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Все про:НАТО (6614) Польша (5026)

 Польша возглавила командование силами высокой готовности НАТО

С 1 января и в течение всего 2020 года Польша возглавляет командование силами очень высокой готовности НАТО, созданные в 2014 году в ответ на оккупацию Крыма Россией.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Совместное Оперативные силы очень высокой готовности (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF) - это значительный вклад в нашу общую оборону и сильная презентация возможностей Польши. Эти силы можно немедленно размещать в целях обороны любой союзнической государства перед любой угрозой ", - заявил по этому поводу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В Силах очень высокой готовности НАТО будет служить 6 тыс. военнослужащих, в том числе 3 тыс. - из Польши. Кроме польских подразделений, в VJTF примут участие подразделения из Болгарии, Чехии, Венгрии, Италии, Литвы, Латвии, Португалии, Румынии, Испании, Словакии, Турции и Великобритании. США будут поддерживать эти Силы воздушным компонентом и другими боевыми средствами.

Читайте на Цензор.НЕТ: 60% украинцев за вступление в Евросоюз, 52% поддерживают вступление в НАТО, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Оперативные силы очень высокой готовности НАТО состоят из сухопутного, морского и воздушного компонентов, а также специальных сил и является частью 40-тысячного контингента Сил реагирования Североатлантического альянса.

В прошлом году командование этих сил возглавляла Германия.

VJTF были созданы в ответ на оккупацию Крыма Россией в 2014 году. Военнослужащие, делегированные в состав этих сил на основе ротации государствами-членами, должны быть способны в течение 48-72 часов попасть с места своей дислокации в любое место, где необходимо их присутствие.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168126
 
   
 Топ комментарии
 
Таки да. Вся ригівська рать разом з камуняками і їхнім лохторатом.
Польша возглавила командование силами высокой готовности НАТО - Цензор.НЕТ 5692
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Чим воно тобі загрожує і скільки НАТО вбило українців?
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Чувак, это один завоеватель получил люлей от другого завоевателя, и о чём то с ним договорился. Да, это факт. Но это факт для русни и поляков, украинцам на него фиолетово.
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Да нет!
Підарашкі, як раз цією БРЕХНЕЮ і козиряють :

«Пусть Украіна отдаст тєрріторіі, коториє єй прісоєдініл Лєнін і Сталін! »
«Благодарітє Лєніна, что он содал Україну !»


А їм у рильце факти, що Лєнін і Сталін, навпаки ВІДДАВАЛИ ті українські территорії.
А потім МІЛЬЙОНИ українців загинули, повертаючи їх назад, у часи Другої СВ.
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А в чём брехня? Украинцы не распоряжались Украиной. Ей распоряжалась русня, поляки, турки, австро-венгры, Это факт. Сейчас наконец взяли судьбу в свои руки, не облажаться бы.
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А что это дает нам ? Украина не сможет и три дня воевать с Армией России а за нас никто воевать не будет ,прав наш президент Украины Владимир Зеленский ища пути к миру чтобы прекратить военный конфликт на Донбассе понимая что это то что даст нам возможность сохранить независимость.
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а армия рассии способна воевать 3 дня - гладко было на бумаге
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Армия Украины при своей отсталости имея всего 5-7 % нового вооружения,разъедаемая бюрократией и бездарными генералами за годы режима Порошенко только косметическим наружным макияжем а фактически разворована прежним руководством страны долго сможет воевать против ядерной страны ?
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у нас есть закаленные в боях добровольческие силы и их передовая часть =- ПС и УДА - они вооружены и полностью гоотовы!!!
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у нас есть закаленные в боях добровольческие силы и их передовая часть =- ПС и УДА - они вооружены и полностью гоотовы!!!

Детский лепет...
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Істота, ти живеш в минулому.
Вже давно в нас свіжоспечений гідрант-презедент, дуже талановиті генерали, поборені корупція, бюрократія і кумівство, так що перемога не за горами. Польща очолила командування силами високої готовності НАТО - Цензор.НЕТ 2767
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Афганские пастухи и крестьяне выгнали ядерную страну в 1989 г, чечены расхерачили ВС ядерной страны и сделали вид,что они тоже - типо "страна берёзового ситца". И сейчас ядерная страна не смеет туда и носа сунуть без позволения их молодого хана и регулярно платит ему жирный ясак
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Ну.
А ты готов отдать свою жизнь как это сделал россиянин устроишивший перестрелку на Лубянке?
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Дурний твій росіянин, і ти разом з ним.
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долго сможет воевать против ядерной страны ?

