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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Албания (21) ОБСЕ (3869)

 Албания возглавила ОБСЕ: Украина - один из главных приоритетов

С 1 января 2020 Албания возглавила Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. Урегулирование войны на Донбассе станет одним из приоритетов ее председательства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОБСЕ.

Пост действующего председателя региональной организации безопасности занял премьер-министр, министр европейских и иностранных дел Эди Рама.

"Кризис в Украине и вокруг нее остается самой насущной угрозой безопасности в Европе. Усилия по урегулированию конфликтов будут в центре внимания албанского председательства, поскольку недопустимо, чтобы затяжные конфликты в нашем регионе по-прежнему уносили жизни. ОБСЕ зарекомендовала себя как организация, которая не только может быстро начать работу в зоне конфликта, но иногда может сделать это там, где никто другой не в состоянии", - сказал Эди Рама.

Отметим, в 2019 году в ОБСЕ председательствовала Словакия.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168112
 
   
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НикоХунта‏ @NikoHunta 9 ч.9 часов назад



Сосед малорос сегодня в 11 вечера прибежал праздновать лаптеногий новый год. Получил в е..ло. Обиделся и сказал шо скоро я буду сидеть на подвале Но мы ведь оба украинцы. Разницы ж нет
Правда, клавиши?
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Урегулирование войны на Донбасе,заметьте УРЕГУЛИРОВАНИЕ а непрекращение ни восстановление украинских границ а только сделать все чтоб Украна прератила освобождать свою землю.А про Крым уже и нет речи.
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Албанці самі ледве вичухалися з тоталітаризму. А ще вони мусульмани, тому звернуть увагу на кримських татар.
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Як тамк допомагати, то краще не заважати.В одному ОП сидить 340 капітулянтів.
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Урегулирование войны на Донбасе,заметьте УРЕГУЛИРОВАНИЕ а непрекращение ни восстановление украинских границ а только сделать все чтоб Украна прератила освобождать свою землю.А про Крым уже и нет речи.
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P.S.Иными словами если Украина рыпнется освобождать свою територию то она сразу перейдет в ранг агрессора не смотря на то что на захваченых териториях находятся регулярные и заблудившиеся их там нету с отпускниками части кацапии.
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Да, це правильно. Але запитайте Бутусова, хто йому перекладав з англійської на касапську... чи не тасс з рашатудей...
Так що не все так однозначно... Потрібно придивитись.
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В тексте статьи есть ссылка на сайт ОБСЕ...попробуй перевести по другому...
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Зачем нужно подбирать синонимы? И как синоним может изменить смысл фразы?
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Фраза "Кризис в Украине и вокруг нее остается самой насущной угрозой безопасности в Европе." ... Звучит размыто и осторожно, чтоб никого не обидеть. Т.е. не война в Украине, не агрессия раиси, а именно кризис в Украине и вокруг неё ..
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Конечно.
А кризисс по причине закона про язык.
Сказал же президент что нет разницы на каком языке говорить.
Вот поэтому кризисс и случился.
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Не спорю, кризис "вокруг" Украины именно из-за языка (венгр, мокшанд), но война только в Украине, а не вокруг неё . А албания вокруг да около...
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"The crisis in and around Ukraine remains the most pressing security challenge in Europe", Rama said. »

"Криза в Україні та навколо неї залишається найбільш актуальною проблемою безпеки в Європі", - сказав Рама.»

