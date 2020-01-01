 Наемники РФ не пропускают наблюдателей ОБСЕ на оккупированную часть Донбасса, - СЦКК

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице Операции объединенных сил в Facebook.
В очередной раз в ежедневном отчете от 31 декабря 2019 СММ ОБСЕ информирует об отказе патрулю Миссии в проезде на временно оккупированную территорию Донецкой области через блокпосты возле населенных пунктов Верхнешироковское (быв. Октябрь) и Приморское. Кроме того, представители вооруженных формирований Российской Федерации не позволили наблюдателям войти на территорию объекта вооруженных формирований у населенного пункта Михайловка.
Такие действия могут иметь целью скрыть запрещенную деятельность вооруженных формирований Российской Федерации и передвижение или подготовку войск.
Украинская сторона совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон обращает внимание представителей вооруженных формирований РФ на недопустимость действий по препятствованию выполнения представителями СММ ОБСЕ мандата Миссии.
Мандат СММ предполагает свободный и безопасный доступ представителей СММ ОБСЕ по всей территории Украины. Все подписанты Комплекса мероприятий по выполнению Минских договоренностей согласились с необходимостью свободного и безопасного доступа, а также с тем, что ограничение свободы передвижения СММ является нарушением.
Неужели и его свои, донецкие, не пустят?
Тільки ж вчора дзвонив Вова Зе Вові Ху.
Что произошло на майдане в 2013 году подскажите пожалуйста, улыбнулый ?
По подтвержденной информации , в рамках проведения оперативно-штабного учения "Казино", на территорию республики Беларусь перебрасываются cводные оперативно-тактические группы участников учений состоящие в основном из в\с подразделений ВС РФ.
Центр специального назначения ФСБ (*в\ч 35690 )
25-о отдельного полка специального назначения, Ставрополь
346-й отдельная бригада специального назначения , Прохладный, КБР
17-го отряда специального назначения "Эдельвейс" , Минеральные Воды
10-й отдельная бригады специального назначения ГРУ, Краснодарский край
Общее количество тактических групп и личного состава нам неизвестно.
Зафиксированные нами группы находятся в следующих населенных пунктах республики Беларусь: Дзяржынск, Смалявічы, Лагойск, Пекалін
Общее количество л\с зафиксированных групп - около 100 человек
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всьо! Рєшилі, шо там уже нє Україна
2019-12-31 Срочно. Беларусь.