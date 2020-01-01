 Мужчина попал в реанимацию из-за взрыва салюта на Житомирщине, - ГСЧС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
1 января в реанимационное отделение областной больницы с ожогами лица и переломами черепа и кости правого глаза госпитализирован 40-летний житель с. Николаевка Емильчинского района.
Как выяснилось, накануне, во время празднования новогоднего вечера в сельском клубе мужчина зажег салют от чего последний резко взорвался. Очевидцы происшествия сразу же вызвали медиков, которые госпитализировали травмированного в медицинское учреждение.
Не тот случай, когда нужно рисковать
http://uzhgorod.net.ua/news/144883
Може, "глазницы"?
Бо "кости правого глаза" - це нагадує перл "до самых костей мозга" (з класики військових афоризмів)
І тут інша дивина !
Вперше, новина на українській гілці, за часом співпала з русскою !!!!
Невже діждались?
Переберемось туди, де «рузьґоязичная чєлюсть» зможе лише мукати і бекати !
Хто не в курсі, з початку агрессії Россіі, всілякі світлошумові порохові забавки, на території України, ЗАБОРОНЕНІ.
«Рішення про заборону використання піротехнічних засобів приймається кожною міською (селищною) радою на виконання Указу Президента про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони. Де заборонене використання піротехніки
У 2014-2017 роках такі рішення прийняли міськради Києва, Харкова, Львова, Запоріжжя, Вінниці, Черкас, Луцька, Тернополя, Сум, Івано-Франківська. Так само феєрверки заборонені на Донеччині, а також у багатьох менших містах, зокрема - у Кременчуці, Маріуполі, Ірпені, Миргороді, Борисполі.»
https://24tv.ua/zaborona_feyerverkiv_chomu_de_i_yak_dovgo_n910096
ргд-5 как раз могла бы так сделать.
может заплатили чтобы высрала полиция - ой, а это он петардочки поджигал
У данному випаду - Дарвіна.
хто несвежими харчами, хто паленкой, кто самодельными деликатесами (молчу про грибы...там классика)...поэтому - все к интонсикантам ))))