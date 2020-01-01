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Все про:Вторая мировая война (260) картина (178) США (15977) Министерство культуры, молодежи и спорта (13)

 Украине вернули картину, похищенную во время Второй мировой войны

Полотно Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной" было вывезено из Днепропетровска во время его оккупации нацистами в 1941-1943 гг.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры, молодежи и спорта Украины.

Картина была выставлена в 2017 году выставлена на аукцион в американском штате Вирджиния. С тех пор наша страна вела кропотливую работу по возвращению полотна.

В результате супруги Дэвид и Габриэла Трейси, граждане США, владевшие картиной последние 30 лет, передали ее в дар Украине.

"Возвращение картины в Украину - это результат многолетней совместной работы и красноречивый жест не только стратегического партнерства между Украиной и США, но и международное признание потерь Украины во время Второй Мировой Войны, ведь с возвращением культурных ценностей законному владельцу - Украине - возвращается национальная память о достижениях украинского народа", - отметили в министерстве.

Читайте также: Из США в Украину возвращается картина художника Панина, похищенная нацистами во время Второй мировой войны. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3168133
 
   
 Топ комментарии
 
хорошо что позвонил.., а то некоторые до конца не верили что он свинособака...
теперь будут знать точно...
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Штати повернули.
А скільки нашого добра та ціностей на росії ?
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Лучше бы зеленский ***** не звонил вчера...
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Він спочатку дзвонив. А потім ще й по телевізору його поздоровив.
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хорошо что позвонил.., а то некоторые до конца не верили что он свинособака...
теперь будут знать точно...
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Вужас в тому, що багато хто сказав "вот и харашо! вот и маладец! таперича с расеюшкой будем, а бандер отголодоморим, на этот раз до единого!"

Украине вернули картину, похищенную во время Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 3033
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А наші підарашкофіли, ще стримують себе.
От поки не можуть вголос заявити «камінг-аут»: - «Путін ми хатім атдаться тібє !»

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Дехто вже поступово робить камінг-аут. Принаймні в інтернеті (бо офлайн ще є небезпека отримати у вивіску).
Буквально днями якийсь персонаж отакенну купу Украине вернули картину, похищенную во время Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 8082 тут наклав - "ну шо, доскакалися кастрюли? спасибо зеле за возрождение СССР!"
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За слова про "возрождєніє ссср" треба взагалі вбивати на місці нелалежно від статі та віку.
Онучка казала що в соцмережах деякі студентки-"приколістки" аж плачуть від тіпо "проникливого привітання зю". Порадив їх з подібним сміттям не контактувати. Онучка правильна дівчинка, хоче звалити звідси. Я заохочую це бажання.
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А что это изменит, ведь 44% страны (73% из 60% голосовавших) за него топят...
Нового майдана не предвидится и как их убрать я не представляю...
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Надо ее продать русским нафиг нам тот Иван Грозный всрался.
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Всі "русскіє" ще за царів горохів втікли з рашки до України, Білорусі, Литви, та дуже глухих куточків Сибіру. Там залишилися лише росіяни.
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А вы уверены шо там именно Грозный а не Князь Влодимир Великий? Може нквдисты переписали название.
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А вот и никому, зачем вы мне пишете письма когда я вам пишу в Интернете.... алло, это телеграф, заказываю два куска пива Зинке к Прождеству нашего уважаемого коллективом Стали(борется с Преображенским)........
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сказал чудак с "ником" "пс больница"..... прислУхаюсь до поради ага
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Это у тебя ник, а у нас приёмный покой для таких как ты.
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Іван Грозний це монголоїд який 100% азіат. Росіяни навіть бояться зробити генетичну експертизу своїх царьків до періоду Катерини ІІ, бо виявиться що всі їх царьки генетичні родичі тюрків і монголів (онуки Чингізів).
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Мати Івана Грозного була з Чернігівщини - Глінська-Мамай.
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Російські царьки це ставленики ханів Золотої Орди 100% азіати. Тобто російських царьків призначав головний хан з своїх родичів, які були монголоїдами з домішками тюрків. Це все тривало аж до 16 століття... (у 16 столітті Московія це васал Кримського ханства. А Кримське ханство в свою чергу одна з частин Золотої орди що розпалася).
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а ее отец - мамай - крымский хан - татарин.
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казань ванька брал, потому что это были разборки двух кланов татар.
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сцикун у нас один, це зесцикло а сцикопіхоти багато. вітання тобі зесцикопіхота з дніпропетровська.
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Штати повернули.
А скільки нашого добра та ціностей на росії ?
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кацапи крали все цінне з України починаючи з часів Київської Русі і закінчуючи камазами януковоща та заводами з ОРДЛО Украине вернули картину, похищенную во время Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 979
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Украине вернули картину, похищенную во время Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 629ВИШГОРОДСЬКА ІКОНА БОЖОЇ МАТЕРІ. Ця ікона за деякими церковними переказами відноситься до І століття і приписується роботі апостола Луки. За іншими даними - її автором був святий Аліпій з Києва. Як би там не було, але це один з найшанованіших християнами образів Богородиці. Ікона, отримана князем Юрієм Долгоруким з Константинополя, спочатку була розміщена у Вишгороді в спеціально для неї побудованій церкві. Але пізніше святий образ був викрадений суздальським князем Андрієм Боголюбським і розміщений у Володимирі-на-Клязьмі.
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Ікона, отримана князем Юрієм Долгоруким

