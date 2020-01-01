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 Политика Украины, Общество
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 Томос об автокефалии, закон о языке и победы Украины в международных судах - главные достижения 2019 года, - Порошенко

Предоставление Томоса об автокефалии для Православной церкви Украины, закон об украинском языке и ряд важных побед в международных судах против РФ - главные достижения минувшего 2019 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил пятый президент Украины Петр Порошенко.

""Прежде всего это событие даже не века, а событие тысячелетия, событие, которое Вселенский патриарх назвал огромным событием для всего мирового православия - это предоставление Томоса об автокефалии для Православной церкви Украины. Это точно значит, что Господь услышал молитвы и в Украине все православные церкви объединились в одну. И это огромное достижение", - подчеркнул Порошенко.

Также он отметил как одно из достижений принятия закона о языке.

"Закон об украинском языке, который защищает, не ущемляя языки национальных меньшинств, наш государственный язык и создает очень серьезные мотивации для того, чтобы его изучали и исследовали - это очень-очень хорошо", - убежден пятый Президент.

"Третья позиция - это принятие Верховной Радой моего проекта закона об изменениях в Конституцию в части Европейского Союза и НАТО, который определяет обязательность этого элемента внешней политики государства - как полномасштабное членство в Европейском Союзе, полномасштабное членство в НАТО. Это ответ на позиции внешнеполитические, ответ на позиции безопасности. Каким образом Украина должна двигаться, вектор развития государства. Мы покончили с пресловутой политикой многовекторности, "разброда и шатания". Я думаю, что это очень важно", - отметил Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Освободить "беркутовцев" и террористов - значит разрушить прямые доказательства причастности России к преступлениям, - Порошенко

Также пятый президент отметил, что благодаря его президентским директивам Украина получила ряд важных побед в международных судах против РФ.

"Никогда в мире мы не имели прецедентов, когда страна, являющаяся постоянным членом Совета безопасности ООН, страна, которая является второй в мире по военному потенциалу, признана официально страной-агрессором и на нее международными судами наложены санкции", - подчеркнул Порошенко.

"Это и Международный трибунал в Гамбурге после акта агрессии против украинских Военно-морских сил в Керченском проливе и перекрытия Азовского моря. Это - и факт финансирования терроризма, который был признан Международным судом ООН, принятый к рассмотрению и определена юрисдикция суда ООН против Российской Федерации по иску Украины. И много-много других судов, начиная от преследования крымских татар и заканчивая морским трибуналом по добыче газа на украинском шельфе. И эти победы достаточно важны", - подытожил Порошенко.

Кроме того, координатор Всеукраинского Собора Александр Турчинов также поздравил украинцев с Новым годом.

"Друзья, сердечно поздравляю с Новым годом! Пусть вера и настоящая любовь не оставляют нас в новом году, а разочарование и проблемы не остановят на пути построения сильной независимой европейской страны, где царят мир, согласие, ответственность и вечные христианские ценности.
Особенно хочу поблагодарить и поздравить наших мужественных стойких воинов, волонтеров и всех настоящих патриотов, тех, кто не сломался и не отчаялся и в этих сложных условиях продолжает защищать свою страну! Вы - залог нашей независимости и свободы. Вы - это настоящая Украина!
Желаю вам, чтобы 2020 год стал годом достижений и побед! Пусть и в новом году Господь не оставляет Украину и благословит всех вас. Счастья, достатка и любви вам и вашим семьям! С Новым годом!", - говорится в тексте поздравления.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168120
 
   
 Топ комментарии
 
о сейчас у зеДебилов диарея начнется))))
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Главные достижения Зеленског _ акакаяразница.
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Зелеботы назло пете выбрали себе зеленского.
Это классика.
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Главное достижение это то , что одного очень жадного барыгу отодвинули от кормушки
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Опохмел - это не празднование...
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Головна проблема Петі - він обрав невірний імідж. Він обрав невірну лінію поведінки, вирішив бути не поступовим, не спокійним, не мудрим, а ось таким який він є: напищенним хвацьком, від міміки якого стає бридко на душі, він став жертвою свого ж мілітаристского підходу, який ну не діє! Бо мілітаризм нам нічого дає у майбутньому, навпаки він тільки спиняє.

Україна пройде шлях Японії. Мілітаристська країна яка була лідером з одного лиш текстилю, понівечена війною, відмовилась від мілітаризму і змінила свою економіку. Що було далі - ви знаєте, хоч у японців в залишився свій Крим (Курильські острови), але це одна з сильніших країн світу.
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Головна пробема Петі - він брехав, він бреше, він буде брехати завжди, бо інкше не дихає.
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Главное достижение 2019 года - попытка Украины перейти от феодально-олигархической системы менеджмента к демократической. Попытка сменить бизнесмена с булавой, для которого Украина есть бизнеспроект только на искреннего парня без совкового прошлого, без тестя-замминистра, монополизировавшего для зятька шоколаттный рынок УССР.

