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Все про:Новый год (653) пиротехника (26) пожар (3882) Запорожская область (725) ГСЧС (2410)

 Два балкона загорелись из-за новогодних петард в Запорожской области. ФОТО

В Запорожье петарда залетела на балкон на втором этаже пятиэтажки, в Бердянске она попала аж на девятый этаж.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Запорожской области.

"В городе Запорожье по улице Михайлова в Днепровском районе, в 00:30 поступило сообщение о возгорании домашних вещей на балконе второго этажа пятиэтажного жилого дома на площади 2 м. кв", - сказано в сообщении.

Этот огонь хозяин квартиры смог погасить самостоятельно. А в Бердянске понадобилось вмешательство пожарных.

Два балкона загорелись из-за новогодних петард в Запорожской области 01

"В 2:14 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме по улицам Европейская в городе Бердянск. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что в одной из квартир на балконе девятого этажа горит пластиковая обшивка балкона", - сказано в сообщении.

Два балкона загорелись из-за новогодних петард в Запорожской области 02

Также на Цензор.НЕТ: Новогодняя ночь прошла без особых нарушений общественного порядка, - МВД. ФОТОрепортаж

"Вероятно, причиной обоих пожаров стал взрыв петарды, которая попала на балкон извне. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование", - отметили в ГСЧС.

Источник: https://censor.net.ua/n3168128
 
 
 Топ комментарии
 
Задрали уже эти пиДтардисты, мля! Два балкона загорелись из-за новогодних петард в Запорожской области - Цензор.НЕТ 8122 Вроде ж уже три часа ночи, все успокоились вроде... Лег спать... Так нет же ссука, найдется какое то падло во дворе. Тоооооолько начнешь засыпать, тут БАХ с треском и так твари до 6 утра....
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Може хоть сміття викинуть з балконів.
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Тебе схоже добре зачіпило. Два балкона загорелись из-за новогодних петард в Запорожской области - Цензор.НЕТ 6865 Два балкона загорелись из-за новогодних петард в Запорожской области - Цензор.НЕТ 8723

Розраховуй сили. З тим мудаком ще не таке й в не таких кількостях вимушені будемо вислухати. Поки воно в Ростові не опиниться.
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Пишуть про балкони, але чомусь не пишуть про Марш Націоналістів у Київі?
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А навіщо Україні Рашисти? А навіщо Україні Зє-ло і зєбуїни? Згинь мурло.
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Националисты? а они разве есть в Украине??? Были бы в Украине националисты то такая падаль как "леха косой" тут бы не ошивались!!!
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Зєліна дєрьмократія. В Україні ще не вечір. Буде і на нашій вулиці свято.
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Были бы в Украине националисты никакой "зелиной демократии" не было бы!!!
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А чому в Україні звичка ЗАВЖДИ перекладати СВОЮ роботу на когось?
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Так а что они тогда будут делать эти самые националисты??? Рейдерством за бабки заниматься, авакова крышевать или яйца чухать в подворотнях???
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И вообще... надо что бы вас националисты научили правильно писать название столицы Украины... Ну так чисто в воспитательных целях!
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Може хоть сміття викинуть з балконів.
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Це вже занадто. Я розумію, поліція в нас не супер... але конкретно ці ексцеси - ще не причина викидати копів з балконів...
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***
у тех кто в эсэсэр родился
всегда есть маленький балкон
там разный хлам и слыш,
пол пары деревянных лыж
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пристрелив би того що петарди випускав , я з тюрьми вийшов би, а він з могили ні.
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Тебе схоже добре зачіпило. Два балкона загорелись из-за новогодних петард в Запорожской области - Цензор.НЕТ 6865 Два балкона загорелись из-за новогодних петард в Запорожской области - Цензор.НЕТ 8723

Розраховуй сили. З тим мудаком ще не таке й в не таких кількостях вимушені будемо вислухати. Поки воно в Ростові не опиниться.
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так зацепило, як і його дії за останні дні його каденції.
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Сподіваємось... дуже сподіваємось... Два балкона загорелись из-за новогодних петард в Запорожской области - Цензор.НЕТ 4062
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Див. нижче - написав про летальний випадок у наших знайомих. Теж не згоріли - але чолов'яга насмерть надихався отруйним димом.
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В Києві до 5 ранку запускали ці феєрверки🙉
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Я вам задавал вопрос, но вы так и не ответили,возможно были сильно заняты поэтому извините что вас побеспокою в очередной раз

