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 Киевские новости
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Все про:КГГА (2290) Новый год (653)

 На Софийской площади Киева Новый Год встретили 100 тысяч украинцев, на Контрактовой - 40 тысяч, - КМДА

На Софийской площади столицы состоялся грандиозный концерт с участием популярных украинских исполнителей. Празднество продолжается и 1 января: сегодняшний концерт стартовал в 17:00.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской горадминистрации.

"Праздничное настроение у главной елки страны на Софийской площади создавали Руслана, группы "ТНМК" и "Мандри", танц-театр "Жизнь", Назар Савко. Государственный симфонический оркестр "Kyiv Fantastic Orchestra" исполнил лучшие европейские хиты", - сказано в сообщении.

Сегодня, 1 января на Софийской площади выступят "Kyiv Fantastic Orchestra", Barleben и Андрей Стукало. Концерт начался в 17:00.

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На Контрактовой площади "можно посетить каток, Резиденцию Святого Николая, покататься на большом колесе обозрения и любимых горках. А также на локации постоянно работает ярмарка с фудкортом", - добавили в КГГА.

В горадминистрации отметили, что по информации столичных спасателей, новогодняя ночь в Киеве прошла спокойно. В течение ночи не поступило ни одного вызова для предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий и других спасательных мероприятий.

Также на Цензор.НЕТ: Новогодняя ночь прошла без особых нарушений общественного порядка, - МВД. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3168123
 
   
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Віталя постарався на славу! Молоток.
Ще б зелені шмарклі з Банкової вичистить ціни не було б Києву
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Как на Майдан выйти постоять (за свои права, за лучшую жизнь, против быдла зажравшегося) - это мы не можем. А как пАгулять, так тут мы аж бигом - 100 и 40 тысяч. Воистину: пир во время чумы...
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Какая разніца© 01.01.2020 IBIGDAN

На Софійській площі Києва Новий Рік зустріли 100 тисяч українців, на Контрактовій - 40 тисяч, - КМДА - Цензор.НЕТ 2003

Оце зараз подивився субтитри звернення Зеленського до українців.
Все це какаяразніца дуже цікаво. І насправді, в історії України багато епізодів, які всіх об'єднали. Освенцим всіх об'єднав. Колима всіх об'єднала. І зараз я так розумію, ми в перспективі наближаємось до наступного такого об'єднавчого моменту в історії. Тому що президент, в паспорті якого немає графи «ватнік» та «малорос», а в характері якого така графа є, йде шляхом косплею Лукашенка. З чого витікає спочатку знищення всього українського, репресії всіх, хто проти, звання останнього диктатору Європи (оце Лукашенку абідно буде), санкції і бойкот з боку Європи та США, і на фініші анексія Росією в рамках союзної держави.
Там Швець питав, цікаво, з якими лозунгами це гімно вийде 9 травня на марш з ватніками Новінського. Так ось з цими і вийде. Як вчора вийшов, так і 9 травня вийде. Скаже це ж теж українці, теж нарід, це наша історія, не треба роз'єднувати, треба об'єднуватися з людьми, які вважають, що Сталіна на вас нєт.
Під лозунгами об'єднання країни ватніки отримають все, тому що вони теж українці, а українці отримають репресії, ІТТ, сізо і обвинувачувальні вироки, тому що вони екстремісти, які не поважають іншу точку зору. Таке об'єднання, білоруське.
А я так думаю, хєр ти у мєня проскочиш.
Alex Noinets
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Віталя постарався на славу! Молоток.
Ще б зелені шмарклі з Банкової вичистить ціни не було б Києву
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Киеву и так цены нет, на башне дома на углу Городецкого и Крещатика, что по диагонали от Дома Профсоюзов через Майдан, нарисовано свежее, большое, гадкое граффити, так во всех европейских столицах, где во главе европейские мэры.
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ти хлопче європейського Парижу не бачив. Там графіті хіба шо на спинах у копів нема.
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Париж могут видеть все желающие, панорамы Гугл работаю исправно, на верху Триумфальной арки ничего не нарисовано пока.
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Правда, встречали по очереди, т.к. больше 20 000 тысяч на Софийскую никак поместиться не может, кроме тех случаев, когда Филарет там проводил Крестные хода, тогда и 200 000 влезало, но только за счет явленных Филаретом чудес!
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Ну вот, очередное доказательство шо можно даже пройти по воде(а рабам сказать шо не замочил тапочки даже)), а кто не верит - еретик, враг, ватник или поцреот(выбрать по ситуации)
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Тєм болєє, что в Украінє людєй, то осталось, от сіли 5 ілі 6 мілліонов...
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и нигавари в зап.Україні сплошь пустующие дома.
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Были такие рыгоанальные пиарасы, которые еще в 2004 году рассказывали, что на Майдане миллион человек не поместится На Софійській площі Києва Новий Рік зустріли 100 тисяч українців, на Контрактовій - 40 тисяч, - КМДА - Цензор.НЕТ 5048 Ты рискуешь повторить их гнилую судьбу На Софійській площі Києва Новий Рік зустріли 100 тисяч українців, на Контрактовій - 40 тисяч, - КМДА - Цензор.НЕТ 3061
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Зато твоя чудесная судьба гарантированно неизменна, как прописался в Павловской, так и навсегда.
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Рок бы какой-то. Скорпионс например, ибо год предстоит... не такой как высрал Гончарук....
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на Софиевской площади не уместиться 100 тыс. Макс 20-30 тыс. и это будет очень плотно.
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Я думаю, что там и до Михайловского люди были.
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можно посетить каток, Резиденцию Святого Николая Источник: https://censor.net.ua/n3168123\\\\

