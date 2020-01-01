EN|RU|UK
Темы дня: Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 За рубежом
  7216  107
Материалы по теме:
Все про:Меркель (1740) НАТО (6614) США (15977) Трамп (2712) Макрон (371)

 В новогоднюю ночь Трамп призвал Меркель, Макрона и НАТО больше помогать Украине

Президент США в новогоднюю ночь, отвечая на вопросы журналистов перед вечеринкой, похвалил Зеленского и призвал больше помогать Украине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Голос Америки".

Президент США упомянул о большой коррупции в Украине, однако президента Зеленского похвалил, рассказывая о телефонном разговоре с украинским коллегой.

"Это был идеальный, абсолютно уместный разговор с очень хорошим человеком, с очень хорошим президентом. Думаю, он очень хорошо справляется. В значительной степени, его избрали президентом из-за (усталости от. – Ред.) коррупции. У них очень большая коррупция", - сказал Дональд Трамп.

Читайте на Цензор.НЕТ: Решение Трампа заморозить помощь Украине привело к конфликтам и неразберихе в Белом доме и Пентагоне, - NYT

Американский президент призвал Германию, Францию и НАТО больше помогать Украине.

"Где канцлер Меркель? Где французский президент Макрон? Почему они не выделяют деньги (Украине. - Ред.)? Почему только Соединенные Штаты?", - спросил он.

"Это НАТО. Эти страны должны вкладывать средства (в бюджет Альянса. - Ред.), они также должны больше давать Украине", - сказал президент Трамп.

Также на Цензор.НЕТ: Меркель не обижается на слова о ней в разговоре Трампа с Зеленским, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/n3168132
 
   
 Топ комментарии
 



Юра Хунта Киевская

@CnAsGhpjuFUpAfZ

·10 ч

Гарною людиною був Степан Бандера!
Чудову спадщину по собі залишив!
Любиш українську мову - бандерівець, маєш прапор - бандерівець,
любиш Україну - бандерівець,
не любиш москалів - бандерівець,
захищаєш свій дім - бандерівець,
не хочеш кланятись московському царю - бандерівець.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Побольше денег поменьше пи-ша ты понял малыш В новогоднюю ночь Трамп призвал Меркель, Макрона и НАТО больше помогать Украине - Цензор.НЕТ 710 трямьп
 показать весь комментарий
 
===В новогоднюю ночь Трамп призвал Меркель, Макрона и НАТО больше помогать Украине=== При Порошенке такого не было, боялись, разворует
А Зеленский получил остановку СП-2, двухпартийную поддержку, двукратное увеличение американской помощи
 показать весь комментарий
 
Донні погарячкував. Ху#лу така заява дуже не сподобається .
 показать весь комментарий
 
 
Отбрасывая разговор Трампа с Зе, подписываюсь под этими его словами:

"Где канцлер Меркель? Где французский президент Макрон? Почему они не выделяют деньги (Украине. - Ред.)? Почему только Соединенные Штаты?"

"Это НАТО. Эти страны должны вкладывать средства (в бюджет Альянса. - Ред.), они также должны больше давать Украине"
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх