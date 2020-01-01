 Более 196 тыс. жителей ОРДЛО получили российские паспорта, - МВД РФ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили "ТАСС" в МВД РФ, отвечая на соответствующий запрос.

"В настоящее время более 196 тыс. человек приобрели гражданство РФ", - говорится в ответе МВД РФ.

В МВД РФ уточнили, что более 136 тыс. из них - жители так называемых "ДНР" и "ЛНР", порядка 60 тыс. - жители из других районов Донецкой и Луганской областей.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ, дающий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины право получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

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