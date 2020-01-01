 Помпео перенес визит в Украину из-за нападения на американское посольство в Ираке

Об этом сообщает Госдепартамент США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Госсекретарь Помпео вынужден перенести визит в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и на Кипр в связи с тем, что ему необходимо остаться в Вашингтоне, чтобы отслеживать ситуацию в Ираке и обеспечивать безопасность американцев на Ближнем Востоке", - говорится в переданном СМИ заявлении.

В нем подчеркивается, что в скором времени будут определены новые даты для этой поездки. Изначально предполагалось, что она пройдет с 3 по 7 января.

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31 декабря и 1 января протестующие предпринимали попытки ворваться на территорию посольства США в Багдаде. Президент США Дональд Трамп заявил, что за организацией беспорядков стоит Иран. К вечеру 1 декабря обстановка в районе американского посольства нормализовалась, протестующие прекратили свою акцию.