Главное достижение для Украины в 2019 - избавление от паталогического лжеца Петра Пятага. А что из этого всего получится, поглядим в 2020, 2021, 2022 и 2023.
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Ну це ви замахнулись - аж на чотири роки! Зелений турборежим має впоратись за наступний рік з ліквідацією України Томос про автокефалію, закон про мову і перемоги України в міжнародних судах - головні досягнення 2019 року, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8414
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вапозволю не согласиться, эти три результат роботы несколько лет (2-3 года) , важно то что не потеряли а усилили Украину, в отличие от Янелоха, который за пол года уже натворил больше чем могло приниться в кашмарах человеку.
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Кто о чём, а вшивый о бане
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Та дайте 🐷 оселедця!!!
Церква відокремлена від Держави Української!!!
😇
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.....але не від українського народу Томос про автокефалію, закон про мову і перемоги України в міжнародних судах - головні досягнення 2019 року, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9320



так шо сам ...пи селеьодке мосхи
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Не перестаю дивуватися, до чого тупі бувають люди! Російська церква - це знаряддя кацяпської пропаганди, тобто по вашому, Україні контрдії не потрібні? Щодо віри, то вона має бути чистою і віра потрібна всім людям. Хіба так можна сказати про те, що пропагандується в московських церквах?
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Впервые за столько лет (сколько себя помню) не слушал официальное поздравление на Новый год.
Меня с Новым годом поздравил Порох. А Зеленский - в первую очередь поздравил *****, а потом ...
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Даже Брежнева смотрел поздравления, но не Зеленского и тоже первый раз.
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достижение это когда свынобарыга шпигун лолита будет на зоне.
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Для цього має сралін з труни піднятися, або зелений сраліньонок підрости, бо поки що він дуже малий для справжнього диктатора.
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Щоб зебіли не хрюкали , які б дурні вони не були - вони знають , що їхня моніка нелох42 теж дурна , як пробка , тому і бісяться .
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Картина маслом " Новорічні привітання народу України ПріЗєрватіву Вофкє Сцикуну" 😁
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Народ состоит из трёх свиноботов?
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Твій "на рот і в рот" "састаіт" із ху..а , зе і гундяєва .
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Слабо, не по-порохоботски, слишком культурно. Надо было жопу показать, или хер, обматерить телевизор, плюнуть в экран, навалить на ковер перед телеком. Вот это было бы по порохоботски, радикально и потужно
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У Порошенко фантомные боли.
Сбитый лётчик с позорными 8 %
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Привіт тобі, минула владо
З нудотним присмаком «Рошен»!
Ти якось дивишся не радо,
І біль в очах: «Невже? Невже?
Народик мій, собі на горе,
Забувши нас, так низько впав,
Що комедійного актора
Чомусь на виборах обрав?»
Панове! Владні, шоколадні,
Народолюбні (взяв в лапки)
Такі сьогодні безпорадні,
Ви теж актори! Ще й які!
Майстри підробки, імітацій -
Держава! Нація! Майдан! -
Набудували декорацій
І нас загнали в балаган.
І там нам грали в «патріотів»
Високомовно, без душі.
Хоч в серці вашім інший клопіт:
Ви всі, по суті, торгаші.
Що вам народ? Вкраїна-мати?
Обманний напустивши дим,
Ви здатні тільки грабувати,
Але співать при цьому гімн.
Лякать Кремлем - тут ви артисти,
Кричати: «Слава!» знов і знов.
Хоча з-під вашої завіси
В театрі витікає кров.
То кров дитяча і солдатська,
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Ну это уже просто какой-то "глас вопиющего в пустыне"© - до всрачки не желает Порохатый Барыга обильно пересыпаться вонючим нафталином и лезть в шкаф на длительное, если не вечное, хранение в компанию к своему любимому куманьку Гнусавому Месии пьЮщенке, Плешивому Кролику Яйценюку, бунтівному выпердышу Г(емор)ройсману и прочим, изъятым из употребления сотоварищам. Взалкал и возопил к врезавшим пендель лохмандеям - «Нет мочи, как невтерпёж вожделею второго пришествия согбенным бурлаком влачить громадьё державных полномочий».
А лохмандеи-то, хотя от ЗЕ-шапито и не в восторге, но на призывные вопли Порохатого Мародёра свергать ЗЕлёносопельного БлаЗЕня пока-шо не ведутся.
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основна з подій 2019 - Майдан 4.ЕЛЕКТОРАЛЬНИЙ.
Колили Баригу Порошенко викинули з Влади геть.

