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 Наемники РФ не пропускают наблюдателей ОБСЕ на оккупированную часть Донбасса, - СЦКК

Украинская сторона совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает об очередных ограничениях свободы передвижения патрулей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ со стороны вооруженных формирований российско-оккупационных войск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице Операции объединенных сил в Facebook.

В очередной раз в ежедневном отчете от 31 декабря 2019 СММ ОБСЕ информирует об отказе патрулю Миссии в проезде на временно оккупированную территорию Донецкой области через блокпосты возле населенных пунктов Верхнешироковское (быв. Октябрь) и Приморское. Кроме того, представители вооруженных формирований Российской Федерации не позволили наблюдателям войти на территорию объекта вооруженных формирований у населенного пункта Михайловка.

Такие действия могут иметь целью скрыть запрещенную деятельность вооруженных формирований Российской Федерации и передвижение или подготовку войск.

Украинская сторона совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон обращает внимание представителей вооруженных формирований РФ на недопустимость действий по препятствованию выполнения представителями СММ ОБСЕ мандата Миссии.

Мандат СММ предполагает свободный и безопасный доступ представителей СММ ОБСЕ по всей территории Украины. Все подписанты Комплекса мероприятий по выполнению Минских договоренностей согласились с необходимостью свободного и безопасного доступа, а также с тем, что ограничение свободы передвижения СММ является нарушением.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 22 "Града" противника вблизи Хрустального на Луганщине, - украинская сторона СЦКК

Наемники РФ не пропускают наблюдателей ОБСЕ на оккупированную часть Донбасса, - СЦКК 01

Источник: https://censor.net.ua/n3168113
 
 
 Топ комментарии
 
Представим тоже самое, только лет на 80 назад

Найманці РФ не пропускають спостерігачів ОБСЄ на окуповану частину Донбасу, - СЦКК - Цензор.НЕТ 5654
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Надо запускать Сивоху.
Неужели и его свои, донецкие, не пустят?
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Надо запускать Сивоху.
Неужели и его свои, донецкие, не пустят?
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Шо, апять?
Тільки ж вчора дзвонив Вова Зе Вові Ху.
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Представим тоже самое, только лет на 80 назад

Найманці РФ не пропускають спостерігачів ОБСЄ на окуповану частину Донбасу, - СЦКК - Цензор.НЕТ 5654
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Я где то уже писал, он такой суровый, что через КПП его протиснуть не смогут.
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А шо такоє? мабуть нелох погано ***** з новим роком привітав
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Добре привітав. Тому спостерігачів і не пропускають. Є що приховувати.
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Не беда...сейчас албанцы все разрулят...
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А ОБСЕ не хочет попасть в Донецк на фабрику пыток на заводе изоляция? Или лучше с коллаборантами фоткаться по свадьбах ?☝️☝️☝️
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Чей Крым?
Что произошло на майдане в 2013 году подскажите пожалуйста, улыбнулый ?
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Зєля, звони дружбану пуйлу зі словами "пуцін памагі"!
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Странно. Эти ватники видимо не смотрели речь Перзидента и не хотят объединятся с проклятым западенцами-бандеровцами. Последние, как известно от Медведчука и России-24, захватили власть в Киеве. И довелеют над Вовочкой Зеленским и угнетают его лучшие русскоязычные поползновения. Проклятые патриоты, ну нет такого слова в паспорте, нет!
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Так они же совсем недавно в очередной раз договорились, что наблюдателей ОБСЕ пускать будут повсюду. Не с кем-нибудь, а с самИм Путлером договорились! В присутствии Меркель с Макроном. Бубочка! Вот видишь(ТЕ), что значит "договариваться с Путлером?
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Договориться с хлом - все равно, что выпустить Чикатило "под личное обязательство"...
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в Харківі так і зробили стосовно Дворнікова, Тетюцького, Башликова і Мисяка
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І що ОБСЄ зробить, якщо не пропускають? Штраф їм випише чи війська ООН викличе на підмогу?
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Главнокомандующему Бубочке уже сообщили? Он может Путлеру позвонить и попросить, чтобы тот повлиял на "ту сторону".
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Пустіть Сівоху з Бужанським і Дубінським ! Їх пропустять !
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якщо оті з ***** не пропускають - то чого вартують оті домовленості з ******? І нафіга клован "поздравляв" *****?
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А навіщо ОБСЄ,ця організація крім як підрахунку кількості вібухів більше на ніщо не варта,Тим більше що вони ще ні в одному підрахунку чітко не вказали яка сторона порушила домовленості та з якої сторони почали стріляти.Цю організацію просто треба видворити із території України як це потроху ротлять російські окупанти.
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Неважно ж какая улица или какой памятник, мы ж победили. Странно они этого еще не знают?
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1.01.2020 г.
По подтвержденной информации , в рамках проведения оперативно-штабного учения "Казино", на территорию республики Беларусь перебрасываются cводные оперативно-тактические группы участников учений состоящие в основном из в\с подразделений ВС РФ.
Центр специального назначения ФСБ (*в\ч 35690 )
25-о отдельного полка специального назначения, Ставрополь
346-й отдельная бригада специального назначения , Прохладный, КБР
17-го отряда специального назначения "Эдельвейс" , Минеральные Воды
10-й отдельная бригады специального назначения ГРУ, Краснодарский край
Общее количество тактических групп и личного состава нам неизвестно.
Зафиксированные нами группы находятся в следующих населенных пунктах республики Беларусь: Дзяржынск, Смалявічы, Лагойск, Пекалін
Общее количество л\с зафиксированных групп - около 100 человек
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Казино в Минске много, всем хватит места поиграть.
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ну так клятим расіянцям є що там приховувати, нічого дивного, що не пропускають!! смерть клятой расії!!!!
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А де ж ОБСЕ харчуватися будуть? У Юзовці гарні ресторації.
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Главное, не передавать старому и беззубому ************** Сайдыку. Не то, оно опять начнет призывать "обе стороны" к покою и тишине
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Мандат СММ предполагает свободный и безопасный доступ представителей СММ ОБСЕ по всей территории Украины. Источник: https://censor.net.ua/n3168113
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всьо! Рєшилі, шо там уже нє Україна
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Якщо б не наш зелений шпигун, то нема чого було б хвилюватись
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Ось так, у 2014-му, у курортних придмістях Одеси (у березні, квітні - прямо «розпал пляжного сезону») з'явились групи молодиків, у спортивному одязі «а»кающих по мокшанськи... А згодом сталось друге травня...
2019-12-31 Срочно. Беларусь.

Найманці РФ не пропускають спостерігачів ОБСЄ на окуповану частину Донбасу, - СЦКК - Цензор.НЕТ 2810
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