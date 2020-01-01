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Все про:запрет (1375) МВД (8023) Новый год (653) пиротехника (26) Нацполиция (10655) правоохранительные органы (759) фейерверк (32)

 У полицейских нет полномочий наказывать за петарды и фейерверки, - МВД

Решение о запрете пиротехники принимают городские или сельские советы. Но полиция согласно Административному кодексу может следить только за тем, чтобы пиротехника продавалась с сертификатами качества.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД, информирует Цензор.НЕТ.

В Министерстве пояснили, что решение о запрете на использование пиротехники принимают представители местного самоуправления. Так, Киевсовет запретил использовать в столице петарды и фейерверки до победы.

"Однако, соответствующие изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Кодекс об админнарушении относительно ответственности за запуск салютов не вносились", - подчеркнули в МВД.

Читайте на Цензор.НЕТ: Мужчина попал в реанимацию из-за взрыва салюта на Житомирщине, - ГСЧС

"Согласно Административному кодексу, полиция лишь следит за тем, чтобы пиротехника продавалась с сертификатами качества", - добавили в пресс-службе.

В министерстве напомнили гражданам, что в стране идет война, и смертельные взрывы раздаются сразу в двух областях.

"Давайте будем воздерживаться от запусков фейерверков. Прибережем всю пиротехнику до освобождения Крыма и Донбасса от оккупации", - подытожили в министерстве.

Также на Цензор.НЕТ: Два балкона загорелись из-за новогодних петард в Запорожской области. ФОТО

У полицейских нет полномочий наказывать за петарды и фейерверки, - МВД 01

Источник: https://censor.net.ua/n3168129
 
 
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То есть, если я громко слушаю музыку ночью, то меня наказать можно, а если какой-то мудак мешает мне спать, запуская петарды, то его наказать нельзя. На хера такая полиция ?
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Ты хочешь увидеть Диму Коляденка следующим призедентом?
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столиці

У столиці забороняється проведення феєрверків, салютів та інших розважальних заходів і видовищ з використанням піротехнічних виробів на період стримування збройної агресії на сході України. Відповідне рішення Київської міської ради ухвалено 19 грудня 2019 р
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То есть, если я громко слушаю музыку ночью, то меня наказать можно, а если какой-то мудак мешает мне спать, запуская петарды, то его наказать нельзя. На хера такая полиция ?
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А вот чтобы было где мучиться.... У полицейских нет полномочий наказывать за петарды и фейерверки, - МВД - Цензор.НЕТ 9921
А зато у нас черноземы...., а зато у нас 600000 песен вот так вот.
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у вас козлов 600000 пєсєн??? пєсня №1 - ...бєє...бєє ...бєє...бєє...няя...
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Задрали эти петарды, весь декабрь стреляют как умалишенные, а зеленым змеям нет до этого дела. Запретить нужно законодательно эти петарды, а фейерверки только в новогоднюю ночь, а в остальные дни до 22 часов. За петарды нужно штрафовать, во - первых людям не дают отдыхать, детей пугают, стариков доводят до инфарктов, во вторых пугают животных, в третьих сами себе руки отрывают и глаза выбивают. Тьфу, страна дураков. Менты видете ли не имеют полномочий, пусть народ калечится и не спит. Я не представляю, чтобы такой бардак был где-то в ЕС или в Америке. А у нас еще и война идет, а власть сатанячья нихрена не делает.
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С Днем Рождения Степана Андреевича Бандеры тебя, русмартышка
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Ты, русский, можешь праздновать день рождения ***** хоть каждый день.
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тут вопрос для начала к законодателям... но они сейчас жутко заняты... земля еще не продана...
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А чем тебя накажут? Вызовут в участок и проведут беседу? Но всё же с соседями желательно не ссориться.
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да нет.. есть еще админкомиссия, а при повторном случае и админсуд + штраф в пару сотен гривен
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Киевсовет не догадался не запрещать фейерверки хотя бы 31 декабря в полночь? До этого так тяжело додуматься?
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какие претензии именно к полиции? по твоему полиция должна нарушать законы из-за твоих хотелок? Это вопросы к депутатам, алло, разум.
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"У полицейских нет полномочий наказывать" - тю, так их Порошенко тоже украл. Разве не слышали?
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"В министерстве напомнили гражданам, что в стране идет война, и смертельные взрывы раздаются сразу в двух областях" - да какая разница , ответили "граждане".
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А если под жёппу Авакову наложить.... петард и "активировать" их?
полиция мигом "пришьет" терроризм. реформа? ну ага, прямо аж штаны спадают от радости за полицию.
Ан, нет, сэлфики же прикольные с копчиками получаются, помню тут еще новости - все такие довольные делают фоточки с бабами и парнями в черной форме.... Вон, Пугачев как расстрелял копов - один в машине сидит, вторая - по телефону трендит. Но правда мужик из машины сумел ранить быка и потом тот попался в больнице(может обменяли и его тоже?)
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вообще то как по мне это бред запрещать петарды и салюты вне зоны ООС....
Что за лицемерие?
Торговать с рашей можно, договариваться за транзит газа, поддерживать транспортное сообщение можно, а салюты нет ?
Переводите страну на военные рельсы, всеобщую мобилизацию, - тогда и запрещайте....
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Ты хочешь увидеть Диму Коляденка следующим призедентом?
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Судя по моим наблюдениям сотрудникам правоохранительных органов, прокуратуры и так д., больше всего плевать на это. Они сами на все свои праздники вроде дней рождений, свадеб, запускают салюты. Делали это и в 2014, и во время военного положения. Им же закон не писан...
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от шо за народ такой? витрачає гроші на пітарди а петро олексійович армію піднімає за власний кошт!
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Задницу твою расейскую он поднял и.... порвал.
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столиці