Судячи з усього сайт ОБСЕ, подав промову тезісно.
Треба десь прочитати, що було сказано конкретно.
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Да Европа изначально начихала на ,,кризис,,в Украине.Если бы европейцы действительно хотели поставить кацапию на место то из 2014-го года уже бы позаботились об альтернативных поставках газа и нефти а в место этого они все эти годы принимала активное участие в строительстве Северного потока-2.
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Бро, ти дуже опікуєшся проблемами своїх сусідів по підьїзду?
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Ні,тільки наголошую що якщо ми самі не виберемося із цього лайна то не виборемся ніколи і реальної допомоги нам чекати нізвідки.І якщо хочемо звільнити свою землю то найменше треба слухати тих на чиїх землях нема війни.
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Так, але ж і у тебе, є нормальні сусіди, не наркоми і бухарі, які допоможуть тобі, коли ти звернешся до них за допомогою. Без захвату, але допоможуть.
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Албанці самі ледве вичухалися з тоталітаризму. А ще вони мусульмани, тому звернуть увагу на кримських татар.
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На Евровидениях Алдбания обычно не даёт Украине НИ ОДНОГО голоса
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Та їм пофіг Крим...
Їм пофіг Україна...
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В СССР о Албании знали по фильму Великий воин Албании Скандербег и сигаретам Партизаны.
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Уяви, що моя родичка років десять тому була цілий рік у Тирані. Це ще та країна🙄
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До війни говорили щось про новий бюджетний туристичний напрямок, а зараз щось замовкли або я не бачу
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Було, навіть їздили туди відпочивати. Там ціни майже такі, як в Україні. Ще в Албанії виробляється багато брендових італійських речей...
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О, то ж є вигода і відпочити, і скупитися. А ціни такі самі, як в Італії?
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НикоХунта‏ @NikoHunta 9 ч.9 часов назад



Сосед малорос сегодня в 11 вечера прибежал праздновать лаптеногий новый год. Получил в е..ло. Обиделся и сказал шо скоро я буду сидеть на подвале Но мы ведь оба украинцы. Разницы ж нет
Правда, клавиши?
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Так ему президент разрешил.
Сказал что разницы вообще никакой нет.
Ходил ты на так называемый референдум не предусмотренный конституцией или не ходил.
Был ты за Украину или за путин введи воиска все мы одинаковые граждане.
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Чем же они опупительные?
Обычная история.
Басни ты и твой президент рассказывает.
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По её словам, 6 мая в ГорОНО Антрацитовского городского исполкома, на котором висит флаг РФ, состоялось собрание директоров всех школ. На нём присутствующих обязали провести референдумы во вверенных учебных заведениях, сообщает луганское издание Обзор.

«Я сказала, что этот референдум незаконный, соответствующего постановления нет. Поэтому на территории своей школы не позволю его проводить. И с этого всё началось», - поделилась директор школы №13 Ольга Тимофеевна.

Через некоторое время ей перезвонили из горисполкома и сказали, что уже есть соответствующее постановление местного горисполкома о проведении референдума в школах.

«Но я сказала на это, что не подчинюсь этому решению, так оно незаконное… Затем одному из учителей нашей школы позвонил поселковый голова - Николай Дьяченко - и сказал: "Берите своего директора и быстро сбивайте кабинки для голосования". Я позвонила в городской исполком Александру Яневу, и сказала, что в школе не разрешу проводить референдум. В посёлке есть ДК, поссовет - проводите там», - рассказывает женщина.

Россия координирует проведение "референдума" на Донбассе, - СБУ
Буквально через час после этого разговора в кабинет к ней пришли два вооружённых мужчины в камуфляже:

«Открыли ногой двери. Вели себя по-хамски, оскорбляли, угрожали. "Что это у тебя за тряпка?", - показывают на флаг Украины у меня на столе… Потом сказали, что сейчас они привезут людей, которые со мной расправятся… Сели в чёрный BMW и уехали».

