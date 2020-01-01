 Албания возглавила ОБСЕ: Украина - один из главных приоритетов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОБСЕ.
Пост действующего председателя региональной организации безопасности занял премьер-министр, министр европейских и иностранных дел Эди Рама.
"Кризис в Украине и вокруг нее остается самой насущной угрозой безопасности в Европе. Усилия по урегулированию конфликтов будут в центре внимания албанского председательства, поскольку недопустимо, чтобы затяжные конфликты в нашем регионе по-прежнему уносили жизни. ОБСЕ зарекомендовала себя как организация, которая не только может быстро начать работу в зоне конфликта, но иногда может сделать это там, где никто другой не в состоянии", - сказал Эди Рама.
Отметим, в 2019 году в ОБСЕ председательствовала Словакия.
Так що не все так однозначно... Потрібно придивитись.
А кризисс по причине закона про язык.
Сказал же президент что нет разницы на каком языке говорить.
Вот поэтому кризисс и случился.
"Криза в Україні та навколо неї залишається найбільш актуальною проблемою безпеки в Європі", - сказав Рама.»
Судячи з усього сайт ОБСЕ, подав промову тезісно.
Треба десь прочитати, що було сказано конкретно.
Їм пофіг Україна...
Сосед малорос сегодня в 11 вечера прибежал праздновать лаптеногий новый год. Получил в е..ло. Обиделся и сказал шо скоро я буду сидеть на подвале Но мы ведь оба украинцы. Разницы ж нет
Правда, клавиши?
Сказал что разницы вообще никакой нет.
Ходил ты на так называемый референдум не предусмотренный конституцией или не ходил.
Был ты за Украину или за путин введи воиска все мы одинаковые граждане.
Обычная история.
Басни ты и твой президент рассказывает.
«Я сказала, что этот референдум незаконный, соответствующего постановления нет. Поэтому на территории своей школы не позволю его проводить. И с этого всё началось», - поделилась директор школы №13 Ольга Тимофеевна.
Через некоторое время ей перезвонили из горисполкома и сказали, что уже есть соответствующее постановление местного горисполкома о проведении референдума в школах.
«Но я сказала на это, что не подчинюсь этому решению, так оно незаконное… Затем одному из учителей нашей школы позвонил поселковый голова - Николай Дьяченко - и сказал: "Берите своего директора и быстро сбивайте кабинки для голосования". Я позвонила в городской исполком Александру Яневу, и сказала, что в школе не разрешу проводить референдум. В посёлке есть ДК, поссовет - проводите там», - рассказывает женщина.
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Буквально через час после этого разговора в кабинет к ней пришли два вооружённых мужчины в камуфляже:
«Открыли ногой двери. Вели себя по-хамски, оскорбляли, угрожали. "Что это у тебя за тряпка?", - показывают на флаг Украины у меня на столе… Потом сказали, что сейчас они привезут людей, которые со мной расправятся… Сели в чёрный BMW и уехали».
После этого Ольге Тимофеевне было ещё несколько телефонных звонков с угрозами:
«Сначала позвонил неизвестный мужчина. Сказал: "Тварь, не забывай, что у тебя есть семья, дом… Ты можешь всё это потерять в одну минуту". Затем некая Валентина Ивановна, которая представилась - председатель городской избирательной комиссии, - тоже посоветовала "не выпендриваться": "Ты ж понимаешь, что такое власть народа?" и добавила, что завтра учинят со мной расправу».
Потому что ему,а какая разница.
Деньги же платят.
А какие флаги висят разницы нет.
И самое интересное что он теперь гарант конституции на которую ему так же акакая разница.
Будєм пасссматрєть..
Ангола,Кубата інші країни..
Робив Свою роботу..)))
Підсказка: щось подібне до Криму, до Абхазії з Цхінвалом.
Где наш новый В"ячеслав Чорновіл ? Куди нормальні люди у політиці поділися ???
При продавці кацапам України Богдані Хмелю було за кацапію 30% україців а проти кацапії 70% , А по між козаками 40% до кацапів а 60%.козаків не знамо куди. Ну не до польської шляхти їм іти.
Отак продажна та жадібна курва Хмель, (вам це нічого не нагадує 7) продав Москалям Україну за 12 возів золота, 60 возів срібла та за два мішки золотих дукатів для свого особливого призначеня.
Кацапський цар Алєксєй просто взяв купив жадібного Хмеля за вози зі "златом "па дагавняку между президентами"..
Бо як-би його не вбили, то він би був ПЕРШИМ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ замість коммуняцького ідєолога партії Кучми,котрий здав Україну дніпропетровській базарсько-камуняцько-директорській мафії, яка керує Україною до сих пір.