У столиці забороняється проведення феєрверків, салютів та інших розважальних заходів і видовищ з використанням піротехнічних виробів на період стримування збройної агресії на сході України. Відповідне рішення Київської міської ради ухвалено 19 грудня 2019 р
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Якщо порушують постанови Київради і за це нема жодної відповідальності, то для чого Київрада?
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Ну, в нашей стране многие вещи можно считать символическими: начиная от здравоохранения и заканчивая правоохранительной системой.
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Вітаю Вас з Новим Роком, Алі ! Найкращі побажання Вам і Вашій родині.
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Ну да в столице там где мы с вами живём и У полицейских нет полномочий наказывать за петарды и фейерверки, - МВД - Цензор.НЕТ 9211
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А у жильцов есть полномочия засовывать петарду в анал несовершеннолетним дебилам с правом приведение в действие или нет ????!!!
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Есть ... только потихоньку засовывать, что бы ВСЮ по самою шапочку... А потом поджечь.
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От якби ці всі вибухи петард, салютів, пострілів з балконів з травмата перенести було в лугандонію то мабудь до ранку і війна закінчилася. Вся кацапня до ранку була б в рассєє.
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А в уряду нема повновпжень контролювапти ціни та підвищувати пенсії. Цей уряд - це збіговисько митарів яких у храмі розганяв Іісус віслячою щелепою.
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Поліції не до петард та салютів, вона дуже зайнята - кришування наркоти та ігрового бізнесу, обкладання даниною дрібних торгівців, вибивання абсолютно "лівих" штрафів.
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І який тоді зміст забороняти, коли від вибухів місяць містом йде - але патрульні сміття не уповносечені протидіяти?
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Что в стране мало других правовых лохотронов - решили добавить ещё один? Вопрос салютов это действительно прерогатива местных властей в зависимости от сложившихся ситуаций на местах, тем более в прифронтовых зонах. Но нонсенс - оказывается, что МВД от этого отстранено и наказания фактически нет. Верховная рада должна незамедлительно на законодательном уровне урегулировать этот вопрос, предоставив право регулирования таких форм восторга жителями и поднятия ими своего духа местным властям с дальнейшим исполнением этих решений правоохренительными органами и ответственностью со стороны организаторов и исполнителей салютов, включая руководителей кафе и ресторанов за эти мероприятия в их предприятиях. Эту бутафорию нужно заканчивать. Нельзя безгранично веселиться в зонах, где рядом идет настоящая стрельба и она уже достала жителей этих районов.
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Т.е на решения местной власти можно смело нас-рать?
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тут треба як з курцями: виділити місцину, де можна позапускати феєрверки. негативні відчуття отримують не лише ті, хто був свідком розірвання снарядів, а і "цивільні", особливо малі діти.
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Це не поліція - це жопа . А за *********** статті вже не має ? Бахкають дебіли не нормальні - побувало б воно на Донбасі , то більше б жодного разу не стрельнуло . Особливо дорослі - це вже готовий ідіот і сцикун . В той час , як його дітей захищають інші, воно пукає петардою .
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