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Ну так а причем там Украина? Как мог Боголюбский,у себя что-то украсть? Эту икону даровал ему отец, основатель Москвы..
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Читати вмієш? Ікона була у Вишгороді (це пригород Києва), поки Боголюбський її не вкрав... Довгорукий її нікуди з Вишгорода не забирав!
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Не отождествляй древний Киев, и Украину. Киев стал Украиной в 1922 году (формально) а фактически в 1991 году. Не было на Руси князей, и царей всея Украины
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Подарил? Вкрав." ...но уже в 1155 году вопреки воле отца уехал во Владимир-на-Клязьме. Из Вышгородского женского монастыря он увёз с собой чудотворную икону Богородицы"
Украине вернули картину, похищенную во время Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 2538
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Долго ждали. Видимо хотели убедиться, что Пётр Алексеевич уже не вернётся в кресло Президента: картина то ценная.
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а на картине то у сцаря глаз то узкий - значит русский.....
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По матері він половець із Чернігівщини.
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Ivan grozny eto perby ruski car.Konecno na polovinu ruski s rodnioj ordy mamaja smesen.Na polovina ruski mozno skazat Украине вернули картину, похищенную во время Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 5820
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за разоружение бы еще ответили, но они сделают так -

Это не Кравчук,
Это кто-то пук,
Вот так сделал,
всех уделал....

С баблом.,
вот такой облом,
А вы долбитель лбом,
Вот дурепа,
Мантелета,

Юлец....(чет мелодия какая-то навеяла
)
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О, то Вам не чужда поезія?
Натє, наслаждайтєсь:

«Скоро будет Рождество -
Гадкий праздник буржуазный,
Связан испокон веков
С ним обычай безобразный:
В лес придет капиталист,
Косный, верный предрассудку,
Елку срубит топором,
Отпустивши злую шутку.
Тот, кто елочку срубил,
Тот вредней врага раз в десять:
Ведь на каждом деревце
Можно белого повесить!

