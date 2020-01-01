 Украине вернули картину, похищенную во время Второй мировой войны

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры, молодежи и спорта Украины.
Картина была выставлена в 2017 году выставлена на аукцион в американском штате Вирджиния. С тех пор наша страна вела кропотливую работу по возвращению полотна.
В результате супруги Дэвид и Габриэла Трейси, граждане США, владевшие картиной последние 30 лет, передали ее в дар Украине.
"Возвращение картины в Украину - это результат многолетней совместной работы и красноречивый жест не только стратегического партнерства между Украиной и США, но и международное признание потерь Украины во время Второй Мировой Войны, ведь с возвращением культурных ценностей законному владельцу - Украине - возвращается национальная память о достижениях украинского народа", - отметили в министерстве.
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теперь будут знать точно...
От поки не можуть вголос заявити «камінг-аут»: - «Путін ми хатім атдаться тібє !»
Буквально днями якийсь персонаж отакенну купу тут наклав - "ну шо, доскакалися кастрюли? спасибо зеле за возрождение СССР!"
Онучка казала що в соцмережах деякі студентки-"приколістки" аж плачуть від тіпо "проникливого привітання зю". Порадив їх з подібним сміттям не контактувати. Онучка правильна дівчинка, хоче звалити звідси. Я заохочую це бажання.
Нового майдана не предвидится и как их убрать я не представляю...
А скільки нашого добра та ціностей на росії ?
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Ну так а причем там Украина? Как мог Боголюбский,у себя что-то украсть? Эту икону даровал ему отец, основатель Москвы..
однозначно..
Это не Кравчук,
Это кто-то пук,
Вот так сделал,
всех уделал....
С баблом.,
вот такой облом,
А вы долбитель лбом,
Вот дурепа,
Мантелета,
Юлец....(чет мелодия какая-то навеяла
)
Натє, наслаждайтєсь:
«Скоро будет Рождество -
Гадкий праздник буржуазный,
Связан испокон веков
С ним обычай безобразный:
В лес придет капиталист,
Косный, верный предрассудку,
Елку срубит топором,
Отпустивши злую шутку.
Тот, кто елочку срубил,
Тот вредней врага раз в десять:
Ведь на каждом деревце
Можно белого повесить!
Валентин Горянский, 1919 год»
А то шо стих я
высралсочинил то это на песню одну. чет там у "кукрыниксов" - это не судьба, что там не ждут меня...
че писать "взятие" , вместо "разграбление/истребление мирных жителей"
Теория утерянных знаний. «Традиционная история» описывает неравномерное накопление научных знаний: сначала в античные времена наука достигла достаточно высокого уровня; затем, в период раннего Средневековья эти знания были почти полностью забыты; однако в эпоху Ренессанса научные знания античности, её история, литература, философия с поразительной быстротой возвратились и повсеместно распространились. Наука перешла к «классической» латыни, архитектура - к «подражаниям античности», и так далее. При этом считается, хранителями (а значит, и переписчиками) античных трудов в течение тысячи лет забвения были монахи-христиане, несмотря на то, что античная культура была для них неприемлема в силу языческого происхождения.
Могли ли наука и культура восстановиться после тысячелетнего забвения? Авторы теории считают, что такая последовательность событий невозможна. Во-первых, маловероятно, что античные труды могли оставаться в сохранности в течение тысячелетия. Группа Фоменко полагает, что в настоящее время существует очень немного подлинных документов даже всего пятисотлетней давности, тем более недостоверны античные источники, к тому же известные только в позднейших копиях, соответствие которых подлинникам проверить уже невозможно. Во-вторых, поддержание научных знаний возможно только при сохранности научной школы, способствующей передаче знаний от поколения к поколению и помогающей встроить вновь открытые «потерянные» научные знания в существующую систему. Авторы теории утверждают, что в «традиционной истории» научной школы в период Средневековья не существовало, а если так, то крайне затруднительно представить, что знания были восстановлены в результате прочтения древних текстов.
Средневековая деградация - вымысел. Фоменко и его сторонники считают, что мощная деградация науки, культуры и технологий, произошедшая в период раннего Средневековья, невозможна даже в результате крупных кризисов. Поэтому они полагают, что эти события вымышлены, в действительности же Средневековье - это период начального становления цивилизации, а «античные» работы были созданы в позднем Средневековье и в начале Ренессанса. В качестве доказательства приводится ряд средневековых трудов, в наше время считающихся подражанием «античным образцам» и созданных раньше, чем были найдены предполагаемые «образцы». «Новая хронология» объясняет такие случаи тем, что созданные за два-три века до Скалигера произведения позже были неверно отнесены к гораздо более далёкому прошлому, а их неизвестность в раннем Средневековье пришлось объяснить «потерей» на многие столетия.
