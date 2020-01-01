===ГБР не справилось с первоочередными задачами по итогам 2019 года, - заявление Госбюро===

Об этом говорится в заявлении Госбюро, информирует Цензор.НЕТ.
"Установлены существенные нарушения как в организации деятельности подразделений, взаимодействии с правоохранительными органами, так и в кадровом и техническом обеспечении", - говорится в сообщении.
ГБР приглашает общественность и коллег для конструктивного обсуждения путей преодоления кризисных явлений, повышения эффективности работы следственных и оперативных подразделений.
"Для записи на личный прием к руководству ГБР просим присылать письма с аргументацией срочности и общественной значимости предмета встречи. Мы ждем содержательную информацию о злоупотреблениях чиновников и правоохранителей, их скрытые активы, коррупционные связи и др.", - сообщили в Госбюро.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, усиливающий полномочия директора Государственного бюро расследований (ГРБ) и разрешающий переводить следователей прокуратуры и прокуроров, расследовавших дела Майдана в ГБР без обязательного проведения конкурса.
В связи с существенным изменением полномочий директора ГБР со дня вступления в силу законопроекта прекращаются полномочия действующего главы ГБР Романа Трубы и его заместителей и начинается процесс по перезапуску органа.
27 декабря Президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил Трубу и назначил врио главы ГБР нардепа от "СН" Венедиктову.
Якщо Зеленський привітав із Новим роком путіна, не бачу сенсу дивитися привітання самого Зеленського. І так все ясно. Просто ганьба.
А если бы убрать Пецюню хотела старая гебешная крыса - тот бы уже давно жрал полоний или "новичок" в будке на Мальдивах.
Хорватія почала головування в ЄС. Пане @DmytroKuleba тут вже прямим тєкстом кажуть шо ти ****** довбаний,і навіть офіційні ваші заяви не вартують нічого.
Oksana Kovalenko
@superumka
Ахаха. У неділю, 29 грудня, вихідний на сайті ДБР тихо помістили оголошення про конкурс на посади заступників керівника ДБР.
Конкурс закінчується 3 січня о 18 годині.
Тобто конкурс триває ніби цілих 5 днів, з них робочих лише два.
Ось так.
А тому всі учасники заздалегідь знали про конкурс і вже всі знають хто переможе, а хто просто технічний учасник.
Роблять вас разом."
Адвокат президента-втікача Віктора Януковича і його охоронця Костянтина Кобзаря став заступником голови Державного бюро розслідувань. Про це повідомила адвокатка родин Небесної сотні Євгенія Закревська.
«Бабіков - адвокат Януковича у справах по Майдану і Кобзаря - його охоронця. І тепер він заступник голови ДБР - органу, який буде розслідувати ці справи», - написала Закревська. "Чудово", іронізує вона з просунення заступником новопризначеної керівниці відомства Ірини Венедиктової колишнього, але люстрованого прокурора Олександра Бабікова. Після звільнення з держслужби Бабіков став юристом адвокатської фірми Aver Lex, яка відома тим, що захищала Віктора Януковича - https://hromadske.radio/news/2019/12/29/advokat-yanukovycha-i-yoho-okhorontsia-stav-zastupnykom-holovy-dbr-advokatka-zakrevs-ka
Вдумайтеся тільки у слова: адвокат ЯнукОвоча буде розслідувати справу Майдану!!!
"Зате з освітою!" - зазначив Юрій Луценко.
…Ви зробили це разом,виродки шлункоголові!!!
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2869481.html
Тому, основна відповідальність за Ситника-"голубого воришку" та Трубу - однокурсника Бодана відповідальні саме члени комісій, в яких були і активісти-"антикорупціонери", і журналісти, і нардепи.
З Трубою взагалі був дуже цікавий відбір, він не проходив початкові стадії, а вигулькнув вже на завершальному етапі. Хто його, давнього знайомого Богдана, туди всунув?
А тепер Зеленський вирішив одноосібно призначати голову "незалежного" ДБР.
Зе-Рада йому це дозволила. Тепер саме вони будуть відповідальні за діяльність давньої знайомої Портнова Венедиктової і ДБР в цілому.
Для мене достатньо його активної участі в гебістській партії "Не так!" Медведчука-шуфрича ПІСЛЯ Помаранчевої революції.
І зараз він один із найактивніших адвокатів зе-влади.
Але Портнов, який поставив свою людину (наложницю) на ДБР - хитріший за Богдана і Трубу...
Тільки ж Вєнєдіктова-ще тупіша за попередника.
Виправимо його просчьот:
ENJOY: https://youtu.be/DTjCe0Qg7HY
Или у вас там на Новьій Год самообслуживание?
Валєжніка навалом небось, бєрі нє хочу, да?
Пломбір, єщо савецкій, із сталінскі храніліщ НЗ, за 1943 год, вкуууууууууусньій- вкуууууууууусньій...
Да?
Ну а про рейтинг... Сподіваюсь, ми ще не живемо у світі "1984", тому фактична правильність все ж має більше значення за кількісні показники підтримки якоїсь точки зору.
Взагалі-то ,щось подібне відбувалося в 1917-37-му. Збулася мрія бидла .Всіх політиків,чиновників,буржуїв,сильно розумних-постріляли,вигнали з країни,відправили в спецпоселення і табори.Результат досі спостерігаємо за східним кордоном.
Особисто мені цікаво,що сказав вчитель малолітньому анархісту (якщо це не журналістський фейк).
73 роки марксізьма-лєнінізма не пройши даром...
Больше на грузчика смахиваешь
в римській імперії був колізей на якому імператор враховуючи настрої трибун пальцем указував чи має програвший гладіатор жити чи померти. це звичайно дуже кровожерливе видовище але натовп любив такі події.
поки що кинули за грати двох невинних на мій погляд кузьменко і антоненко. а всі корупціонери легко виходять на волю через заставу. і все.
после гонение зЕли на ростов ее ждет ликвидация.
Действительно, мародер до сих пор не в тюрьме, переписывает украденное на родственников, раскалывает страну. Это возмутительно
"Наши братья" їй допоможуть у цьому.