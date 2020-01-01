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Все про:Нафтогаз (2845) Коболев (367) анбандлинг (11)

 Оператор ГТС Украины окончательно отделился от "Нафтогаза". ДОКУМЕНТ

Генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон подписал акт приема-передачи активов украинской ГТС.

Это документ опубликовал на своей странице в Facebook глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, информирует Цензор.НЕТ.

Оператор ГТС Украины окончательно отделился от Нафтогаза 01

Он отметил, что с завершением анбандлинга НАК перестал быть акционером (бенефициаром) оператора ГТС и стал его крупным клиентом.

"Украина выполнила норму Третьего энергопакета ЕС и доказала, что является ответственным и надежным союзником. Это была самая масштабная реформа в энергетическом секторе за всю историю независимой Украины. Спасибо президенту, правительству, депутатам ВРУ, НКРЭКУ и всем вовлеченным за волю и слаженную кропотливую работу на результат, которого удалось достичь за последние полгода", - отметил глава НАК.

Оператор ГТС Украины окончательно отделился от Нафтогаза 02
Оператор ГТС Украины окончательно отделился от Нафтогаза 03

Читайте на Цензор.НЕТ: "Нафтогаз" пока не ведет переговоры о прямой закупке газа из России, - Коболев

Как сообщалось, согласно обновленному правительством 18 сентября плану анбандлинга "Нафтогаза Украины", новым оператором ГТС является ООО "ОГТСУ". Украинский регулятор НКРЭКУ 24 декабря принял окончательное решение о сертификации ОГТСУ и выдал ему лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по транспортировке природного газа. Новый оператор 31 декабря 2019 года завершил подписание межоператорских соглашений с компаниями-операторами соседних ГТС.

Заключенный в 2009 году транзитный контракт с "Газпромом" истек в 9:00 1 января 2020 года. Новый договор между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" на организацию транспортировки и транспортное соглашение между НАК и ОГТСУ были подписаны 30 декабря 2019 года по итогам трехсторонних газовых переговоров Украина-РФ-Еврокомиссия. Они предполагают транзит в 2020 году минимум 65 млрд куб. м российского газа, в 2021-2024 годах – по 40 млрд куб. м.

Также на Цензор.НЕТ: Медведев о подписании контракта на транзит газа между Украиной и РФ: "Все вопросы урегулированы, взаимные претензии прекращены"

