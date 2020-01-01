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 Более 196 тыс. жителей ОРДЛО получили российские паспорта, - МВД РФ

Почти 200 тысяч людей с территорий ОРДЛО получили российское гражданство в упрощенном порядке в прошлом году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили "ТАСС" в МВД РФ, отвечая на соответствующий запрос.

"В настоящее время более 196 тыс. человек приобрели гражданство РФ", - говорится в ответе МВД РФ.

В МВД РФ уточнили, что более 136 тыс. из них - жители так называемых "ДНР" и "ЛНР", порядка 60 тыс. - жители из других районов Донецкой и Луганской областей.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ, дающий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины право получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала года 248 тыс. украинцев въехали в РФ с частным визитом, еще 213 тыс. - на работу, - МВД РФ

Источник: https://censor.net.ua/n3168116
 
 
 Топ комментарии
 
Жители раши должны жить на параше.
Зачем им особый статус в составе Украины??
Нах русланд!!
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Надо ещё раз клоуну )(уйло с Новым годом поздравить.
200 тысяч скоро - круглая цифра!
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196 тыс, получивших паспорта - типичные зебилы, о которых моника зе!лоха говорит:

- вы все тут, а я рядом стою не при делах. Главная мысль что была подчеркнута, нас всех объединит ПОХ@ИЗМ:
пох... на какой улице живём и как она называется им.Сталина или Шевченко,
пох... кто топчет твою землю,
пох... кто ты и кто тебя убивает,
пох... почему кресты над могилами солдат по Украине,
пох... ватник ты, малоросс или бандеровец - ты просто людина с тарганами,
пох... кого ты считаешь великими украинцами и кем ты гордишься,
пох... к какому ,,термосу,, ты ходишь молиться....

И вот я не пойму как пох@изм может объединять.....
Для нього, в цьому ролику НЕВАЖЛИВО нічого!
Ні мова, ні перемога, ні назви вулиць, ні цінності, ні історію.
Для нього це країна «какая разніца»."(с)ФБ
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13.11.19 22:41
Более 170 тысяч жителей ОРДЛО получили российские паспорта, - губернатор Ростовской области РФ
09.12.19 16:06
125 тыс. жителей оккупированного Донбасса уже получили российские паспорта, - МВД РФ
Шось вони з цифрами мутять
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Я вообще не понимаю, почему в закон об особом статусе не внести пункт ежегодичной регистрации(читай перепись!). Закон продлен - перепись. Нет переписи - нет выборов.При его отсутствии ты не можешь принимать участие в выборах. Иначе вся толпа с рюськими паспортами прибежит на выборы.
Не хотите выборы? Идите в Рюсляндию на заработки.
Более того въезжаешь в Евросоюз по Дюнбасскому паспорту, метка, сразу же погранцам.
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а що дасть перепис в темі виборчих прав? Нічого.
Там потрібно приймати куди більш глобальний нормативний акт - Закон про колаборанство. І те, я не впевнений, що таке законодавство може стати вичерпним.