Всего то? А мне нужно было в Резиденцию Яхве попасть то правда оН бы сбежал от меня, т.к. я сало бы имел с собой, что *ля негО "некошерно" На Софийской площади Киева Новый Год встретили 100 тысяч украинцев, на Контрактовой - 40 тысяч, - КМДА - Цензор.НЕТ 8420
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Зачем? я шо кацап шоле? просто ненавижу попов. в чем проблема, я не понимаю, м? На Софійській площі Києва Новий Рік зустріли 100 тисяч українців, на Контрактовій - 40 тисяч, - КМДА - Цензор.НЕТ 8735
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Сотни тысяч людей встретили Новый Год на Там-Сквер в Нью-Йорке... Только одних конфети, ленточек было высыпано десятками тонн.
На Софийской площади Киева Новый Год встретили 100 тысяч украинцев, на Контрактовой - 40 тысяч, - КМДА - Цензор.НЕТ 7777

На Софийской площади Киева Новый Год встретили 100 тысяч украинцев, на Контрактовой - 40 тысяч, - КМДА - Цензор.НЕТ 1745
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Возле мавзолея чЛенина не пляшут и не поют,труп воняет аж до Белорусскага вокзалу
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Найпаскудніше місце в Києві - Майдан Незалежності. Чим більше я дізнаюсь про історію цього місця тим більше я його оминаю десятою дорогою... Святкувати там будь що може лише людина яка зовсім нічого не знає про події які там відбувались протягом століть. В молодості я там навіть жив. В "трубі". Лише через 40 років я зрозумів як це мені зашкодило і чому...
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...ні. Довго розповідати... та й, чесно кажучи, не хочеться про всіляку "містичну маячню" в перший день нового року. Особливо як згадаю що я ж атеїст... а Майдан для для багатьох "наше всьо"...
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нєужелі пєл гімни Вєлікава Бєлава Брацтва?
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Мова не про "гірше" а про дурню і втрачений час...
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Как на Майдан выйти постоять (за свои права, за лучшую жизнь, против быдла зажравшегося) - это мы не можем. А как пАгулять, так тут мы аж бигом - 100 и 40 тысяч. Воистину: пир во время чумы...
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Прізідєнт Зє не згадав у зверненні про воїнів, чєлюсть не вимовляє Слава Україні... А так то всьо нормуль, б***ь.
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Какая разніца© 01.01.2020 IBIGDAN



Оце зараз подивився субтитри звернення Зеленського до українців.
Все це какаяразніца дуже цікаво. І насправді, в історії України багато епізодів, які всіх об'єднали. Освенцим всіх об'єднав. Колима всіх об'єднала. І зараз я так розумію, ми в перспективі наближаємось до наступного такого об'єднавчого моменту в історії. Тому що президент, в паспорті якого немає графи «ватнік» та «малорос», а в характері якого така графа є, йде шляхом косплею Лукашенка. З чого витікає спочатку знищення всього українського, репресії всіх, хто проти, звання останнього диктатору Європи (оце Лукашенку абідно буде), санкції і бойкот з боку Європи та США, і на фініші анексія Росією в рамках союзної держави.
Там Швець питав, цікаво, з якими лозунгами це гімно вийде 9 травня на марш з ватніками Новінського. Так ось з цими і вийде. Як вчора вийшов, так і 9 травня вийде. Скаже це ж теж українці, теж нарід, це наша історія, не треба роз'єднувати, треба об'єднуватися з людьми, які вважають, що Сталіна на вас нєт.
Під лозунгами об'єднання країни ватніки отримають все, тому що вони теж українці, а українці отримають репресії, ІТТ, сізо і обвинувачувальні вироки, тому що вони екстремісти, які не поважають іншу точку зору. Таке об'єднання, білоруське.
А я так думаю, хєр ти у мєня проскочиш.
Alex Noinets
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Цей прищ не досидить до кінця терміну. Вибрали ніяке, а воно виявилося ніяким. Оце відкриття. Тупий народ? Очевидно.
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Якщо піде сам, ще нічого але якщо новий Майдан, то пуйло знов скористається ситуацією безвластя й цього разу жертв може бути більше... У будь якому разі - 73 відсотка наробили хєрні, своїм «гірше не буде»...
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Тут питання вже не стоїть зберегти все - стоїть питання зберегти хоча б щось
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Да, тащусь, а 8 процентов на каток не ходило. им лыжи подавай.
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Опять зеленые пугают. Будете героев остреливать, а их убийц отпускать?
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Жаль у меня не было такой возможности ))
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Напоминаю всем, кто сегодня праздновал, какой это был праздник.
111-я годовщина со дня рождения Степана Бандеры!!!
Слава Украине!
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там на кой-то хрен играли симфоническую музыку перед НГ, что у меня вызвало недоумение. Классика - это прекрасно, но в нужное время и в нужном месте. И это никак не на Новый год. ИМХО
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