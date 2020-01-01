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 Политика Украины, Общество
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Все про:правоохранительные органы (759) ГБР (818)

 ГБР не справилось с первоочередными задачами по итогам 2019 года, - заявление Госбюро

Государственное бюро расследований по итогам 2019 не справилось с первоочередными задачами и вызовами сегодняшнего дня.

Об этом говорится в заявлении Госбюро, информирует Цензор.НЕТ.

"Установлены существенные нарушения как в организации деятельности подразделений, взаимодействии с правоохранительными органами, так и в кадровом и техническом обеспечении", - говорится в сообщении.

ГБР приглашает общественность и коллег для конструктивного обсуждения путей преодоления кризисных явлений, повышения эффективности работы следственных и оперативных подразделений.

"Для записи на личный прием к руководству ГБР просим присылать письма с аргументацией срочности и общественной значимости предмета встречи. Мы ждем содержательную информацию о злоупотреблениях чиновников и правоохранителей, их скрытые активы, коррупционные связи и др.", - сообщили в Госбюро.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, усиливающий полномочия директора Государственного бюро расследований (ГРБ) и разрешающий переводить следователей прокуратуры и прокуроров, расследовавших дела Майдана в ГБР без обязательного проведения конкурса.

В связи с существенным изменением полномочий директора ГБР со дня вступления в силу законопроекта прекращаются полномочия действующего главы ГБР Романа Трубы и его заместителей и начинается процесс по перезапуску органа.

27 декабря Президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил Трубу и назначил врио главы ГБР нардепа от "СН" Венедиктову.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Труба будет привлечен к ответственности за совершенные преступления на посту главы ГБР, а также за преследование майдановцев в 2014, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3168122
 
   
 Топ комментарии
 
В'ячеслав Кириленко‏ @KyrylenkoVyach 31 дек. 2019 г.

Якщо Зеленський привітав із Новим роком путіна, не бачу сенсу дивитися привітання самого Зеленського. І так все ясно. Просто ганьба.
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Шулеры.

Oksana Kovalenko
@superumka

Ахаха. У неділю, 29 грудня, вихідний на сайті ДБР тихо помістили оголошення про конкурс на посади заступників керівника ДБР.
Конкурс закінчується 3 січня о 18 годині.
Тобто конкурс триває ніби цілих 5 днів, з них робочих лише два.
Ось так.
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"Якщо хтось розуміє, що таке участь у конкурсі, той знає, що зібрати необхідний пакет документів за 5 днів нереально.
А тому всі учасники заздалегідь знали про конкурс і вже всі знають хто переможе, а хто просто технічний учасник.

Роблять вас разом."
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Ждем соответствующих выводов... и вводов. ГБР не справилось с первоочередными задачами по итогам 2019 года, - заявление Госбюро - Цензор.НЕТ 1195
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Посадить по-перше Трубу за фальсифікації. Вслід портнова, богдана з єрмаком, чи хто там йому указки видавало. Потім можна і за моніку братися.
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Андрей, идея у тебя хорошая, правильная, но порядок перечисления -нет! Начинать надо с конца твоего списка, первый в списке - то лох-стрелочник.
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Оцените "красоту игры" от шулеров. Как с обменом "беркутни". Ирина Венедиктова в воскресенье, 29 декабря, в выходной день на сайте ГБР тихонько разместила объявление про конкурс на должность заместителей руководителя ГБР. Конкурс начинается 30 декабря и заканчивается 3 января в 18.00. Другими словами конкурс длится законные 5 дней, с которых рабочие только два. Вот такая фигня, малята. При том, что фамилия одного заместителя уже всем была известна до начала конкурса.
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Венедиктова -- человек Портнова. Первый зам у неё бывший харьковский прокурор Александр Бабиков, нынешний адвокат Овоща. Замы уже известны и принимают дела, а конкурс - мусор для лохов.
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А пленки? Куда пленки девали? Или думаете, что пленки горят? Неа. Пленки не горят, но попалить могут. И крепко попалить.
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Не при этой власти Бениных кукол. Придет и их время, и скоро.
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В'ячеслав Кириленко‏ @KyrylenkoVyach 31 дек. 2019 г.

