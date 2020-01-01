 Оператор ГТС Украины окончательно отделился от "Нафтогаза". ДОКУМЕНТ

Это документ опубликовал на своей странице в Facebook глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что с завершением анбандлинга НАК перестал быть акционером (бенефициаром) оператора ГТС и стал его крупным клиентом.
"Украина выполнила норму Третьего энергопакета ЕС и доказала, что является ответственным и надежным союзником. Это была самая масштабная реформа в энергетическом секторе за всю историю независимой Украины. Спасибо президенту, правительству, депутатам ВРУ, НКРЭКУ и всем вовлеченным за волю и слаженную кропотливую работу на результат, которого удалось достичь за последние полгода", - отметил глава НАК.
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Как сообщалось, согласно обновленному правительством 18 сентября плану анбандлинга "Нафтогаза Украины", новым оператором ГТС является ООО "ОГТСУ". Украинский регулятор НКРЭКУ 24 декабря принял окончательное решение о сертификации ОГТСУ и выдал ему лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по транспортировке природного газа. Новый оператор 31 декабря 2019 года завершил подписание межоператорских соглашений с компаниями-операторами соседних ГТС.
Заключенный в 2009 году транзитный контракт с "Газпромом" истек в 9:00 1 января 2020 года. Новый договор между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" на организацию транспортировки и транспортное соглашение между НАК и ОГТСУ были подписаны 30 декабря 2019 года по итогам трехсторонних газовых переговоров Украина-РФ-Еврокомиссия. Они предполагают транзит в 2020 году минимум 65 млрд куб. м российского газа, в 2021-2024 годах – по 40 млрд куб. м.
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Певно Бені відійшов.
Єдина надія на тебе.
(это официально!)...во второй расчетке суммы разные - от 0,80 до 1,69 гнр на каждом кубе (решают местные обл и гор газы) а первая - сумма одна для всех по 6 ( плюс-минус) за куб
якщо я буду все літо, наприклад, на дачі і споживу 0 кубів...все єдно за доставку якусь фіксрвану на мою адресу суму я буду вимушений сплатити (як та абонплата)
а до цього - 0 кубів - 0 оплата...
але...поки що...можливо ще шось я не вгадав)))) і буде ще цікавіше)))))
Газ у твоїй трубі був?
Був.
Ти його не палив?
Не палив.
Тоді заплати за те, що газ до тебе приходив...
але через мене йде труба на верхні поверхи...то може мені з них брати за ...транзит ? ))))
а на купу і з горгазу...за "обслуговування" ))) я ж тую трубу і мию )))) і фарбую))))
а тоді раптом... раз...і привезли нам лічильники кожному в квартиру... і майже безкоштовно іх неділю чи мо й більше встановлювали... шо то було? чого так співпало? ми довго дивувались))
Єто всьо прідумал Бєня с трускавєцкимі птушникамі
Але буде так як зазвичай - посадять туди якусь бородату бабушку "на касу".
А бабушка вже її доїтиме так як Центренерго. Ну і через півроку бонкроть...
Бактеріям, коториє создалі окісь желєза, із которого потом сделалі чугун.
Банальний перерозподіл.
Певно Бені відійшов.
І став оператор - Бєнєратором....