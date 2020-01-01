 У полицейских нет полномочий наказывать за петарды и фейерверки, - МВД

Об этом сообщили в пресс-службе МВД, информирует Цензор.НЕТ.

В Министерстве пояснили, что решение о запрете на использование пиротехники принимают представители местного самоуправления. Так, Киевсовет запретил использовать в столице петарды и фейерверки до победы.

"Однако, соответствующие изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Кодекс об админнарушении относительно ответственности за запуск салютов не вносились", - подчеркнули в МВД.

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"Согласно Административному кодексу, полиция лишь следит за тем, чтобы пиротехника продавалась с сертификатами качества", - добавили в пресс-службе.

В министерстве напомнили гражданам, что в стране идет война, и смертельные взрывы раздаются сразу в двух областях.

"Давайте будем воздерживаться от запусков фейерверков. Прибережем всю пиротехнику до освобождения Крыма и Донбасса от оккупации", - подытожили в министерстве.

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