 День рождения Бандеры в Киеве отметили факельным шествием. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Участники шествия собрались в парке Шевченко, информирует корреспондент Цензор.НЕТ. От памятника Кобзарю они прошли до здания КГГА на Крещатике.







В столичной полиции сообщили, что в шествии приняли участие около 1000 человек. Общественный порядок обеспечивали 250 правоохранителей, нарушений не было.























Степан Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма. Он родился 1 января 1909 года. В феврале 1940 года он стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод Организации украинских националистов. В 1959 году был убит агентом КГБ.

Проведение маршей националистов в день его рождения – традиция во многих городах Украины.

Автор фото и видео – Олег Богачук

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