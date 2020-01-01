 Два балкона загорелись из-за новогодних петард в Запорожской области. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Запорожской области.
"В городе Запорожье по улице Михайлова в Днепровском районе, в 00:30 поступило сообщение о возгорании домашних вещей на балконе второго этажа пятиэтажного жилого дома на площади 2 м. кв", - сказано в сообщении.
Этот огонь хозяин квартиры смог погасить самостоятельно. А в Бердянске понадобилось вмешательство пожарных.
"В 2:14 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме по улицам Европейская в городе Бердянск. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что в одной из квартир на балконе девятого этажа горит пластиковая обшивка балкона", - сказано в сообщении.
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"Вероятно, причиной обоих пожаров стал взрыв петарды, которая попала на балкон извне. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование", - отметили в ГСЧС.
у тех кто в эсэсэр родился
всегда есть маленький балкон
там разный хлам и слыш,
пол пары деревянных лыж
Розраховуй сили. З тим мудаком ще не таке й в не таких кількостях вимушені будемо вислухати. Поки воно в Ростові не опиниться.
Али Хасан вы так стоит понимать и есть крымский татарин судя по нику ,. а сейчас проживаете в Киеве, вы очень популярны и у вас много подписчиков ,не входите ли вы в костяк крымско -татарской элиты, знакомы ли лично с Мустафой Джамилёвым ?
Каждый год одно и тоже: пожары, раненные и шум
У столиці забороняється проведення феєрверків, салютів та інших розважальних заходів і видовищ з використанням піротехнічних виробів на період стримування збройної агресії на сході України. Відповідне рішення Київської міської ради ухвалено 19 грудняЧОМУ ЦЕ НЕ ВИКОНУЄТЬСЯ?
Резко уменьшится количество идиотов. А кого поймают, того показательно наказывать.
Тем более в стране идет война. Вообще как то это по-свински. Когда кто-то гибнет от взрывов на фронте, а эти придурки нарочно феерверки=взрывы устраивают
та я бы даже.... скажем так шо мне приснилось что в толпу гыгыкающего быдла летит сверху емкость с.... ну скажем какая-то химическая формула... быдлота только так понимает.
че, мало мужиков шо вышли попросить скот не кричать - получили по роже, и\или место на кладбище?
только через одно место быдло понимает, желательно чтоб это место потом горело от боли... образно.
Потому что и то и то быдлота
А першого числа з господарем трапилося приблизно те, що з кацапами після пожежі в клубі "Хромой Лавров" - наслідки отруєння токсичним пластиковим димом. Спочатку стало зле... потім ще гірше... Коли госпіталізували - було запізно: другого чи третього січня по мужикові вже сичі завили. Отакі справи...