хочу внести вклад в дело деоккупации Крыма, - высланный оккупантами блогер Гайворонский уже в Киеве - Цензор.НЕТ 3029
а пригревший такого "патриота" Чубаров, аналогичный "патриот", только подпольный!
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То ли дело наш президент.
Называл Украину повией.
Шутил про передвинутую границу и эбонитовые палочки.
Снималт фильмы по заказу минобороны рашки.

И внезапно вдруг стал патриотом.
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Пригреть блогера, который 5 лет хаял Украину? Ниче такого?
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В деле информвойны - сгодится этот гусь.
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