Равномерное накопление знаний по Фоменко. Сторонники «Новой хронологии» считают, что гораздо более логичной по сравнению с общепринятой теорией забывания и вспоминания знаний является схема, в которой наука и культура претерпевают постепенную однонаправленную эволюцию, плавно развиваясь с течением времени. Именно такая схема складывается при принятии исторической картины, построенной по данным «Новой хронологии».
Цими словами намагалися зупинити відродження мови, забитої емськими указами розслабленого німецьким курортом цара Алєксандра ІІ і приниженої до «фу, сєло» російськими комуністами.
Цими словами чинили спротив українському дубляжу кінофільмів персонажі на кшалт продюсера Ткаченка з фракції «Слуга народа», а теперішній міністр культури Бородянський відповідав на моє обурення серіалом про героїчних російських військових, який не зняли з ефіру СТБ у дні загарбання Криму.
Цими словами залишали вулиці з іменами катів українців і пам'ятники злочинцю Леніну.
Цими словами призупиняли європейську і євроатлантичну інтеграцію. «Какая разніца - сєйчас ілі потом. Сєйчас ми там нікому нє нужни».
Ці слова - постійний супутник російської пропаганди, мета якої вбити в нас здатність впиратися і бажання вирішувати свою долю. «Зачєм сопротівляться, нужно жить дружно, ета всьо палітіка, а люді хатят міра». Ага. Сто років тому люди теж хотіли миру і поділити майно і землю поміщиків, а заплатили за це зігнанням в стійло колгоспів, продразвьорсткою, виселенням в Сибір активних і працелюбних та Голодомором, який майже до нуля вичистив активне українське в совєцький частині України.
Капітуляція України починається зі слів «Какая разніца» і прийняття їх за кредо окремою людиною. Так нівелюють громадян. Такі сентенції категорично не приймають люди, яким Україна не є порожнім звуком, тєріторієй обітанія.
Саме тому, слова поточного президента про єдність були лицемірством. Дуже небезпечним. Справжня суть сказаного Зеленським - поглиблення суспільного розколу. Какаразніци не вийдуть захищати державу від агресора і його служаків, не будуть гинути на Майдані Гідності, не збиратимуть допомогу захисникам у критичний момент. Їхній світ - це геги вечірнього кварталу і байдужість. Байдужість до всього цінного для громадян. А от патріотичні і активні кола це мотивує. Бо в заклики до єдності після цього може повірити тільки дурень.
Орвелівські оксюморони, заховані в промові Зеленського, є підсвідомим сигналом на розділ суспільства за маячком friend or foe. Впевнений, їх творили цілком свідомо і аплодували не лише місцеві адепти олів'є, але і російські фахівці, які знають приклади з хімії - як вибухають складені докупи речовини, цілком безпечні поокремо. Заклики до єдності на базі протиріч і є тою вибухівкою для суспільства.
Протиставлення Громадян і Какаразніц існувало давно. Сьогодні воно формалізувалося президентом Какаразніц. Отже, далі - слово за Громадянами. Яким не все одно. І яким дедалі стає все менше що втрачати.
І так, за традицією:
В Крыму наиважнейшая и наисильнейшая военно-морская база в Причерноморье, значение которой распространяется на Средиземноморье.
Крым прсрали при Турчинове с подачи ЕС и США.
Возврата не будет.
Из этого надо исходить в реальной политике, а не заниматься самообманом и прочей маниловщиной, выкрикивая непотребные лозунги.
Но хотя бы на миг поставь себя на место Пути.
Что лучше, убрать свой флот из Севастополя, чтобы ни с кем не ссориться, учитывая, что 100%
туда зайдут американцы?
Это лучший вариант для русни, учитывая, что Крым номинально среди крымчан никогда не считался украинским.?
Когда путя почуял майдан, требование разорвать харьковские угоды и вывод черноморского флота из Крыма не поймешь куда, он и принял такое решение.
Наверняка, он предупредил об этом своих "зарубежных партнеров", что не остановится ни перед чем.
Вспомните на тот момент, как на передаче Савика визжала Инна Богословская, что пока вы тут сидите и п...з...те, Путин загружает свои бомбардировщики ядерными боеголовками.
Это было очевидно всем, в том числе и на Западе.
Поэтому Крым и был сдан без единого выстрела. Прежде всего Запад трясся за свою шкуру, на Украину всем было наплевать, в первую очередь Абаме- лауреату Нобелевской премии мира.
Теперь что-то вернуть- равно 0 %, как ни печально!
Всё просрано! А кого винить? Тех украинских политиков, которые реально ничего не смогли сделать на тот момент? Или прагматичный, дресливый Запад, который никак не устраивало превратиться в ядерный пепел?
Но где гарантии, что в 2024 году на смену пути придет не лояльный Западу, а ещё более агрессивный политик?
Таких там много...