Якщо Зеленський привітав із Новим роком путіна, не бачу сенсу дивитися привітання самого Зеленського. І так все ясно. Просто ганьба.
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Тобто, ти пропонуєш ГБР зайнятися Зеленським?
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А що, закон не дозволяє? У нас є царь-анпіратор?
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Зеленский уже говорил таким умникам. Как он должен начинать разговор с Путиным - ах ты, х-ло вонючее, давай поговорим об обмене украинцев
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не справилось с первоочередными - ну, тогда для начала пусть все вернут в бюджет зарплату с доплатами и премиальными... и не только ГБР...
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Ну понятна «основная» задача поставленная Путиньім, ньінешней власти : «Посадить Порошенка !
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Тогда не такой и плохой Х...... ло, если выполнит свою задачу.
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Із зефанами все набагато гірше ніж я думав😨
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Боюсь что эту задачу поставил украинский народ абсолютным большинством в 73%.
А если бы убрать Пецюню хотела старая гебешная крыса - тот бы уже давно жрал полоний или "новичок" в будке на Мальдивах.
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Стрєлок Воз борн ту Хєлл‏ @GoshaGo06574197 4 ч.4 часа назад

Хорватія почала головування в ЄС. Пане @DmytroKuleba тут вже прямим тєкстом кажуть шо ти ****** довбаний,і навіть офіційні ваші заяви не вартують нічого.

ГБР не справилось с первоочередными задачами по итогам 2019 года, - заявление Госбюро - Цензор.НЕТ 8840
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Шулеры.

Oksana Kovalenko
@superumka

Ахаха. У неділю, 29 грудня, вихідний на сайті ДБР тихо помістили оголошення про конкурс на посади заступників керівника ДБР.
Конкурс закінчується 3 січня о 18 годині.
Тобто конкурс триває ніби цілих 5 днів, з них робочих лише два.
Ось так.
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"Якщо хтось розуміє, що таке участь у конкурсі, той знає, що зібрати необхідний пакет документів за 5 днів нереально.
А тому всі учасники заздалегідь знали про конкурс і вже всі знають хто переможе, а хто просто технічний учасник.

Роблять вас разом."
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хто-хто переможе... Портнов, ніхто інший! Недарма він вже заявив "пора потихоньку переименовывать назад улицы, названные в честь героев Майдана: они преступники" - https://npn.net.ua/14574/portnovgeroi-majdana-prestupniki-a-zlo-dolzhno-byt-nakazano/

Адвокат президента-втікача Віктора Януковича і його охоронця Костянтина Кобзаря став заступником голови Державного бюро розслідувань. Про це повідомила адвокатка родин Небесної сотні Євгенія Закревська.
«Бабіков - адвокат Януковича у справах по Майдану і Кобзаря - його охоронця. І тепер він заступник голови ДБР - органу, який буде розслідувати ці справи», - написала Закревська. "Чудово", іронізує вона з просунення заступником новопризначеної керівниці відомства Ірини Венедиктової колишнього, але люстрованого прокурора Олександра Бабікова. Після звільнення з держслужби Бабіков став юристом адвокатської фірми Aver Lex, яка відома тим, що захищала Віктора Януковича - https://hromadske.radio/news/2019/12/29/advokat-yanukovycha-i-yoho-okhorontsia-stav-zastupnykom-holovy-dbr-advokatka-zakrevs-ka
Вдумайтеся тільки у слова: адвокат ЯнукОвоча буде розслідувати справу Майдану!!!
"Зате з освітою!" - зазначив Юрій Луценко.
…Ви зробили це разом,виродки шлункоголові!!!
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2869481.html
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Можливо і не портнов, але все один чи одна з його кодла.
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чесно кажучи так завжди було. Я брав участь в 3 конкурсах, в жодному маючи пріоритет не пройшов. Причому всі вони були в різні часи: Кучми, Януковича і Порошенка. Недумаю щотам щось змінилось. Головне там "свої люди" і ще головне щоб вони були посередніми. Такими керувати легше. От тому так і живемо. Що всі ці "нові обличчя" ходять по колу в владі, причому у будь-якій. Люди що працювали при янику, досить непогано себе чухали зовсм недавно і головне що всі лишились і тепер.
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Погано. Але НАБУ та ДБР нові структури, які з'явились після Майдану. І обирали їх очільників комісії, в складі яких не всі були прихильникамт Порошенко.
Тому, основна відповідальність за Ситника-"голубого воришку" та Трубу - однокурсника Бодана відповідальні саме члени комісій, в яких були і активісти-"антикорупціонери", і журналісти, і нардепи.
З Трубою взагалі був дуже цікавий відбір, він не проходив початкові стадії, а вигулькнув вже на завершальному етапі. Хто його, давнього знайомого Богдана, туди всунув?