Валентин Горянский, 1919 год»
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Ну там бы Махно вешал как белое, так и красное, особенно на НГ)))
А то шо стих я высрал сочинил то это на песню одну. чет там у "кукрыниксов" - это не судьба, что там не ждут меня...
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Морди що в рашкацаря, що в його коня однакові - азіопські.
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Эпоха Вани-4 чуть не самая странная в мировой истории. Читал версию москальской группы "лже-историков " Фоменко - вот там все более или менее логично расставлено. Вкратце настоящий Иван Грозный сошёл с ума после взятия Казани, отрёкся от престола и захоронен на Красной площади как Василий Блаженный (блаженный Басилевс /царь/). Тех кто реально правил после него в эпоху смуты (вполне понятную после отречения) Романовы объединили в одного царя и повесили на него все ужасы гражданской войны.
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"взятие" это то шо после чего кацапов так и назвали?(кассаб - "мясник")
че писать "взятие" , вместо "разграбление/истребление мирных жителей"
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Mojio mnenije on propal posle togo kogda ego armija byla razbyta Stepana Batori vojskami.
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Мнение можно. Но там подымались скудные документы, исследовался гороскоп царя, надписи на троне, арабская вязь на оружии и т.п. На этом основании выдвигалась версия. Версия вполне обоснована, учитывая, что вместо господствующих Рюриковичей села династия никому неизвестных Захарьиных-Рюминых (т.н. Романовых). Пишут что произошло это "тишайше" при всеобщем одобрении народа. Скорее всего произошло это в ходе жесточайшей гражданской войны с элементами интервенции соседних держав. А жестокий период Опричнины, геноцида Новгорода и т.п. победившая сторона повесила на давно умершего (реально сумасшедшего, но непричастного) царя, чтобы выгородить себя. Почитал эту теорию, вполне убедительно.
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Фоменко взагалі дуже переконливий. у нього і стародавній Рим в Москві був, тільки вілли московити чомусь будували на Адріатиці, фулі там в 1 ст до н е скакнути з Москви до Капрі.
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Точнее реальные Римы были в Александрии, Константинополе и где-то на верхней Волге (Ярославль или рядом). Итальянский Рим - новодел, как и палестинский Иерусалим. Но это гипотеза.
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Верхня Волга це круто, я би швидше до Верхньої Вольти відніс, де пам'ятники, де розкопки ?
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На верхней Волге т.н. "Золотое Кольцо" Роисси. Место было дико прибыльное до создания океанских парусных судов, с этого момента начинается 1-й этап упадка Московии.

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Ну давай порівняємо товарообіг Остії та цього прибуткового міста наприклад в 58 році до н е ?
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Так по версии Фоменко нет никаких письменных данных про 58 год до н.э., т.к. вся письменная история человечества известна не далее как с 9 века нашей эры. Так что все развалины итальянского Рима и пирамиды Египта, а также все их письменные источники младше Киева и Новгорода! В их теории всё логично.
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Я читав, нема там особливої логіки, вони просто незручні факти відкидають, це по перше, друге важливе питання - мова, римляне говорили чухонською чи мордовською ?
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Який олух написав тисячі текстів на латині, який ярославський ванька складав вірші за Овідія, Вергілія, діалои за Платона?
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Насколько помню латынь у них очень молодой язык, как и все Овдии и Вергилии - 15-16 века
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Прото копипаст из Вики:

