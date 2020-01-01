 Более 196 тыс. жителей ОРДЛО получили российские паспорта, - МВД РФ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили "ТАСС" в МВД РФ, отвечая на соответствующий запрос.
"В настоящее время более 196 тыс. человек приобрели гражданство РФ", - говорится в ответе МВД РФ.
В МВД РФ уточнили, что более 136 тыс. из них - жители так называемых "ДНР" и "ЛНР", порядка 60 тыс. - жители из других районов Донецкой и Луганской областей.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ, дающий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины право получить гражданство РФ в упрощенном порядке.
Более 170 тысяч жителей ОРДЛО получили российские паспорта, - губернатор Ростовской области РФ
09.12.19 16:06
125 тыс. жителей оккупированного Донбасса уже получили российские паспорта, - МВД РФ
Шось вони з цифрами мутять
Не хотите выборы? Идите в Рюсляндию на заработки.
Более того въезжаешь в Евросоюз по Дюнбасскому паспорту, метка, сразу же погранцам.
Там потрібно приймати куди більш глобальний нормативний акт - Закон про колаборанство. І те, я не впевнений, що таке законодавство може стати вичерпним.
Я просто нагадаю, що вибори в ФРН (в зоні окупації Німеччини союзників по антисталінській коаліції) пройшли в серпні 1949 року, через 4,5 роки по капітуляції гітлеровського режиму. За ці роки в ФРН проводились заходи з денацифікації. Ось по такому прикладу і Україні потрібно йти.
Але бубочка цього не зробить. Йому вигідніше війтати *****, як в якості клоуна з 95-го кварталу, так і в якості реЗЕдента.
Це пропонують розумні люди. Яких ви, зебіли, до речі, називаєте "порохоботами"
Частіше заходьте на телеканали 5-тй, Прямий, Еспресо. Або хоча би на їх сайти. Може, самі порозумнішаєте. Хоча - не факт. Ваші діагнози важковиліковні.
В том, что по предъявлению такого паспорта услуги дурки бесплатные в любой цивилизованной стране.
Але не при цій владі це реально. Ви ж 73/43%зебілів, галасували за інше...
А, ні, так ти ж не просто зебіл, а бот ольгінській, От воно що! Ти - провокатор, як я пригадую!
Атиповий Атипун
@atipovyiUkr
·4 ч
А я нагадаю: коли у 1918 Муравйов захопив Київ, його армія три дні грабувала, ґвалтувала і вбивала тих, кому "какая разніца" точно так же, як і всіх інших
Зеленский ещё и прощение у России попросит…
Я уже неоднократно писал о том, что задача Порошенко была не только в том, чтобы помочь начать войну на Донбассе ( без войны нельзя было заставить Донбасс сплотиться вокруг фейковых ЛДНР) и подписать нужные Кремлю Минские соглашения.
Об этом напоминает сегодня в Фйсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
- План Москвы в действии: Порошенко Минские соглашения подписывает, а Зеленский реализует - политолог
Задача Порошенко была также в том, чтобы «убить» в обществе патриотизм, навязывая «армию, мову, виру».
Тем самым, подготовить общество к согласию на выполнение Минских соглашений и избрание Зеленского, который их реализует.
Да ещё и прощение у России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) попросит.
Кремль умеет выстраивать долгоиграющие «сценарии». Хотя, что их выстраивать с продажной украинской «элитой»?
- Касьянов: Зеленский завершает начатую Порошенко сдачу Украины
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Дмитрий Корнейчук также разместил фотожабу (она вверху), которую сопроводил подписью:
«Зеленский в новогоднем обращении истину глаголет»…