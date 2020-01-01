 У полицейских нет полномочий наказывать за петарды и фейерверки, - МВД

Об этом сообщили в пресс-службе МВД, информирует Цензор.НЕТ.
В Министерстве пояснили, что решение о запрете на использование пиротехники принимают представители местного самоуправления. Так, Киевсовет запретил использовать в столице петарды и фейерверки до победы.
"Однако, соответствующие изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Кодекс об админнарушении относительно ответственности за запуск салютов не вносились", - подчеркнули в МВД.
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"Согласно Административному кодексу, полиция лишь следит за тем, чтобы пиротехника продавалась с сертификатами качества", - добавили в пресс-службе.
В министерстве напомнили гражданам, что в стране идет война, и смертельные взрывы раздаются сразу в двух областях.
"Давайте будем воздерживаться от запусков фейерверков. Прибережем всю пиротехнику до освобождения Крыма и Донбасса от оккупации", - подытожили в министерстве.
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А зато у нас черноземы...., а зато у нас 600000 песен вот так вот.
Зебіли.
полиция мигом "пришьет" терроризм. реформа? ну ага, прямо аж штаны спадают от радости за полицию.
Ан, нет, сэлфики же прикольные с копчиками получаются, помню тут еще новости - все такие довольные делают фоточки с бабами и парнями в черной форме.... Вон, Пугачев как расстрелял копов - один в машине сидит, вторая - по телефону трендит. Но правда мужик из машины сумел ранить быка и потом тот попался в больнице(может обменяли и его тоже?)
Что за лицемерие?
Торговать с рашей можно, договариваться за транзит газа, поддерживать транспортное сообщение можно, а салюты нет ?
Переводите страну на военные рельсы, всеобщую мобилизацию, - тогда и запрещайте....
У столиці забороняється проведення феєрверків, салютів та інших розважальних заходів і видовищ з використанням піротехнічних виробів на період стримування збройної агресії на сході України. Відповідне рішення Київської міської ради ухвалено 19 грудня 2019 р