Теория утерянных знаний. «Традиционная история» описывает неравномерное накопление научных знаний: сначала в античные времена наука достигла достаточно высокого уровня; затем, в период раннего Средневековья эти знания были почти полностью забыты; однако в эпоху Ренессанса научные знания античности, её история, литература, философия с поразительной быстротой возвратились и повсеместно распространились. Наука перешла к «классической» латыни, архитектура - к «подражаниям античности», и так далее. При этом считается, хранителями (а значит, и переписчиками) античных трудов в течение тысячи лет забвения были монахи-христиане, несмотря на то, что античная культура была для них неприемлема в силу языческого происхождения.
Могли ли наука и культура восстановиться после тысячелетнего забвения? Авторы теории считают, что такая последовательность событий невозможна. Во-первых, маловероятно, что античные труды могли оставаться в сохранности в течение тысячелетия. Группа Фоменко полагает, что в настоящее время существует очень немного подлинных документов даже всего пятисотлетней давности, тем более недостоверны античные источники, к тому же известные только в позднейших копиях, соответствие которых подлинникам проверить уже невозможно. Во-вторых, поддержание научных знаний возможно только при сохранности научной школы, способствующей передаче знаний от поколения к поколению и помогающей встроить вновь открытые «потерянные» научные знания в существующую систему. Авторы теории утверждают, что в «традиционной истории» научной школы в период Средневековья не существовало, а если так, то крайне затруднительно представить, что знания были восстановлены в результате прочтения древних текстов.
Средневековая деградация - вымысел. Фоменко и его сторонники считают, что мощная деградация науки, культуры и технологий, произошедшая в период раннего Средневековья, невозможна даже в результате крупных кризисов. Поэтому они полагают, что эти события вымышлены, в действительности же Средневековье - это период начального становления цивилизации, а «античные» работы были созданы в позднем Средневековье и в начале Ренессанса. В качестве доказательства приводится ряд средневековых трудов, в наше время считающихся подражанием «античным образцам» и созданных раньше, чем были найдены предполагаемые «образцы». «Новая хронология» объясняет такие случаи тем, что созданные за два-три века до Скалигера произведения позже были неверно отнесены к гораздо более далёкому прошлому, а их неизвестность в раннем Средневековье пришлось объяснить «потерей» на многие столетия.
Равномерное накопление знаний по Фоменко. Сторонники «Новой хронологии» считают, что гораздо более логичной по сравнению с общепринятой теорией забывания и вспоминания знаний является схема, в которой наука и культура претерпевают постепенную однонаправленную эволюцию, плавно развиваясь с течением времени. Именно такая схема складывается при принятии исторической картины, построенной по данным «Новой хронологии».
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Московія як Московія сформувалась при Івані 4, ще при Івані 3 вона була орієнтована на захід.
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Тільки такий нюанс, що якщо брати першоджерела арабських і європейських мандрівників починаючи з 13 і закінчуючи 16 століттям які писали історичні дані, то виявиться що російська історія 100% фальшивка яку росіська і радянська пропаганда століттями намагалася впарювати світу... Серйозні історики західної півкулі її навіть з російських джерел не читають...
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Так если бы были источники, коих подлинных (без переписывания) от эпохи Вани-4 сохранилось меньше, чем пальцев на руке, то и вопросов бы не было. Но есть просто факты, когда документы Рюриковичей прямо сжигались Романовыми. А "библиотека Ивана Грозного", она же т.н. "библиотека Византийских царей" не найдена до сих пор (а скорее всего найдена и тут же уничтожена Романовыми).
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Ждем когда картину вернут в Днепр, вот тогда и будет возвращение ворованного. А так пока картина еще не дома.
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Не.... Янелох её обменяет на разведчика,,)))
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НИЩЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО В УКРАЇНІ ЗАВЖДИ СУПРОВОДЖУВАЛОСЯ «КАКАЯ РАЗНІЦА?»

Цими словами намагалися зупинити відродження мови, забитої емськими указами розслабленого німецьким курортом цара Алєксандра ІІ і приниженої до «фу, сєло» російськими комуністами.

Цими словами чинили спротив українському дубляжу кінофільмів персонажі на кшалт продюсера Ткаченка з фракції «Слуга народа», а теперішній міністр культури Бородянський відповідав на моє обурення серіалом про героїчних російських військових, який не зняли з ефіру СТБ у дні загарбання Криму.

Цими словами залишали вулиці з іменами катів українців і пам'ятники злочинцю Леніну.

Цими словами призупиняли європейську і євроатлантичну інтеграцію. «Какая разніца - сєйчас ілі потом. Сєйчас ми там нікому нє нужни».

Ці слова - постійний супутник російської пропаганди, мета якої вбити в нас здатність впиратися і бажання вирішувати свою долю. «Зачєм сопротівляться, нужно жить дружно, ета всьо палітіка, а люді хатят міра». Ага. Сто років тому люди теж хотіли миру і поділити майно і землю поміщиків, а заплатили за це зігнанням в стійло колгоспів, продразвьорсткою, виселенням в Сибір активних і працелюбних та Голодомором, який майже до нуля вичистив активне українське в совєцький частині України.