А тепер Зеленський вирішив одноосібно призначати голову "незалежного" ДБР.
Зе-Рада йому це дозволила. Тепер саме вони будуть відповідальні за діяльність давньої знайомої Портнова Венедиктової і ДБР в цілому.
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от ви самі відповіли на всі питання. У нас не президент, а цар, який робить що хоче. Так завжди було, от як не дивно один Кравчук наче не дозволяв собі того, що решта презиків.
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Не знаю, що робив Кравчук відносно суддів та судів.
Для мене достатньо його активної участі в гебістській партії "Не так!" Медведчука-шуфрича ПІСЛЯ Помаранчевої революції.
І зараз він один із найактивніших адвокатів зе-влади.
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Це загальні слова про ці задачі. Ви точно сформулюйте що вони не зробили.
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Реакція на заяву Порошенка "Екс-директор ДБР Труба буде притягнутий до відповідальності за злочини, які він скоїв".
Але Портнов, який поставив свою людину (наложницю) на ДБР - хитріший за Богдана і Трубу...
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Jutro przesłuchanie Poroszenki i powinno zostać aresztowane, mówią o tym najbardziej wiarygodne źródła. Zasługiwał, nie szkoda.
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Це очевидно.Тупорилий Труба не справився з завданням з ОПи,- нарити щось на Пороха,тому безжально був викинутий.
Тільки ж Вєнєдіктова-ще тупіша за попередника.
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І які ж такі джерела про це пишуть щоб їм довіряти?
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Вчора прєзідєнт так затуркався, що на новогоднєй *************, для х-наріту, забил ввімкнути Гімн України.
Виправимо його просчьот:
ENJOY: https://youtu.be/DTjCe0Qg7HY
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Срочно Пэтруху в камеру и все исправится. Рейтинг ЗЕ сразу возрастет до 80 процентов. ДА - да, порохоидиотики. Хоть вы и крысы, но красивой вам жизни не видать.
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Скажите, вы косой от рождения или вас акушерка в роддоме головой на пол уронила? ДБР не впоралося з першочерговими завданнями за підсумками 2019 року, - заява Держбюро - Цензор.НЕТ 4932
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Леха, сочувствую тебе.Понимаю,что Новый год,медперсонал в вашей психушке бухает и тебе,болезному,забыли дать дозу галоперидола.Ничего ,Леха,потерпи до завтра.Завтра рабочий день,получишь свою дозу и сумасбродные мысли перестанут лезть тебе в голову.
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А у тебя в психушке, почему санитарьі не бухают?

