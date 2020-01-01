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Все про:больница (633) травма (550) фейерверк (30) ГСЧС (2410)

 Мужчина попал в реанимацию из-за взрыва салюта на Житомирщине, - ГСЧС

На Житомирщине мужчина получил тяжелые травмы из-за фейерверка, который резко взорвался.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

1 января в реанимационное отделение областной больницы с ожогами лица и переломами черепа и кости правого глаза госпитализирован 40-летний житель с. Николаевка Емильчинского района.

Как выяснилось, накануне, во время празднования новогоднего вечера в сельском клубе мужчина зажег салют от чего последний резко взорвался. Очевидцы происшествия сразу же вызвали медиков, которые госпитализировали травмированного в медицинское учреждение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Беларуси предъявили обвинения двум россиянам - продавцам фейерверка, убившего женщину на салюте в Минске

Источник: https://censor.net.ua/n3168115
 
 
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Давно уже больше хлопушки ничего в руки не беру...
Не тот случай, когда нужно рисковать Мужчина попал в реанимацию из-за взрыва салюта на Житомирщине, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 5449
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залповая на 24-48 салютов иногда долго горит стартовый шнур.. не выдержал наклонился и тут бабах..и снесло представляете!! ПЕРЕЛОМ костей лица челюсти косте черепа.... это какая была сила удара то... в 40 лет надо бы немного думать.... жаль мужика и поддержка его родным и близким..
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Облвоенкоматы с радостью подпишут с вами контракт на прохождение воинской службы. Вне очереди любители фейерверков, уставшие от войны и знающие как прекратить войну не стреляя.
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Давно уже больше хлопушки ничего в руки не беру...
Не тот случай, когда нужно рисковать Мужчина попал в реанимацию из-за взрыва салюта на Житомирщине, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 5449
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залповая на 24-48 салютов иногда долго горит стартовый шнур.. не выдержал наклонился и тут бабах..и снесло представляете!! ПЕРЕЛОМ костей лица челюсти косте черепа.... это какая была сила удара то... в 40 лет надо бы немного думать.... жаль мужика и поддержка его родным и близким..
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У нас и рпг-шками салютуют)
http://uzhgorod.net.ua/news/144883
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Переломи черепа??... Він ії поцілувати хотів перед стартом?
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Облвоенкоматы с радостью подпишут с вами контракт на прохождение воинской службы. Вне очереди любители фейерверков, уставшие от войны и знающие как прекратить войну не стреляя.
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"Кости правого глаза"? В очах є кістки?
Може, "глазницы"?
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Мабуть, мається на увазі кістки, що навколо очей...
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Я ж про це й кажу - очниця (глазница).
Бо "кости правого глаза" - це нагадує перл "до самых костей мозга" (з класики військових афоризмів) Чоловік потрапив у реанімацію через вибух салюту на Житомирщині, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4611
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По перше - З Днем Народження Провідника Вас!
І тут інша дивина !
Вперше, новина на українській гілці, за часом співпала з русскою !!!!
Невже діждались?
Переберемось туди, де «рузьґоязичная чєлюсть» зможе лише мукати і бекати !
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...отримуючи при цьому травми мови в роті - бо генетичний шлюб щелепи Чоловік потрапив у реанімацію через вибух салюту на Житомирщині, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4890
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это не ракета быстро взорвалась, это пьяный мужик медленно отходил
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Саме так напевно і було. Одного разу сам був свідком та рятівником від такого. Не хочу розтинатись в подробицях, але - файєр шоу не для п'яної руки.
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Да видимо мужик уже был в таком состоянии что ему было все равно с какой стороны поджигать фитиль.Иначе это ,,резко взорвался,, обяснить нельзя,у гранаты и то есть задержка перед взрывом.
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Нарешті, пішла інфа про карму...
Хто не в курсі, з початку агрессії Россіі, всілякі світлошумові порохові забавки, на території України, ЗАБОРОНЕНІ.
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Ні.

«Рішення про заборону використання піротехнічних засобів приймається кожною міською (селищною) радою на виконання Указу Президента про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони. Де заборонене використання піротехніки
У 2014-2017 роках такі рішення прийняли міськради Києва, Харкова, Львова, Запоріжжя, Вінниці, Черкас, Луцька, Тернополя, Сум, Івано-Франківська. Так само феєрверки заборонені на Донеччині, а також у багатьох менших містах, зокрема - у Кременчуці, Маріуполі, Ірпені, Миргороді, Борисполі.»
https://24tv.ua/zaborona_feyerverkiv_chomu_de_i_yak_dovgo_n910096
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Порохобот в курсі, що в Україні ці забавки під забороною.
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...але всеодно він цю забавку запустив Чоловік потрапив у реанімацію через вибух салюту на Житомирщині, - ДСНС - Цензор.НЕТ 256
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Але, все одно, ти як був манкуртом -стрілочником, ним і позостався.
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Бачу, в соєвих наразі велика криза...
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может не феерверк?
ргд-5 как раз могла бы так сделать.
может заплатили чтобы высрала полиция - ой, а это он петардочки поджигал Чоловік потрапив у реанімацію через вибух салюту на Житомирщині, - ДСНС - Цензор.НЕТ 445

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І охота людям піднімати економіку Китая і купувати їхнє травмонебезпечне барахло... До речі всіх з Новим роком ну і в подарунок новий хіт Сердючки https://www.youtube.com/watch?v=-yqP0wqj9S8
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ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР ЕЩЕ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ !!!
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ну да, обично фєйєрвєркі взриваюца нє рєзко, а так плавнєнька, нє спєша
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А хіба не було заборонено феєверки під час війни Росії з Україною?
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каждый год..(под новый год)...в приемные отделения больничек на "скорых" сначала (еще до застолья) везут сердечников... потом сразу после 00.00 везут "салютнокриворуких", потом с ножевыми и др.... а где-то через 2-3 часа алкогольнонеуравновешенных (интоксикантов) и под утро жлобов-обжор, язвенников и диабетиков... - это статистика
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Штурмовщина, як завжди, при виконанні річного плану.
У данному випаду - Дарвіна.
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😁 розумію, що гріх над убогими сміятися, але втриматися не можна
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Забули ще отих, в кого "сир-сир" через сумнівний сир та інші інгредієнти святкового столу (а деякі взагалі влаштовують шаурма-паті "чиста как президент, епта" - окрім жартів, позавчора бачив, як представники "інтелектуальної більшості" потужно закупалися у сумнівній шаурмячечній - "нам с собой на новогодний стол") Чоловік потрапив у реанімацію через вибух салюту на Житомирщині, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8631
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их можно отнести к интоксикантам ))))
хто несвежими харчами, хто паленкой, кто самодельными деликатесами (молчу про грибы...там классика)...поэтому - все к интонсикантам ))))
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если человек пытается бахнуть петарду в общественном месте то он уже дурак ну молодым простительно может с возврастом ума добавится а если взрослый то это дол-б неважно праздник или нет небудет нормальный человек бахкать и сцаться от восторга поэтому и живем плохо что одни дол-бы другие алкашня
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Да, не повезло мужику, ну, что можно ему посоветовать, кроме одного, - не вздумай больше такой фигнёй заниматься, не надо.
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"...кістки правого ока"? Це точно новина про гуманоїда? Вірно - кісток правої очниці або орбіти. Найміть в штат коректорів статей хоча б фельдшера, який правитиме опуси, пов'язані з медициною/здоров'ям.
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Вище написав - згадується фраза "до самых костей мозга" (класичний перл з колекції військових афоризмів)
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Пуля дура, а граната вообще идиотка...
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