Капітуляція України починається зі слів «Какая разніца» і прийняття їх за кредо окремою людиною. Так нівелюють громадян. Такі сентенції категорично не приймають люди, яким Україна не є порожнім звуком, тєріторієй обітанія.

Саме тому, слова поточного президента про єдність були лицемірством. Дуже небезпечним. Справжня суть сказаного Зеленським - поглиблення суспільного розколу. Какаразніци не вийдуть захищати державу від агресора і його служаків, не будуть гинути на Майдані Гідності, не збиратимуть допомогу захисникам у критичний момент. Їхній світ - це геги вечірнього кварталу і байдужість. Байдужість до всього цінного для громадян. А от патріотичні і активні кола це мотивує. Бо в заклики до єдності після цього може повірити тільки дурень.

Орвелівські оксюморони, заховані в промові Зеленського, є підсвідомим сигналом на розділ суспільства за маячком friend or foe. Впевнений, їх творили цілком свідомо і аплодували не лише місцеві адепти олів'є, але і російські фахівці, які знають приклади з хімії - як вибухають складені докупи речовини, цілком безпечні поокремо. Заклики до єдності на базі протиріч і є тою вибухівкою для суспільства.

Протиставлення Громадян і Какаразніц існувало давно. Сьогодні воно формалізувалося президентом Какаразніц. Отже, далі - слово за Громадянами. Яким не все одно. І яким дедалі стає все менше що втрачати.
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Потужні ґаплодисменти! Украине вернули картину, похищенную во время Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 1432От чомусь впевнений, що дівчинка Яніна незрівняно краще впоралася б на посаді президента, аніж оцей "безрідний космополіт"...
І так, за традицією:

Украине вернули картину, похищенную во время Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 195
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Та всі вже давно знають що зеленський і слуги уродів це зрадники... Я думаю, якщо настане 3 майдан, то вони скоріше всього будуть весіти на перших ліпших гіляках... Але надіюся, що всетаки відбудуться демократичні вибори і цих пустишок-клоунів просто забудемо як поганий сон...
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Всё, что похищено, должно быть возвращено законным владельцам не зависимо от политических взглядов, национальности и прочее...
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Путя Крым не вернет никогда. Скорее, он весь Земной Шар превратит в ядерный пепел.
В Крыму наиважнейшая и наисильнейшая военно-морская база в Причерноморье, значение которой распространяется на Средиземноморье.
Крым прсрали при Турчинове с подачи ЕС и США.
Возврата не будет.
Из этого надо исходить в реальной политике, а не заниматься самообманом и прочей маниловщиной, выкрикивая непотребные лозунги.
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В Севастополе хорошая гавань (входит в топ бухт мира) и больше в стратегическом отношении ничего. То есть из-за бухты и лишней пары аэродромов Крым брать не стоило. Там всё на более тонком уровне истории и т.п. Не зря же Романовы мотались в одну и ту же церквушку на мысе Фиолент, они реально что-то знали про Крым.
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Я не специалист, чтобы заценить значение гавани в Севастополе. На то есть более умные дядьки- военные специалисты.

Но хотя бы на миг поставь себя на место Пути.
Что лучше, убрать свой флот из Севастополя, чтобы ни с кем не ссориться, учитывая, что 100%

туда зайдут американцы?
Это лучший вариант для русни, учитывая, что Крым номинально среди крымчан никогда не считался украинским.?
Когда путя почуял майдан, требование разорвать харьковские угоды и вывод черноморского флота из Крыма не поймешь куда, он и принял такое решение.
Наверняка, он предупредил об этом своих "зарубежных партнеров", что не остановится ни перед чем.
Вспомните на тот момент, как на передаче Савика визжала Инна Богословская, что пока вы тут сидите и п...з...те, Путин загружает свои бомбардировщики ядерными боеголовками.
Это было очевидно всем, в том числе и на Западе.
Поэтому Крым и был сдан без единого выстрела. Прежде всего Запад трясся за свою шкуру, на Украину всем было наплевать, в первую очередь Абаме- лауреату Нобелевской премии мира.

