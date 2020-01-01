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 Помпео перенес визит в Украину из-за нападения на американское посольство в Ираке

Госсекретарь США Майк Помпео принял решение перенести на более поздний срок турне, в ходе которого он собирался в начале января посетить Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр.

Об этом сообщает Госдепартамент США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Госсекретарь Помпео вынужден перенести визит в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и на Кипр в связи с тем, что ему необходимо остаться в Вашингтоне, чтобы отслеживать ситуацию в Ираке и обеспечивать безопасность американцев на Ближнем Востоке", - говорится в переданном СМИ заявлении.

В нем подчеркивается, что в скором времени будут определены новые даты для этой поездки. Изначально предполагалось, что она пройдет с 3 по 7 января.

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31 декабря и 1 января протестующие предпринимали попытки ворваться на территорию посольства США в Багдаде. Президент США Дональд Трамп заявил, что за организацией беспорядков стоит Иран. К вечеру 1 декабря обстановка в районе американского посольства нормализовалась, протестующие прекратили свою акцию.

Источник: https://censor.net.ua/n3168136
 
 
 Топ комментарии
 
они в 95-ом Квартале дипломатическим этикетам не обучены....



Помпео перенес визит в Украину из-за нападения на американское посольство в Ираке - Цензор.НЕТ 2805 Kostiantyn Yelisieiev

@k_yelisieiev

·4 ч

МЗС України мало б засудити брутальну атаку на Посольство США в Іраку.
Це був би важливий жест напередодні візиту держсекретаря США Помпео в Україну.
Безпека дипломатів у всіх країнах світу повинна бути забезпечена, незалежно від міждержавних відносин.
Це аксіома.
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Американцы они и есть американцы...
Делают так, как выгодно Америке и американским интересам.
Нам есть чему поучиться.
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Так давайте проверим Помпео на вшивость. Пошлём его в г. Помпеи. Там вулкан потух давно.
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они в 95-ом Квартале дипломатическим этикетам не обучены....



Помпео перенес визит в Украину из-за нападения на американское посольство в Ираке - Цензор.НЕТ 2805 Kostiantyn Yelisieiev

@k_yelisieiev

·4 ч

МЗС України мало б засудити брутальну атаку на Посольство США в Іраку.
Це був би важливий жест напередодні візиту держсекретаря США Помпео в Україну.
Безпека дипломатів у всіх країнах світу повинна бути забезпечена, незалежно від міждержавних відносин.
Це аксіома.
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Безопасность дипломатов безусловно очень важна но её не защитить бесполезными "нотами протеста".
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Помпео ее желает у Авакова на побегушках побывать ?
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Американцы они и есть американцы...
Делают так, как выгодно Америке и американским интересам.
Нам есть чему поучиться.
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Так давайте проверим Помпео на вшивость. Пошлём его в г. Помпеи. Там вулкан потух давно.
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Скільки на Цензорі таких патріотів, які 4 роки розганяли зраду? мабуть десь біля 80%. Цим допомогли Зєлі стати "президентом". Тепер будемо мати хведеральний округ україна російської *********.
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Ты реально считаешь, что юзеры Цензора решили исход выборов?
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Помпео перенес также на Кипр, в Узбекистан, Казахстан и Беларусь. Зеленский, ну что ты творишь, у вас в МИД дипломатическому этикету не обучены? Почему из-за Украины должны страдать Кипр, Узбекистан, Казахстан и Беларусь?
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PS Госсекретарь - это глава МИД на нашему. Какие визиты в другие страны, когда в Ираке такая жара? Естественно, министр иностранных дел, то есть - глава Госдепа США, срочно занимается иракским вопросом.
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