 Помпео перенес визит в Украину из-за нападения на американское посольство в Ираке

Об этом сообщает Госдепартамент США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Госсекретарь Помпео вынужден перенести визит в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и на Кипр в связи с тем, что ему необходимо остаться в Вашингтоне, чтобы отслеживать ситуацию в Ираке и обеспечивать безопасность американцев на Ближнем Востоке", - говорится в переданном СМИ заявлении.
В нем подчеркивается, что в скором времени будут определены новые даты для этой поездки. Изначально предполагалось, что она пройдет с 3 по 7 января.
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31 декабря и 1 января протестующие предпринимали попытки ворваться на территорию посольства США в Багдаде. Президент США Дональд Трамп заявил, что за организацией беспорядков стоит Иран. К вечеру 1 декабря обстановка в районе американского посольства нормализовалась, протестующие прекратили свою акцию.
Kostiantyn Yelisieiev
@k_yelisieiev
·4 ч
МЗС України мало б засудити брутальну атаку на Посольство США в Іраку.
Це був би важливий жест напередодні візиту держсекретаря США Помпео в Україну.
Безпека дипломатів у всіх країнах світу повинна бути забезпечена, незалежно від міждержавних відносин.
Це аксіома.
Делают так, как выгодно Америке и американским интересам.
Нам есть чему поучиться.