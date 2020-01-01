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 День рождения Бандеры в Киеве отметили факельным шествием. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В столице прошло факельное шествие по случаю 111-й годовщины со дня рождения проводника ОУН Степана Бандеры.

Участники шествия собрались в парке Шевченко, информирует корреспондент Цензор.НЕТ. От памятника Кобзарю они прошли до здания КГГА на Крещатике.

День рождения Бандеры в Киеве отметили факельным шествием 01День рождения Бандеры в Киеве отметили факельным шествием 02
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День рождения Бандеры в Киеве отметили факельным шествием 05

В столичной полиции сообщили, что в шествии приняли участие около 1000 человек. Общественный порядок обеспечивали 250 правоохранителей, нарушений не было.

День рождения Бандеры в Киеве отметили факельным шествием 06
День рождения Бандеры в Киеве отметили факельным шествием 07
День рождения Бандеры в Киеве отметили факельным шествием 08
День рождения Бандеры в Киеве отметили факельным шествием 09
День рождения Бандеры в Киеве отметили факельным шествием 10
День рождения Бандеры в Киеве отметили факельным шествием 11
День рождения Бандеры в Киеве отметили факельным шествием 12
День рождения Бандеры в Киеве отметили факельным шествием 13
День рождения Бандеры в Киеве отметили факельным шествием 14
День рождения Бандеры в Киеве отметили факельным шествием 15
День рождения Бандеры в Киеве отметили факельным шествием 16

Степан Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма. Он родился 1 января 1909 года. В феврале 1940 года он стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод Организации украинских националистов. В 1959 году был убит агентом КГБ.

Проведение маршей националистов в день его рождения – традиция во многих городах Украины.

Автор фото и видео – Олег Богачук

Также на Цензор.НЕТ: Новый директор Института нацпамяти Дробович про Бандеру и Шухевича: Вопрос о таких героях должен решаться в общественном диалоге, без навязывания

Источник: https://censor.net.ua/n3168135
 
   
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Как это не волнует... Сегодня было чётко сказано националистами, что нынешняя власть это власть подлабузников кремля. И сдаёт украинские интересы кремлю.
Особенно после новогоднего заявления Зеленского о том что ему всё равно на улице с каким названием жить, стало окончательно понятно, что власть сдаёт Украину пуйлу. Так и заявили.
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ПреЗедента туди нехай свою промову новорічну там скаже...
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Ему сцыкотно , вы заметили после Тернополя и слов ганьба , он старается избегать людей - душа дешёвого актера не переносит свиста , а не оваций
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рашист - ты уже там и строчишь из рашисткой дурки...
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Сотрудничал? Дергай отсюда падаль
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Кстати путин ***** , Крим це Україна запомни мокша
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Мокша иди спать Всё равно тебе здесь никто не нальет - утро вечера мудренее Китайцы вон свои утраченные территории уже 150 лет и самое интересное, что дождуться - незьря уже в учебниках земли от Владивостока до Казахстана которые утратили в результате 2 опиумной войны рисуют как свои Народы вокруг кацапии уже на низком старте чтобы поделить шкуру издыхающего медведя и ранее им украденные у них территории
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Прямяком? Вот дебилье запоребриковое
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