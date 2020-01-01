 Мужчина попал в реанимацию из-за взрыва салюта на Житомирщине, - ГСЧС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

1 января в реанимационное отделение областной больницы с ожогами лица и переломами черепа и кости правого глаза госпитализирован 40-летний житель с. Николаевка Емильчинского района.

Как выяснилось, накануне, во время празднования новогоднего вечера в сельском клубе мужчина зажег салют от чего последний резко взорвался. Очевидцы происшествия сразу же вызвали медиков, которые госпитализировали травмированного в медицинское учреждение.

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