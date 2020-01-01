 На Софийской площади Киева Новый Год встретили 100 тысяч украинцев, на Контрактовой - 40 тысяч, - КМДА

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской горадминистрации.
"Праздничное настроение у главной елки страны на Софийской площади создавали Руслана, группы "ТНМК" и "Мандри", танц-театр "Жизнь", Назар Савко. Государственный симфонический оркестр "Kyiv Fantastic Orchestra" исполнил лучшие европейские хиты", - сказано в сообщении.
Сегодня, 1 января на Софийской площади выступят "Kyiv Fantastic Orchestra", Barleben и Андрей Стукало. Концерт начался в 17:00.
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На Контрактовой площади "можно посетить каток, Резиденцию Святого Николая, покататься на большом колесе обозрения и любимых горках. А также на локации постоянно работает ярмарка с фудкортом", - добавили в КГГА.
В горадминистрации отметили, что по информации столичных спасателей, новогодняя ночь в Киеве прошла спокойно. В течение ночи не поступило ни одного вызова для предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий и других спасательных мероприятий.
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Ще б зелені шмарклі з Банкової вичистить ціни не було б Києву
Всего то? А мне нужно было в Резиденцию Яхве попасть то правда оН бы сбежал от меня, т.к. я сало бы имел с собой, что *ля негО "некошерно"
а можно подробнее..?
Оце зараз подивився субтитри звернення Зеленського до українців.
Все це какаяразніца дуже цікаво. І насправді, в історії України багато епізодів, які всіх об'єднали. Освенцим всіх об'єднав. Колима всіх об'єднала. І зараз я так розумію, ми в перспективі наближаємось до наступного такого об'єднавчого моменту в історії. Тому що президент, в паспорті якого немає графи «ватнік» та «малорос», а в характері якого така графа є, йде шляхом косплею Лукашенка. З чого витікає спочатку знищення всього українського, репресії всіх, хто проти, звання останнього диктатору Європи (оце Лукашенку абідно буде), санкції і бойкот з боку Європи та США, і на фініші анексія Росією в рамках союзної держави.
Там Швець питав, цікаво, з якими лозунгами це гімно вийде 9 травня на марш з ватніками Новінського. Так ось з цими і вийде. Як вчора вийшов, так і 9 травня вийде. Скаже це ж теж українці, теж нарід, це наша історія, не треба роз'єднувати, треба об'єднуватися з людьми, які вважають, що Сталіна на вас нєт.
Під лозунгами об'єднання країни ватніки отримають все, тому що вони теж українці, а українці отримають репресії, ІТТ, сізо і обвинувачувальні вироки, тому що вони екстремісти, які не поважають іншу точку зору. Таке об'єднання, білоруське.
А я так думаю, хєр ти у мєня проскочиш.
Alex Noinets
111-я годовщина со дня рождения Степана Бандеры!!!
Слава Украине!