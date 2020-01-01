 Томос об автокефалии, закон о языке и победы Украины в международных судах - главные достижения 2019 года, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил пятый президент Украины Петр Порошенко.
""Прежде всего это событие даже не века, а событие тысячелетия, событие, которое Вселенский патриарх назвал огромным событием для всего мирового православия - это предоставление Томоса об автокефалии для Православной церкви Украины. Это точно значит, что Господь услышал молитвы и в Украине все православные церкви объединились в одну. И это огромное достижение", - подчеркнул Порошенко.
Также он отметил как одно из достижений принятия закона о языке.
"Закон об украинском языке, который защищает, не ущемляя языки национальных меньшинств, наш государственный язык и создает очень серьезные мотивации для того, чтобы его изучали и исследовали - это очень-очень хорошо", - убежден пятый Президент.
"Третья позиция - это принятие Верховной Радой моего проекта закона об изменениях в Конституцию в части Европейского Союза и НАТО, который определяет обязательность этого элемента внешней политики государства - как полномасштабное членство в Европейском Союзе, полномасштабное членство в НАТО. Это ответ на позиции внешнеполитические, ответ на позиции безопасности. Каким образом Украина должна двигаться, вектор развития государства. Мы покончили с пресловутой политикой многовекторности, "разброда и шатания". Я думаю, что это очень важно", - отметил Порошенко.
Также пятый президент отметил, что благодаря его президентским директивам Украина получила ряд важных побед в международных судах против РФ.
"Никогда в мире мы не имели прецедентов, когда страна, являющаяся постоянным членом Совета безопасности ООН, страна, которая является второй в мире по военному потенциалу, признана официально страной-агрессором и на нее международными судами наложены санкции", - подчеркнул Порошенко.
"Это и Международный трибунал в Гамбурге после акта агрессии против украинских Военно-морских сил в Керченском проливе и перекрытия Азовского моря. Это - и факт финансирования терроризма, который был признан Международным судом ООН, принятый к рассмотрению и определена юрисдикция суда ООН против Российской Федерации по иску Украины. И много-много других судов, начиная от преследования крымских татар и заканчивая морским трибуналом по добыче газа на украинском шельфе. И эти победы достаточно важны", - подытожил Порошенко.
Кроме того, координатор Всеукраинского Собора Александр Турчинов также поздравил украинцев с Новым годом.
"Друзья, сердечно поздравляю с Новым годом! Пусть вера и настоящая любовь не оставляют нас в новом году, а разочарование и проблемы не остановят на пути построения сильной независимой европейской страны, где царят мир, согласие, ответственность и вечные христианские ценности.
Особенно хочу поблагодарить и поздравить наших мужественных стойких воинов, волонтеров и всех настоящих патриотов, тех, кто не сломался и не отчаялся и в этих сложных условиях продолжает защищать свою страну! Вы - залог нашей независимости и свободы. Вы - это настоящая Украина!
Желаю вам, чтобы 2020 год стал годом достижений и побед! Пусть и в новом году Господь не оставляет Украину и благословит всех вас. Счастья, достатка и любви вам и вашим семьям! С Новым годом!", - говорится в тексте поздравления.
Україна пройде шлях Японії. Мілітаристська країна яка була лідером з одного лиш текстилю, понівечена війною, відмовилась від мілітаризму і змінила свою економіку. Що було далі - ви знаєте, хоч у японців в залишився свій Крим (Курильські острови), але це одна з сильніших країн світу.
Главное достижение для Украины в 2019 - избавление от паталогического лжеца Петра Пятага. А что из этого всего получится, поглядим в 2020, 2021, 2022 и 2023.
Церква відокремлена від Держави Української!!!
😇
так шо сам ...пи селеьодке мосхи
Меня с Новым годом поздравил Порох. А Зеленский - в первую очередь поздравил *****, а потом ...
Сбитый лётчик с позорными 8 %
З нудотним присмаком «Рошен»!
Ти якось дивишся не радо,
І біль в очах: «Невже? Невже?
Народик мій, собі на горе,
Забувши нас, так низько впав,
Що комедійного актора
Чомусь на виборах обрав?»
Панове! Владні, шоколадні,
Народолюбні (взяв в лапки)
Такі сьогодні безпорадні,
Ви теж актори! Ще й які!
Майстри підробки, імітацій -
Держава! Нація! Майдан! -
Набудували декорацій
І нас загнали в балаган.
І там нам грали в «патріотів»
Високомовно, без душі.
Хоч в серці вашім інший клопіт:
Ви всі, по суті, торгаші.
Що вам народ? Вкраїна-мати?
Обманний напустивши дим,
Ви здатні тільки грабувати,
Але співать при цьому гімн.
Лякать Кремлем - тут ви артисти,
Кричати: «Слава!» знов і знов.
Хоча з-під вашої завіси
В театрі витікає кров.
То кров дитяча і солдатська,
А лохмандеи-то, хотя от ЗЕ-шапито и не в восторге, но на призывные вопли Порохатого Мародёра свергать ЗЕлёносопельного БлаЗЕня пока-шо не ведутся.
Колили Баригу Порошенко викинули з Влади геть.
Хоча,звичайно ,його кадри на місцях закорінились потужно.
потрібно відкликати ліцензії на мовлення зв'язку з тим , що вони ігнорували Новорічне Привітання Президента України , а вставили привітання якогось підвипившого бариги !!!
некоторые дремучие и упорствующие в своих заблуждениях коммунисты по прежнему отрицают существование Бога !
- палачей обменял на таксистов.
У "кращому" разі це аристократія, але зазвичай - олігархія. Однак, невтаємничені (вони ж ідіоти) про це не здогадуються. Як і про те, що ідіотизм передається генетично: кожна людина приходить на світ ідіотом, а повноцінним членом суспільства, громадянином, стає тільки внаслідок здобуття дсвіду та знань шляхом навчання.
Едгар По не був ні вченим, ні вчителем. Навіть освіти повноцінної не отримав, а з усіх його згадок про ідіотів найвідомішою є ось така:
"Long suffering had nearly annihilated all my ordinary powers of mind. I was an imbecile-an idiot."
*There are many popular Poe quotes circulating the Internet, quotes that are even printed on merchandise. Unfortunately, a majority of Poe quotes are falsely attributed to the literary genius. Some quotes are so bad Poe would be rolling in his grave!
Тезу про те, що "більшість завжди буває неправа" довго мусолив інший "діяч" - попередній кум нації, політичну позицію якого невтаємничені та натхненні не могли ніяк визначити, називаючи то демпатріотом, то лібералом. Аж поки той сам не зізнався, що був і залишається консерватором. Ще з часів совкової юності, мабуть.
Понимаете, на ПП у них нет НИЧЕГО.
Никодим.
Игнат.
Харитон.
Ульяна.
Яков.
Но отрабатывать политическую целесообразность как-то нужно, вот и пыжатся.