Источник: https://censor.net.ua/n3168125
 
   
 Топ комментарии
 
Банальний перерозподіл.
Певно Бені відійшов.
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Андрію, ти хоч там добре наглядай, за тими трускавецькими птушниками.
Єдина надія на тебе.
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Банальний перерозподіл.
Певно Бені відійшов.
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Вимога. Але хто тепер володіє ОГТСУ, чи там розпоряджається.
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Ну тут нічого не поробиш, хто при владі, той банкує.
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Прошу понять, мой ник это заглавные буквы И.О.Ф, может мы тёзки по отчеству и фамилии. Без обид.
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Это пэрэмога ПЕС, ЕВРО СОЛИДАРНОСТЬ. Скажи, что не так.?
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Андрію, ти хоч там добре наглядай, за тими трускавецькими птушниками.
Єдина надія на тебе.
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Так, так..., Андрушка вже виписуе собі чергову премію , мільонів так... у сорок Оператор ГТС України остаточно відокремився від "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 8884
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теперь за январь (уже в феврале) ждем две расчетки - за газ и за доставку-транспортировку
(это официально!)...во второй расчетке суммы разные - от 0,80 до 1,69 гнр на каждом кубе (решают местные обл и гор газы) а первая - сумма одна для всех по 6 ( плюс-минус) за куб
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Ну, и какое тут пАкраШШення? Как платил люд около 7 грн за куб так и будет платить... Оператор ГТС Украины окончательно отделился от "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 7472
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покращеення є... як би )))
якщо я буду все літо, наприклад, на дачі і споживу 0 кубів...все єдно за доставку якусь фіксрвану на мою адресу суму я буду вимушений сплатити (як та абонплата)
а до цього - 0 кубів - 0 оплата...
але...поки що...можливо ще шось я не вгадав)))) і буде ще цікавіше)))))
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В яблучко. Так і буде. Чекаємо те саме за електроенергію.
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Буде цікавіше, бо обіцяли лише знижувати ціну на газ. На доставку можна підвищувати ціну до астрономічної суми.
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Вася, вони ж старались... Оператор ГТС України остаточно відокремився від "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 4069
Газ у твоїй трубі був?
Був.
Ти його не палив?
Не палив.
Тоді заплати за те, що газ до тебе приходив... Оператор ГТС України остаточно відокремився від "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 4069
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так!
але через мене йде труба на верхні поверхи...то може мені з них брати за ...транзит ? ))))
а на купу і з горгазу...за "обслуговування" ))) я ж тую трубу і мию )))) і фарбую))))
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Це ти як у нас один мужик в дворі. Якось, ще в 14 чи 15 були збори мешканців з питання встановлення загальнобудинкового лічильника газу. Ну там пенсіонерам всякої фігні наплели на базарах в магазинах та т.і. наслухались і давай кожен свою версію висловлювати як їх будуть "обувати" Оператор ГТС України остаточно відокремився від "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 2249 Один каже, та я ж цей будинок строяв ось цими руками. Кажу йому, а ти за свої гроші строяв? Він, ні не засвої. Кажу, а ти безкоштовно строяв і тобі зарплатню не платили? Тут пауза, далі бачу починає в голові все переварювати, і тут геніально вйого голову приходить мисля Шо треба мене обматюкати і обізвати мене проплаченим від горгазу.
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а в нас...років точно 4 назад приїхав горгаз встановлювати отой лічильник на будинок...так ми на тих трубах грушами висіли, аби їм не дати встановить... чегрували..так-так! навіть ночами..
а тоді раптом... раз...і привезли нам лічильники кожному в квартиру... і майже безкоштовно іх неділю чи мо й більше встановлювали... шо то було? чого так співпало? ми довго дивувались))
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У нас теж не дали поставити. Ну в основному були пенсіонери. Так вони дождались зими, коли вдарив мороз і ні одного пенсіонера на дворі. Взяли й поставили. Коли мороз спав пенсіонери повилазили та вже пізно було Оператор ГТС України остаточно відокремився від "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 4893
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Тобто ОГСТУ буде отримувати прибуток, а Нафтогаз не буде нічого отримувати і при цьому обслуговувати газогін. Хто придумав цю схему?
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Ти шо, вєтку нє чітал?
Єто всьо прідумал Бєня с трускавєцкимі птушникамі Оператор ГТС Украины окончательно отделился от "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 6205 Оператор ГТС Украины окончательно отделился от "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 9395
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Цікавлять деталі цієї сертифікації, бо диявол ховається у деталях.
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И что насторожило? Или просто пукнуть?
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U nas toze jest operator,tak on beriot dengi za kazdi vxod i vyxod gaza,nevazno sebe pokupajes ili tranzit.Jest formuli po nim cytajet dolzno pravitelstvo proverit i potverdit,tak kazdy god.
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х.з. - по ідеї це розділення правильне.
Але буде так як зазвичай - посадять туди якусь бородату бабушку "на касу".
А бабушка вже її доїтиме так як Центренерго. Ну і через півроку бонкроть...
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Ага.

Бактеріям, коториє создалі окісь желєза, із которого потом сделалі чугун.
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А мама Макогона тоже в Америке живёт?
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общество с ограниченной ответственностью... дальше можно не продолжать...
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Ей, зрадофіли, тут все нормально! Тут - не гоніть пургу! Допоки цими підприємствами керує незалежна наглядова рада з числа західних спеціалістів (і, якщо серед них є особи з умовним прізвищем "Байден") - там буде все нормально.
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Оператор ГТС України остаточно відокремився від "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 7144 Ksenia VB

Банальний перерозподіл.
Певно Бені відійшов.

І став оператор - Бєнєратором....
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ещё одному лицу с непонятной половой ориентацией будет зарплата в 2 ляма... мы багатые мы вытянем.
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