Или у вас там на Новьій Год самообслуживание?
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Сынок, вытри губы, Я такой гадостью травлю таких, как ты, НЕДОНОСКОВ. Мне жаль, что ты больной, а больной ты точно, можешь не дотянуть до моих лет. Не тебе давать мне советы, если бы была возможность, я бы дыхнул на тебя и ты упал бы на Ж...... пу. СЦЫКОПЕХОТА, пей Колу.
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Он ефрейтор и сын ефрейтора. Потомственный ефрейтор в 5 поколении.
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Леха,я,хотя и человек солидных лет,но ещё при хорошем здоровье и нормальной силе.Так что не рискуй дышать на меня перегаром,может дыхалка у тебя сильно пострадать.
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Я рад за твое здоровье и за силу, но с головой, прости, как там говорят, а, було б здоровье и сила, а ум не обезателен. Правда, я тебе не хочу ничего плохого, но верить кому то из правителей не стоит, все они гады. Просто надо быть справедливым, по возможности.
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А я и не верю,а анализирую.И нынешнее меня радует ещё меньше,чем предыдущее.
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Ану колись, как тьі там в родном Сциквтиккаре жизнь, ***** прожигаєшь ?
Валєжніка навалом небось, бєрі нє хочу, да?
Пломбір, єщо савецкій, із сталінскі храніліщ НЗ, за 1943 год, вкуууууууууусньій- вкуууууууууусньій...
Да?
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Вже дещо стає зрозумілив системі тих "посадок",як з Пашинським,для прикладу...Спочатку садять,рейтинг відразу зростає на шість відсотків,потім випускають - і рейтинг падає на три відсотка...Але три відсотки залишаються,отже є пряма вигода...
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На мою думку, Вам потрібно подумати, чому ж тоді його ще не посадили? Не хотіли зібльшувати рейтинг? Чи, може, просто не знайшли доказів, а без доказів би це означало припинення фінансової допомоги ЄС?
Ну а про рейтинг... Сподіваюсь, ми ще не живемо у світі "1984", тому фактична правильність все ж має більше значення за кількісні показники підтримки якоїсь точки зору.
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Ху...... ли там думать, НЭМА государства. Кто был во власти 30 лет, это шо секрет - ГАН....... до....... ны. Вот так и живем, ПАНЫ.
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Ну, це майбутній електор, зєлєкторату.
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Це був твір молодого Касьянова ?
Взагалі-то ,щось подібне відбувалося в 1917-37-му. Збулася мрія бидла .Всіх політиків,чиновників,буржуїв,сильно розумних-постріляли,вигнали з країни,відправили в спецпоселення і табори.Результат досі спостерігаємо за східним кордоном.
Особисто мені цікаво,що сказав вчитель малолітньому анархісту (якщо це не журналістський фейк).
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Нажаль, це думки дуже значної частини українців.
73 роки марксізьма-лєнінізма не пройши даром...
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Чим воно від ГУЛАГУ відрізняється. Згадайте Китай з їхньою карною системою. В них вбивають за це, але красти менше не стали. Треба мати добре розвинену мозкову діяльність, щоби розуміти, що красти не можна і бюрократію розводити не можна. Більшовицька революція так спотворила людей, а потім колективізація, голодомор, на додачу завезені манкурти, яким все по-коліно. Саме до їх нащадків звертався Зе у новорічну ніч. Не варто бути схожими на наших північних сусідів.
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До нащадків комбедівців,продзагонівців й лагерних вертухаїв, своїх поганих родичів ... ДБР не впоралося з першочерговими завданнями за підсумками 2019 року, - заява Держбюро - Цензор.НЕТ 8861
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Навіщо ви лайкнули допис дитини, яка у мріях створює табір для корупціонерів? Вона не пише, що їх треба судити судом публічним і пояснювати суспільству, що не так робили ці люди. Дитина вважає, що невігластво, крадіжки і бюрократію можна вилікувати запроторивши їх у табір. Ми ходимо по колу.
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Позиція викладена, Вами, цілком вірна!,але за умови,що йдеться про поодинокі явища в умовах частково розвиненого загалу Наші реалії - а судді хто ДБР не впоралося з першочерговими завданнями за підсумками 2019 року, - заява Держбюро - Цензор.НЕТ 945 й цілковито нездоровий,розкладений соціум ,що є наслідком 300 річного генетичного експерименту по створенню рабів ДБР не впоралося з першочерговими завданнями за підсумками 2019 року, - заява Держбюро - Цензор.НЕТ 6342 Що-то є раб і які можливості його перевиховання ,Вам, міркувати. Дитина =,як в Біблії,описала єдино можливий,дієвий й гуманний шлях вирішення нерозв'язного питання - інкапсуляція іефекційного агенту
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А, что тут удивительного, если этаконтора вместо работы по врагам Украины, обыскам и арестам портновых, боек, коломойский, медведчуков, Ахметовых и прочих слуг народа поводит обыски в раздевалках фитнесцентров и сортирах.
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Реально, ты порой такую ахинею несёшь, что я начинаю уже сомневаться, что ты психолог/психиатр!
Больше на грузчика смахиваешь ДБР не впоралося з першочерговими завданнями за підсумками 2019 року, - заява Держбюро - Цензор.НЕТ 9789
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С Пооохом ЗЕбилы обосрались Дауны ЗЕбильные
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Порох вас на члене вертел ЗЕблевотные
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КПБ и ракета "Блискавка" - вставляет мозги на место..))
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не виконали головних завдань. нікого з "зірок" не посадили.

