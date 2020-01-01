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 Троих подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова оставили под стражей, - адвокат

Переяславский райсуд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей трем подозреваемым в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова - полицейским Владимиру Петровцу, Ивану Приходько и гражданскому Дмитрию Кривошею.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Громадському" сообщил адвокат подозреваемого Ивана Приходько Виктор Чевгуз.

По его словам, суд оставил без альтернативы меру пресечения Приходько, а Петровцу и Кривошею дал возможность внесения залога в размере более 280 тыс. грн ($11,82 тыс.).

Еще одному подозреваемому - несовершеннолетнему сыну Владимира Петровца - суд смягчил меру пресечения с домашнего ареста на личное обязательство.

Напомним, 2 июня 2019 г. двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

Ранее экс-директор ГБР Роман Труба сообщил, что досудебное расследование по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова завершено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозреваемые в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова могут выйти на свободу, - адвокат потерпевших

Источник: https://censor.net.ua/n3168121
 
 
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в пропорції не вписувались, напевне.
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С учетом всего происходящего - великое достижение нашего правосудия!
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Дело абсолютно бесперспективное. Оно не имеет продолжения. Троих за один выстрел не посадишь. Оружия не нашли. Ещё пол года потянется и потихоньку сольют.
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Якщо мовчати, то нікому нічого не буде!, один Стерненко згадує про це, а 73% вже і забули напевне.
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Я б не героїзував Стерненка. Мені здається, шо після того випадку як на нього напали і він зарізав одного,а потім міняв свідчення у Стерненка появилися покровителі(криша) в органах. І того його ніхто не чипає навіть при цій владі.
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