Али Хасан вы так стоит понимать и есть крымский татарин судя по нику ,. а сейчас проживаете в Киеве, вы очень популярны и у вас много подписчиков ,не входите ли вы в костяк крымско -татарской элиты, знакомы ли лично с Мустафой Джамилёвым ?
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Задрали уже эти пиДтардисты, мля! Два балкона загорелись из-за новогодних петард в Запорожской области - Цензор.НЕТ 8122 Вроде ж уже три часа ночи, все успокоились вроде... Лег спать... Так нет же *****, найдется какое то падло во дворе. Тоооооолько начнешь засыпать, тут БАХ с треском и так твари до 6 утра....
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Запретить это надо в пределах города.
Каждый год одно и тоже: пожары, раненные и шум
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столиці

У столиці забороняється проведення феєрверків, салютів та інших розважальних заходів і видовищ з використанням піротехнічних виробів на період стримування збройної агресії на сході України. Відповідне рішення Київської міської ради ухвалено 19 грудняЧОМУ ЦЕ НЕ ВИКОНУЄТЬСЯ?
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А як ти виконаєш коли якесь падло вийде на балкон та швирне петарду? А по відношенню до феєрверків то в кожному дворі по наряду поліції не поставиш. От якби спіймали пару тройку підарасів та зробили показовий суд і впаяли їм не штрафи, а реальні строки років так по 5. Тоді можливо щось би й помінялося...
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Запретить ВВОЗ и ПРОДАЖУ. И все.
Резко уменьшится количество идиотов. А кого поймают, того показательно наказывать.
Тем более в стране идет война. Вообще как то это по-свински. Когда кто-то гибнет от взрывов на фронте, а эти придурки нарочно феерверки=взрывы устраивают
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Да наркота у нас тоже запрещена, но берут же где то твари...
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смешно даже.... "чето там" может упасть посреди уродов и перехочется им надолго.....(до пришествия Аллаха, который воскресит их )
та я бы даже.... скажем так шо мне приснилось что в толпу гыгыкающего быдла летит сверху емкость с.... ну скажем какая-то химическая формула... быдлота только так понимает.
че, мало мужиков шо вышли попросить скот не кричать - получили по роже, и\или место на кладбище?
только через одно место быдло понимает, желательно чтоб это место потом горело от боли... образно.
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одни дебилы продают эту хрень без всяких документов, вторые покупают и лупят куда непопадя и не считаясь по времени и безопасности, третьи разгрести балконы годами не могут.
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в чем и суть - что депутат крадет миллион, что дядь Вась крадет тыщу, но вместе они ноют что дороги плохие и народ не такой и страна не та.....
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Вот именно ... тоже так считаю.
Потому что и то и то быдлота
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Сомневаюсь что, к примеру, МЕТРО продает эту хрень без документов!!!
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Як казала моя теща, я боюсь петадров.))
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Егеж. Вона жила на першому поверсі і боялась що петарда залетить у вікно.
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Ще у нульові у знайомих нашої сім'ї стався трагічний випадок за подібних обставин - на балкон залетів феєрверк, загорівся пластик... мужики кинулися гасити... загасили (господар брав найінтенсивнішу участь у гасінні)... нікого викликати не стали, продовжили святкування та зняття стресу...
А першого числа з господарем трапилося приблизно те, що з кацапами після пожежі в клубі "Хромой Лавров" - наслідки отруєння токсичним пластиковим димом. Спочатку стало зле... потім ще гірше... Коли госпіталізували - було запізно: другого чи третього січня по мужикові вже сичі завили. Отакі справи...
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треба цих ****** - пісдардістів вивезти на передок під дружній вогонь мишебратів от там феєрвєркі ...хватить на всю аставшуюся жизднь,щоб мокшанський снайпер шкуру продирявив
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спочатку треба це зробити з тими, хто ті петарди продає
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Сам балкон не горить, а горить смiiття яке там. Два балкона загорелись из-за новогодних петард в Запорожской области - Цензор.НЕТ 733


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