После этого Ольге Тимофеевне было ещё несколько телефонных звонков с угрозами:

«Сначала позвонил неизвестный мужчина. Сказал: "Тварь, не забывай, что у тебя есть семья, дом… Ты можешь всё это потерять в одну минуту". Затем некая Валентина Ивановна, которая представилась - председатель городской избирательной комиссии, - тоже посоветовала "не выпендриваться": "Ты ж понимаешь, что такое власть народа?" и добавила, что завтра учинят со мной расправу».
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Теперь понятно почему Зе гастролировал в Горловке в день убийства депутата Рыбака.
Потому что ему,а какая разница.
Деньги же платят.
А какие флаги висят разницы нет.
И самое интересное что он теперь гарант конституции на которую ему так же акакая разница.
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А як думаєш, якщо зараз в Косово до 95% албанців?
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О изумруд моего сердца, это был как бы намёк...
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Страна-бункер,доты дзоты..бував ще в ті часи...
Будєм пасссматрєть..
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А чого Тебе це цікавить??
Ангола,Кубата інші країни..
Робив Свою роботу..)))
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Можливо, албанці з розумінням поставляться до невизнання Україною Косова. Але те, що албанці, на відмінну від австріяк, розуміють проблеми наших взаємовідносин з касапією, це - безсумнівно. Тому - це призначення, можливо, і на краще (звісно, якщо оцей Еді Рама - не агент лубянки, бо і таке може бути)
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о, а чого не визнали Косова? Які основанія?
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гугли.
Підсказка: щось подібне до Криму, до Абхазії з Цхінвалом.
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це якби в Криму проживало 98%татар, і вони об'явили незалежність від Ураїни, збройні сили якої винищувала татар, та нікуди не приєднувались - ні до московії, ні до туреччини
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я про те шо незалежність Косова не порушує принципа непорушності кордонів в післявоєнній Еуропі, а кримське повернення радную говєнь - перше відкрите порушення того принципу
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Європа повернулась в часи аншлюса Австрії та захоплення Судетів
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Кто еще не грабил Украину?В очередь с"кины дети!
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Приємна несподіванка. Відкрив для себе Албанію.
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Треба якось пов'язати Албанію з Алабамою і все буде норм...
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Не вийде, а пов'язати їх з Кримом можна.
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Албания была когда-то одной из самых страшных авторитарных стран в Европе, даже хуже чем Кацапия. А сейчас, благодаря ЕС Албания вылезла из авторитарного тухеса. А мы, в Украине как жили при кацапах в тухесе, так и продолжаем жить в квцапском тухесе вот уже 30 лет.
Где наш новый В"ячеслав Чорновіл ? Куди нормальні люди у політиці поділися ???
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Крадуть, держава їх не цікавить, усі розуміють що живуть раз, і треба накрасти стільки аби не соромно було правнукам на Гаваях у очі дивитися...
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Як би то на Гаваях,а так у своєму засраному сел з мільонами, "щоб люди бачили" та боялися.
При продавці кацапам України Богдані Хмелю було за кацапію 30% україців а проти кацапії 70% , А по між козаками 40% до кацапів а 60%.козаків не знамо куди. Ну не до польської шляхти їм іти.
Отак продажна та жадібна курва Хмель, (вам це нічого не нагадує 7) продав Москалям Україну за 12 возів золота, 60 возів срібла та за два мішки золотих дукатів для свого особливого призначеня.
Кацапський цар Алєксєй просто взяв купив жадібного Хмеля за вози зі "златом "па дагавняку между президентами"..
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Новий Чорновіл? Так був вже! Але 73% процентам він, як і Вячеслав Максимович, не сподобався.
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порівнювати дисидента совіцького політв'язня та хльопчика мажора із номенклатурного середовища....
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То Максимович гєбістам та українсько-россійськоїй камуняко-мафії з обох сторін не сподобався перед виборами у Президенти,
Бо як-би його не вбили, то він би був ПЕРШИМ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ замість коммуняцького ідєолога партії Кучми,котрий здав Україну дніпропетровській базарсько-камуняцько-директорській мафії, яка керує Україною до сих пір.
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Самі албанці кажуть,що в них страшна корупція і всім керує мафія.
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Немає довіри до албанців. Це все одно як дати циганам керувати Нацбанком.
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