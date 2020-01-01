 Только одна школа с изучением украинского языка числится в оккупированном Крыму, - член Меджлиса Бариев

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказала в эфире радио "Крым.Реалии".
"Единственная школа, где изучается украинский язык, работает в Феодосии, но по данным местных жителей и это неправда, язык там не изучают", – сказал Бариев.
По его информации, в 2019 году "продолжались попытки закрытия крымскотатарских школ".
"Только по официальным данным изменился статус 16 из них: 7 школ остались со статусом крымскотатарского языка, 5 школ перевели на двуязычное образование, остальные 4 школы стали общеобразовательные", - указал Бариев.
Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму постоянно сокращается количество детей, обучающихся на украинском и крымскотатарском языках. Сейчас украинский изучают 250 детей, а крымскотатарский - 6000.
Слава Україні !
Надо было с нуля, вводить в Украине Иврит -- вторым государственным... ...щас бы параша с Израиловкой разбиралась бы... -- а там, особо не попляшешь -- могут и грохнуть втихаря...*)
Оно Хітрий Вальцмон-Лоліта, нє сумєл ето провєрнуть, то куди вже ж етому простосердному Голобородько...
Порошенко -- лицо, затылок, спина, жопа и гордость всего Украинского Народа -- плоть от плоти, кровь от крови.
Его уж точно, не украинские евреи избрали -- среди них дурных нэма!
Коли Петро родився, папаЗє заплакав...