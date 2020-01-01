 В новогоднюю ночь Трамп призвал Меркель, Макрона и НАТО больше помогать Украине

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Голос Америки".

Президент США упомянул о большой коррупции в Украине, однако президента Зеленского похвалил, рассказывая о телефонном разговоре с украинским коллегой.

"Это был идеальный, абсолютно уместный разговор с очень хорошим человеком, с очень хорошим президентом. Думаю, он очень хорошо справляется. В значительной степени, его избрали президентом из-за (усталости от. – Ред.) коррупции. У них очень большая коррупция", - сказал Дональд Трамп.

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Американский президент призвал Германию, Францию и НАТО больше помогать Украине.

"Где канцлер Меркель? Где французский президент Макрон? Почему они не выделяют деньги (Украине. - Ред.)? Почему только Соединенные Штаты?", - спросил он.

"Это НАТО. Эти страны должны вкладывать средства (в бюджет Альянса. - Ред.), они также должны больше давать Украине", - сказал президент Трамп.

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