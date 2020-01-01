 Томос об автокефалии, закон о языке и победы Украины в международных судах - главные достижения 2019 года, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил пятый президент Украины Петр Порошенко.

""Прежде всего это событие даже не века, а событие тысячелетия, событие, которое Вселенский патриарх назвал огромным событием для всего мирового православия - это предоставление Томоса об автокефалии для Православной церкви Украины. Это точно значит, что Господь услышал молитвы и в Украине все православные церкви объединились в одну. И это огромное достижение", - подчеркнул Порошенко.

Также он отметил как одно из достижений принятия закона о языке.

"Закон об украинском языке, который защищает, не ущемляя языки национальных меньшинств, наш государственный язык и создает очень серьезные мотивации для того, чтобы его изучали и исследовали - это очень-очень хорошо", - убежден пятый Президент.

"Третья позиция - это принятие Верховной Радой моего проекта закона об изменениях в Конституцию в части Европейского Союза и НАТО, который определяет обязательность этого элемента внешней политики государства - как полномасштабное членство в Европейском Союзе, полномасштабное членство в НАТО. Это ответ на позиции внешнеполитические, ответ на позиции безопасности. Каким образом Украина должна двигаться, вектор развития государства. Мы покончили с пресловутой политикой многовекторности, "разброда и шатания". Я думаю, что это очень важно", - отметил Порошенко.

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Также пятый президент отметил, что благодаря его президентским директивам Украина получила ряд важных побед в международных судах против РФ.

"Никогда в мире мы не имели прецедентов, когда страна, являющаяся постоянным членом Совета безопасности ООН, страна, которая является второй в мире по военному потенциалу, признана официально страной-агрессором и на нее международными судами наложены санкции", - подчеркнул Порошенко.

"Это и Международный трибунал в Гамбурге после акта агрессии против украинских Военно-морских сил в Керченском проливе и перекрытия Азовского моря. Это - и факт финансирования терроризма, который был признан Международным судом ООН, принятый к рассмотрению и определена юрисдикция суда ООН против Российской Федерации по иску Украины. И много-много других судов, начиная от преследования крымских татар и заканчивая морским трибуналом по добыче газа на украинском шельфе. И эти победы достаточно важны", - подытожил Порошенко.

Кроме того, координатор Всеукраинского Собора Александр Турчинов также поздравил украинцев с Новым годом.

"Друзья, сердечно поздравляю с Новым годом! Пусть вера и настоящая любовь не оставляют нас в новом году, а разочарование и проблемы не остановят на пути построения сильной независимой европейской страны, где царят мир, согласие, ответственность и вечные христианские ценности.

Особенно хочу поблагодарить и поздравить наших мужественных стойких воинов, волонтеров и всех настоящих патриотов, тех, кто не сломался и не отчаялся и в этих сложных условиях продолжает защищать свою страну! Вы - залог нашей независимости и свободы. Вы - это настоящая Украина!

Желаю вам, чтобы 2020 год стал годом достижений и побед! Пусть и в новом году Господь не оставляет Украину и благословит всех вас. Счастья, достатка и любви вам и вашим семьям! С Новым годом!", - говорится в тексте поздравления.

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