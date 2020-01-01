 В зоне ООС за сутки - 2 обстрела и 1 раненый

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции объединенных сил.
"Оба обстрела наших позиций зафиксированы вблизи населенных пунктов Новолуганское и Орехово в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север"", - сказано в сообщении.
Противник обстреливал позиции защитников Украины из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Сегодня, 1 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - отметили в штабе ООС.
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не очень коряво? не ?
-Я не дивився привітання Зеленського з Новим Роком тому, що опівночі всі нормальні люди зустрічають Новий Рік за столом, а не перед телевізором, бо новий рік наступає незалежно від того чи благословить його настання своїми словами президент, чи ні…
-Я не дивився привітання Зеленського з Новим Роком, бо за своє життя не дивився привітання ні Порошенка, ні Януковича,… ні Черненка, ні Брєжнєва…
-Не дивився, бо ніхто з очільників держави ніколи своїм громадянам на словах нічого поганого не побажає, але оцінювати їх побажання слід не за словами, а за конкретними ділами на виконання їх же побажань!
Я сьогодні проаналізував побажання Зеленського, бо ЗМІ густо шумлять, що воно не було звичним «штампом», а було оригінальним…
І ЗМІ праві… Бо сказане ЗЕ - оригінальні нісенітниці! Ось деякі з них:
- Зеленський зазначив, що зазвичай у таких привітаннях президенти розповідають про зростання ВВП, падіння інфляції, імплементацію, диверсифікацію та інші дуже незрозумілі терміни. Відповім: - Можна було б йому покаятися ( що дійсно було б оригінальним) і розповісти про «зрозумілі всім терміни»: - про відверті провали за короткий термін правління його і команди «СН», про незростання життєвого рівня, а зростання податків, про зростання дефіциту бюджету, зростання боргу України, зростання неплатежів олігархів до бюджету, зростання цін, офшорів, зростання еміграції, зменшення робочих місць, про виконання ним забаганок Путіна - всупереч інтересам України, про зростання жертв на фронті, активізації репресій проти патріотів…
-«Давайте сьогодні кожен чесно відповість сам собі на важливе питання: хто я?", - запропонував президент. - Відповім: - «Він талановитий артист розмовного жанру!». А інші, названі ним мігранти та емігранти, - просто шукачі елементарних засобів для існування, шукачі ліпшої долі, яких попередні владні «команди» своїми діями просто змусили їх до цього. І одночасно - вони відмовилися від активної боротьби з внутрішнім і зовнішнім ворогом, зі свавіллям влади, - задля свого безбідного існування у власній країні.
-«Але в нашому паспорті не вказано правильний чи неправильний українець. Немає рядка "патріот", "малорос", "ватник" чи "бандерівець". Там написано: "Громадянин України", який має права і обов'язки. Відповім: - Не записано, бо й не треба, бо в кожного ці цінності в серці, - а в ньому немає сторінок для записів. Кожен оцінює себе (як і інших) за веління свого серця та за конкретними справами. Так само, як і запис в паспорті про сімейний стан, який ставиться в період шлюбу, але з часом не всі одружені однаково оцінюють цей запис своїми діями і діями того, хто з ним одружувався. Те ж саме стосується і записів щодо дітей… але з часом суть їх взаємин змінюється, а діапазон коливання в характеристиці їх взаємин - від теплих, ніжних та взаємотурботливих,- до відверто ворожих та судових позовів.
-«То хто ж ми? 73%, які обрали президента. 25%, які його не сприймають. Чи ті, хто не ходив на вибори?... Чи ті, хто його не сприймають»
Відповім: Це чистої води маніпуляція цифрами без характеристики змін які відбулися, без їх динаміки- Бо більшість голосували за нього від стійкої безнадії на Порошенка, але зі сподіваннями на наступника… Але чи виправдалися їх виборчі сподівання, чи змінилися пропорції тих, хто його вже не сприймає, - красномовно свідчить вектор змін в оцінці його короткого «царювання» . Бо там інше, але неприємне (як для самих виборців, так і для «команди ЗЕ) число - 22 грудня в Україні проходили вибори в 21 областях країни. Вони показали справжній нинішній рейтинг українського лідера і його "партії", який становив лише жалюгідних 33%, а не 73% - і це за півроку їх «старання» так оцінили ті ж самі виборці його «дієвість» на посту глави держави!