Теперь что-то вернуть- равно 0 %, как ни печально!
Всё просрано! А кого винить? Тех украинских политиков, которые реально ничего не смогли сделать на тот момент? Или прагматичный, дресливый Запад, который никак не устраивало превратиться в ядерный пепел?
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Была куча вариантов, кроме оккупации и прямого присоединения к РФ.
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Путя купив квиток на вічне життя? Самі віддадуть, за їжу, хіба перший раз. Про базу дуже смішно, кого будуть бомбити, свої газопроводи?
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Вечного ничего нет. С этим я с тобой согласен.
Но где гарантии, что в 2024 году на смену пути придет не лояльный Западу, а ещё более агрессивный политик?
Таких там много...
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Серце кров'ю обливається коли бачиш в будь-якому великому історичному музеї личакової паРаші історичні експонати які майже повністю складають наші українські культурні цінності а особливо раритети старше 11 -12 - століть. Так, там поруч зі слов'янськими українськими безцінними фресками і мозаїками, пам'ятниками музичного мистецтва 11 -12-го століття є сусідами різні кацапські допотопні балалайки і смердючі постоли москалів, а з українським золотом скіфів лежать обісцяні личаки угро -фінів які з 18 ст. підступно замаскувались під нібито як великоросів- росіян. А з старовинними бойовими слов'янськими обладунками, кольчугами і мечами дружинника Київської Русі (давня назва України) знаходяться якісь примітивні топорища, рогатини і дубини угро - фінів москалів Залісся - Моксель. Ось що виходить, коли в ті давні часи Український народ не захистив і втратив свою Свободу, і Свободу і Суверенітет своєї Батьківщини, він тимчасово втратив ще й свою душу, душу своєї Великої Української нації.
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​​​​Украинская национальная комиссия по вопросам возвращения в Украину культурных ценностей разработала стратегию - план возвращения всех похищенных кремлёвскими оккупантами украинских историко-культурных реликвий, согласно международно-правовых норм, которые обеспечивают пути решения этого вопроса, Составлен полный просто огромный реестр памятников культуры, которые были преступно украдены кремлёвскими захватчиками и оказались на территории вражеской России( Московии) . Похищенный лапотниками спектр национального культурного наследия Украины просто огромен, это материальные достояния: исторические атрибуты Украинского государства, археологические находки и сокровища периода Киевской Руси; клейноды украинского казачества; мозаики; фрески; иконы; полотна известных художников; личные вещи выдающихся исторических деятелей; архивные документы; золото скифов, рукописи и старопечатные книги; изделия декоративно-прикладного искусства; этнографические памятники.. Ведь во времена царской россии - орды и кровавой тюрьмы народов ссср буквально всё, что имело значительную историческую, научную или художественную ценность, проклятыми кремлёвскими оккупантами изымалось в её колонии усср, похищалось и преступно переправлялось в российские хранилища.
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Всі українські культурні цінності, унікальні безцінні речі які були вивезені окупантами - гітлерівцями в роки Другої світової війни, з зруйнованої Кремлем держави УНР окупаційна назва (урср) були злочинно поцуплені ворожою Росією як військові трофеї, які повернув кривавий ссср з поваленої Німецького Рейху під час Другої світової війни. А з України гітлерівцями було вивезено понад 40 вагонів з безцінними унікальними національними українськими історичними цінностями. І при їх поверненні з-за кордону вони назад так і не доїхали на батьківщину до України, а всі були проклятими кацапами вкрадені і злочинно переправлені на територію ворожої Росії і досі там незаконно перебувають. А українські вчені: історики, археологи які раніше наполегливо піднімали питання повернення наших рідних але викрадених українських національних культурних цінностей були ліквідовані кривавими кремлівськими окупантами.
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