Судя по Тягнибоку и Ярошу - часа два от силы...
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Мокшанін, а с Ичкерией сколько твоя підорашка воевала?
Уже забьіл?
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Со времён Лермонтова и Толстого воюет. К сожалению или к счастью, но Украина, не Ичкерия.
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и то и лдругое - наши люди достаточно неплозо себя зарекомендовали!!!
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Перестань. В Российской империи Киев одна из столиц - чуть не самый спокойный город. Где хоть и были декабристы, но в основном пришлые. Где хоть и вальнули Столыпина, но опять же не украинцы.
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У нас нет настоящих друзей чтобы если что заступится за нас. Мы одни. Только мир,даже плохой лучше хорошей войны.
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(тряся за грудки и нанося лещей по дряблым щекам) : Ну, )(уйло, ну, говори: "Польша - круто!" ... НУ!? Быстро!? Сказал: "Польша - круто!" Польща очолила командування силами високої готовності НАТО - Цензор.НЕТ 1227
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Гарне рішення. Поляки пам'ятають, як рашковани знищили за раз всю польську еліту над Смоленськом. А перед тим розстріляли весь польський квіт нації у 1940му. Не думаю, що вони продадуть рашкованам своїх людей, як це зробили голанці.
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А то как поляки растоптали независимость ЗУНР в 1919 году потопив в крови русинов ?
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Так, поляки швидко забули, як об них Російська імперія 200 років обтирала ноги. І все це було покаранням за зраду українців, коли вони з росіянами поділили Україну на двоє. Так само Гітлер з Сталіним поділили і згвалтували поляків після кривавої пацифікації поляками українців в тридцяті роки. Потім поляки зрадили українців операцією Вісла і знову стали на пів століття колонією Росії у Варшавському договорі. Чи забудуть сьогодні поляки уроки історії?
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Зеленский-умничка понимает что спасение Украины только остановив военный конфликт на Донбассе любой ценой а иначе это конец страны. За Украину по настоящему никто не будет заступится.Мы для Запада не интересны как сильная держава а как колония которую можно грабить.
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Чтобы был мир каждая сторона должна получить то, что ей интересно. Украине интересен мир, а что получает Россия ? Только зебил может это понять
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Для Украины согласен, санкции ничего не дали. Но развитие паРашки они (+ цены на нефть) притормозили весьма существенно. А это косвенно, но помогает и жертвам агрессии русни.
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Россия эти санкции вертит на одном месте. Во первых замещая товарами и услугами Китая или обходными путями.Украина то свою экономику почти угробила. Те жалкие подачки Запада и то многие надо вернуть с процентами не спасают катастрофическое положение в падении экономики. Президент Зеленский это хорошо понимает и делает все чтобы остановить катастрофу . Или-или...
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У нас не було катастрофи до останніх виборів презедента. Як буде далі - невідомо.
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Санкции вредят, это факт, признанный и ****** и Медвепутом и всеми экспертами. Разумеется, русня упорна, и запретом на кредиты и т.п. фигнёй её не сломить.
Но в общем и целом с Вами согласен, мы тонем значительно быстрее, чем Рашка.
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Правільнєє, с 21.04.2019, нас НАЧАЛІ топіть.
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А Рашка нас. И это получается у неё лучше, чем у её врагов.
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Нет. Нас начали топить с 2014-го.

Утопили давно,когда забрали ЯО
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***** и так готов к миру, а ЗСУ эту веру укрепляют..
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Ага, ага.

Только матушка підарашка, может спасті Украину.
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спамлю за лише оце: зеленський - умнічка... Уступить росії кільканадцять мільярдів (справжніх!!!) - якщо це умнічка, то який тоді - дурень. ПРопагада програшу - антидержавна пропаганда.
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примут участие подразделения из Болгарии, Чехии, Венгрии, Италии, Литвы, Латвии, Португалии, Румынии, Испании, Словакии, Турции и Великобритании.

======
Болгарии это типа предатели нанятые россией????
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может в связи с этим туПин дразнится про вторую мировую.....
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Никто воевать за Украину не будет а вот разодрать ее на части все рады. У нас кроме поиска мира нет другого решения. Президент Украины Зеленский здесь прав во всем.
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7 бригад РВСН - сначала стреляем, потом спрашиваем...те еще черти..))
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Та то мабуть, я те ж спочатку «стрельнув», а потім став чухати потилицю...
Соррі.

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Чехословаччині зразка 1938 року, цю свою лахтинську байку розкажи.
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Я хорошо знаю Европу-7 лет в Германии работала. Немцы даже не знают что такое Украина. Мы для них на одном месте стоим с русскими. Недочеловеки-славяне с низкой культурой и традициями. Как это было их отношение за кайзера и фюрера так оно и осталось.
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Ага.

Тогда єщьо і англійского язика нє било, когда билі СЛОВЄНЄ.
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Я краще буду за єврики на будівництві у німця пахати чим в Ху№ла в Сірії за його інтереси здихати. А люди є люди і добрі і злі.
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Молодец.
А воюют пусть донбасята и крымские татары.
Ну еще в интернетах будешь писать про Ичкерию еоторая нагнула рашку.
Знаем мы таких умников.
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У мене є дружина і дві дочки малолітні. Ти їх будеш годувати а в війську не служив бо з двома дітьми не беруть .
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Я у 18-ть женився а моїй Наді було 16-ть . То за два роки у нас двоє дівок. А тепер он чекаємо козака.
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А що ж на хуторі залишається робити увечері. Тільки "койка".
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Я на Майдані майже місяць прожив зимою 2014-го. Особисто беркутам пики квасив бо при моїм рості за два метри та силою бог не зобідив бо з малку з батьою ковалював то як два пальці об асфальт.
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Польша возглавила командование силами высокой готовности НАТО.

Давайте вже ставте питання руба про звільнення Кенігсбергу від мокшанської окупації.
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Эти силы можно немедленно размещать в целях обороны любой союзнической государства перед любой угрозой - тоисть не только членам НАТО но и союзникам?
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«Тайфун», «Сапсан», надзвукові ракети та обслуговування «Точок-У»: підсумки ракетної оборонної програми КБ Південне за 2019 рік

https://uprom.info/news/tajfun-sapsan-nadzvukovi-rakety-ta-obslugovuvannya-tochok-u-pidsumky-raketnoyi-oboronnoyi-programy-kb-pivdenne-za-2019-rik/
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