-«Хтось переконав нас, що наші відмінності мають значення?»
Відповім: -Мають і суттєві! І життя нас в цьому рельєфно переконало! Саме результати діяльності нас розділяють на табори патріотів, антиукраїнців, «пофігістів», зрадників, брехунів і грабіжників. Так що тут «майстер розмовного жанру» - «пролетів як фанера» - на всі 100%.
-«Ми одинаково пишаємось великими українцями».
Відповім: Це неправомірне бажання «гіпнотизера» ЗЕ видати уявне за дійсне. - Оцінюють в Україні відношення до великих українців не лише не одинаково, але й однозначно протилежно! Це засвідчив Крим і «ЛуГандонія». Бо саме це було офіційно покладено ними же в основу і оправдання їхнього сепаратизму!
-ПРроо назви вулиць: -«Де не важно як названа вулиця, бо вона освітлена та заасфальтована»
Відповім: - Мені важливо, бо я відчував би сильний душевний дискомфорт, якби в своїй адресі вказував, що проживаю (чи гуляю) на вулиці Сталіна, чи Судоплатова, чи Гіркіна, або Пушиліна… А чому ж тоді президент виправдовував свої наміри перенести ОП з приміщення на Банкової в інше місце саме тим , що там тхне поганою історією і аурою? Лицемірив, чи «артисту розмовного жанру» аура стала раптом дійсно «фіолетовою» - Тобто вулиця називатиметься Банковою, чи називатиметься вулицею імені Путіна - для нього дійсно вже не матиме значення? Але чомусь на батьківщині його давніх предків, ні в Єрусалимі, ні в Тель-Авіві, ні в інших місцях ніхто й гадки немає, нікому в голову не стрельне абсолютний ідіотизм, - щоб назвати вулицю чи квартал іменем «таваріща гітлєра», навіть якщо вони будуть «освітленими та заасфальтованими» чи спеціально занехаяними.
Але лейтмотив "рузького міра" - "А какая разніца?" звучить рефреном в кожному його порівнянні...
-«Давайте пам'ятати, що любити Україну означає любити всіх українців, в якому б куточку нашої країни вони б не народились. Миру всім нам»
Відповім: - При чому тут територія народження? Ця його теза ****** на облудне релігійне «Возлюбі врага своєго» і коментарів не потребує для тих, хто своїм життям і кров'ю захищає її від ненависних ворогів, ні для їхніх родин, ні для патріотів! Але запитання залишається: так хто такий ЗЕ - піп чи президент постраждалої країни , який палко «возлюбив» беркутівців і сепарів та нещадно роздягаючих неньку, але близьких для його душі, - олігархів?
Так що те, що ЗЕ в своїй примітивній оригінальності не доріс не лише до рівня президента країни, але навіть до політика, чи просто - до патріотичного громадянина України - є однозначною АКСІОМОЮ!
А очікувати доки він колись доросте, - вже немає ні часу ні сенсу! Марно очікувати, щоб з яйця курки, хоча і артистичної, «вилупилися» благородна пава чи палкий Прометей, а тим більше - могутній Атлант проти Путіна!
А також тут: http://volianarodu.org.ua/uk/Gromadyanske-suspilstvo/Zklknskyy-u-svojiy-novorichniy-promovi-pokazav-scho-vin-ye-liudynoiu-bez-identychnosti-Ostap-Drozdov
а там - як називається вулиця, який прапор, яка мова, хто почав війну, хто кого вбиває - не має значення
правда ж, зелебоби?
У перші хвилини нового року важко поранений український лейтенант. Московицький снайпер поцілилив його в районі «розведення» Золоте. Який сенс було розводити?
Президент лейтенанта привітав президента снайпера...
https://www.youtube.com/watch?v=1xQksjthmlQ
а то с утра молчали не стреляли...как повыздыхали... (может не долетело еще до Боженьки наше новогоднее пожелание о том или другие лично-шкурные просьбы Ему "эфир" забили?)
ну что, поздравлянт хренов, помогло тебе ото позорище... услышало тебя ото луноликое х.ло?
(а пол Украины глаза опустило... и руки...)
пораненому соколу ясному, найскорішого одужання...
горіть у пеклі москалі (с), московські воші і ці ненажерливі гниди!
Бандері Слава!
смерть ворогам
Зелю к растрелу порохоботы я прав?