Хоча,звичайно ,його кадри на місцях закорінились потужно.
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Завиванням свідків секти педофіла ***** і Вофкі Сцикуна задоволений . Вуха від мертвого віслюка вам, а не Президент України Петро Порошенко 😃
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У телеаналів ///Прямий/// і "5 канал" -
потрібно відкликати ліцензії на мовлення зв'язку з тим , що вони ігнорували Новорічне Привітання Президента України , а вставили привітання якогось підвипившого бариги !!!
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Клоуна трусливого наркоши дезертира моники пусть смотрят такие же зебилы клоуны
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Ти теж ховалося від служби під час війни і брало гроші в кацапів ? Ні ? Тоді чому захищаєш дезиртира і того хто ображав Україну та Українців багато років ? І , тільки чесно , не соромно називати ОТЕ президентом ? Чи ти за гроші це робиш ?
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Да подвёл итог 5летия игнорирования украинских законов: томос - люди в космос летают на Марс собрались, а у нас чють ли на папирусе что то написать достижение. Язык государственным уже более 20 лет, а достижение этого себе приписать это гениально? Ну а про какие то судебные достижения вообще бред, ещё и судов не было а уже достижения. Лучше б прочитал в конституции и в законах Украины что он должен был делать как президент. А то про законы вспоминают только после того как с кресла выкинут.
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томос - люди в космос летают на Марс собрались, а у нас чють ли на папирусе что то написать достижение

некоторые дремучие и упорствующие в своих заблуждениях коммунисты по прежнему отрицают существование Бога !
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Звісно вам розуму не вистачає зрозуміти, що МПЦ за задумкою фсб, має зробити в Україні саме те, що не здатні були зробити свого часу парткоми.
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у Бубочки великое достижение
- палачей обменял на таксистов.

Томос про автокефалію, закон про мову і перемоги України в міжнародних судах - головні досягнення 2019 року, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2532
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В срам, тупорылое брехло!
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Свинобот, это ты глуп, ибо свинобот
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Петрітам знову якийсь не той народ попався? Томос про автокефалію, закон про мову і перемоги України в міжнародних судах - головні досягнення 2019 року, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8817
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Влада меншості демократією не називається.
У "кращому" разі це аристократія, але зазвичай - олігархія. Однак, невтаємничені (вони ж ідіоти) про це не здогадуються. Як і про те, що ідіотизм передається генетично: кожна людина приходить на світ ідіотом, а повноцінним членом суспільства, громадянином, стає тільки внаслідок здобуття дсвіду та знань шляхом навчання.

Едгар По не був ні вченим, ні вчителем. Навіть освіти повноцінної не отримав, а з усіх його згадок про ідіотів найвідомішою є ось така:
"Long suffering had nearly annihilated all my ordinary powers of mind. I was an imbecile-an idiot."

*There are many popular Poe quotes circulating the Internet, quotes that are even printed on merchandise. Unfortunately, a majority of Poe quotes are falsely attributed to the literary genius. Some quotes are so bad Poe would be rolling in his grave!

Тезу про те, що "більшість завжди буває неправа" довго мусолив інший "діяч" - попередній кум нації, політичну позицію якого невтаємничені та натхненні не могли ніяк визначити, називаючи то демпатріотом, то лібералом. Аж поки той сам не зізнався, що був і залишається консерватором. Ще з часів совкової юності, мабуть.


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Юрий Бирюков: Адекватных дел у них нет. Что и не сюрприз, как бы. Просто не надо было верить в свою собственную пропаганду про липецк-мародер-барыга. Не надо было эту пропаганду придумывать, распространять, а потом еще и верить в нее. И еще не надо было заниматься херней, хотя это сложно для пустышек.

Понимаете, на ПП у них нет НИЧЕГО.

Никодим.
Игнат.
Харитон.
Ульяна.
Яков.

Но отрабатывать политическую целесообразность как-то нужно, вот и пыжатся.

Томос про автокефалію, закон про мову і перемоги України в міжнародних судах - головні досягнення 2019 року, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8055
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Как убоги порошкообразные комментаторы. Одни ляпасы . Идите молитесь , ведь вы атеисты и неверующие. для ВАС ТОМОС. что термос. только Томос так же далек от бога, как Пеця. И мовой он дома не пользуется и Марина не учит своих детей украинськой мове. а потому детишки говорят на английском и русском. Порошок лицемер- олигарх воспользовавший революцией достоинства и достойно опустил народ до последнего места в Европе по уровню жизни. Хуже Молдовы и Грузии. Но время его раздевает, как раздела его юля в 2005 году. показав всю никчемность этого приспособленца.
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