Я просто нагадаю, що вибори в ФРН (в зоні окупації Німеччини союзників по антисталінській коаліції) пройшли в серпні 1949 року, через 4,5 роки по капітуляції гітлеровського режиму. За ці роки в ФРН проводились заходи з денацифікації. Ось по такому прикладу і Україні потрібно йти.
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Інфа ще раз доводить очевидну істину про те, що з плином часу мінські домовленності мають піддатися ревізії як то на предмет часу проведення виборів на звільненій від окупанта території, порядку і часу взяття під контроль України контролю за всім кордоном, стосовно прийняття змін до законодавство про громадянство України, тощо.
Але бубочка цього не зробить. Йому вигідніше війтати *****, як в якості клоуна з 95-го кварталу, так і в якості реЗЕдента.
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Кстати умная мысль. - В минских договоренностях не было речи о выдаче паспортов козлостана. Так шо вполне можно за это цепляться и менять договор как устаревший и несоответствующий реалиям.
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не моя пропозиція.
Це пропонують розумні люди. Яких ви, зебіли, до речі, називаєте "порохоботами"
Частіше заходьте на телеканали 5-тй, Прямий, Еспресо. Або хоча би на їх сайти. Може, самі порозумнішаєте. Хоча - не факт. Ваші діагнози важковиліковні.
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Не ерничай. Там где голова,я всегда скажу - голова. Ну а где жопа,то назову как есть. И последнего у вас 99 %.
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В чем может быть ценность паспортов ДНР/ЛНР?
В том, что по предъявлению такого паспорта услуги дурки бесплатные в любой цивилизованной стране.
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Сподіваюся вже йде робота щодо позбавлення укр. громадянства нових расеян з Лугандона і не тільки?
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Да Вова, 196к получили гражданство **********, а те кто не получили будут взяты в плен и ты их обменяешь... а обменяешь на кого? А уже не на кого, всех нужных ***** ты нелох отдал
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Нам треба зміни в Конституцію - щоб позбавляти громадянства України усіх, хто має інше - похєр яке те інше - козлорила, штатівське чи єврейське.
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потрібно...
Але не при цій владі це реально. Ви ж 73/43%зебілів, галасували за інше...
А, ні, так ти ж не просто зебіл, а бот ольгінській, От воно що! Ти - провокатор, як я пригадую!
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а хотят у нас ввести двойное гражданство
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Як воно казало? "В нашем паспорте нет строчки "патриот", "малоросс", "ватник" или "бандеровец", - Зеленский." А це хто? І цей малорос хоче нав'язати нам своїх ватників? Щоб вони розповзлись по всій Україні і пуйло прийшло їх захистити? Чи це реінтеграція України в мокшандію, по тихому, без змін в Конституцію?
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Атиповий Атипун

@atipovyiUkr

·4 ч

А я нагадаю: коли у 1918 Муравйов захопив Київ, його армія три дні грабувала, ґвалтувала і вбивала тих, кому "какая разніца" точно так же, як і всіх інших
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Это наверное к ним обращался Зеленский.. в своем новогоднем обращении.. Они же тоже "украинцы" ( по крайней мере в его понимании)
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Мрії збуваються, оце подарунок!!! Україномовна гілка запрацювала синхронно відносно російськомовної. Лише учора ми просили зробити україномовне спілкування на Цензорі.
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Але за замовчуванням відкриваються державною мовою Російської Федерації. Але, якщо процес пішов, то далі буде.
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И ещё больше получат паспорта, кому хочется жить в самой нищей стране Европы - Украине.
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Вся ця кацапска мерзота,повина покинути Україну.
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Тут главное две пенсии, и пофиг им национальные и патриотичные вопросы, там живет перекатиполе - ни украинцы ни россияне.
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«Зеленский в новогоднем обращении истину глаголет» Январь 1, 2020Без рубрикиКомментарии

Зеленский ещё и прощение у России попросит…

Понад 196 тис. жителів ОРДЛО отримали російські паспорти, - МВС РФ - Цензор.НЕТ 725

Я уже неоднократно писал о том, что задача Порошенко была не только в том, чтобы помочь начать войну на Донбассе ( без войны нельзя было заставить Донбасс сплотиться вокруг фейковых ЛДНР) и подписать нужные Кремлю Минские соглашения.
Об этом напоминает сегодня в Фйсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
- План Москвы в действии: Порошенко Минские соглашения подписывает, а Зеленский реализует - политолог
Задача Порошенко была также в том, чтобы «убить» в обществе патриотизм, навязывая «армию, мову, виру».
Тем самым, подготовить общество к согласию на выполнение Минских соглашений и избрание Зеленского, который их реализует.
Да ещё и прощение у России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) попросит.
Кремль умеет выстраивать долгоиграющие «сценарии». Хотя, что их выстраивать с продажной украинской «элитой»?
- Касьянов: Зеленский завершает начатую Порошенко сдачу Украины
***
Дмитрий Корнейчук также разместил фотожабу (она вверху), которую сопроводил подписью:
«Зеленский в новогоднем обращении истину глаголет»…
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Одни получают безвиз... ...другие безпонт...
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