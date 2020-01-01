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Все про:сироты (82) соцвыплаты (437) усыновление (51) Министерство социальной политики (675)

 С 1 января выросли выплаты для семейных форм воспитания

С 1 января 2020 года в Украине увеличены выплаты для семейных форм воспитания детей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как ранее сообщала министр социальной политики Юлия Соколовская, согласно постановлению Кабинета министров, с 1 января 2020 года повышены размеры государственной соцпомощи с 2 до 2,5 прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста, а для детей с инвалидностью - с 2 до 3,5 прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста. Это сделано с целью поддержки детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, которые воспитываются в патронатных, приемных семьях, в детских домах семейного типа.

Также вырос и размер денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям: с 70% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста за каждого ребенка-воспитанника и каждого приемного ребенка до 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц за каждого ребенка-воспитанника и каждого приемного ребенка.

Читайте на Цензор.НЕТ: 2 тыс. детей-сирот получили от государства жилье в 2019 году, 313 из них - в последние дни года, - Минсоцполитики

Если раньше большинство выплат шли субвенцией из государственного бюджета местным, то теперь они будут финансироваться напрямую из бюджетной программы Минсоцполитики, сообщила министр.

Согласно вступившему 1 января в силу закону "О Государственном бюджете на 2020 год", для детей в возрасте до 6 лет прожиточный минимум составляет 1 779 гривен; для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 2 218 гривен.

Также на Цензор.НЕТ: Минсоцполитики планирует до 2024 года сократить количество детей в интернатах минимум в 2 раза, - Соколовская

Источник: https://censor.net.ua/n3168124
 
 
 Топ комментарии
 
Приятно такое слышать.Да только у нас всегда найдутся такие кто ради выплат будут набирать детей пачками так как сейчас рожают ради денег а потом в детдомы.
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Только у нас "сироты" при живых родителях почему- то обеспечиваются двумя- тремя прожиточным минимумами из карманов налогоплательщиков, у которых есть свои, между прочим, дети, и не всегда эти дети имеют прожиточный минимум, потому что их родители пашут как проклятые...за копейки, платят огромную коммуналку, налоги и т.д.
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Смієтесь, 2000 грн на дитину в місяць не вистачить.
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Приятно такое слышать.Да только у нас всегда найдутся такие кто ради выплат будут набирать детей пачками так как сейчас рожают ради денег а потом в детдомы.
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Смієтесь, 2000 грн на дитину в місяць не вистачить.
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Как это ты себе представляешь на сегодня прожить ребенку ну скажем 16лет на 2100грн????
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2218грн прожиточный минимум, платят 2-3,5 прожиточных минимума. С чего Вы взяли 2100?
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Только у нас "сироты" при живых родителях почему- то обеспечиваются двумя- тремя прожиточным минимумами из карманов налогоплательщиков, у которых есть свои, между прочим, дети, и не всегда эти дети имеют прожиточный минимум, потому что их родители пашут как проклятые...за копейки, платят огромную коммуналку, налоги и т.д.
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Кожен отримає своє. Долю не обдуриш, а Бог не фраєр.
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пашеш за копійки? То і податки платиш мізерні.
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А Вы как хотели? Платят со своих зарплат, в отличии от воротил и барыг, которые вообще ничего не платят. А сироты при живых родителях это нонсенс, если лишают родительских прав то это не должно вести за собой освобождение от обязанностей содержать своих детей, платить им алименты. Как в Беларуси, например.
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Білорусь то є фейк. Там обгортка не відповідає змісту. Як колись в СССРі. А Ваша думка, що до обов'язків суспільства, по відношенню до людини, то рівень свідомості 19 сторіччя. Дивно, що з таким багажем ви взагалі опанували комп'ютер. І не має нічого дивного, що у вас мала зарплата. Я би вас на роботу не взяв.
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