в римській імперії був колізей на якому імператор враховуючи настрої трибун пальцем указував чи має програвший гладіатор жити чи померти. це звичайно дуже кровожерливе видовище але натовп любив такі події.

поки що кинули за грати двох невинних на мій погляд кузьменко і антоненко. а всі корупціонери легко виходять на волю через заставу. і все.
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гбр превратилось в кацапо-портновскую помойку
после гонение зЕли на ростов ее ждет ликвидация.
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Конечно ГБР не справилось со своими задачами, если барыга-офшорник со свиноборонпромом, даже электронных браслетов не носят...
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Согласен...на барыгу офшорника и по совместительству чувачка с ксивой презЕдента нужно надеть браслет...и на на двух журношлюх из оборонпрома...наема с лещом тоже...
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ДБР створився для "галочки" і надалі буде так працювати, бо він є абсолютно залежним від влади. Скоро його можна буде розшифрувати так: "державне бюро розвалювань".
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===ГБР не справилось с первоочередными задачами по итогам 2019 года, - заявление Госбюро===

Действительно, мародер до сих пор не в тюрьме, переписывает украденное на родственников, раскалывает страну. Это возмутительно
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Венедіктова справиться!
"Наши братья" їй допоможуть у цьому.
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Скільки на Цензорі таких патріотів, які 4 роки розганяли зраду? мабуть десь біля 80%. Цим допомогли Зєлі стати "президентом". Тепер будемо мати хведеральний округ україна російської *********.
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Нинішня влада шляхом дискредитації і насадженням своїх "смотрящих" у правоохоронні органи робить все щоб через чотири роки самим не бути на лаві підсудних і не ходити на допити в ДБР. Зараз засланці в ДБР від адміністрації президента пробують обмовити цю структуру наче устами самого ДБР. Це вже було в радянській історії в часи Сталіна-Єжова-Берії коли людей примушували оговорювати себе, колег, родичів. Це ганебна практика. І банда адвокатів з Банкової, що наразі це практикує, сама сяде за грати, незважаючи на нинішні свої потуги.
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Якщо Зеленський привітав із Новим роком путіна, не бачу сенсу дивитися привітання самого Зеленського. І так все ясно. Просто ганьба.

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Глубоко не уважаемые ЗЕботы! Зе в новогодней речи произнёс что мы все украинцы и должны уважать друг друга. Да? Поэтому требую выполнять пожелание президента и уважительно относиться к 5му президенту Украины и 25% избирателей. Если среди них найдутся хамы надо заняться их воспитанием, но уважительно.
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вот, интересно получается, людям дали миллиард денег на что то. в итоге, денег нет, результата нет и никто не наказан. а если так везде будет? дадут на мост, мотане и бабла, на дорогу и т. д
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Богдан запрошує на співбесіду по діяльності ГБР ДБР не впоралося з першочерговими завданнями за підсумками 2019 року, - заява Держбюро - Цензор.НЕТ 8291 ДБР не впоралося з першочерговими завданнями за підсумками 2019 року, - заява Держбюро - Цензор.НЕТ 8291 ДБР не впоралося з першочерговими завданнями за підсумками 2019 року, - заява Держбюро - Цензор.НЕТ 8291
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