Польша возглавила командование силами высокой готовности НАТО.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
"Совместное Оперативные силы очень высокой готовности (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF) - это значительный вклад в нашу общую оборону и сильная презентация возможностей Польши. Эти силы можно немедленно размещать в целях обороны любой союзнической государства перед любой угрозой ", - заявил по этому поводу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
В Силах очень высокой готовности НАТО будет служить 6 тыс. военнослужащих, в том числе 3 тыс. - из Польши. Кроме польских подразделений, в VJTF примут участие подразделения из Болгарии, Чехии, Венгрии, Италии, Литвы, Латвии, Португалии, Румынии, Испании, Словакии, Турции и Великобритании. США будут поддерживать эти Силы воздушным компонентом и другими боевыми средствами.
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Оперативные силы очень высокой готовности НАТО состоят из сухопутного, морского и воздушного компонентов, а также специальных сил и является частью 40-тысячного контингента Сил реагирования Североатлантического альянса.
В прошлом году командование этих сил возглавляла Германия.
VJTF были созданы в ответ на оккупацию Крыма Россией в 2014 году. Военнослужащие, делегированные в состав этих сил на основе ротации государствами-членами, должны быть способны в течение 48-72 часов попасть с места своей дислокации в любое место, где необходимо их присутствие.
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Підарашкі, як раз цією БРЕХНЕЮ і козиряють :
«Пусть Украіна отдаст тєрріторіі, коториє єй прісоєдініл Лєнін і Сталін! »
«Благодарітє Лєніна, что он содал Україну !»
А їм у рильце факти, що Лєнін і Сталін, навпаки ВІДДАВАЛИ ті українські территорії.
А потім МІЛЬЙОНИ українців загинули, повертаючи їх назад, у часи Другої СВ.
Детский лепет...
Вже давно в нас свіжоспечений гідрант-презедент, дуже талановиті генерали, поборені корупція, бюрократія і кумівство, так що перемога не за горами.
А ты готов отдать свою жизнь как это сделал россиянин устроишивший перестрелку на Лубянке?
Судя по Тягнибоку и Ярошу - часа два от силы...
Уже забьіл?
Но в общем и целом с Вами согласен, мы тонем значительно быстрее, чем Рашка.
Утопили давно,когда забрали ЯО
Только матушка підарашка, может спасті Украину.
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Болгарии это типа предатели нанятые россией????
Соррі.
Тогда єщьо і англійского язика нє било, когда билі СЛОВЄНЄ.
А воюют пусть донбасята и крымские татары.
Ну еще в интернетах будешь писать про Ичкерию еоторая нагнула рашку.
Знаем мы таких умников.
Давайте вже ставте питання руба про звільнення Кенігсбергу від мокшанської окупації.
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